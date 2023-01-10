Мобілізація, яку РФ може оголосити 15 січня, не завадить наступу ЗСУ, - ГУР МО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України. Водночас ЗСУ готові до відбиття наступу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник ГУР МО Андрій Черняк.
За його словами, агресор, безумовно, хоче захоплювати нові території, однак вже розуміє, що програє.
"Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд як в Запорізькій області, як на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі тимчасово окупованого Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії і вони вже там будують оборонні споруди", - пояснив Черняк.
Представник воєнної розвідки України додав, що не можна наразі розкривати точних планів щодо українського наступу, однак за його словами, "є завдання Верховного Головнокомандувача та є плани Збройних сил по визволенню територій України".
Мобілізація, яку, за даними ГУР Міноборони, Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції, додав Черняк.
Будь ласка, зачекайте...
дайте зеленому казлу ще 100 днів - він тільки вчиться..
Я три года берегу эту арифметику."
Натомість, керівник ГУР МО, піддавшись на пригожинське ІПсО з образами начальника генштабу рф через удаваний "снарядний голод" у стані супротивника, і сам повірив в цю ворожу дезу, про свідчить його інтерв'ю під час телемарафону.
Тепер через ці провали в роботі даного інтерв'юера наші бійці платитимуть своєю кров'ю, днями і тижнями з пораненнями і запаленнями з температурою на позиціях без можливості евакуації, стримувати просування ворожих штурмових загонів в обхід Бахмуту.
✔️ТЯО
✔️Грязная бимба
✔️Киев за 3 дня
✔️Боевые комары
✔️Лазерное оружие, сбивающее спутники Маска
✔️Суд над азовом
✔️Херсон новый сталинград
✔️Подкрепления к Изюму
✔️Колонна 64км
✔️Третий армейский корпус, который спасёт Херсон
✔️Котёл на Домбассе
✔️**** хохлов начнется по настоящему с [вставить дату]
✔️Генерал Армагеддон
✔️Все устали от Украины и сворачивают поддержку
✔️Польша забирает Львов
✔️Выращивание конечностей
✔️боевые наркоманы
✔️Сейчас мобики обучатся и начнется контрнаступ на Киев.
✔️Лугабе вступит в войну.
✔️День Д в Одессе.
✔️Приднестровские братушки.
✔️Выход из херсона без потерь
✔️Засада в херсоне(мы всех ******* и армия вся там)
✔️Ежедневное вот прямо сейчас взятие бахмута видео без регистрации и смс
✔️Вирус убивающий только россиян
✔️ПЕРЕСВЕТ
✔️Инструкторы НАТО в подвалах Азовстали
✔️Они сами себя бомбят
✔️Крейсер Москва уже подходит к Севастополю
✔️Воюют только нацбаты
✔️Воюют только наемники
✔️Зеленский сбежал
✔️Заключённых не набирают
✔️Группы Вагнера не существует
✔️Мясные волны ВСУ
✔️Москва потонула от окурка
✔️Эрдоган за нас
✔️Сирийские/Северокорейские добровольцы
✔️Всего лишь 1% мармеладок
✔️Русская Герань (Шахед)
✔️Америка зассала поставлять оружие
✔️Американское оружие просроченное
✔️Хохлы не умеют пользоваться американским оружием
✔️Болгары восхитились / Французы возмутились / Китайцы обрадовались / Пентагон предсказал / Американский полковник в отставке предрек скорое
✔️Пощёлкаем Пэтриоты/Химарсы как орешки
✔️Мы ещё ДАЖЕ не начинали
✔️До последнего украинца
✔️Нацики и шайтаны
✔️Санкции не работают
✔️Подрыв дамбы в Каховке
✔️КРАСНЫЕ ЧЕРТЫ
✔️Остановить верховного властелина ада
✔️Калибры не кончатся никогда
✔️Тактическое отступление
✔️Жест доброй воли
✔️Шаг доброй воли
✔️Мы ещё даже не начинали
✔️Берите власть в свои руки
✔️Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю.А вот если мы её дадим, они её не дадут
Красные линии
✔️Курение
✔️Эффект линзы
✔️Нарушение ТБ
✔️Хлопок, задымление
✔️Никакой паники нет
✔️Уровень радиации на ЗАЭС в норме
✔️ПЕРЕГРУППИРОВКА
✔️Наступит Судный День
✔️Россия здесь навсегда
✔️С учётом новых территорий
✔️4 области
✔️Булькающие подсвинки😌
Хм ... Если в ГУР МО так работают причинно-следственные связи, то мне страшно за нашу разведку.
Что касается "люди розпочали ...", то не соглашусь с вами. Форум ЦЕНЗОР.НЕТ - это далеко не "все люди". Большинство людей черпают информацию из "марафона *******", Арестовичей, Гордонов, Яковин и т.п.
але чи не зарано ми почати у фанфари трубити??? схоже, що тої мерзоти ще надовго вистачить...