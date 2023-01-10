Більшість українських біженців в Польщі хочуть повернутися додому, - посол Зварич
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Більшість українців, які змушені були виїхати до Польщі, рятуючись від війни, хочуть повернутися додому.
Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
На думку дипломата, набутий у цій країні досвід вони зможуть використати для відновлення України.
"Більшість українців, які тимчасово проживають у Польщі, хочуть повернутися в Україну. Для них можливість певний час прожити у Польщі - досвід, який вони використовують для власного розвитку. Досвід роботи у Польщі потім можна було б використати в Україні для відновлення нашої держави", - заявив посол.
Він також подякував народу та владі Польщі за відкритість, доброзичливість, дружнє ставлення до українців, які мають шукати тимчасового притулку.
"Це величезна допомога, і ми за це безмежно вдячні", - наголосив Зварич.
Будь ласка, зачекайте...
Підвищуйте кваліфікацію.
Бо українці менш вимогливі.
А соціалка, норми праці та зарплатня НА ОФіЦІЙНІЙ для місцевих та наших -- не відрізняються. Це Європа.
У вас пронос на гілці. Це ж форум, а не горщик.
Українці, випускники польськіх вузів тут себе непогано почувають, люди з досвідом і сертифікатом на знання мови - теж. Знаю навіть лікарів українців.
Ну може в офіс на посаду де треба щебетати польскою як Пан Бог візьмуть поляка, а не українця, но але то всюди так.
Ну а щодо нелюдських безбожних норм, то добре, що в Україні всюди дотримуються кзоту і ніхто не працює по 12 годин за малу зарплатню. Зі мною колись тут в Польщі працював один дядько, робив якийсь час по 16 годин( САМ так захотів, я працював в той самий час по 8) ще й хизувався, що це ще нічого "в Україні я і більше працював".
Вибачайте, що тут працьодавці не стягують мігранта просто з потяга і не засовують йому гроші в труси та за комір тільки за то, що він сюди доїхав.
Порівняйте з нашими зарплатнями.
Країна втратила десятки тисяч ( або сотні тисяч, ніхто не рахував) молодих рабочих рук....
Акційна (але нормальна) курка--3 злотих кіло. Стейкі свинячі-7 зл. Банка 0.5 нормальної тушонки коштує 6 злотих. То як-вистачить ?? ))
Молоко 2 зл 0.5
Парувкі-сосіски (їстівні), 6 зл кіло.
надеюсь, я откровенно выразился
мы все люди, поэтому мы в ответе за детей и внуков
и мы никогда не пошлём внуков в тёмные подъезды с мёртвыми лифтами
поймите правильно