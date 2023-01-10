УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8814 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
2 532 18
США (14469) навчання (438) військовослужбовці (3944) Patriot (118)

Українські військові наступного тижня розпочнуть навчання з ППО Patriot, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

patriot

Українські військові розпочнуть навчальну програму щодо роботи із системою протиракетної оборони Patriot вже наступного тижня. Відомо, що їх підготовка триватиме протягом декількох місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на двох американських чиновників, знайомих із цим питанням.

Навчальна програма буде реалізовуватися на базі Форт-Сілл у штаті Оклахома, де США проводять власні навчання з експлуатації та обслуговування передової системи протиповітряної оборони.

Форт Сілл є одним з чотирьох базових навчальних центрів Сухопутних військ США і домом для польової артилерійської школи, яка готує військовослужбовців вже понад століття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми передамо Patriot для України зі своїх запасів, - Бундесвер

Очікується, що навчання українців за складною системою займе "кілька місяців", сказала Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії.

"Я не зможу назвати конкретні терміни завершення навчання", - сказала Купер минулого тижні.

21 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який уперше передбачає передачу системи протиповітряної оборони Patriot.

4 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що Сполучені Штати вже розпочали підготовку до передачі систем ППО Patriot Україні.

Також читайте: Зеленський - Шольцу: Дякую за рішення надати Україні батарею ЗРК Patriot

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Обучение несколько месяцев....о чем они думали раньше....
показати весь коментар
10.01.2023 18:22
+5
Що немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна?
показати весь коментар
10.01.2023 18:07
+4
Ваші слова Богові у вуха. Але навіть коли війна закінчиться, ці нелюди все одно будуть небезпечними.
показати весь коментар
10.01.2023 18:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кілька місяців це так багато...
показати весь коментар
10.01.2023 18:02 Відповісти
А куди подітись? Треба.
Коли почнуть давати літаки типу F-16 - теж багато часу піде на їх опанування. Але виходу іншого немає. З таким довбаним сусідом війна може тривати довго.
показати весь коментар
10.01.2023 18:06 Відповісти
Я маю певний оптимізм стосовно тривалості війни. Бк у орків дійсно стає набагато меньше, а без нього в достатній для них кількості вони повний нуль. Те що вони вже витратили вони і за 20 років не зможуть виготовити.
показати весь коментар
10.01.2023 18:13 Відповісти
Ваші слова Богові у вуха. Але навіть коли війна закінчиться, ці нелюди все одно будуть небезпечними.
показати весь коментар
10.01.2023 18:18 Відповісти
От тоді всі ці літаки, танки, ракети і будуть чудовою превенцією від майбутньої агресії
показати весь коментар
10.01.2023 18:25 Відповісти
Будуть м'ясом закидати, їм не вперше. Це теж небезпечно.
показати весь коментар
10.01.2023 18:23 Відповісти
Будуть, не допоможе. Під бахмутом та Соледаром під 80000 вбитих та поранених орків. Екстраполюйте на всю Україну, їм і 5 млн не вистачить.
показати весь коментар
10.01.2023 18:26 Відповісти
Що немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна?
показати весь коментар
10.01.2023 18:07 Відповісти
Ну це ж свинособаки, що ж ти хочеш
показати весь коментар
10.01.2023 18:12 Відповісти
а такі сподівання були, що вже закінчили підготовку, ще до поточного нового року...
показати весь коментар
10.01.2023 18:10 Відповісти
Ну, там же підготовка ще мала бути. Техніка, полігон, казарми, життєзабезпечення військових (наших та їхніх інструкторів) і т.д.
показати весь коментар
10.01.2023 18:26 Відповісти
Українські Киборги найкращі у Світи.. Слава ЗСУ та Генералам Залужному Марченко Кривоносу Сирьскому Забродському Наєву 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇦🇮🇦🇮🇦🇮🇪🇺🇪🇺🇪🇺✊💪🥇🥇🥇🥇
показати весь коментар
10.01.2023 18:15 Відповісти
ну значит какашенков ещё до конца этой недели, всё что обещано поставить уничтожит. ))
показати весь коментар
10.01.2023 18:20 Відповісти
Скрепно говорить, "пащелкаем как орехи"
показати весь коментар
10.01.2023 18:28 Відповісти
Обучение несколько месяцев....о чем они думали раньше....
показати весь коментар
10.01.2023 18:22 Відповісти
 
 