УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10364 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
10 628 58
Зеленський (17381) Шольц Олаф (714) Patriot (118)

Зеленський - Шольцу: Дякую за рішення надати Україні батарею ЗРК Patriot

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

patriot

Президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за надання України батареї ЗРК Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

"Дякую канцлеру за рішення надати Україні батарею зенітних ракет Patriot. З урахуванням раніше поставленої протиповітряної системи IRIS-T і зенітних танків Gepard Німеччина робить вирішальний внесок у перехоплення всіх російських ракет!", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Німеччина надасть Україні БМП Marder та ЗРК Patriot, США - БМП Bradley, - Білий дім

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
показати весь коментар
05.01.2023 22:40
+12
шольц при цьому хотів остаться інкогніто, но... Зе на весь світ подякував)
показати весь коментар
05.01.2023 22:38
+12
Головне потім не питати, а чого ж Україна отримала менше підтримки в Європі і чого нас не беруть в ЄС.
показати весь коментар
05.01.2023 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шольц при цьому хотів остаться інкогніто, но... Зе на весь світ подякував)
показати весь коментар
05.01.2023 22:38 Відповісти
Зеля діє за принципом хто перший сказав, той і молодець
показати весь коментар
05.01.2023 22:55 Відповісти
він подякував щоб Шольц заднью не ввімкнув
показати весь коментар
05.01.2023 23:24 Відповісти
Вася читай ниже новость - Байден общался с Шольцом и Договорились что немцы дают Украине ЗРК "Патриот№ .Где там инкогнито Вася? Типа ольгинский сарказм?
показати весь коментар
05.01.2023 23:27 Відповісти
Головне потім не питати, а чого ж Україна отримала менше підтримки в Європі і чого нас не беруть в ЄС.
показати весь коментар
05.01.2023 22:39 Відповісти
Після перемоги будуть вибори і якщо більша частина населення стали українським народом, який відрізняється тим, що вміє думати і робити це якісно, то виберуть професіоналів, а якщо нічого не змінилося, то стрибнуть на ті ж граблі обома ногами. Але схоже, що стрибнуть. Відповідно ще 5 років ходіння пустелею, поки не залишаться ті, хто більш пристосований і ті, кого можна переконати, як було на початку 22 року, коли в ППО, наприклад, вже було 50.5 %. Я за ППО. Але якщо буде більш достойна альтернатива, то я тільки за. Але щось поки не знаю хто це. Залужний професійний військовий, він краще ніж найвеличніший, але, по-перше, він не піде, а по-друге він надефективний професійний військовий, а не політик, тому не буде такий ефективний в політиці, як потрібно на посаді. Є ще Зеркаль, вона гарний спеціаліст, але в неї занадто багато ще пихи, як на мене, вона її ще не подолала. Як подолає, то гарний кандидат буде. Портніков багато знає, але ефективність, яка буде, невідомо. Але всіх їх навіть не можна порівнювати з зеленою альтернативою, всі вони супергерої, в порівнянні з зекомандою.
показати весь коментар
06.01.2023 02:01 Відповісти
А как дивчинка ломалась! Но весь спектакль поломал Макрон, объявив про танки. Теперь и Шольц и байден "дают".
Слава Макрону!
показати весь коментар
05.01.2023 22:39 Відповісти
Шольцу нарешті Сем дав по голові... тим паче що Патріот у нього від Штатів та належить Штатам
показати весь коментар
05.01.2023 22:39 Відповісти
смешной ты гоша (тебе пэтриот передадут он уже будет ТВОЙ,ни немецкий и не американский он будет только твой! именно так в человеке развивается жлобство)
показати весь коментар
05.01.2023 22:52 Відповісти
все дело в том что страна-производитель оружия имеет право запретить его передавать особенно странам не членам НАТО (помнится Швейцария не разрешила Германии и Дании передать Украине бронетранспортеры и боеприпасы швейцарского производства.... ну и Израиль заблокировал передачу оружия собственного производства Украине)
поэтому...даже переданное или проданное какой-то стране оружие имеет на передачу-продажу третьей стране табу, т.е. оно не становиться полностью чьим-то...и жлобство тут не причем!!)
показати весь коментар
05.01.2023 23:02 Відповісти
Ви написали усе вірно. Але ФРН передає Патріот що належиь саме ФРН. США можуть ЗАБОРОНИТИ продаж\передачу третім країнам виготовленої у себе зброї, але НЕ МОЖУТЬ РОЗПОРЯДЖАТИСЯ цією зброєю, якщо вона вже належить іншій країні.. І не можуть "дати наказ ФРН" передати Патріот, про що писав пан Фантомас. По процедурі-ФРН надіслала запит( як по снарядам до Гепарда у Швейцарію), отримала від США згоду.
показати весь коментар
06.01.2023 01:47 Відповісти
одне іншому не суперечить...
так, наказувати не мають права кому віддати те що колись було їхнє, але дати згоду на запит про надання цієї зброї іншій країні - можуть (я саме про це писав)
показати весь коментар
06.01.2023 10:53 Відповісти
Саня, єто ти смешной))) Пєтриот єто многоєлементная система, именно в єтом ее ценность. Сама "штучка" ничего не значит без спутников. Для нас получение "штучки" єто процесс интеграции в систему! И єто бомбезно!
показати весь коментар
05.01.2023 23:28 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2023 22:40 Відповісти
Ну і славнєнько

Чекаємо виття на заболотті.
показати весь коментар
05.01.2023 22:45 Відповісти
Шольц прозріває й розуміє, ключ для повернення вкраденого кацапами Кенінсбергу лежить в Україні....
показати весь коментар
05.01.2023 22:51 Відповісти
на кой хер им этот анклав руснявой 3,14здабратии,если они от ГДР до сих пор в ****?
показати весь коментар
05.01.2023 23:23 Відповісти
Ну да... Спасибо США,дали некоторым ускорение.
показати весь коментар
05.01.2023 22:51 Відповісти
Молодец Зеленский
показати весь коментар
05.01.2023 22:59 Відповісти
В чому?
показати весь коментар
05.01.2023 23:41 Відповісти
Да в том, что стал кумиром для дебилов. А так как поводов хвалить его мало вот и лижут ему по любому поводу. Ну или как вариант, оплачиваемый бот. Не знаю, что хуже. Собственно, оба хуже.
показати весь коментар
06.01.2023 00:56 Відповісти
Дольчен зольдатем енд унтер офіцірем ... дякую!
показати весь коментар
05.01.2023 23:00 Відповісти
Відкриваю новини кожен вечір, і кожен вечір псує цей неголений довпойоп зі своїми 5 копійками. Коли воно вже закриє свою тупорилу собачу морду, бо від хриплого голоса вже ригати хочеться. Де **** боротьба з корупцією? Де нормальні закони для повоєнного зростання економіки? Де ******** податковий і трудовий кодекс? Де **** це все? Чому замість адекватної роботи влади, клоуни парять нам якусь хєрню щоденно?!
показати весь коментар
05.01.2023 23:02 Відповісти
кх, якої ви боротьби з корупцією очікуєте (ні, вимагаєте) від однієї людини, якщо це вкорінене в нашій ментальності. Це все одно що із цілим народом боротисі 🤭. Приклад: осьо читаю новину, як в Ж судитимуть за хабара декана однієї кафедри. Смішно, там ще 15 років тому, як я вчився - одиниці не брали хабарі. А зараз це просто завізована зверху частина системи, кх "менеджменту освітнього процесу" 😁. І так у всіх сферах нашого суспільства 😕
показати весь коментар
05.01.2023 23:27 Відповісти
хабар декана - це порушення закону,

а закон 5655 - це узаконення корупції

і саме від однією людини залежить накласти вето на цей закон.
показати весь коментар
05.01.2023 23:40 Відповісти
То декана цілого факультету судять, там тільки на обличчя подивитись, теорія Ломброзо цілком підтверджується.
показати весь коментар
05.01.2023 23:45 Відповісти
Та ще б півсотні Леопардів та по тим шляхам де діди з Гудеріаном на чолі кацапів в кліщі затискали
показати весь коментар
05.01.2023 23:03 Відповісти
Та ще і по асфальтованим і освітленим дорогам.
показати весь коментар
05.01.2023 23:05 Відповісти
Батарея це скільки?
показати весь коментар
05.01.2023 23:03 Відповісти
4 або 8...в залежності від комплектації самих уст., модифікацій, призн.
показати весь коментар
05.01.2023 23:05 Відповісти
Много ,а шо?
показати весь коментар
05.01.2023 23:38 Відповісти
Мене цікавить кількість установок в одній батареї.
показати весь коментар
05.01.2023 23:49 Відповісти
Ооо лёд тронулся. Глядишь до танков и самолёты дотянем!!
показати весь коментар
05.01.2023 23:05 Відповісти
Ця подяка через зуби.Коли ми просили в свій час нам дулю показували,а тепер стільки втрат.Вони роблять типу нам ось вам.Потрібно стільки часу було тянути кота за яйця?
показати весь коментар
05.01.2023 23:05 Відповісти
Це трохи і Зе стане справжнім патріотом України .... з переляку.
показати весь коментар
05.01.2023 23:15 Відповісти
Німецькі танки, на українській землі,
Отримують спроможність , як можливість,
Попрати історичні косяки, і вступить ,
В Новий Вік, як в справедлвість.
показати весь коментар
05.01.2023 23:16 Відповісти
не шипи, Все для смерти тварей болот мацковии
показати весь коментар
05.01.2023 23:30 Відповісти
..после 3мировой разрешу Тебе 3 раза плюнутт на жтот аппаратец,только три
показати весь коментар
05.01.2023 23:35 Відповісти
такое ощущение что для затравки а дальше пойдёт дело
показати весь коментар
05.01.2023 23:20 Відповісти
как то я не понял ни х-я...кому эта падла подяку выражает? Пэтриот дают США!!! а немцы свою отдают Польше. он что там сегодня,перенюхал,?
показати весь коментар
05.01.2023 23:21 Відповісти
Вася прочитай ещё раз что ты накалякало и бросай пить Политика это не твой конёк
показати весь коментар
05.01.2023 23:29 Відповісти
тебе "вася" в школе хавльник чистил что ты его до сих пор забыть не можешь? а советы будешь давать глистам у себя в жопе.
показати весь коментар
05.01.2023 23:44 Відповісти
"как то я не понял ни х-я..."

100%!
показати весь коментар
05.01.2023 23:29 Відповісти
так вторая батарея где по пути потерялвсь??? Кто врет!!!!
показати весь коментар
05.01.2023 23:29 Відповісти
Может тебе дать координаты где установят?
показати весь коментар
05.01.2023 23:32 Відповісти
Батарея це карашо! Бо одна від США то гарантовано лиш для прикриття Києва (ну і попутно тих насел. пунктів на які через нього летять - Волинь, Житомирщина). А от друга - оптимально буде прикрити ще й лінію Запоріжжя-Дніпро-Кременчук 😪. Ще би дві, на Харків та десь між Одесою-Миколаєвом 🥺
показати весь коментар
05.01.2023 23:32 Відповісти
я на другой ветке писал. Минимум 5 надо. И это по бедности
показати весь коментар
06.01.2023 00:06 Відповісти
Так возьми и купи 6 )
показати весь коментар
06.01.2023 07:32 Відповісти
не продают
показати весь коментар
06.01.2023 14:39 Відповісти
Патриот ракетами на западе прикрывались вроде от возможных ядерных ударов а не от всякого говна что летит на вашу землю.Скорее всего они понимают что кацап может и ядеркой шибануть по Киеву если очень хреновые дела у них будут:
показати весь коментар
06.01.2023 07:30 Відповісти
как говорил Штирлиц,запоминается последняя фраза...немцы тоже под конец войны решили героями стать...
показати весь коментар
05.01.2023 23:46 Відповісти
НАРЕШТІ НІМЦІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ після перегляду фільму "ЗГАДАТИ ВСЕ" і починають пригадувати собі, що вони НІМЕЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА НАЦІЯ, а не африканська штазівсько-кгебешно-фсбешна КОЛОНІЯ і ЗОНА підоросії...!!!
Напевно в НІМЕЧЧИНІ почали масово розповсюджувати книгу яка вийшла, ПРО ЗВІРСТВА РАДЯНСЬКИХ СОЛДАТІВ, ЯКІ ҐВАЛТУВАЛИ ДІТЕЙ
http://obeliskhistory.blogspot.com/2017/04/blog-post_75.html?
fbclid=*************************************************************

Старші НІМЦІ скоро НАГАДАЮТЬ НІМЕЦЬКІЙ НАЦІЇ, що Калінінград це КЕНІГСБЕРГ - Столиця Східної ПРУСІЇ з землями котрі анексовала кацапоморда підоросія, а не "западна станіца підоросії" площею 15100км2.

З цими кацапомордими підоросами треба закінчувати на цій ЗЕМЛІ...!!!

ЩОБ УВЕСЬ ЦЕЙ скрєпостан кацапомордої орди підоросії катів, вбивць, анархістів, комуністів, терористів, злодіїв, зеків, тупорилих манкуртів рабсссрівських бомжів, повій та нагуляних піонеро-комсомольських байстрюків та нквсно-кгбешно-фсбешних діддомовських ублюдків з «КРАЇНИ ШКІД»навіки зникла з світового простору ГРОМАДИ ЗЕМЛІ...!!!

ТАК цю ракову кацапоморду прогресуючу пухлину підоросії разом з її метастазами, типу йовбака орбана,башада аль асада, ібрагіма райсі та чіхуа-хау кім чен іра, треба оперативно оргентно знищити та ліквідувати на віки...!!!

Підоросія має бути спалена, зруйнована та замінована на віки до уральських гір і від КУБАНІ до архангельська…!!!

Усі окуповані земі підоросією мають бути повернуті державам у котрих вони були ВКРАДЕНІ, Карелія - Фінляндії, Калініградська область - ФРН та Польщі, Курили - Японії, Придністровя-Молдавії, Абхазія та Південа Осетія-Грузії, споконвічно історичні землі Кубань, Ростовська, Білгородська, частини Орловської, Курської, Воронежської та Брянської областей і частина Ставропольськог краю УКРАЇНІ…!!!

Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)

Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали найбагатшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів руїн та терору Шигальова, Нєчаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виюлювали б на землю.

Алексей Толстой писав (1817-1875)

"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ ПІДОРОСІЇ...!!!
показати весь коментар
06.01.2023 00:03 Відповісти
показати весь коментар
06.01.2023 01:34 Відповісти
Германия передала Украине 20 пусковых установок для APWKS, разведывательные дроны и пикапы Об этом сообщают на сайте немецкого правительства.
показати весь коментар
06.01.2023 02:38 Відповісти
 
 