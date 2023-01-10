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Російського генерала Лапіна призначено головою штабу сухопутних військ РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лапін

Генерал-полковник Олександр Лапін, який командував наступом на Чернігів та Суми та якого в Росії критикували за провали на фронті, призначений начальником головного штабу сухопутних військ РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Генерал Лапін на початку повномасштабного вторгнення РФ командував наступом на Чернігів та Суми, його угруповання також брало участь у боях за Лисичанськ (Луганська область).  До кінця жовтня він був командувачем угрупування окупаційних військ "Центр". Однак у жовтні стало відомом, що Лапіна зняли з посади.

Влітку його нагородили званням героя РФ. При цьому в оточенні російського диктатора Володимира Путіна саме його називають відповідальним за відступ російських військ із Харківської області та провали на Донбасі. Зокрема, на Лапіна скаржилися голова Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+14
По обличчю зрозуміло -істина мразота!
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10.01.2023 10:17
+10
Черговий "бездарний" алкаш..
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10.01.2023 10:20
+10
Он проФФи по жестам доброй воли)
Отличная новость!
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10.01.2023 10:20
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По обличчю зрозуміло -істина мразота!
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10.01.2023 10:17 Відповісти
Є інфа про ураження кораблів у порту Ейська українськими дронами камікадзе
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10.01.2023 11:08 Відповісти
Черговий "бездарний" алкаш..
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10.01.2023 10:20 Відповісти
Он проФФи по жестам доброй воли)
Отличная новость!
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10.01.2023 10:20 Відповісти
Пох хоть Жопина. Один хрен тупорылые уйопки.
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10.01.2023 10:22 Відповісти
Якщо "зняли" після провалів у посадовій діяльності, а потім знову призначили, та ще й на вищу посаду, значить, розумні від такої сумнівної "честі" відмовилися і Кремль змушений ставить на посаду "штрафників" - для "самореабілітації"
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10.01.2023 10:27 Відповісти
ХЗ, західні експерти писали що це один з найкращих серед того лайна, недаремно на нього наїхали "полководці" Пригожиг з Кадировим.
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10.01.2023 10:30 Відповісти
"Кращий" чи ні - але двічі "обісрався": на Поліссі і на Харківщині А психологія солдата налаштована на недовіру і сумніви до дій "невдах-командирів" А це впливає на морально-психологічний стан підлеглих військ, які не будуть до кінця впевненими в правильності його дій!
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10.01.2023 10:34 Відповісти
Неможу давати оцінку, кажу про те що вичитав свого часу, а відхід то таке, може бути вимушеним, але на Харківщині забагато техніки лишили справної, про Полісся не знаю
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10.01.2023 10:38 Відповісти
На Поліссі було те саме! За найменшої загрози кидали техніку і тікали Загрузли в болоті - навіть не пробували колоди самовитягування застосовувать (хоч лісопосадки з деревами були поряд) При нічних нальотах навіть не пробували організовувать якусь оборону - тікали в поле, покинувши техніку Під Муравєйкою загроза оточення - танкова рота! (10 Т-72) розбіглася Танки були покинуті разом з б/к та повними баками з пальним А при них - БРЕМ та комплекс С-300 Все - у робочому стані!
Коли відступали - була така паніка, що вони своїх (що сиділи на віддалі - у окопах в "боевом ахранении") навіть не повідомляли Цих "акруженцев" потім виловлювали ціле літо Останній (який мені відомий) здався у селі Велика Дорога у листопаді
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10.01.2023 10:51 Відповісти
Ожидаемое назначение. Во-первых, он слабый, а значит легко управляемый и безынициативный. Во-вторых, у него зуб на Рамзанку и Поваренка, и не будет с ними в одной лодке. ***** тут демонстрирует классическую стратегию, чтобы все срались друг с другом, а не против общего врага, который сидит в кремле практически без защиты и поддержки, только эти так называемые 500 самолетов у русни стоят на аэродромах не против нас, а против эшелонов военной техники на Москву, когда кацапская недоармия решит, что пора брать власть в свои руки и сдаст путина с его шестерками как часть откупных. Суровикин тут двойной агент, слили же его фотки с роскошных вечеров и что он такой же коррупционер, у которого все в жизни устроено и ему уже ничего не надо.

Нам от этой грызни петушков только польза.
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10.01.2023 10:28 Відповісти
Так там любий генерал це корупціонер, так побудована система.
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10.01.2023 10:31 Відповісти
Цей теж почне вислужуватись і гнатиме кацапських вояк на убой щоб отримати медалю за царя і атєчество.
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10.01.2023 10:32 Відповісти
Під час другої світової була купа випадків коли генералів розстрілювали, чи понижалі в посаді та званні, на московії цього нема.
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10.01.2023 10:34 Відповісти
Чудово. Цей напридумає ще на 100К дохлих "івашок". І ще медаль отримає.
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10.01.2023 10:47 Відповісти
Шойгу плюнул в Дондона и Пригожина этим назначением....которые орали шо Лапин мудак....интересно понаблюдать за развитием канфликта.
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10.01.2023 10:53 Відповісти
a ще цікавіше--якщо син Лапіна стане генералом і прийде в штаб
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10.01.2023 10:59 Відповісти
Жабогадюкінг у ворога - це прекрасна новина!
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10.01.2023 10:55 Відповісти
Крашеные бордюры с травой вылазят,ряженые в работе.
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10.01.2023 11:10 Відповісти
Просто ******* в погонах.
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10.01.2023 11:25 Відповісти
Scheisse ...
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10.01.2023 11:41 Відповісти
Хвамілія у цього пітрили така, що все вказує на те, що скоро склеїть лапи, або від ЗСУ, або ж свої прикопають.
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18.06.2023 15:00 Відповісти
 
 