Україна повинна отримати всю зброю, якої потребує, - фон дер Ляєн
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що партнери повинні передати Україні бойові танки західного зразка, якщо вона просить про це.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Я говорила багато разів від початку російського вторгнення в Україну: я вважаю, що Україна повинна отримати всю необхідну зброю, якої вона потребує, щоб вони могли впоратися із захистом своєї батьківщини. Це означає, звичайно, передові системи ППО, але також інші види передового військового обладнання, стільки, скільки необхідно для захисту України", - сказала фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання щодо її позиції про передачу Україні танків західного зразка.
Глава Євроради Шарль Мішель зі свого боку сказав, що підтримує надання Україні більшої кількості озброєння, не уточнюючи його конкретних видів.
"Є агресор - Кремль, і є жертва - народ України. Я радий, що в останні тижні і місяці після початку війни держави-члени були здатні надсилати всі більше і більше військового обладнання Україні, як сказала Урсула, я повністю підтримую такий підхід. Європейська рада багато разів повторювала заклик до більшої військової підтримки України, щоб гарантувати їй здатність захистити себе. Тому що ми знаємо, що вони борються за своє майбутнє, але також за наші спільні цінності", - зауважив глава Євроради.
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Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит… В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет…. Да? И как они будут называться? «Как просрать Россию за двадцать лет»...
Берег ще російської річки в Сибіру, Селенги. По річці пливе моторний човен. У човні компанія колишніх співслужбовців, що зустрілися піся виходу на пенсію. Один аж з України приїхав. Ходить чарка між друзями, ходить моторка по Селензі. Раз занесло на китайську територію, два. В кінці-кінців вирішили спиниться, «перепочить»… Вибралися на свій берег, «накрили поляну». Випили по чарці. Один сидить і задумливо цідить крізь зуби:
М-да-а-а… Граница «на замке»…
Другий продовжує:
А ключ - под «ковриком…
Українець:
А коврик - «китайский»…
Кацапи негайно «за державу абиделись…».
Opera GX
Сергій Коркмен
Олег Шестакович
Randall Flag da70119e
А бомбить из чего будут -- из прямой кишки??
Щось слабо у це віриться.
акушерка фон дер Лямпен знову видала бздуру: це ж не на обов'язку України надавати Україні необхідну зброю...
Западные политики - это не пылкие эмоциональные вожди, типа крикливого Каддафи и Фиделя Кастро, а сдержанные, рационально мыслящие менеджеры кризисных ситуаций.
Запад тщательно просчитал свои планы поддержки Украины и начал их реально выполнять.
Уже оказана помощь на 30-35 миллиардов. ЕС выделил на 23-ий год 19 миллиардов евро. США на этот же 23-ий год утвердил пакет помощи на 20 миллиардов долларов. Это колоссальные средства.