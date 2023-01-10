"Буки" та Javelin Грузія купила для своєї країни, - Міноборони Грузії

Міністерство оборони Грузії роз’яснило позицію Тбілісі щодо ППО "Бук" та протитанкових систем Javelin, які запитувала Україна: ці системи уряд Грузії закупив для своєї країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міноборони Грузії.

"З цією багатомільйонною покупкою систему "Бук" оборонне відомство (Грузії. - Ред.) отримало у 2007 році. Це було виконано за секретним контрактом, тому ми не можемо уточнити докладніше. Пояснюємо населенню, що оборонне відомство також заплатило десятки мільйонів доларів у 2017 році за придбання у США протитанкових систем Javelin", - повідомляє Міноборони Грузії.

Водночас у повідомленні наголошується, що "Грузія твердо продовжує надавати гуманітарну та політичну підтримку Україні завдяки наявним у її руках можливостям. Наочне підтвердження цього - гуманітарний вантаж, відправлений тоннами, включаючи генератори, закуплені і передані Україні з ініціативи прем'єр-міністра".

"Що стосується передачі Україні зброї або засобів подвійного призначення, то грузинський уряд неодноразово висловлював чітку позицію щодо цього питання", - підсумувало Міноборони Грузії.

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