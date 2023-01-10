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Асоціація резервістів Бундесверу підтримує передачу танків Leopard Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танк,леопард

Президент Асоціації резервістів Бундесверу Патрік Сенсбург висловився за постачання Україні танків Leopard.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За його словами, БМП Marder є найефективнішою у комбінації - в ідеалі, звичайно, з бойовим танком Leopard.

"Тому підтримка основними бойовими танками є наступним логічним кроком", - зазначив Сенсбург.

Читайте: Шольц про надання танків Україні: Німеччина не піде на це сама

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше домовився з президентом США Джо Байденом про те, що Україна вперше отримає бронетранспортери західного зразка. Україна вже кілька місяців вимагає ці машини. Федеральний уряд погодився надати Україні 40 бойових машин піхоти Marder.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри оборони Греції та Німеччини обговорили постачання Україні БМП

Тепер політики від "Зелених" та Вільної демократичної партії вимагають, щоби Шольц активізував свої зусилля і поставив в Україну більш потужні бойові танки Leopard 2. Віцеканцлер і федеральний міністр економіки Роберт Габек нещодавно не виключив такого кроку.

Олаф Шольц знову заявив у понеділок, що він дотримується переконання у необхідності координувати поставки зброї в Україну з союзниками, а не діяти самостійно.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
Резервістам респект!
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10.01.2023 13:14
+3
Od Szwedów dostaniecie takie zabawki. Na pewno Wam się przydadzą. Bić ruskich. Chwała Ukrainie

https://www.youtube.com/watch?v=d8x8ITwd4Vg&t=9s
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10.01.2023 14:39
+2
В тих, хто ближче до армії, навіть питання не стоїть.🔱⚓💪
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10.01.2023 13:19
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хто підкаже, +1 кацапське корито по зведенням ГШ - це що??
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10.01.2023 13:13 Відповісти
Сили оборони з артилерії вразили кацапський катер на Дніпрі
Потрапляння у вороже судно сталося в районі острова Білорудь. Тип катера нині уточнюється.
может это...
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10.01.2023 14:04 Відповісти
ну , шесть метров - тоже катер. Подозреваю, что тот катер не кацапской постройки, а просто гражданское судно, спижженое в Херсоне.
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10.01.2023 14:18 Відповісти
Резервістам респект!
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10.01.2023 13:14 Відповісти
В тих, хто ближче до армії, навіть питання не стоїть.🔱⚓💪
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10.01.2023 13:19 Відповісти
Шольц пафосно- Дамо Україні два танки! Ні, три дамо! Обіцяю! Незабаром! Як рак на горі свисне!
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10.01.2023 13:14 Відповісти
Хто це??? Такі добрі й щирі люди...
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10.01.2023 13:18 Відповісти
це декілька десятків людей з спільноти танкістів-ветеранів Бундесверу, які хочуть подивитися, що було би з кацапськими танками в реальному танковому бою з Леопардом 1.
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10.01.2023 13:26 Відповісти
тих леопардів пишуть, шо чуть лі не тисячі є у Європі. на Рамштайні мабуть тихенько порішають хто скільки зможе виділити їх Україні. десь в межах кількох сотень як просив Залужний. і не обов'язково леопарди. в Польщі ще має бути багато модернізованих Т-72-твардий. тобто тут питання недалекого часу.
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10.01.2023 14:16 Відповісти
Od Szwedów dostaniecie takie zabawki. Na pewno Wam się przydadzą. Bić ruskich. Chwała Ukrainie

https://www.youtube.com/watch?v=d8x8ITwd4Vg&t=9s
показати весь коментар
10.01.2023 14:39 Відповісти
 
 