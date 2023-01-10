На Авдіївському напрямку жодної позиції не втрачено, - глава ВЦА Барабаш

На південь від Авдіївки ЗСУ покращили свої позиції.

Про це повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"За минулу добу ворог завдав понад 200 обстрілів по позиціях навколо Авдіївки. Близько 12 обстрілів ворог здійснив саме у місто. Ніч минула більш менш спокійно. Були поодинокі прильоти у стару та центральну частину міста. О 6:40 ранку ворог здійснив масований артилерійський обстріл з РСЗВ "Град" старої частини міста", - розповів Барабаш.

За словами голови ВЦА, на позиціях українських захисників тихіше не стає.

"Хлопці тримають оборону, жодну позицію ворогу не вдалося пробити. Навпаки, на південь від Авдіївки ЗСУ покращили свої позиції. Будемо і надалі розвивати свій успіх", - додав Барабаш.

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