"Буки" та Javelin Грузія купила для своєї країни, - Міноборони Грузії
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Міністерство оборони Грузії роз’яснило позицію Тбілісі щодо ППО "Бук" та протитанкових систем Javelin, які запитувала Україна: ці системи уряд Грузії закупив для своєї країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міноборони Грузії.
"З цією багатомільйонною покупкою систему "Бук" оборонне відомство (Грузії. - Ред.) отримало у 2007 році. Це було виконано за секретним контрактом, тому ми не можемо уточнити докладніше. Пояснюємо населенню, що оборонне відомство також заплатило десятки мільйонів доларів у 2017 році за придбання у США протитанкових систем Javelin", - повідомляє Міноборони Грузії.
Водночас у повідомленні наголошується, що "Грузія твердо продовжує надавати гуманітарну та політичну підтримку Україні завдяки наявним у її руках можливостям. Наочне підтвердження цього - гуманітарний вантаж, відправлений тоннами, включаючи генератори, закуплені і передані Україні з ініціативи прем'єр-міністра".
"Що стосується передачі Україні зброї або засобів подвійного призначення, то грузинський уряд неодноразово висловлював чітку позицію щодо цього питання", - підсумувало Міноборони Грузії.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.globalfirepower.com/countries.php
Це так, коротко.
І в Грузії відбулось те ж саме.
Це тобі відповідь, що грузини самі вибирали.... так так само і ми (я не про себе оссобисто).
Так вони хоч якихось політиків вибрали, а ми?.... "пішли лікувати зуби до столяра"??
Повелись на лозунг головного тирана 20го століття "кожна кухарка може керувати державою"??
Смешно, если действительно продали, теперь отдайте.
"Поначалу они рассказывали, что заплатили за эти "Буки" миллиарды, это неправда. В свое время Украина передавала эти ЗРК, насколько мне известно, по символической цене. Во-вторых, используют пропаганду, которую они с начала войны в Украине "втирают" нашим гражданам, несмотря на то, что грузины не верят в это, учитывая, как настойчиво они поддерживают украинцев. Они говорят, что просьба передать эти "Буки" - это очередное втягивание Грузии в войну", - подчеркнул политик.
"Поначалу они рассказывали, что заплатили за эти "Буки" миллиарды, это неправда. В свое время Украина передавала эти ЗРК, насколько мне известно, по символической цене. Во-вторых, используют пропаганду, которую они с начала войны в Украине "втирают" нашим гражданам, несмотря на то, что грузины не верят в это, учитывая, как настойчиво они поддерживают украинцев. Они говорят, что просьба передать эти "Буки" - это очередное втягивание Грузии в войну", - подчеркнул политик.
ну и если честно, грузины воюющие за нас (я не оценивал их способность) но думаю, лучше чем одна установка БУК, которые мы же и планируем заменить
Війна закінчилася вже давно Про факт передачі цих комплексів уже відомо В чому тут "секретність" полягає? Коли людині висловлюють сумнів у законності належності їй тієї чи іншої речі, то вона показує документи на цю річ - наприклад, техпаспорт чи навіть чек з магазину
Агов! Грузіє! "Чек" покажете?
Буду довго сміяться, коли ще й американці скажуть, що ніяких грошей за "Джавеліни" не отримували!
"Поначалу они рассказывали, что заплатили за эти "Буки" миллиарды, это неправда. В свое время Украина передавала эти ЗРК, насколько мне известно, по символической цене. Во-вторых, используют пропаганду, которую они с начала войны в Украине "втирают" нашим гражданам, несмотря на то, что грузины не верят в это, учитывая, как настойчиво они поддерживают украинцев. Они говорят, что просьба передать эти "Буки" - это очередное втягивание Грузии в войну", - подчеркнул политик.
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Сразу два грузинских "вора в законе" умерли в один день - 09.01.2023...
По другому совпадению))), между ними было ровно (день-в-день) 20 лет разницы в возрасте.
В Турции скончался Гия Гиоргадзе. Его в криминальном мире называли «крестником Арсена, тбилисского патриарха».
И в Республиканской больнице Сухуми скончался Тенгиз Лакербая.
Тенгуляш, как его называли, был «коронован сухумским кланом Джангвеладзе 10 лет назад» и на протяжении этого времени « в одиночку противостоял местной национальной воровской знати».