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Мобілізація, яку РФ може оголосити 15 січня, не завадить наступу ЗСУ, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти

Росія планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України. Водночас ЗСУ готові до відбиття наступу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив представник ГУР МО Андрій Черняк.

За його словами, агресор, безумовно, хоче захоплювати нові території, однак вже розуміє, що програє.

"Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд як в Запорізькій області, як на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі тимчасово окупованого Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії і вони вже там будують оборонні споруди", - пояснив Черняк.

Представник воєнної розвідки України додав, що не можна наразі розкривати точних планів щодо українського наступу, однак за його словами, "є завдання Верховного Головнокомандувача та є плани Збройних сил по визволенню територій України".

Мобілізація, яку, за даними ГУР Міноборони, Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції, додав Черняк.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
руки в зброю і зброю в руки і вчитися, вчитися, вчитися нищіти кацапню...
дайте зеленому казлу ще 100 днів - він тільки вчиться..
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10.01.2023 09:58
+5
Биолаборотории на границе с рф
✔️ТЯО
✔️Грязная бимба
✔️Киев за 3 дня
✔️Боевые комары
✔️Лазерное оружие, сбивающее спутники Маска
✔️Суд над азовом
✔️Херсон новый сталинград
✔️Подкрепления к Изюму
✔️Колонна 64км
✔️Третий армейский корпус, который спасёт Херсон
✔️Котёл на Домбассе
✔️**** хохлов начнется по настоящему с [вставить дату]
✔️Генерал Армагеддон
✔️Все устали от Украины и сворачивают поддержку
✔️Польша забирает Львов
✔️Выращивание конечностей
✔️боевые наркоманы
✔️Сейчас мобики обучатся и начнется контрнаступ на Киев.
✔️Лугабе вступит в войну.
✔️День Д в Одессе.
✔️Приднестровские братушки.
✔️Выход из херсона без потерь
✔️Засада в херсоне(мы всех ******* и армия вся там)
✔️Ежедневное вот прямо сейчас взятие бахмута видео без регистрации и смс
✔️Вирус убивающий только россиян
✔️ПЕРЕСВЕТ
✔️Инструкторы НАТО в подвалах Азовстали
✔️Они сами себя бомбят
✔️Крейсер Москва уже подходит к Севастополю
✔️Воюют только нацбаты
✔️Воюют только наемники
✔️Зеленский сбежал
✔️Заключённых не набирают
✔️Группы Вагнера не существует
✔️Мясные волны ВСУ
✔️Москва потонула от окурка
✔️Эрдоган за нас
✔️Сирийские/Северокорейские добровольцы
✔️Всего лишь 1% мармеладок
✔️Русская Герань (Шахед)
✔️Америка зассала поставлять оружие
✔️Американское оружие просроченное
✔️Хохлы не умеют пользоваться американским оружием
✔️Болгары восхитились / Французы возмутились / Китайцы обрадовались / Пентагон предсказал / Американский полковник в отставке предрек скорое
✔️Пощёлкаем Пэтриоты/Химарсы как орешки
✔️Мы ещё ДАЖЕ не начинали
✔️До последнего украинца
✔️Нацики и шайтаны
✔️Санкции не работают
✔️Подрыв дамбы в Каховке
✔️КРАСНЫЕ ЧЕРТЫ
✔️Остановить верховного властелина ада
✔️Калибры не кончатся никогда
✔️Тактическое отступление
✔️Жест доброй воли
✔️Шаг доброй воли
✔️Мы ещё даже не начинали
✔️Берите власть в свои руки
✔️Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю.А вот если мы её дадим, они её не дадут
Красные линии
✔️Курение
✔️Эффект линзы
✔️Нарушение ТБ
✔️Хлопок, задымление
✔️Никакой паники нет
✔️Уровень радиации на ЗАЭС в норме
✔️ПЕРЕГРУППИРОВКА
✔️Наступит Судный День
✔️Россия здесь навсегда
✔️С учётом новых территорий
✔️4 области
✔️Булькающие подсвинки😌
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10.01.2023 10:23
+5
"Строительство мощных линий обороны является доказательством того, что РФ понимает, что проиграет".
Хм ... Если в ГУР МО так работают причинно-следственные связи, то мне страшно за нашу разведку.
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10.01.2023 10:24
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руки в зброю і зброю в руки і вчитися, вчитися, вчитися нищіти кацапню...
дайте зеленому казлу ще 100 днів - він тільки вчиться..
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10.01.2023 09:58 Відповісти
а сам навчився??
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10.01.2023 10:02 Відповісти
ні
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10.01.2023 10:03 Відповісти
Що то у дикуна на фото за гвинтівка? Мосіна? "Фтарая армія міра"
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10.01.2023 09:59 Відповісти
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10.01.2023 10:17 Відповісти
"Хотєлка" здулася!
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10.01.2023 10:00 Відповісти
ГУР Міноборони, Росія має оголосити 15 січня, шо ГУР облом 5 січня мобілізація і закриття кордонів?,тепер вже 15
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10.01.2023 10:00 Відповісти
10 днів туди, 10 сюди нічого не міняє (
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10.01.2023 10:03 Відповісти
А що саме тебе напрягає? Не буде мобілізації на козляндії-ще краще.
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10.01.2023 10:04 Відповісти
Буданов і Резніков подавали 5 сісня як,факт,звісно хай краще прмиляються з мобілізацію але ляпати ГУР так впевнено і коли не збуваеться не личіть
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10.01.2023 10:07 Відповісти
нову морбілізацію на паРаші ніхто оголошувати не буде - стару ще це відмінили, тому цю стару мобілізацію тупо продовжать, хоча я дуже сумніваюся що її, по факту, зупиняли !!! судячи з усього кацапська мобілізаційна система не здатна мобілізувати за місяць більше ніж 30-40 тис. чмобіків !!! у телеграм пабліках проскакувала інфа, що кордони на кацапії для потенційних чмобіків закрили з 00 годин 09.01.2023 року ...
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10.01.2023 10:06 Відповісти
пузатий? - старшина над овецями і право першої ночі має...
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10.01.2023 10:02 Відповісти
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10.01.2023 10:06 Відповісти
"Нагадал буданов мне, счастье по билетику.
Я три года берегу эту арифметику."

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10.01.2023 10:06 Відповісти
Та ніфіга московія ще не програє. Вони ведуть війну на нашій землі, руйнують наші міста, то де наш виграш?
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10.01.2023 10:08 Відповісти
Знаєте що найгірше? Що московії потрібні наші території для галочки, вони їх можуть цілком знищити як Маріуполь чи Северодонецьк. І так же спокійно можуть втекти з наших земель, як з Харківщини та Херсона, а ми залишимося з руїнами і потрібно все-таки перенести війну на територію ворога.
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10.01.2023 10:12 Відповісти
Частковий успіх ворога в Соледарі стався через провал в роботі української розвідки, що своєчасно не помітила концентрації артилерії супротивника на даному напрямку, а головне накопичення потужного запасу снарядів і мін.
Натомість, керівник ГУР МО, піддавшись на пригожинське ІПсО з образами начальника генштабу рф через удаваний "снарядний голод" у стані супротивника, і сам повірив в цю ворожу дезу, про свідчить його інтерв'ю під час телемарафону.
Тепер через ці провали в роботі даного інтерв'юера наші бійці платитимуть своєю кров'ю, днями і тижнями з пораненнями і запаленнями з температурою на позиціях без можливості евакуації, стримувати просування ворожих штурмових загонів в обхід Бахмуту.
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10.01.2023 10:20 Відповісти
Тобто, "супутник притули" цього накопичення з концентрацією теж не помітив? А обіцяли, що навіть комара не прогавить.
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10.01.2023 11:41 Відповісти
Биолаборотории на границе с рф
✔️ТЯО
✔️Грязная бимба
✔️Киев за 3 дня
✔️Боевые комары
✔️Лазерное оружие, сбивающее спутники Маска
✔️Суд над азовом
✔️Херсон новый сталинград
✔️Подкрепления к Изюму
✔️Колонна 64км
✔️Третий армейский корпус, который спасёт Херсон
✔️Котёл на Домбассе
✔️**** хохлов начнется по настоящему с [вставить дату]
✔️Генерал Армагеддон
✔️Все устали от Украины и сворачивают поддержку
✔️Польша забирает Львов
✔️Выращивание конечностей
✔️боевые наркоманы
✔️Сейчас мобики обучатся и начнется контрнаступ на Киев.
✔️Лугабе вступит в войну.
✔️День Д в Одессе.
✔️Приднестровские братушки.
✔️Выход из херсона без потерь
✔️Засада в херсоне(мы всех ******* и армия вся там)
✔️Ежедневное вот прямо сейчас взятие бахмута видео без регистрации и смс
✔️Вирус убивающий только россиян
✔️ПЕРЕСВЕТ
✔️Инструкторы НАТО в подвалах Азовстали
✔️Они сами себя бомбят
✔️Крейсер Москва уже подходит к Севастополю
✔️Воюют только нацбаты
✔️Воюют только наемники
✔️Зеленский сбежал
✔️Заключённых не набирают
✔️Группы Вагнера не существует
✔️Мясные волны ВСУ
✔️Москва потонула от окурка
✔️Эрдоган за нас
✔️Сирийские/Северокорейские добровольцы
✔️Всего лишь 1% мармеладок
✔️Русская Герань (Шахед)
✔️Америка зассала поставлять оружие
✔️Американское оружие просроченное
✔️Хохлы не умеют пользоваться американским оружием
✔️Болгары восхитились / Французы возмутились / Китайцы обрадовались / Пентагон предсказал / Американский полковник в отставке предрек скорое
✔️Пощёлкаем Пэтриоты/Химарсы как орешки
✔️Мы ещё ДАЖЕ не начинали
✔️До последнего украинца
✔️Нацики и шайтаны
✔️Санкции не работают
✔️Подрыв дамбы в Каховке
✔️КРАСНЫЕ ЧЕРТЫ
✔️Остановить верховного властелина ада
✔️Калибры не кончатся никогда
✔️Тактическое отступление
✔️Жест доброй воли
✔️Шаг доброй воли
✔️Мы ещё даже не начинали
✔️Берите власть в свои руки
✔️Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю.А вот если мы её дадим, они её не дадут
Красные линии
✔️Курение
✔️Эффект линзы
✔️Нарушение ТБ
✔️Хлопок, задымление
✔️Никакой паники нет
✔️Уровень радиации на ЗАЭС в норме
✔️ПЕРЕГРУППИРОВКА
✔️Наступит Судный День
✔️Россия здесь навсегда
✔️С учётом новых территорий
✔️4 области
✔️Булькающие подсвинки😌
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10.01.2023 10:23 Відповісти
То це і хрєново шо вони такі розумні.
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10.01.2023 10:23 Відповісти
"Строительство мощных линий обороны является доказательством того, что РФ понимает, что проиграет".
Хм ... Если в ГУР МО так работают причинно-следственные связи, то мне страшно за нашу разведку.
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10.01.2023 10:24 Відповісти
В мене таке відчуття, що ГУР МО сподівається на якесь диво, наприклад НАТО вступить у війну. Зараз люди розпочали ставити правильні запитання і телемарафон з Подоляком вже не допомагає.
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10.01.2023 10:28 Відповісти
Коммуникация власти, МО, Генштаба, ГУР МО и т.п. с народом Украины, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Что касается "люди розпочали ...", то не соглашусь с вами. Форум ЦЕНЗОР.НЕТ - это далеко не "все люди". Большинство людей черпают информацию из "марафона *******", Арестовичей, Гордонов, Яковин и т.п.
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10.01.2023 10:42 Відповісти
мусить рашка програти, це зрозуміло.
але чи не зарано ми почати у фанфари трубити??? схоже, що тої мерзоти ще надовго вистачить...
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10.01.2023 11:04 Відповісти
 
 