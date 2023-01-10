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Соледар фактично знищено, ворог попри колосальні втрати намагається просуватися, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соледар

За добу по Соледару та околицями міста було завдано 86 ударів різними системами артилерії, місто фактично знищено.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Черевий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тільки за цю добу по Соледару та околицях було завдано 86 обстрілів різними системами артилерії. Президент знову вчора це також підкреслив, що місто фактично знищене, і сама їхня (окупантів. - Ред.) логіка війни не зрозуміла, тому що захоплювати руїни, як це було раніше в Лисичанську та Сєвєродонецьку, поклавши незліченну кількість своїх військ - це у військовому мистецтві, а особливо сучасному, 21 століття, є дуже дивним", - сказав він.

Черевий зазначив, що головний метод штурму міста у росіян зараз - це використання систем ураження, РСЗВ, ствольної артилерії та за їхній рахунок просування малих груп піхоти.

На ділянці Бахмут-Соледар, як наголосили у ЗСУ, ворог зосередив своїх найкращих фахівців, зокрема спецназівці ПВК "Вагнер" за підтримки регулярної російської армії.

"Саме бійці Соледара, які тримають місто, зараз вони виграють час та можливості для всієї оборони. Тому ворог зазнає там колосальних втрат, але попри це все одно намагається рухатися вперед, тому що для них навіть невеликий тактичний поступ подається як велике досягнення", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Маленьке,але Велике Місто України.
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10.01.2023 13:08
+11
краще відступити чим потрапити в оточення,місто зробило свою свправу,десятки тисяч перемелених свинособак.Наші герої важливіші ніж ці руїни
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10.01.2023 13:27
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Сіль треба закупати... мабуть
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10.01.2023 14:36 Відповісти
Проснувся) сіль ще з літа турецька і польська в нас.
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10.01.2023 16:39 Відповісти
Я купував Артем сіль написано на пачці, доречі вона набагато краща аніж іноземна
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10.01.2023 16:52 Відповісти
То старі запаси.
Чим один натрію хлорид може бути кращим за інший натрію хлорид?
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10.01.2023 17:31 Відповісти
Смаком) і не тіки.

Спробуйте Ка морською сіллю грецькою огірки засолити)
Це буде каша
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10.01.2023 17:33 Відповісти
Морська тут ні до чого, ми про столову сіль NaCl.
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10.01.2023 17:37 Відповісти
Так на заході вся морська, там немає столової, я не зустрічав
Мабуть немає кар'єрів, чи дешевше з моря добувати
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10.01.2023 17:47 Відповісти
"сама их (оккупантов. - Ред.) логика войны не понятна, потому что захватывать руины, как это было раньше в Лисичанске и Северодонецке, положив бесчисленное количество своих войск - это в военном искусстве, а особенно современном, 21 век, очень странно", - сказал он."
...
А поле захватывать логики больше?
Рашисты продвигаются и никто их не подавляет - вот, что странно.
Хотя министр обороны заявлял, что "сил достаточно ", а президента заявлял, что выслал подкрепление.
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10.01.2023 14:44 Відповісти
Все это делается только для того, чтобы Украина не была конкурентом роисси на мировом рынке. Украина может заменить роиссю ,а если уничтожить разрушить потенциал Украины, чтобы не работали предприятия, то с роиссей будут договориться и снимать санкции и дружить, титан по сей день идёт на Боинг и аэробус российский, и удобрения пошли,и зерно пошло. А металл наоборот увеличили продажи. Захватить Крым чтобы забрать шельф и не добывать газ и не перебивать цены на газ, потом Донбасс со сланцевым газом , а теперь и с залежами лития. Вот причина а не русский язык 👅 и русскоязычные, кремлю они на#уй не нужны,если были нужны они бы себе забрали , или столько солдат бы не убили , по всей роисси азиаты размножаются никого не волнуют , а тут 100кус.положили русских защитили

Вот их логика...
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10.01.2023 14:57 Відповісти
Згідно з Оманськими перемовинами Правоберіжжя наше, а Лівоберіжжя російське.
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10.01.2023 15:04 Відповісти
Тактика орков по медленному захвату Украины
10 км в месяц x 12 = 120 км в год
в идеале надеются на прорывы и котлы, хотят через 2-3 года выйти к границам Польши и пойти дальше на Запад.
Потери - 150 тыс в год без проблем, приток молодого мужского мяса в год свыше 2 млн поголовья, 15% мобилизация 7% на убой без проблем.

Нужно противоядие, подачки в виде 50 бронетраспортеров и 20 хаймерсов с лимитом боеприпасов - это плацебо для успокоения. Запад должен вопринять эту войну как свою и перевести экономику на военные рельсы. Миллионы снарадов, тысячи таков, БМП, самолетов и хаймеросов - всё в Украину
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10.01.2023 14:49 Відповісти
странная арифметика,ты освобождённые территории не учитываешь?
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10.01.2023 15:09 Відповісти
Освобождённые в знак жестов доброй воли?

Таких конечно больше всего
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10.01.2023 17:55 Відповісти
бо бо. Ишь раздухарился. Расслабься. Какими то 20 Хаймарсами вернули Лиман и Херсон. Если запад перейдет на военные рельсы, через месяц придется что то делать с нерешенными проблемами на бывшей русско-китайской границе.
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10.01.2023 17:53 Відповісти
"20 хаймерсов с лимитом боеприпасов "

Почему так?
Выгодно значит чтобы война пока не заканчивалась.

Хотя закончить её с их возможностями это вопрос нескольких недель, и то, если будут сопротивляться, а учитывая любовь РФ к жестам доброй воли когда за пару дней сотни км отдают, то и вообще за неделю всё решиться в таком случае.
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10.01.2023 17:54 Відповісти
Запад никому ничего не должен, или вы предлагаете гражданам "Запада" погибать под Соледаром, в то время, как украинские граждане отдыхают в Монако и в Вене?
Ну нельзя же считать себя умной, а других идиотами.
Это ведь не "Запад" выбрал власть, которая рассказывала, что "надо просто перестать стрелять", обещала "зазирнути в очі путіну", получала деньги от россии за свои сериальчики, открывала уголовные дела на Байдена, не закупила за 3 года ни одного снаряда, ни одной мины и ракеты?
А если через 2-3 года выйдут к границам польши и пойдут дальше на запад, тогда и воспримут войну как свою.
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11.01.2023 13:06 Відповісти
Хочется сказать два.

1. Мнение президента ещё раз подтверждает, что ему лучше молчать чем говорить. Конечно, ему не понятна логика..Ведь он не главнокомандующий, а верховный говнокомандующий. Сданный Соледар - это угроза окружения Бахмута .

2. Если Хаймарсы х\зна откуда бьют по общагам ...А под Соледаром скопление раш техники, которая насыпает по 86 залпов - почему б Хаймерсам не насыпать по этой рашской технике ? Мне, к примеру, больше не понятна эта логика.
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10.01.2023 15:57 Відповісти
Там новый год был, логика, такая была.
А вообще логики мало.

Какая логика в жестах " доброй воли" если в результате ты не достигаешь подписания мира, а наоборот, только усугубляешь свои потери и теряешь инициативу?
Какая логика стрелять по мирным ракетами? Чтобы больше тебя ненавидели?

Там уже логика отсутствует.
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10.01.2023 18:03 Відповісти
Як це "логика отсутствует. " - просто випилювати мiсто за мiстом и все утюжити так щоб гнати нас до Польщи а потiм все, захватили, хм, профит так сказати. Напугай людей та майеш пусту краiну в подарунок для раши.
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10.01.2023 19:47 Відповісти
У Соледарі неймовірні поклади солі, які вибрані всього на 10%.
До того ж ця сіль ще й достатньо унікальна.
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10.01.2023 22:17 Відповісти
Артемсiль - Солєдар - найбільше соляне родовище в Європі - $$$ бізнес! - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C
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11.01.2023 02:36 Відповісти
От каких успехов? Типа, что думали что мы за три дня проиграем, а мы уже 300 дней воюем?
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10.01.2023 18:12 Відповісти
Не стоит надеятся на скорую победу над ублюдочным режимом который бросает в топку войны все новые толпы бессловесных рабов, покорно идущих на убой. Ч-численный перевес. В людях и в тезнике. Хорошо хоть не качественный. Элементарно. Вам прям каждую неделю слезы и цветы освобожденных Лимана или Херсона подавай. Наберитесь терпения. Крупномасштабная помощь на подходе.
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10.01.2023 18:20 Відповісти
На відміну від нас, у рашистів є далекобійні ракети.
Ми і не мали можливості перешкодити їм велике перегрупування.
Так, рашисти воюють по старим лекалам, але перекидати свої війська вони за останні десять років навчились якісно.
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10.01.2023 22:20 Відповісти
"Вашим" некогда было делом заниматься, они не успевали интервью раздавать да снимать дебильную пропаганду про "чмобиков".
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11.01.2023 13:08 Відповісти
Ну взяли орки Северодонецк и Лисичанск. Ну и. На что то большее их потом хватило? Перемололи их там в винегрет, потом они успешно сдали все до Изюма и Лимана. Сидите только скулите тут. Про мобильную оборону слышали? Нет смысла губить войска под шквальным ураганным огнем противника. Тактическое отступление не есть поражение. Врагу достанутся одни руины, им же созданные с горами своих же трупов. Великая победа.
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10.01.2023 18:02 Відповісти
Такая стратегия сработала потому что пуйло боялся мобилизацию объявить и ему жестко не хватало людей. Теперь он может мясом нас заваливать пока он всю Украину не захватит, тупо продолжая мобилизацию когда старые мобики заканчиваются. Если мы нигде не сможем атаковать, то на это раз нам в обороне не отсидется =(
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10.01.2023 18:31 Відповісти
Режим пуйла и сейчас боится мобилизации. До усрачки боятся именно собственых рабов, которые могут в массе начать задавать неудобные вопросы и в массе отказаться идти на убой. Не так то просто заваливать мясом. Все таки сегодня не 40-e прошлого века.
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10.01.2023 18:49 Відповісти
Так у обороні як раз ці пів мільйона, для яких на рф просто немає якісного озброєння і майже немає бойової техніки легше вбивати та калічити.

Ну вважав я по весні, що втрата у 50 к змусить кацапів на протести. Помилився.

Але 300 к вбитими буде для рф вже значною втратою.
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10.01.2023 22:28 Відповісти
У нас на 700к мобилизованных нашлось вооружение, а у них не найдется, не смешно.
По потерям никто правды не скажет, так что кто знает легче нам или нет. С одной стороны мы в обороне, с другой у них жесткий перевес в артиллерии (до порядка), которую как раз хорошо при наступлении использовать.
В раше и 300к никого не остановит, никто все равно не будет знать реальные потери. Риск протестов был именно на первую мобилизацию, а теперь по 50к в месяц он может весь год добавлять =(
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10.01.2023 22:39 Відповісти
Ой ой ой як лячно ))))))

Їх літаків та гвинтокрилів було на порядок більше. Але зараз вони навить не мріють залітати на нашу територію, бо це для них 95% смерть.

700к обуті у кірзачи? У зиму, або по весні у дощі? Я цієї зими ходив у наших Таланах, так це небо та земля. А можем ще отримати від партнерів HAIX Nepaj pro, як у французької армії, або штатівськи Altama...

Перевага у кількості гармат?
Західні б'ють майже у двічі дальше. Хаймерси нищать склади і до вогневих позицій довозят вже не вагонами, а Уралами та КАМазами, а це у 10 разів менш, ніж у вагоні.
Розрахунок знищення танку у окопі, на максимальній відстані - 600 снарядів, а у 777 один - два, а якщо Ескалібур, котрі нам надають тисячами, то взагалі один і якщо з Арчера, то на 70 км!!!

А система військкоматів рф може витримати таке навантаження?

І ще вам звичайної економіки. По розрахункам різних країн, на утримання одного військового повинні працювати від 7 до 14 людей. Так і економіку можна покласти. Це ж не друга світова, коли Москві допомагали СЩА, ВБ, Австралія, Канада...
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10.01.2023 22:52 Відповісти
А нам та Мацква треба? Нам спочатку своє повернути треба, а там побачимо що і як.

Як же ви зрадофіли вже дістали. Нихто ні Соледар ні Бахмут здавати не буде. Ви не кацапськи фейки слухайте, а подивиться відео за вчора, з вулиць того ж Бахмута і зрозумієте, що не треба розганяти зраду.
До речи, якщо вже Залужний і вирішить відійти з Соледару та Бахмуту, то 100% нанесе десь удар по ворогу.

На цьому напрямку рівно стільки сил, скільки потрібно. Не треба робити залишкові цілі для артилерії та ракет ворога.

А ви ті запаси (залежи) цього металобрухту бачили? Там 9 танків розбирають, щоб один міг сам їхати. Нових нічних приладів та прицілів французи більш кацапам не продають, ну то хай по стволу на цілі наводять.

Я що там з Уралвагоном? ))))))

О, про різницю економік, це ви влучно. Дійсно, Україна втратила багато ресурсів. Але у Рашки вже менш 1% мирової економіки і вона вже валиться, а нам допомагають країни, які мають більше 50% світової економіки.

А в нас все було по іншому. Я наприклад і у військкомат не поїхав з сином, як і мої побратими. Ми відразу у бригаду ЗСУ. І це масово тоді було, а не поодинокі випадки. Все рівно не військкомати одягають у однострій та озброюють...
А у Рашці добровольці вже закінчились, тому зараз їхнім військкоматам десь треба ще наловити ці сотні тисяч військовозабовязаних.
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11.01.2023 14:24 Відповісти
Посміявся ))))
Там оснащують дуже малу частину бійців, тільки профі.

Бої за Соледар їдуть. Веріщати про зраду не маю намірів. Якщо ви проти відходу з Соледару, то прямуйте туди, отримуйте зброю і воюйте, а особисто мене вже демобілізували влітку, сказали що мені досить.

Вам у тієї Параші звісно видніше, загинається вона чи ні. А в мене така інформація. Звісно хотілось би щоб скоріше загнулась, але і таки темпи мене особисто влаштовують.
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11.01.2023 14:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=E7O4Zfbfpjc
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11.01.2023 17:53 Відповісти
Немає там жодного шквального ураганного огня. Вони уже давно рахують свої **********, які швидко вичерпуються.
Найкраща оборона це наступ. Українська армія після заходу в Херсон тримає позиційну оборону в окопах без жодних активних наступальних дій, що передбачає мобільна оборона. Сподіваюсь після поставок важкої наступальної техніки скоро будуть звільнені вся Донеччина і Луганщина
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10.01.2023 18:33 Відповісти
У даному випадку це не так.
Ми можемо відійти, але тоді треба буде відходити на широкій ділянці з забудованого району у чисте поле, нехай там і зроблена друга лінія ешелонованої оборони.

Зараз 10 січня, ще майже три місяці холодів. Самі знищать Соледар, то сам там будуть від холоду подихати у разі нашого відходу.

Але коли кажуть "практично унічтожен", то це все ж не знищено на 100%
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10.01.2023 22:24 Відповісти
Склады оружия в соляных шахтах Соледара
Опубликовано: 4 декабря 2007 by admin
в категориях Тайны Донбасса,
Отработка залежей месторождения каменной соли осуществляется
Шахтным способом на глубине 200-300 метров. В результате более ста лет подземных работ
в толще Земли образовалась система выработок протяженностью свыше 200 км.
Их размеры поражают. Порой до 30 метров высотой.
Тут организавали спелеосанаторий для астматиков, а до 1 ноября 2007 года проводили экскурсии.

Там и по сей день хранятся тысячи «трехлинеек» Мосина, пистолетов-пулеметов ППШ-41, ППС-43, немецких пистолетов-пулеметов MP-38/40, пистолетов-пулеметов Томсон обр. 1928, автоматов Фёдорова, Маузеров Kar98k, американских Gapand M1, пистолетов Маузера и Кольта, пулемётов Дегтярёва образца 1928, немецких MG-34, MG-42 и даже знаменитые пулемёты Максим и Льюис. К тому же к каждому образцу имеется по паре миллионов законсервированного боеприпаса.
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10.01.2023 16:14 Відповісти
Я гадаю, що якщо б там все те й було, то з 2014 року було все вже евакуйовано.
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10.01.2023 18:21 Відповісти
Думаю Соледар всё. Следующий Бахмут.
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10.01.2023 16:46 Відповісти
Соледар стерт с лица земли как Попасная или Волноваха. Ценой гор орчьих трупов. Это не победа для них.
Они это скоро почувствуют. Сделав жест доброй воли чем то вроде Мелитополя.
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10.01.2023 18:09 Відповісти
Коли в русні закінчиться жива сила?
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10.01.2023 18:27 Відповісти
Да нет, победа. Их такой расклад вполне утраивает. Закончатся мобики - еще мобилизируют.
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10.01.2023 18:55 Відповісти
Основная проблема, что договориться о чём то как? На этом этапе уже нет никакой уверенности ни у РФ ни у Украины , что какие либо договоренности будут выполнены, начиная от прекращения огня на два дня, и до полноценного мирного договора. Доверие утрачено.
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10.01.2023 21:00 Відповісти
А потім Мелітополь, Бердянськ, Луганськ, Донецьк, Сімферополь....
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10.01.2023 22:30 Відповісти
Украинские Киборги лучшие в Мире...✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱Смерть моцкальским Обезьянам 💀💀💀💥💥💥🦍🦍🦍
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10.01.2023 17:43 Відповісти
Надеюсь наше командование предусмотрело такую возможность и войскам есть куда отойти, подготовлены запасные рубежи.
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10.01.2023 21:10 Відповісти
Отход - это самый сложный вид боевых действий. ВСУ умеют производить отход грамотно, а московская Орда не умеет совершенно.

Иногда грамотный отход - это лучший выход в кризисной военной ситуации.
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10.01.2023 21:26 Відповісти
Пока не было такого чтобы не смогли отойти. Ситуации были очень тяжелые - но организованный отход получался. Будем надеяться что все просчитано кем положено.
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10.01.2023 21:32 Відповісти
Орда не вміє відходити - зато вміє драпати. Показали перший в світі результат по драпу. Київ, Ізюм, Херсон - кидаючи танки та іншу техніку - хрін доженеш. Тільки п'яти виблискують.
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10.01.2023 22:28 Відповісти
Не треба недооцінювати ворога. З Херсону вони відійшли грамотно.
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10.01.2023 22:31 Відповісти
Ага, тільки з Харківської області та Херсону спокійно вийшли.
Не вміє, не вміє, нічого не вміє, але чомусь теріторію втрачаєм.
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10.01.2023 22:44 Відповісти
З Харківської русня як раз драпала.
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10.01.2023 22:53 Відповісти
І що? Завадило їм це вивести угрупування? Наші зараз теж з Соледару драпають. І головне щоб змогли вийти.
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10.01.2023 23:05 Відповісти
Наші ніколи не можуть драпати. Наші можуть відходити.

Драпають тільки наші вороги
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11.01.2023 14:25 Відповісти
Не уверен, что русские не умеют отходить. От Херсона отошли очень грамотно, сохранив элитные части. От Харькова тоже. Нельзя недооценивать врага. И жалеть тоже.
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10.01.2023 22:40 Відповісти
Подивіться і послухайте що говорить Ю.Луценко на Прямому про Соледар https://youtu.be/HCX2ZYXpRkw
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10.01.2023 21:41 Відповісти
А він ще не у буцегарні? Не очікувано.
А Прямий ще не закрили?
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10.01.2023 22:33 Відповісти
Сил нашим воїнам
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10.01.2023 21:58 Відповісти
1. Сколько это "тяжелые потери" - 100, 200, 300 чел? Это для русских супер мало. Так что это все несущественно.
2. Читал, соотношение сил у Соледара 5 к 1. Где 1 млн военнослужащих украинской армии? В батальоне Монако(см YouTube видео), охраняют границу с Польшей? Я не эксперт, но только даже политически дать русским взять Соледар недопустимо, не говоря уже о возможности выхода их брони на оперативный простор.
3. Мобилизуйте людей, закройте дыры, пока 200 тыс мобиков не усилили фронты еще больше.

God save the Ukraine!
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10.01.2023 22:35 Відповісти
Как только начинается подход орков к очередному украинскому населённому пункту , городу присваивается звание - "Никогда не отдадим", второй этап - он "Полностью уничтожен" и там прятаться негде, третий этап - "Да он и не имел стратегического значения"... А где Залужный? Доколе?
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25.01.2023 13:19 Відповісти
Кто следующий? Часов Яр понятно, он следующая жертва. Потом Славянск-Краматорск?
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25.01.2023 16:40 Відповісти
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