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Західні союзники змінили підхід до воєнної допомоги Україні, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

bradley

Як повідомили CNN двоє високопоставлених чиновників США, останнім часом відбулися суттєві зміни в типі озброєння, яке США та їх союзники почали надавати Україні, щоб задовольнити запити Києва щодо вогневої потужності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Останнє оголошення США про допомогу включало більше наступальної зброї, такої як бойові машини Bradley та передові ракетні системи великої дальності. Експерти сходяться на думці, що Bradley надають Києву значний новий наступальний потенціал.

"Я гадаю, що українці зроблять так, візьмуть ці 50 Bradley й помістять більшість із них в один батальйон чи одну бронетанкову бригаду… і створять залізний кулак, який буде використаний для проникнення в російську лінійну оборону", - сказав генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Ходжес.

Один американський чиновник також зазначив, що Україна дотримується обмежень на використання зброї, наданої Заходом, цим самим пом’якшуючи застереження щодо надсилання більш потужних систем.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні повідомили, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна

Нагадаємо, навчання українських військових користуванню БМП Bradley почнеться вже наприкінці цього місяця.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Опять начинает пованивать "кордоном на 23.02.2022". Услышите, бейте на звук.
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10.01.2023 17:23
+8
Україні не варто дотримуватися обмежень на використання зброї, наданої Заходом і взагалі "обмеження" це якась маячня. Уявімо собі обмеження на використання меча чи гвинтівки...
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10.01.2023 17:22
+7
так це ж не від Украiни залежить дотримуватись обмежень чи не дотримуватись. Що постачають тим і воюемо.
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10.01.2023 17:25
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Україні не варто дотримуватися обмежень на використання зброї, наданої Заходом і взагалі "обмеження" це якась маячня. Уявімо собі обмеження на використання меча чи гвинтівки...
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10.01.2023 17:22 Відповісти
так це ж не від Украiни залежить дотримуватись обмежень чи не дотримуватись. Що постачають тим і воюемо.
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10.01.2023 17:25 Відповісти
Саме від України. Поставленою зброєю ми давно вже могли б рознести на друзки фактично кацапські аеродроми на території білорусі. Та й по територіях бєлгородської та курської, де їхні бази теж дислокуються, добре попрацювати. Але - не можна. "Ескалація-с"...
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10.01.2023 17:35 Відповісти
А хто не дозволяє?
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10.01.2023 17:39 Відповісти
Ті, хто дають нам ту зброю.
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10.01.2023 17:40 Відповісти
ніхто давно нічого не забороняе - хоч по Москві бей, тільки був би сенс. Енгельс, Белгород, Брянськ тощо... скрізь прилітае ім.
Ну РБ це окрема держава і Залужний мабуть розуміе, що в разі чого ЗСУ на два фронти просто не потягне.
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10.01.2023 19:25 Відповісти
Нема заборони тільки для зброї зробленої Україною!
На зброю з допомоги накладені обмеженя.
На перші радари (2015 року),теж були обмеженя: по дальності, відсуня геолокація. Тільки напрямок(звідки полетіло).
Це щоб ОБСЄ за філіжанкою кави,на планшеті бачили артобстріли.
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10.01.2023 20:15 Відповісти
Партнерська локалізація софта для стримування бажань наших бойових розрахунків поцілити глибоки тили кацапстану.
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10.01.2023 18:10 Відповісти
Справа в тому що тоді і зброї , наданої Заходом , не буде . ! Зброю дають поки ми дотримуємось обмежень .
Згоден що це - дурні правила , але що є то є ..
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10.01.2023 19:01 Відповісти
Опять начинает пованивать "кордоном на 23.02.2022". Услышите, бейте на звук.
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10.01.2023 17:23 Відповісти
Да не, Ходжес - наш чувак.
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10.01.2023 17:28 Відповісти
Так само як і Джонсонюк еврібади. Він після відставки взагалі змінив інтонацію, і прямо каже до своїх колишніх колег, які вони галімі труси, "бо Хуúло нападе-с" та й таке..
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10.01.2023 20:45 Відповісти
Ходжес нормальный, он еще полгода назад говорил о успехах ВСУ.
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10.01.2023 17:41 Відповісти
Я не о Ходжесе, а об *ОПе...
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10.01.2023 17:52 Відповісти
Ні, Україну влаштує тільки виперти кацапів за кордони 1991 року і грюкнути в них перед носом дверима у вигляді НАТО!
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10.01.2023 21:44 Відповісти
А вони не хочуть кацапам апетити на Україну обмежити?!!! Бояться щоб ЗСУ занадто сильно кацапів не пиз***ло!
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10.01.2023 17:36 Відповісти
Максимум 66 мм брони берёт её основная пушка, это БМП 1 в лучшем случае
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10.01.2023 19:07 Відповісти
Для більш товстої броні в неї є Tow на 4 км. Коли на Хаммерах визволяли харківщину ці Bradley були-б як знахідка!
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10.01.2023 21:46 Відповісти
Джавелін краще, і ризику менше, бо з 4 км це Бредлі вже буде знищений прямою наводкою т-80
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10.01.2023 21:50 Відповісти
Джавеліни треба на чомусь доставити до боля бою, і краще це буде Bradley, а не старий совковий БТР, чи, тим більше, горб піхотинця.
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10.01.2023 22:00 Відповісти
Краще взагалі не доводити до ситуації, коли треба використовувати проти танка бмп) навіть з tow
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10.01.2023 22:03 Відповісти
І взагалі це ще питання, хто вийде переможцем з такої дуелі, бо навіть не найновіші моделі Bradley мають більш ******* оптику і СУВ ніж Т-80, особливо нічну, тому тут хто перший побачив той і переміг і для радянського танка це погані новини.
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10.01.2023 22:07 Відповісти
У т -80 броня 600 мм, а Бредлі навіть якщо попадає то 60 ми бере
Дальность Бредлі в декілька разів менша, пушки не можна порівняти взагалі
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10.01.2023 22:11 Відповісти
Для Tow без різниці яка броня. Т-80 буде виявлений першим, тому що його і видно і чутно в рази краще тим більше з засобами спостереження Bradley. Далі теж саме - перший побачив - перший вдарив. Все.
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10.01.2023 22:15 Відповісти
По перше, ніхто не сказав що Бредлі будуть з tow, по друге, тоді вже краще джавелін, якщо вся перевага Бредлі в tow
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10.01.2023 22:18 Відповісти
Але ніхто і не казав що будуть без Tow. І ніхто не казав, що проти них будуть Т-80, а будуть лише Т-62, бо ми бачимо, що туди везуть. Тому Мелітополь - Енергодар звільнять за допомогою в тому числі Bradley.
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10.01.2023 23:01 Відповісти
У випадку бмп, Бредлі, tow так розумію це вже на форс мажор, якщо непередбачувано зіткнувся з танком, а не цілеспрямовано йти на прорив.

"Американцы отмечали слишком высокий расход боекомплекта саудовскими войсками, некоторые ПТУР они запускали «в небо» как артиллерию, а один Т-55 уничтожили 10-ю попаданиями TOW. "
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10.01.2023 23:14 Відповісти
Как ни крути а Bradley все таки не танк. Вооружение слабоватое. Говорили что не дадут варианты с птурами Tow.
Броня у него тоже не танковая. Но все равно лучше древнелохматых бмп-1/2.
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10.01.2023 18:31 Відповісти
500 леопардов конечно никто не даст. А то недайбог, украинцы еще до Китая доедут. Во всей европе столько не наскребут, без ущерба для себя. Для сравнения - какие то 20 хаймарсов за месяц заткнули глотку их артиллерии. 50 брэдли могут наделать делов, если их с толком использовать.
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10.01.2023 18:55 Відповісти
Так 50 Бредлі у нас з розумом використаються. Це у орків би сідали на пушки, плутаючи з бутилками, "тестували" би, та й інше би робили через задницю, ну як завжди.
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10.01.2023 20:48 Відповісти
Джерело можна, хто "говоріл", що дають без Tow ? Чи аби щось ляпнути?
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10.01.2023 21:56 Відповісти
Це правда - у Іраці у війні (вторгнення Саддама в Кувейт) Бреждлі підбили більше радянської бронетехніки ніж танки і авіація і не втратили підбитими Бредлі окрім одної, і то із за дружнього вогня, але можно і більше....
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10.01.2023 18:53 Відповісти
Это БМП, и танк она никак не может подбить

M791 с 1000 м пробивает гомогенную броню толщиной до 66 мм или 25 мм/1300 м/60 град. С более высокой бронепробиваемостью принятый на вооружение в 1990 году выстрел M919 APFSDS-T (Armor-Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot Tracer - оперённый подкалибеный бронебойно-трассирующий с отделяющимся поддоном).

Разве только ракетой, так смысл, тогда проще те же ручные комплексы типа джавелины а лучше ехкалибури и тп, чтобы не допускать до прямого боестолкновения
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10.01.2023 19:11 Відповісти
Это БМП, и танк она никак не может подбить

Скажеш це екіпажам Бредлі які спалили всю радянську бронетехніку в Іраці під час "Бурі в пустелі" 😁
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10.01.2023 19:29 Відповісти
от 600 до 800 тыс. человек
4000 танков
свыше 3700 орудий и миномётов
до 170 кораблей
около 2000 самолётов[1]

Це сили США в операції " Буря в пустине"

А витягнули все ж такі бмп " бредлі" цю війну, своїми 25 мм автоматичними пушками))
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10.01.2023 19:55 Відповісти
Так, основні здобутки у підбитої радянської техниці здобули Бредлі,
хоч Гугл відкривай іноді чим займалась авіація під час "Бурі у пустелі"
Гугл відкрий і поддивись чим озброєни Бредлі, а не хіхікай
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10.01.2023 21:27 Відповісти
Подивився, автоматична пушка 25 мм, до 65 мм броні на відстані 1000 метрів

Проти танка без варіантів.
Але якщо у Вас є інша інформація, дайте ссилку
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10.01.2023 21:52 Відповісти
Там два заряджених ПТУРа. Це єдине чим вона може взяти танк.
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10.01.2023 22:12 Відповісти
То джавелін краще, якщо вже на таке сподіватися, прямий контакт з танком
І далі бьє, і сильніше, і піхотинца такого до його запуску важче побачити ніж Бредлі
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10.01.2023 22:21 Відповісти
"візьмуть ці 50 Bradley й помістять більшість із них в один батальйон "

Туди прилетіть 20 колібрів, і на цьому все.

Ці бмп, навіть не танки, кардинально нічого не вирішать.
Якби дали 1500 бмп та 800 танків та ще багато типа хаймерсів чого і все це з закритим небом, то можливо, якщо з тої сторони нічого не протиставлять, буде якись військовий успіх. Але знову ж, все тимчасово, пройде час, и знову буде треба такаж кількість вже для захисту кордонів, а скільки треба хлопців, скільки загине...
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10.01.2023 19:01 Відповісти
До Bradley дадуть і танки, бо їх концепція використання передбачає бойову роботу разом з танками. А калібри вже зненацька нікого не застануть, як це було 24 лютого - більшість буде збито, а для підстраховки техніка встигне вийти з-під ймовірного удару - їх видно ще над Каспійським морем так що за великим рахунком крім трасформаторів вони вражати вже нічого не здатні.
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10.01.2023 21:54 Відповісти
"бо їх концепція використання передбачає бойову роботу разом з танками"

Ну так то можливо, але ж мови немає про танки

Та навіщо Калібрі, навіть с-300 , навіть Ураганами накрити, і все, немає Бредлі
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10.01.2023 22:07 Відповісти
Мова про танки вже є і вони будуть. Не просто так ведеться публічне їх обговорення. До ППД калібри не долетять бо їх зіб'ють а в бойових порядках накрити Ураганами та С-300 мобільні цілі ? Ну хай спробують. Це не житлові квартали міст, а бронетехніка і тому попасти дуже складно.
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10.01.2023 22:11 Відповісти
Вони не весь час мобільні.
Накривати їх є сенс якщо вони купою стоять десь.
А так і достатньо звичайної комбінації беспилотник та сау
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10.01.2023 22:15 Відповісти
Таких комбінацій і в України достатньо, а скоро будуть ще й шведські Archer. А от знятися й поїхати краще на Bradley, ніж на совковому ломучому БМП , який і справді може бути нерухомою мішенню і має набагато гірше протиуламкове бронювання.
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10.01.2023 23:04 Відповісти
Ну то з бмп порівнювати старим, звісно, краще, але не вважаю, що можна порівнювати з танком, навіть з т-72, не те що т-80 або т-90
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10.01.2023 23:07 Відповісти
Проти них будуть Т-62 вкопані . Тому виколупувати тільки танками а ще краще бомбами JDAM, а не цілеспрямовано вискакувати на прорив. Bradley для підтримки. Генерали знають, як їх краще застосовувати, тим більше досвід є.
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10.01.2023 23:23 Відповісти
Серед країн, які надають Україні зброю у боротьбі з російською агресією, є Пакистан. Як повідомило в понеділок, 9 січня, найбільше ділове видання Індії The Economic Times, через порт в Гданську з пакистанського порту Карачі в Україну через порт в Гданську буде доставлено 159 контейнерів з ************ для української армії.

Натомість Україні доведеться допомагати Пакистану модернізувати парк вертольотів Мі-17 та ремонтувати танки Т-80УД. Пакистан і Україна є давніми партнерами в поставках озброєнь: в 1991-2020 роках вони уклали відповідних контрактів на загальну суму 1,6 млрд доларів.
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10.01.2023 20:16 Відповісти
До Пакистану свого часу і пішли наші "Оплоти"...
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11.01.2023 06:34 Відповісти
І дуже "файна" пропозиція у пана Ходжеса: сконцентрувати всі 50 БМП "Бредлі" в один батальон, як він каже - в "залізний кулак"(!) Це щоб кацапи їх знищили усіх і зразу одним вогневим нальотом? Дивина, та й годі...
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11.01.2023 06:40 Відповісти
 
 