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біженці (1019) війна (56406) Польща (5155) посол (1006) Зварич Василь (17)

Більшість українських біженців в Польщі хочуть повернутися додому, - посол Зварич

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

біженці

Більшість українців, які змушені були виїхати до Польщі, рятуючись від війни, хочуть повернутися додому.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На думку дипломата, набутий у цій країні досвід вони зможуть використати для відновлення України.

"Більшість українців, які тимчасово проживають у Польщі, хочуть повернутися в Україну. Для них можливість певний час прожити у Польщі - досвід, який вони використовують для власного розвитку. Досвід роботи у Польщі потім можна було б використати в Україні для відновлення нашої держави", - заявив посол.

Також читайте: Кількість біженців з України стала найбільшою з часів Другої світової війни, - ООН

Він також подякував народу та владі Польщі за відкритість, доброзичливість, дружнє ставлення до українців, які мають шукати тимчасового притулку.

"Це величезна допомога, і ми за це безмежно вдячні", - наголосив Зварич.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
ну якщо тут будуть достойні умови праці, від 1 тисячі доларів наприклад як мінімум,а такого на початку точно не буде,якщо ви компенсуєте усі матеріальні втрати які зазнали люди,і саме головне якщо ви гарантуєте їм те,що війна уже більше не вернеться назад ніколи до них то можливо,а так,то так впевнено говорити,що більшість повернеться я б не став
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10.01.2023 09:02
+8
А біженці про це знають, що наговорив посол?
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10.01.2023 09:17
+5
Тобто, в ЄС українці потрібні виключно як дешева безвідмовна витривала робоча сила? Так це всім адекватним українцям було зрозуміло з самого початку...
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10.01.2023 09:08
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ну якщо тут будуть достойні умови праці, від 1 тисячі доларів наприклад як мінімум,а такого на початку точно не буде,якщо ви компенсуєте усі матеріальні втрати які зазнали люди,і саме головне якщо ви гарантуєте їм те,що війна уже більше не вернеться назад ніколи до них то можливо,а так,то так впевнено говорити,що більшість повернеться я б не став
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10.01.2023 09:02 Відповісти
Як можна гарантувати, що війна більше ніколи не повернеться?
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10.01.2023 09:05 Відповісти
треба стати членом НАТО наприклад,для людей це буде аргументом
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10.01.2023 09:06 Відповісти
Прийняти Україну до НАТО - це для НАТО означає прямий конфлікт з рашкою. На це НАТО заради України ніколи не піде.
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10.01.2023 09:11 Відповісти
ну тоді не буде впевненості в тому,що росія ніколи знову не нападе,можна навіть більше сказати,що в такому випадку вона знову рано чи пізно нападе,і люди розуміючи,що війна знову колись прийде навряд чи захочуть приїжджати назад в Україну для того щоб потратити купу часу для того,щоб потім знову це все втратити, марна трата часу просто
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10.01.2023 10:17 Відповісти
Вони конституцію не виконують. Які ще можуть бути до цих проблядей питання?
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10.01.2023 09:12 Відповісти
Слухай, а за що тобі платити 1 тисячу доларів на звичайній роботі, якщо зараз середня зарплата по країні 350 доларів і купа безробітних?
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10.01.2023 09:18 Відповісти
"якщо зараз середня зарплата по країні 350 доларів і купа безробітних?" --- ну тоді для чого брехати і розказувати, що всі українці побіжать аж бігом назад в Україну? Коли працюючи в Польщі можна спокійно заробляти 1000 доларів і жити там де безпечно,є вся інфраструктура,світло,всі зручності,а ще крім всього того є адекватна влада,суди і законодавство.
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10.01.2023 10:15 Відповісти
Додому хочуть жіночки віком від 50, які не витримують той темп праці щоб заробити ті 1000 доларів. Ви працювали у Польші?
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10.01.2023 10:23 Відповісти
ну так вони нехай їдуть,але в новині говориться,що більшість повернеться,а більшість як раз це молоді мами з дітьми,які як раз можуть піти працювати й віддати дітей там в садочок чи школу,вони мають зарплату в порівнянні з українською непогану,плюс їх діти можуть отримати нормальну європейську освіту і потім вчитися чи працювати будь де в Європі,а не сидіти в Україні
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10.01.2023 10:28 Відповісти
Щось я не бачу такого у Швейцарії, хоча випадки повернення були, але знову хочуть назад у Швейцарію (з власного досвіду).
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10.01.2023 12:12 Відповісти
Якщо буде впевненiсть,що "мудрий нарiд" знову не схоче пАпрiколу паржать вибираючи клована на посаду Президента...
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10.01.2023 11:19 Відповісти
Боюсь, що дурного глузду "мутрому наріту" вистачить, аби на наступних виборах обрати ще гіршого фріка.
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10.01.2023 20:04 Відповісти
1000 в Польщі наші не заробляють
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10.01.2023 11:23 Відповісти
Нє, но так то заробляють, але не прям всюди, а де заробляють - це найчастіше 12+ годин + суботи.
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10.01.2023 12:27 Відповісти
Звісно що хочуть,бо тут дім а там койко-місто в спортзалі. В ЕС потрібно їхати з чіткою метою - заробити грошей на роботі, а для цього потрібно бути витривалим, працювати по-європейськи. А слабкі чи старі там нікому не потрібні.
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10.01.2023 09:05 Відповісти
Тобто, в ЄС українці потрібні виключно як дешева безвідмовна витривала робоча сила? Так це всім адекватним українцям було зрозуміло з самого початку...
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10.01.2023 09:08 Відповісти
Так ЄС потрібна дешева безвідмовна витривала робоча сила і вони знаходять по всьому світу, а не тільки з України. Якщо ви колись працювали в ЄС, то бачили, що там інтернаціоналі з Азії, Африки, Ближнього сходу, та країн колишнього ссср.
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10.01.2023 09:14 Відповісти
Я зараз конкретно про українців. До них в Європі має ж бути якесь особливе відношення, бо всі ж європейські країни наші друзі? Чи вже ні?
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10.01.2023 09:16 Відповісти
Чому ЕС має ставитися до українців краще ніж наприклад до сірійців? Їх також запустили пересидіти війну. А потім знайшов роботу - залишайся, ні - твої проблеми де будеш жити, шматок хліба дадуть.
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10.01.2023 09:24 Відповісти
Як чому? Ми ж для них свої, рвемось в Європу. Вони всі наші друзі, чекають нас з розпростертими обіймами. Чи вже ні?
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10.01.2023 09:32 Відповісти
Ваші під'ьобкі недоречні. Придіть у гості до свого найкращого друга, якщо він у вас є, та спробуйте залишитись у нього десь на півроку. Про результати розповісте на форумі.
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10.01.2023 10:07 Відповісти
Доречні. Бо ваше плазування перед Заходом, маячня про "наших найкращих друзів" та "весь світ з нами" вже викликає огиду.
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10.01.2023 10:12 Відповісти
Якщо так, то вам краще приєднатися до своїх товарищів по недоразуму - кацапів, і волати з запоребрика про загниваючий, ціничний Захід.
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10.01.2023 10:21 Відповісти
Недоразум - то в тебе. Бо ти так до сих пір і не затямило, що в нинішньому світі ніяких друзів нема. Всі "найкращі друзі", без винятку, переслідують ТІЛЬКИ власні інтереси. На Україну їм начхати.
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10.01.2023 10:34 Відповісти
І ця свіжа та орігінальна думка прийшла вам в голову і так вразила, що ви вирішили заспамили весь форум?
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10.01.2023 11:02 Відповісти
Це не свіжа оригінальна думка. Це - жорстока реальність. І, зважаючи на те, як дозовано, щоб не дай Бог не допустити нашої швидкої і повної перемоги над окупантом, наші "друзі" виділяють нам, в основному, списане за строком придатності ще радянське озброєння та **********, це зрозуміло будь-якому адекватно мислячому українцю.
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10.01.2023 12:36 Відповісти
Як то кажуть:"дружба дружбой, а грошi порознь..(((
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10.01.2023 10:07 Відповісти
Дешева,витривала робоча сила то ці що зараз займають нішу українців непальці,в'єтнамці і решта.То українці самі їхали в ЄС заробити гроші а не силоміць, тепер і ця можливість закінчується.
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10.01.2023 09:15 Відповісти
Бо, мабуть, на Заході не все так медом мазане, як нам розповідають...
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10.01.2023 09:18 Відповісти
Звичайно, потрібно працювати, якщо хочеш нормально жити,та вивчити мову.
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10.01.2023 09:26 Відповісти
На Заході все по-чесному, а не медом мазане. Відробив норму - отримав нормальну зарплату.
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10.01.2023 09:34 Відповісти
А нелюдські безбожні норми для всіх, чи тільки для заробітчан?
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10.01.2023 09:37 Відповісти
Нелюдські норми залежать від кваліфікації робітника. Некваліфіковані робітники в усіх країнах багато працюють та мало заробляють.
Підвищуйте кваліфікацію.
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10.01.2023 09:42 Відповісти
В мене кваліфікація достатня. Питання в тому, які є шанси українському заробітчанину в порівнянні з місцевими влаштуватись на кваліфіковану роботу. Кому нададуть перевагу.
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10.01.2023 09:51 Відповісти
Якщо більш менш спілкуєтесь польською, то можуть навіть дати перевагу українцю а не місцевому.
Бо українці менш вимогливі.
А соціалка, норми праці та зарплатня НА ОФіЦІЙНІЙ для місцевих та наших -- не відрізняються. Це Європа.
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10.01.2023 10:49 Відповісти
Тобто, українці, на відміну від місцевих, згодні працювати в нелюдських умовах при скотському відношенні начальства? Авжеж, в такому разі польські роботодавці віддадуть перевагу заробітчанам. Бо створити нормальні умови праці - зайві витрати. Та й керувати безправним бидлом набагато легше. А щодо соціалки та зарплатні на офіціальній роботі, так вона і в Україні не відрізняєтся, що для місцевих, що ні.
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10.01.2023 12:29 Відповісти
Мабуть втомився спамити. Відпочивай, заробітчанин.
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10.01.2023 12:36 Відповісти
До чого цей неадекватний висер?
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10.01.2023 12:38 Відповісти
Фєдя! Астанавітєсь!

У вас пронос на гілці. Це ж форум, а не горщик.
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10.01.2023 12:42 Відповісти
А скільки кваліфікованих українців в Польщі ви знаєте, які, маючи кваліфікацію, знаючи мову та маючи легальний побит, при цьому б працювали десь на низькокваліфікованій роботі за копійки бо на інші не беруть?
Українці, випускники польськіх вузів тут себе непогано почувають, люди з досвідом і сертифікатом на знання мови - теж. Знаю навіть лікарів українців.
Ну може в офіс на посаду де треба щебетати польскою як Пан Бог візьмуть поляка, а не українця, но але то всюди так.
Ну а щодо нелюдських безбожних норм, то добре, що в Україні всюди дотримуються кзоту і ніхто не працює по 12 годин за малу зарплатню. Зі мною колись тут в Польщі працював один дядько, робив якийсь час по 16 годин( САМ так захотів, я працював в той самий час по 8) ще й хизувався, що це ще нічого "в Україні я і більше працював".
Вибачайте, що тут працьодавці не стягують мігранта просто з потяга і не засовують йому гроші в труси та за комір тільки за то, що він сюди доїхав.
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10.01.2023 12:48 Відповісти
А біженці про це знають, що наговорив посол?
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10.01.2023 09:17 Відповісти
Українець може заробляти в Польщі від 3 до 6 тисяч злотих.
Порівняйте з нашими зарплатнями.
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10.01.2023 09:22 Відповісти
А ви працювали у тій самій Польші, щоб заробити такі гроші? Знаєте як називають роботу на конвеєрі заводу Фольксваген? Безбожною, бо маєш працювати швидко як робот і проклинаєш перші тижні все на світі, потім звикаєш.
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10.01.2023 09:27 Відповісти
Да. З 18го року працював, жоки кордон не закрили. Але не на заводі.
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10.01.2023 09:33 Відповісти
Но, праця на конвеєрі то завжди праця на конвеєрі і на мою думку найтяжча праця з усіх. Хоч в Польщі, хоч в Україні хоч де.
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10.01.2023 12:56 Відповісти
повернуться далеко не всі. багато хто побачів різницю у рівні і якості життя. багато хто побачів офіційну зп та можливості які вона відкриває. багато кому просто нікуди повертатись. ті що виїхали усією родиною (особливо ті хто через рашку) точно більшість не повернуться. є також велика кількість людей що виїхали пересидіти (у будь якому сенсі цього слова) і ніяк не соціалізуються, а просто живуть на нефігову допомогу.
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10.01.2023 09:34 Відповісти
Практично всі мої молоді знайомі вже не планують повертатись в Україну, та повивозили в Польщу сім'ї.
Країна втратила десятки тисяч ( або сотні тисяч, ніхто не рахував) молодих рабочих рук....
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10.01.2023 09:39 Відповісти
Підтримую, взагалі, це треба визнати, а не голову у пісок, те що для України це величезна демографічна проблема ...
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10.01.2023 12:25 Відповісти
А ви ціни в Бедронці бачили ??? )))
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10.01.2023 09:43 Відповісти
На пів-вареника вистачить?)))
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10.01.2023 09:56 Відповісти
Для прикладу:
Акційна (але нормальна) курка--3 злотих кіло. Стейкі свинячі-7 зл. Банка 0.5 нормальної тушонки коштує 6 злотих. То як-вистачить ?? ))
Молоко 2 зл 0.5
Парувкі-сосіски (їстівні), 6 зл кіло.
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10.01.2023 10:55 Відповісти
такі ціни були 2 роки тому. Зараз вже немає.
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10.01.2023 11:26 Відповісти
Откуда посол это взял? Он что, лично с выехавшими в Польшу украинцами встречался? Пришла керівна вказівка и давай на гора выдавать лозунги!
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10.01.2023 10:06 Відповісти
З моїх знайомих повернулись лише двоє: одна з Бельгії , друга з Польщі. Усі інші сидять у Німеччині та Польщі і навіть не збираються сюди їхати. Вони вже живуть тим життям, а війна для них це десь далеко та не з ними.
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10.01.2023 12:45 Відповісти
мы вернёмся в Харьков, когда там заработает вся структура: транспорт, коммуналка, снабжение, театры, и уровень жизни превысит пособие беженцам в Европе
надеюсь, я откровенно выразился
мы все люди, поэтому мы в ответе за детей и внуков
и мы никогда не пошлём внуков в тёмные подъезды с мёртвыми лифтами
поймите правильно
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10.01.2023 13:00 Відповісти
Це ж рузкій мір прийшов до вас у Харків. Його там дуже чекали та кликали.
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10.01.2023 21:24 Відповісти
они его теперь в германию повезли)) порадуемся же за немцев!
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10.01.2023 23:41 Відповісти
Бачила відео, де молода пара харків'ян дуже незадоволені тим житлом, яке їм надали безкоштовно. Ходили обирали нове та бідкалися, як у Німеччині все погано та «запущено». Думаю, якщо ця парочка зустріне руZZкую парочку , вони обов'язково подружаться.
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11.01.2023 00:03 Відповісти
это и ужасно. По моим наблюдениям самые большие патриоты в больш-ве как раз и остались....а выехал восток, которому понятно что хуже всех, но к которому с другой стороны очень много вопросов.
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11.01.2023 01:20 Відповісти
Звонит мне даааальний родственник с Бахмута, ему 65 и он в Польше, с зятем (здоровый такой хряк) и крестником (тоже кнур себя поперек шире) и говорит, - Бахмут взяла русня! Я этот бред не опровергаю, а спращиваю, - а причину знаешь почему так? Отвечает, - ВСУ отступили, сдали, не удержали и т.д. Опять спрашиваю, - а почему так? Он, - не знаю. Я, - потому что бравые защитники из местных, такие как твой зяиек и крестник, обосрались и вместо того, что бы зашищать свой дом, сбежали в Польшу. Больше не звонит, родственник.
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11.01.2023 12:11 Відповісти
 
 