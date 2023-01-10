Західні союзники змінили підхід до воєнної допомоги Україні, - CNN
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Як повідомили CNN двоє високопоставлених чиновників США, останнім часом відбулися суттєві зміни в типі озброєння, яке США та їх союзники почали надавати Україні, щоб задовольнити запити Києва щодо вогневої потужності.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Останнє оголошення США про допомогу включало більше наступальної зброї, такої як бойові машини Bradley та передові ракетні системи великої дальності. Експерти сходяться на думці, що Bradley надають Києву значний новий наступальний потенціал.
"Я гадаю, що українці зроблять так, візьмуть ці 50 Bradley й помістять більшість із них в один батальйон чи одну бронетанкову бригаду… і створять залізний кулак, який буде використаний для проникнення в російську лінійну оборону", - сказав генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес.
Один американський чиновник також зазначив, що Україна дотримується обмежень на використання зброї, наданої Заходом, цим самим пом’якшуючи застереження щодо надсилання більш потужних систем.
Нагадаємо, навчання українських військових користуванню БМП Bradley почнеться вже наприкінці цього місяця.
Будь ласка, зачекайте...
Ну РБ це окрема держава і Залужний мабуть розуміе, що в разі чого ЗСУ на два фронти просто не потягне.
На зброю з допомоги накладені обмеженя.
На перші радари (2015 року),теж були обмеженя: по дальності, відсуня геолокація. Тільки напрямок(звідки полетіло).
Це щоб ОБСЄ за філіжанкою кави,на планшеті бачили артобстріли.
Згоден що це - дурні правила , але що є то є ..
Дальность Бредлі в декілька разів менша, пушки не можна порівняти взагалі
"Американцы отмечали слишком высокий расход боекомплекта саудовскими войсками, некоторые ПТУР они запускали «в небо» как артиллерию, а один Т-55 уничтожили 10-ю попаданиями TOW. "
Броня у него тоже не танковая. Но все равно лучше древнелохматых бмп-1/2.
M791 с 1000 м пробивает гомогенную броню толщиной до 66 мм или 25 мм/1300 м/60 град. С более высокой бронепробиваемостью принятый на вооружение в 1990 году выстрел M919 APFSDS-T (Armor-Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot Tracer - оперённый подкалибеный бронебойно-трассирующий с отделяющимся поддоном).
Разве только ракетой, так смысл, тогда проще те же ручные комплексы типа джавелины а лучше ехкалибури и тп, чтобы не допускать до прямого боестолкновения
Скажеш це екіпажам Бредлі які спалили всю радянську бронетехніку в Іраці під час "Бурі в пустелі" 😁
4000 танков
свыше 3700 орудий и миномётов
до 170 кораблей
около 2000 самолётов[1]
Це сили США в операції " Буря в пустине"
А витягнули все ж такі бмп " бредлі" цю війну, своїми 25 мм автоматичними пушками))
хоч Гугл відкривай іноді чим займалась авіація під час "Бурі у пустелі"
Гугл відкрий і поддивись чим озброєни Бредлі, а не хіхікай
Проти танка без варіантів.
Але якщо у Вас є інша інформація, дайте ссилку
І далі бьє, і сильніше, і піхотинца такого до його запуску важче побачити ніж Бредлі
Туди прилетіть 20 колібрів, і на цьому все.
Ці бмп, навіть не танки, кардинально нічого не вирішать.
Якби дали 1500 бмп та 800 танків та ще багато типа хаймерсів чого і все це з закритим небом, то можливо, якщо з тої сторони нічого не протиставлять, буде якись військовий успіх. Але знову ж, все тимчасово, пройде час, и знову буде треба такаж кількість вже для захисту кордонів, а скільки треба хлопців, скільки загине...
Ну так то можливо, але ж мови немає про танки
Та навіщо Калібрі, навіть с-300 , навіть Ураганами накрити, і все, немає Бредлі
Накривати їх є сенс якщо вони купою стоять десь.
А так і достатньо звичайної комбінації беспилотник та сау
Натомість Україні доведеться допомагати Пакистану модернізувати парк вертольотів Мі-17 та ремонтувати танки Т-80УД. Пакистан і Україна є давніми партнерами в поставках озброєнь: в 1991-2020 роках вони уклали відповідних контрактів на загальну суму 1,6 млрд доларів.