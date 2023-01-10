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"Буки" та Javelin Грузія купила для своєї країни, - Міноборони Грузії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

уряд,грузія

Міністерство оборони Грузії роз’яснило позицію Тбілісі щодо ППО "Бук" та протитанкових систем Javelin, які запитувала Україна: ці системи уряд Грузії закупив для своєї країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міноборони Грузії.

"З цією багатомільйонною покупкою систему "Бук" оборонне відомство (Грузії. - Ред.) отримало у 2007 році. Це було виконано за секретним контрактом, тому ми не можемо уточнити докладніше. Пояснюємо населенню, що оборонне відомство також заплатило десятки мільйонів доларів у 2017 році за придбання у США протитанкових систем Javelin", - повідомляє Міноборони Грузії.

Водночас у повідомленні наголошується, що "Грузія твердо продовжує надавати гуманітарну та політичну підтримку Україні завдяки наявним у її руках можливостям. Наочне підтвердження цього - гуманітарний вантаж, відправлений тоннами, включаючи генератори, закуплені і передані Україні з ініціативи прем'єр-міністра".

"Що стосується передачі Україні зброї або засобів подвійного призначення, то грузинський уряд неодноразово висловлював чітку позицію щодо цього питання", - підсумувало Міноборони Грузії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просила Грузію передати комплекси "Бук", надані Києвом у 2008 році. Та відмовила, - тимчасовий повірений Касьянов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
навіщо вам Буки якщо керівництво смокче у пуйла ,а іншого агресора не передбачається?
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10.01.2023 12:18
+27
Короче, не нада виправдовуватись. Ми й так знаємо шо нинішнє керівництво Грузії дуже ******** *****.
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10.01.2023 12:19
+23
Під*раси.
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10.01.2023 12:17
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Під*раси.
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10.01.2023 12:17 Відповісти
************* и Сыкунидзе.
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10.01.2023 16:39 Відповісти
Наряду с Венгрией, и некоторыми другими, будущие наши союзнички по НАТО и ЕС?...
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10.01.2023 12:18 Відповісти
навіщо вам Буки якщо керівництво смокче у пуйла ,а іншого агресора не передбачається?
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10.01.2023 12:18 Відповісти
А якщо ната нападе?
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10.01.2023 12:24 Відповісти
Короче, не нада виправдовуватись. Ми й так знаємо шо нинішнє керівництво Грузії дуже ******** *****.
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10.01.2023 12:19 Відповісти
А ми не перебільшуемо нашу "дружбу" з великим грузинським народом?
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10.01.2023 12:19 Відповісти
З народом ні, з народом там все гаразд. А керівна верхушка багато де підгнивша. З іншого боку тоді від України їздила УНА-УНСО, офіційно ми теж Грузії не допомогли, бо були великими друзями Росії. Так що не варто на них дуже бочку котити. Плюс Грузія не готова до війни, Україна єдина з пострадянських країн здатна за людським потенціалом та кількості техніки чини опір Рашці. Вірменія, Грузія, Молдова, подивіться на Global Firepower що у них є в наявності, обійняти й плакати.

https://www.globalfirepower.com/countries.php
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10.01.2023 13:16 Відповісти
А керівну верхушку їм хто обрав? Не народ? Марсіани?
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10.01.2023 14:03 Відповісти
А про українців в цьому контексті що скажеш?
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10.01.2023 14:21 Відповісти
Те ж саме. Тільки не треба тут знов розповідати маячню про правильну минулу владу і неправильних ПЕРЕВАЖНУ БІЛЬШІСТЬ українців, яка її не переобрала. Набридло.
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10.01.2023 14:26 Відповісти
А зелю хто вибрав?
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10.01.2023 16:00 Відповісти
Нарід. Але головне питання не хто, а чому. Як так сталось, що блазень переміг з величезним відривом? Але це питання до попередньої влади...
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10.01.2023 16:08 Відповісти
Я не скажу, що попередня влада була свята, але як на мене - нинішня гірша.
Це так, коротко.
І в Грузії відбулось те ж саме.
Це тобі відповідь, що грузини самі вибирали.... так так само і ми (я не про себе оссобисто).
Так вони хоч якихось політиків вибрали, а ми?.... "пішли лікувати зуби до столяра"??
Повелись на лозунг головного тирана 20го століття "кожна кухарка може керувати державою"??
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10.01.2023 17:18 Відповісти
чому,а дуже просто БИДЛО ДУЖЕ ХОТІЛО ХАЛЯВИ,і тут раптом її бидлу почали масово пхати у вуха,казочки про 4к вчителям,халявна розтаможка бляхерам,та багато чуток було на яке бидло велось,і що саме головне,особисто буба жодного разу жодну з цих казочок не озвучив,ото розвели "мудрий нарід"
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10.01.2023 21:59 Відповісти
Та ні, все простіше: хтось за 5 років докерувався до того, що бидло вже стало згодне навіть на недолугого блазня, лиш би не...
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10.01.2023 22:37 Відповісти
о нуну розкажи як тобі ****** жилось при "баризі",е ні не треба тут бидло відбілювати,бидло ІМЕННО ДУЖЕ ХОТІЛО ХАЛЯВИ,а її не давали,а робити бидло ну не дуже жадає.
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11.01.2023 05:58 Відповісти
А тобі нормально? Тарифи та ціни росли, зарплатня ж на місці. Далі не буду писати, бо на цьому сайті такого не *******. Свобода слова. Повторю лиш те ж саме: докерувався.
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11.01.2023 07:38 Відповісти
ага пішов *******,тарифм росли серьозно? не те що зараз,заплатив за світло на фірмі замість 4.90 по 6.40,ото "покращення",а кіко там світло коштувало при "баризі гросі",для пп нагадати? а я скажу,2.50,****** **** казковий
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11.01.2023 19:19 Відповісти
Свідок секти "святого"? Тоді зрозуміло. Упоротий дебіл. На якій "фірмі" ти там заплатив, голодранець..
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11.01.2023 21:08 Відповісти
ясно бидельце "какаяразніца" на факти не зважає,йди гівномарафону наверни,а хоча дехто дійсно піднявся при бубі,ти часом не та сосалка з пресслужби прикордонників?
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11.01.2023 23:21 Відповісти
У вас, придурків, всі хто не за "святого" - зебіли. Наче на них двох світ клином зійшовся. Я ж кажу - неадекватні ідіоти.
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11.01.2023 23:48 Відповісти
та нє придурь факти говорять зворотнє,як тільки твоя буба прийшла зразу економіка в ***** покотилась,але ти ж долбойолб очевидне не визнаєш,бо доведеться визнати що ти гівноїд
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12.01.2023 00:35 Відповісти
Вона покотилась ще при святому. Але він замість того, щоб нею займатись, займався дешевим піаром, за що і отримав добрячого копняка від ПЕРЕВАЖНОЇ БІЛЬШОСТІ українців. Ідіоти, визнайте вже, що просрали все, програйте достойно та перестаньте тягати напівзотлілий політичний труп свого ідола. Він вже не воскресне.
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12.01.2023 08:04 Відповісти
а я їх розумію. Мені наші інтереси важливіші, звісно, але якщо по совісті, то роззброївши Грузію, ми підставляємо її під миттєвий напад з боку рашки і капітуляцію.
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10.01.2023 12:21 Відповісти
Что с ПВО, что без, при желание оккупации рфией Грузия не выстоит.
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10.01.2023 12:32 Відповісти
про нас так само думали
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10.01.2023 12:34 Відповісти
Чеки покажіть? А,секретно? Значить пи₴дуни.
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10.01.2023 12:21 Відповісти
Попросили бы лучше вернуть наши ракеты и стратегическую авиацию ТУ-95, а может и ядерку пару штук на 1 клт и 1 мгт.

Смешно, если действительно продали, теперь отдайте.
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10.01.2023 12:22 Відповісти
На отказ правительства отреагировал член оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Коба Накопия. Он заявил, что правящая партия включила "пропагандистскую машину" и манипулирует фактами в угоду Москве.

"Поначалу они рассказывали, что заплатили за эти "Буки" миллиарды, это неправда. В свое время Украина передавала эти ЗРК, насколько мне известно, по символической цене. Во-вторых, используют пропаганду, которую они с начала войны в Украине "втирают" нашим гражданам, несмотря на то, что грузины не верят в это, учитывая, как настойчиво они поддерживают украинцев. Они говорят, что просьба передать эти "Буки" - это очередное втягивание Грузии в войну", - подчеркнул политик.
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10.01.2023 12:30 Відповісти
На отказ правительства отреагировал член оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Коба Накопия. Он заявил, что правящая партия включила "пропагандистскую машину" и манипулирует фактами в угоду Москве.

"Поначалу они рассказывали, что заплатили за эти "Буки" миллиарды, это неправда. В свое время Украина передавала эти ЗРК, насколько мне известно, по символической цене. Во-вторых, используют пропаганду, которую они с начала войны в Украине "втирают" нашим гражданам, несмотря на то, что грузины не верят в это, учитывая, как настойчиво они поддерживают украинцев. Они говорят, что просьба передать эти "Буки" - это очередное втягивание Грузии в войну", - подчеркнул политик.
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10.01.2023 12:31 Відповісти
поэтому надо украинцам память то продлить, витамины заставить пить, а то мы помогаем, а нас списывают или забывают

ну и если честно, грузины воюющие за нас (я не оценивал их способность) но думаю, лучше чем одна установка БУК, которые мы же и планируем заменить
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10.01.2023 12:47 Відповісти
Ta jaki problemy, gruzyny? Trymaite!

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10.01.2023 12:24 Відповісти
Грузіни самі піддаються окупації в даний момент і це ж яким розумним треба бути щоб просити у них зброю? Але це ні краще чим взагалі нічого не робити.
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10.01.2023 12:25 Відповісти
Братья-Грузины! Дело в том, что если сейчас Украина не устоит, вам уже все это не понадобится.
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10.01.2023 12:26 Відповісти
Еще одни братья. Эти братья союзник русни. Хватит уже нам этих братьев.
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10.01.2023 13:36 Відповісти
"З цією багатомільйонною покупкою систему "Бук" оборонне відомство (Грузії. - Ред.) отримало у 2007 році. Це було виконано за секретним контрактом, тому ми не можемо уточнити докладніше. Пояснюємо населенню, що оборонне відомство також заплатило десятки мільйонів доларів у 2017 році за придбання у США протитанкових систем Javelin"
Війна закінчилася вже давно Про факт передачі цих комплексів уже відомо В чому тут "секретність" полягає? Коли людині висловлюють сумнів у законності належності їй тієї чи іншої речі, то вона показує документи на цю річ - наприклад, техпаспорт чи навіть чек з магазину
Агов! Грузіє! "Чек" покажете?
Буду довго сміяться, коли ще й американці скажуть, що ніяких грошей за "Джавеліни" не отримували!
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10.01.2023 12:30 Відповісти
Ми, як держава не можемо впливати на уряд іншї суверенної??? дежави Грузія. Це можуть зробити виключно самі грузини. Ми вдячні багатьом грузинам. Особливо тим, хто сьогидні пліч-опліч з нашими воїнами боронить нашу країну від нашого спільного ворога. Ми вдячні тим нашим друзям, які підтримують нас у самій Грузії, збирабчи гроші на генератори, чи внше обладнання, тим, хто аисловлює нам відкриту підтримку, скажімо Вахтангу Кікабідзе. Але еам немаж за що бути влячними грузинській державі та її владі, яку повтрюю обирають більшість грузин. І ми запам'ятаємо все. І тих, хто з нами, і тих, хто проти нас.
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10.01.2023 12:31 Відповісти
Цікаво скільки українців на державних посадах в грузії
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10.01.2023 12:31 Відповісти
Що значить купили? І Ющ, і Саакашвілі неодноразово казали, що це була БЕЗКОШТОВНА допомога!
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10.01.2023 12:34 Відповісти
Збрехали. Як завжди.
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10.01.2023 14:28 Відповісти
Ну в даній ситуації я швидше повірю їм, ніж нинішній прокацапській владі Грузії... Тим більше, про безкоштовну передачу зброї навіть американці у документалках про війну 2008 року кажуть!
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10.01.2023 14:43 Відповісти
На отказ правительства отреагировал член оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" Коба Накопия. Он заявил, что правящая партия включила "пропагандистскую машину" и манипулирует фактами в угоду Москве.

"Поначалу они рассказывали, что заплатили за эти "Буки" миллиарды, это неправда. В свое время Украина передавала эти ЗРК, насколько мне известно, по символической цене. Во-вторых, используют пропаганду, которую они с начала войны в Украине "втирают" нашим гражданам, несмотря на то, что грузины не верят в это, учитывая, как настойчиво они поддерживают украинцев. Они говорят, что просьба передать эти "Буки" - это очередное втягивание Грузии в войну", - подчеркнул политик.
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10.01.2023 12:35 Відповісти
хер им, а не НАТО
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10.01.2023 12:38 Відповісти
У них крошечная армия. Че пристали к ним, епт?
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10.01.2023 12:42 Відповісти
Слава грузинським воїнам , які захищають Україну. Ганьба - грузинському уряду
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10.01.2023 12:47 Відповісти
Грузини мають право на свою ганьбу ! Як і право вирішувати-що з тим діяти!
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10.01.2023 12:49 Відповісти
Земля кругла...
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10.01.2023 12:54 Відповісти
Вот и нашла зеленая власть еще одного козла отпущения за проведение ей же самой бездарной политики, откровенного воровства и открытого заискивания перед кремлем. То у воюющего Израиля Купол требуют, то у Грузии. Джавелины и так США дает, и лучшие коплексы ПВО разных типов. Так к чему был этот наезд на Тбилиси, если не в угоду путлеру?
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10.01.2023 13:00 Відповісти
и в темочку! )))
///
Сразу два грузинских "вора в законе" умерли в один день - 09.01.2023...
По другому совпадению))), между ними было ровно (день-в-день) 20 лет разницы в возрасте.

В Турции скончался Гия Гиоргадзе. Его в криминальном мире называли «крестником Арсена, тбилисского патриарха».

И в Республиканской больнице Сухуми скончался Тенгиз Лакербая.
Тенгуляш, как его называли, был «коронован сухумским кланом Джангвеладзе 10 лет назад» и на протяжении этого времени « в одиночку противостоял местной национальной воровской знати».
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10.01.2023 13:01 Відповісти
Надо спросить гандона-ворюгу Ющенко и министра обороны трижды-ворюгу Гриценко и Нханурова , а где деньги ЗИНА????? .от продажи Бук..и РАДАРОВ,. Нам ведь Ющенко врёт , что его руки НИЧОГО НЕ КРАЛИ,,.. И 30 лет спустя опять врут что мы бесплатно дали Грузии БУКИ и РАДАРы, а фактически , кто -то .В УКраине, на этом немало наварил бабла...
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10.01.2023 13:09 Відповісти
Все г*ндоны, один ты отважный спермотозоид, гроза г*ндонов.
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10.01.2023 18:37 Відповісти
Бежали робкие грузины…
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10.01.2023 13:15 Відповісти
Ану бегом передали Украине буки и всё, что нам нужно!
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10.01.2023 14:10 Відповісти
За цими Буками ще наші військові сиділи і приймали безпосередньо участь у війні. І поранених наших військових лікували за рахунок грузинської сторони. Чув про це від співробітників канцелярії Президента Грузії. Україна тоді дійсно надала Уряду Грузії військову допомогу, тож справедливо очікувала відповідну допомогу. Це сором для теперішнього Уряду Грузії. Продались оркам. Але велика подяка народу Грузії за підтримку України. Сподіваюсь, люди в Грузії зроблять правильні висновки.
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10.01.2023 14:14 Відповісти
Абсолютно верно. Передали Буки ( 3 установки) и системы Оса ( сколько неизвестно) с боевыми расчетам. За пять дней боев сбили 12 кацапских самолетов. А с 2006-го года готовили грузинские экипажи на переданные танки и бмп. Русня тогда в 8-м гундела по ТВ про "нож в спину".
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10.01.2023 18:44 Відповісти
Потвори, а ми їх вважали друзями !!!!
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10.01.2023 14:38 Відповісти
Дай, Боже, здоров"я Михайлу Саакашвілі і многая літа! Після нього у керівництва Грузії, схоже, вивітрилася національна гідність...
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10.01.2023 21:42 Відповісти
Украинцы выживут без этих буков, Я благодарен тем грузинам, которые приехали добровольцами воевать за всу. Грузинскому народу надо сделать выводы по поводу нынешнего правительства Грузии, Потому что когда россия обломает свои зубы на Украине, она может пойти на Грузию и вот тут грузинам понадобится очень много оружия из Украины
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11.01.2023 05:00 Відповісти
 
 