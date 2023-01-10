Соледар фактично знищено, ворог попри колосальні втрати намагається просуватися, - Череватий

За добу по Соледару та околицями міста було завдано 86 ударів різними системами артилерії, місто фактично знищено.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Черевий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тільки за цю добу по Соледару та околицях було завдано 86 обстрілів різними системами артилерії. Президент знову вчора це також підкреслив, що місто фактично знищене, і сама їхня (окупантів. - Ред.) логіка війни не зрозуміла, тому що захоплювати руїни, як це було раніше в Лисичанську та Сєвєродонецьку, поклавши незліченну кількість своїх військ - це у військовому мистецтві, а особливо сучасному, 21 століття, є дуже дивним", - сказав він.

Черевий зазначив, що головний метод штурму міста у росіян зараз - це використання систем ураження, РСЗВ, ствольної артилерії та за їхній рахунок просування малих груп піхоти.

На ділянці Бахмут-Соледар, як наголосили у ЗСУ, ворог зосередив своїх найкращих фахівців, зокрема спецназівці ПВК "Вагнер" за підтримки регулярної російської армії.

"Саме бійці Соледара, які тримають місто, зараз вони виграють час та можливості для всієї оборони. Тому ворог зазнає там колосальних втрат, але попри це все одно намагається рухатися вперед, тому що для них навіть невеликий тактичний поступ подається як велике досягнення", - сказав він.

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