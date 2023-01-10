Соледар фактично знищено, ворог попри колосальні втрати намагається просуватися, - Череватий
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За добу по Соледару та околицями міста було завдано 86 ударів різними системами артилерії, місто фактично знищено.
Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Черевий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Тільки за цю добу по Соледару та околицях було завдано 86 обстрілів різними системами артилерії. Президент знову вчора це також підкреслив, що місто фактично знищене, і сама їхня (окупантів. - Ред.) логіка війни не зрозуміла, тому що захоплювати руїни, як це було раніше в Лисичанську та Сєвєродонецьку, поклавши незліченну кількість своїх військ - це у військовому мистецтві, а особливо сучасному, 21 століття, є дуже дивним", - сказав він.
Черевий зазначив, що головний метод штурму міста у росіян зараз - це використання систем ураження, РСЗВ, ствольної артилерії та за їхній рахунок просування малих груп піхоти.
На ділянці Бахмут-Соледар, як наголосили у ЗСУ, ворог зосередив своїх найкращих фахівців, зокрема спецназівці ПВК "Вагнер" за підтримки регулярної російської армії.
"Саме бійці Соледара, які тримають місто, зараз вони виграють час та можливості для всієї оборони. Тому ворог зазнає там колосальних втрат, але попри це все одно намагається рухатися вперед, тому що для них навіть невеликий тактичний поступ подається як велике досягнення", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Чим один натрію хлорид може бути кращим за інший натрію хлорид?
Спробуйте Ка морською сіллю грецькою огірки засолити)
Це буде каша
Мабуть немає кар'єрів, чи дешевше з моря добувати
...
А поле захватывать логики больше?
Рашисты продвигаются и никто их не подавляет - вот, что странно.
Хотя министр обороны заявлял, что "сил достаточно ", а президента заявлял, что выслал подкрепление.
Вот их логика...
10 км в месяц x 12 = 120 км в год
в идеале надеются на прорывы и котлы, хотят через 2-3 года выйти к границам Польши и пойти дальше на Запад.
Потери - 150 тыс в год без проблем, приток молодого мужского мяса в год свыше 2 млн поголовья, 15% мобилизация 7% на убой без проблем.
Нужно противоядие, подачки в виде 50 бронетраспортеров и 20 хаймерсов с лимитом боеприпасов - это плацебо для успокоения. Запад должен вопринять эту войну как свою и перевести экономику на военные рельсы. Миллионы снарадов, тысячи таков, БМП, самолетов и хаймеросов - всё в Украину
Таких конечно больше всего
Почему так?
Выгодно значит чтобы война пока не заканчивалась.
Хотя закончить её с их возможностями это вопрос нескольких недель, и то, если будут сопротивляться, а учитывая любовь РФ к жестам доброй воли когда за пару дней сотни км отдают, то и вообще за неделю всё решиться в таком случае.
Ну нельзя же считать себя умной, а других идиотами.
Это ведь не "Запад" выбрал власть, которая рассказывала, что "надо просто перестать стрелять", обещала "зазирнути в очі путіну", получала деньги от россии за свои сериальчики, открывала уголовные дела на Байдена, не закупила за 3 года ни одного снаряда, ни одной мины и ракеты?
А если через 2-3 года выйдут к границам польши и пойдут дальше на запад, тогда и воспримут войну как свою.
1. Мнение президента ещё раз подтверждает, что ему лучше молчать чем говорить. Конечно, ему не понятна логика..Ведь он не главнокомандующий, а верховный говнокомандующий. Сданный Соледар - это угроза окружения Бахмута .
2. Если Хаймарсы х\зна откуда бьют по общагам ...А под Соледаром скопление раш техники, которая насыпает по 86 залпов - почему б Хаймерсам не насыпать по этой рашской технике ? Мне, к примеру, больше не понятна эта логика.
А вообще логики мало.
Какая логика в жестах " доброй воли" если в результате ты не достигаешь подписания мира, а наоборот, только усугубляешь свои потери и теряешь инициативу?
Какая логика стрелять по мирным ракетами? Чтобы больше тебя ненавидели?
Там уже логика отсутствует.
До того ж ця сіль ще й достатньо унікальна.
Ми і не мали можливості перешкодити їм велике перегрупування.
Так, рашисти воюють по старим лекалам, але перекидати свої війська вони за останні десять років навчились якісно.
Ну вважав я по весні, що втрата у 50 к змусить кацапів на протести. Помилився.
Але 300 к вбитими буде для рф вже значною втратою.
По потерям никто правды не скажет, так что кто знает легче нам или нет. С одной стороны мы в обороне, с другой у них жесткий перевес в артиллерии (до порядка), которую как раз хорошо при наступлении использовать.
В раше и 300к никого не остановит, никто все равно не будет знать реальные потери. Риск протестов был именно на первую мобилизацию, а теперь по 50к в месяц он может весь год добавлять =(
Їх літаків та гвинтокрилів було на порядок більше. Але зараз вони навить не мріють залітати на нашу територію, бо це для них 95% смерть.
700к обуті у кірзачи? У зиму, або по весні у дощі? Я цієї зими ходив у наших Таланах, так це небо та земля. А можем ще отримати від партнерів HAIX Nepaj pro, як у французької армії, або штатівськи Altama...
Перевага у кількості гармат?
Західні б'ють майже у двічі дальше. Хаймерси нищать склади і до вогневих позицій довозят вже не вагонами, а Уралами та КАМазами, а це у 10 разів менш, ніж у вагоні.
Розрахунок знищення танку у окопі, на максимальній відстані - 600 снарядів, а у 777 один - два, а якщо Ескалібур, котрі нам надають тисячами, то взагалі один і якщо з Арчера, то на 70 км!!!
А система військкоматів рф може витримати таке навантаження?
І ще вам звичайної економіки. По розрахункам різних країн, на утримання одного військового повинні працювати від 7 до 14 людей. Так і економіку можна покласти. Це ж не друга світова, коли Москві допомагали СЩА, ВБ, Австралія, Канада...
Як же ви зрадофіли вже дістали. Нихто ні Соледар ні Бахмут здавати не буде. Ви не кацапськи фейки слухайте, а подивиться відео за вчора, з вулиць того ж Бахмута і зрозумієте, що не треба розганяти зраду.
До речи, якщо вже Залужний і вирішить відійти з Соледару та Бахмуту, то 100% нанесе десь удар по ворогу.
На цьому напрямку рівно стільки сил, скільки потрібно. Не треба робити залишкові цілі для артилерії та ракет ворога.
А ви ті запаси (залежи) цього металобрухту бачили? Там 9 танків розбирають, щоб один міг сам їхати. Нових нічних приладів та прицілів французи більш кацапам не продають, ну то хай по стволу на цілі наводять.
Я що там з Уралвагоном? ))))))
О, про різницю економік, це ви влучно. Дійсно, Україна втратила багато ресурсів. Але у Рашки вже менш 1% мирової економіки і вона вже валиться, а нам допомагають країни, які мають більше 50% світової економіки.
А в нас все було по іншому. Я наприклад і у військкомат не поїхав з сином, як і мої побратими. Ми відразу у бригаду ЗСУ. І це масово тоді було, а не поодинокі випадки. Все рівно не військкомати одягають у однострій та озброюють...
А у Рашці добровольці вже закінчились, тому зараз їхнім військкоматам десь треба ще наловити ці сотні тисяч військовозабовязаних.
Там оснащують дуже малу частину бійців, тільки профі.
Бої за Соледар їдуть. Веріщати про зраду не маю намірів. Якщо ви проти відходу з Соледару, то прямуйте туди, отримуйте зброю і воюйте, а особисто мене вже демобілізували влітку, сказали що мені досить.
Вам у тієї Параші звісно видніше, загинається вона чи ні. А в мене така інформація. Звісно хотілось би щоб скоріше загнулась, але і таки темпи мене особисто влаштовують.
Найкраща оборона це наступ. Українська армія після заходу в Херсон тримає позиційну оборону в окопах без жодних активних наступальних дій, що передбачає мобільна оборона. Сподіваюсь після поставок важкої наступальної техніки скоро будуть звільнені вся Донеччина і Луганщина
Ми можемо відійти, але тоді треба буде відходити на широкій ділянці з забудованого району у чисте поле, нехай там і зроблена друга лінія ешелонованої оборони.
Зараз 10 січня, ще майже три місяці холодів. Самі знищать Соледар, то сам там будуть від холоду подихати у разі нашого відходу.
Але коли кажуть "практично унічтожен", то це все ж не знищено на 100%
Опубликовано: 4 декабря 2007 by admin
в категориях Тайны Донбасса,
Отработка залежей месторождения каменной соли осуществляется
Шахтным способом на глубине 200-300 метров. В результате более ста лет подземных работ
в толще Земли образовалась система выработок протяженностью свыше 200 км.
Их размеры поражают. Порой до 30 метров высотой.
Тут организавали спелеосанаторий для астматиков, а до 1 ноября 2007 года проводили экскурсии.
Там и по сей день хранятся тысячи «трехлинеек» Мосина, пистолетов-пулеметов ППШ-41, ППС-43, немецких пистолетов-пулеметов MP-38/40, пистолетов-пулеметов Томсон обр. 1928, автоматов Фёдорова, Маузеров Kar98k, американских Gapand M1, пистолетов Маузера и Кольта, пулемётов Дегтярёва образца 1928, немецких MG-34, MG-42 и даже знаменитые пулемёты Максим и Льюис. К тому же к каждому образцу имеется по паре миллионов законсервированного боеприпаса.
Они это скоро почувствуют. Сделав жест доброй воли чем то вроде Мелитополя.
Иногда грамотный отход - это лучший выход в кризисной военной ситуации.
Не вміє, не вміє, нічого не вміє, але чомусь теріторію втрачаєм.
Драпають тільки наші вороги
А Прямий ще не закрили?
2. Читал, соотношение сил у Соледара 5 к 1. Где 1 млн военнослужащих украинской армии? В батальоне Монако(см YouTube видео), охраняют границу с Польшей? Я не эксперт, но только даже политически дать русским взять Соледар недопустимо, не говоря уже о возможности выхода их брони на оперативный простор.
3. Мобилизуйте людей, закройте дыры, пока 200 тыс мобиков не усилили фронты еще больше.
God save the Ukraine!