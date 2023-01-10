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Україна повинна отримати всю зброю, якої потребує, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

фон,дер,урсула,ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що партнери повинні передати Україні бойові танки західного зразка, якщо вона просить про це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я говорила багато разів від початку російського вторгнення в Україну: я вважаю, що Україна повинна отримати всю необхідну зброю, якої вона потребує, щоб вони могли впоратися із захистом своєї батьківщини. Це означає, звичайно, передові системи ППО, але також інші види передового військового обладнання, стільки, скільки необхідно для захисту України", - сказала фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання щодо її позиції про передачу Україні танків західного зразка.

Глава Євроради Шарль Мішель зі свого боку сказав, що підтримує надання Україні більшої кількості озброєння, не уточнюючи його конкретних видів.

"Є агресор - Кремль, і є жертва - народ України. Я радий, що в останні тижні і місяці після початку війни держави-члени були здатні надсилати всі більше і більше військового обладнання Україні, як сказала Урсула, я повністю підтримую такий підхід. Європейська рада багато разів повторювала заклик до більшої військової підтримки України, щоб гарантувати їй здатність захистити себе. Тому що ми знаємо, що вони борються за своє майбутнє, але також за наші спільні цінності", - зауважив глава Євроради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Асоціація резервістів Бундесверу підтримує передачу танків Leopard Україні

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
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10.01.2023 14:32
+21
вони почали щось таки розуміти
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10.01.2023 14:39
+15
«Сошел с ума». В Китае заявили об утрате доверия к Путину Китайские чиновники начинают считать, что Россия проиграет войну и выйдет из нее «мало значимой» державой, рассказали источники FT в Пекине.
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10.01.2023 14:44
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10.01.2023 14:32 Відповісти
чувак, выпишилься сам?
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10.01.2023 14:43 Відповісти
Це кацапів споконвічно гвалтували монголи та такі інші, на репу свою подивись косоокий ...
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10.01.2023 14:46 Відповісти
А шо такоє, їм Алєксандр Нєвскій показав приклад, ставши раком перед ханом))
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10.01.2023 16:43 Відповісти
Повинна. І де вона???
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10.01.2023 14:36 Відповісти
Велика її частка вже на фронті. Якщо хочеться кукурікнути, кращє кукурікати конкретно про те, що щє не надали.
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10.01.2023 15:10 Відповісти
вони почали щось таки розуміти
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10.01.2023 14:39 Відповісти
vony i tut breshut'... bo bez Ukrainy-Rusi vony i e Moskoviya - peretvoruvaty nachogo ne treba
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10.01.2023 14:53 Відповісти
Ні, вони все чудово розуміють. Сибір - не Московія і взагалі, 70% територіі окупованої кремлінами ніколи не було Московією.
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10.01.2023 15:17 Відповісти
Патрушев має на увазі феєрверк кольорових революцій самовизначення народів Росіі, який приведе к розпаду всієі рашки і скупчення втікших москалів у Московській області та Москві, в яку перестануть слати гроші з відколовшихся регіонів.
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10.01.2023 15:19 Відповісти
Це ти жертва аборту ...
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10.01.2023 14:43 Відповісти
Чергове бла-бла-бла...
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10.01.2023 14:40 Відповісти
За рахунок цього "бла" ми й тримаємось. Якщо ви не знаєте скільки і чого саме передають нам країни Заходу, то не треба строчити примітивні коментарі.
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10.01.2023 14:54 Відповісти
Якщо все так гарно і Німеччина передає все необхідне в достатній кількості, то чому ця Урсула закликає надавати озброєння? Воно ж є, з ваших слів.
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10.01.2023 15:06 Відповісти
Клепки комусь мабуть не вистачає зрозуміти різницю між "все гарно" і "тримаємося".
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10.01.2023 15:11 Відповісти
Клепок достатньо аби розуміти, що "тримаємось" цього недостатньо від слова зовсім. Треба що б був рівень "перемагаємо". І для цього потрібна зовсім інша зброя. Якої, нажаль, немає.
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10.01.2023 15:20 Відповісти
Ти спочатку за рівень "тримаймося" подякуй до землі вклонившись, а потім про рівень "перемагаємо" поговоримо.
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10.01.2023 15:21 Відповісти
Все. Я тебе зрозумів. Ти з секти дякул. Руки Шольцу не забудь поцілувати, коли, не дай Бог, прийдеться евакуюватись до Німеччини.
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10.01.2023 15:24 Відповісти
Секта дякул, це ті, хто мають клепку у голові не ******* на союзників, які нам допомагають звільняти Україну від кацапів? Тоді так, я з неї.
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10.01.2023 15:26 Відповісти
А до чого тут кукарік про Шольца і Німеччіну взагалі? Крім Шольца в ЄС нам багато хто щє допомагає.
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10.01.2023 15:29 Відповісти
Не пам'ятаю, щоб Німеччина офіційно брала на себе якісь забов'язання чи виступала гарантом нашої безпеки. І проблема не в німцях чи комусь іншому, а в тому, що законна українська влада пиляла бабки, коли треба було думати про захист та збереження країни.
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10.01.2023 15:31 Відповісти
Не брала зобов'язань, так. Та й Україна погано дбала за захист, так. Але погане вже трапилось Ми вже не взмозі повернути час назад та наклепати стопяццот мільонів ракет. Ситуація мені бачиться зараз як картинка де мандрівник на дорозі зламав ногу та лежить на узбіччі благає про допомогу. Бюргер на авто зупиняється, перев'язав, дав води напитись. Ще й подушечку підклав мандрівнику під голову. Сів в автівку та збирається їхать. Ранений волає заберіть мене до лікарні, я ж тут помру на пустельній дорозі. Бюргер каже що він нікому нічого не винен і що постраждалий сам мав подбати про купівлю власної машини та не йти пішки. Тож подякуй за зеленку та подушечку і якось сама-сама. Та й поїхав пити пиво у гаштет.
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10.01.2023 15:50 Відповісти
До чого тут бюргер? Ти поіхавший саме на бюргерах?
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10.01.2023 16:12 Відповісти
Це образно. Добре. Хай буде мсьє. І не гаштет, а бістро. І не пиво, а вино.
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10.01.2023 16:14 Відповісти
шлёпольщик ти лично видел и за руку в поймал
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10.01.2023 20:58 Відповісти
А отримає Україна цю зброю тоді коли дядя "Сем" дозволить! А дядя "Сем" не поспішає тому що довіри до нашої ЗЕшобли немає - "відосіки" і візити це одне а довіра це зовсім інше.
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10.01.2023 14:41 Відповісти
"Дядя Сем позволить", це кацапське авторитарне бачення міжнародної політики. Насправді, у прийнятті реальних рішень по допомозі Україні замішані люди з десятків різних країн, які враховують тисячі різних потенційних ризиків, які для кожної з десятків цих країн різні.
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10.01.2023 15:32 Відповісти
Не звезди, вчора сенатор виступав, казав, що вражений такою детальною звітністю і обліком кожної переданої одиниці техніки.
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10.01.2023 16:45 Відповісти
«Сошел с ума». В Китае заявили об утрате доверия к Путину Китайские чиновники начинают считать, что Россия проиграет войну и выйдет из нее «мало значимой» державой, рассказали источники FT в Пекине.
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10.01.2023 14:44 Відповісти
Так вони цьому аплодувать повинні - їм Сибір "падає в руки, як дозріле яблуко"!
Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит… В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет…. Да? И как они будут называться? «Как просрать Россию за двадцать лет»...

Берег ще російської річки в Сибіру, Селенги. По річці пливе моторний човен. У човні компанія колишніх співслужбовців, що зустрілися піся виходу на пенсію. Один аж з України приїхав. Ходить чарка між друзями, ходить моторка по Селензі. Раз занесло на китайську територію, два. В кінці-кінців вирішили спиниться, «перепочить»… Вибралися на свій берег, «накрили поляну». Випили по чарці. Один сидить і задумливо цідить крізь зуби:
М-да-а-а… Граница «на замке»…

Другий продовжує:
А ключ - под «ковриком…

Українець:
А коврик - «китайский»…

Кацапи негайно «за державу абиделись…».
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10.01.2023 15:15 Відповісти
В коментах бенефіс кацапні.
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10.01.2023 14:44 Відповісти
та не,то один и тот же членосос,который периодически под разными впн тут смокчет но ник берет один и тот же)
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10.01.2023 14:48 Відповісти
Вже немає, прийшли старші та посадили на пляшку того "шмєля".
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10.01.2023 14:51 Відповісти
Той один був явним андоном і цього не приховував, але є ще кілька, які намагаються представити фон дер Ляєн ворогом України :

Opera GX
Сергій Коркмен
Олег Шестакович
Randall Flag da70119e
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10.01.2023 15:05 Відповісти
Тут багато корисних ідіотів з підлітковим мисленням, які вважають, що західні країни нам щось винні і в досить грубій формі критикують цілком адекватних політиків ЄС та США та їхні заяви.
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10.01.2023 15:35 Відповісти
Крім одного вже вилученого, бачу ще як мінімум чотирьох, які кажуть, що фон дер Ляєн - ворог України.
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10.01.2023 15:03 Відповісти
Ми тільки за....вперед!!!!
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10.01.2023 14:46 Відповісти
Сказала бы уже прямо, что не давать тяжёлое вооружение Украине не только неприлично но и преступно, т.к. приводит к дополнительным жертвам с украинской стороны.
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10.01.2023 14:48 Відповісти
Тут уже даже не только в наших потерях проблемма. На россійских медиа постоянные призывы к бомбежке Франций и Британий с Германиями. И они это сделают если Запад не приложит все усилия к вооружению Украины самым совершенным оружием для разгрома Кремля. Если мы проиграем дедывоевалы с воем набросятся и на берлинских фрау, и на парижских мадам. Это после того как разрушат там все подчистую.
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10.01.2023 15:13 Відповісти
Призывы к бомбежке?
А бомбить из чего будут -- из прямой кишки??
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10.01.2023 15:37 Відповісти
Так уже и ежу понятно, что не проиграем.
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10.01.2023 15:37 Відповісти
Можна не програти в найближчий рік, а можна не програвати ще кілька років. До моменту критичного знищення інфраструктури та населення України. В Одесі б сказали -Это две большие разницы.
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10.01.2023 15:57 Відповісти
Момент знищення населення України, це вологі кацапські мрії. Знищувалка у вас не відросла, навіть на трансформаторні будки.
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10.01.2023 15:59 Відповісти
За кого ти мене маєш, урапатріоте? Знищення нашого населення і структури ВЖЕ йде. І тільки масове і термінове постачання ******** західної зброї дасть нам змогу це знищення закінчити. І це мають уяснити для себе всі західні країни, не зважаючи чи мали вони якісь зобов'язання щодо України чи ні. Інакше ворог буде й біля їніх воріт.
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10.01.2023 16:12 Відповісти
5500 ракет не знищіли, а 400 знищать?
Щось слабо у це віриться.
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10.01.2023 22:39 Відповісти
"Україна повинна отримати всю необхідну зброю, якої вона потребує" Джерело: https://censor.net/ua/n3392401

акушерка фон дер Лямпен знову видала бздуру: це ж не на обов'язку України надавати Україні необхідну зброю...
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10.01.2023 14:50 Відповісти
Як тільки починаються розмови про надання нових видів зброї, москаликів починає корчити))
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10.01.2023 15:14 Відповісти
Если бы запад хотел, давно бы нас слил. Но он нас поддерживает и будет поддерживать до победы. А потому и западные танки и самолеты у нас будут. Прощай немытая паРаша)!
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10.01.2023 15:10 Відповісти
Ваши слова да Богу в уши. Пока он что-то такого не слышит, к сожалению.
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10.01.2023 15:15 Відповісти
Давно Химарс твоим дружкам между рог не прилетал?
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10.01.2023 15:36 Відповісти
Хлопче, ти дебіл?
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10.01.2023 16:47 Відповісти
дивлюся на твої коментарі в різних статтях... ти або зрадофіл, або кацап
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10.01.2023 17:09 Відповісти
Тому під моїми коментарами часто буває десятки лайків? Чи не дивна в тебе логіка, можливо, в тебе вона відсутня від слова зовсім.
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10.01.2023 17:25 Відповісти
Якщо тебе дивує моя постійна наполегливість щодо збільшення військової допомоги і ти з цим не згоден, то кацап це ти.
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10.01.2023 17:30 Відповісти
Трезвой суждение, уважаемого Руслана: сложное стратегическое решение о полном и окончательном обнулении полоумной агрессивной Московии Запад уже принял.

Западные политики - это не пылкие эмоциональные вожди, типа крикливого Каддафи и Фиделя Кастро, а сдержанные, рационально мыслящие менеджеры кризисных ситуаций.

Запад тщательно просчитал свои планы поддержки Украины и начал их реально выполнять.

Уже оказана помощь на 30-35 миллиардов. ЕС выделил на 23-ий год 19 миллиардов евро. США на этот же 23-ий год утвердил пакет помощи на 20 миллиардов долларов. Это колоссальные средства.
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10.01.2023 21:05 Відповісти
Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!
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10.01.2023 19:31 Відповісти
Ага, прям от самого начала войны
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10.01.2023 21:22 Відповісти
 
 