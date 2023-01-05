РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18278 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
10 628 58
Зеленский (16493) Шольц Олаф (542) Patriot (95)

Зеленский – Шольцу: Спасибо за решение предоставить Украине батарею ЗРК Patriot

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

patriot

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за предоставление Украине батареи ЗРК Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Спасибо канцлеру за решение предоставить Украине батарею зенитных ракет Patriot. С учетом ранее поставленной противовоздушной системы IRIS-T и зенитных танков Gepard Германия вносит решающий вклад в перехват всех российских ракет!" - отмечается в сообщении.

Читайте также: Германия предоставит Украине БМП Marder и ЗРК Patriot, США - БМП Bradley, - Белый дом
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
показать весь комментарий
05.01.2023 22:40
+12
шольц при цьому хотів остаться інкогніто, но... Зе на весь світ подякував)
показать весь комментарий
05.01.2023 22:38
+12
Головне потім не питати, а чого ж Україна отримала менше підтримки в Європі і чого нас не беруть в ЄС.
показать весь комментарий
05.01.2023 22:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шольц при цьому хотів остаться інкогніто, но... Зе на весь світ подякував)
показать весь комментарий
05.01.2023 22:38 Ответить
Зеля діє за принципом хто перший сказав, той і молодець
показать весь комментарий
05.01.2023 22:55 Ответить
він подякував щоб Шольц заднью не ввімкнув
показать весь комментарий
05.01.2023 23:24 Ответить
Вася читай ниже новость - Байден общался с Шольцом и Договорились что немцы дают Украине ЗРК "Патриот№ .Где там инкогнито Вася? Типа ольгинский сарказм?
показать весь комментарий
05.01.2023 23:27 Ответить
Головне потім не питати, а чого ж Україна отримала менше підтримки в Європі і чого нас не беруть в ЄС.
показать весь комментарий
05.01.2023 22:39 Ответить
Після перемоги будуть вибори і якщо більша частина населення стали українським народом, який відрізняється тим, що вміє думати і робити це якісно, то виберуть професіоналів, а якщо нічого не змінилося, то стрибнуть на ті ж граблі обома ногами. Але схоже, що стрибнуть. Відповідно ще 5 років ходіння пустелею, поки не залишаться ті, хто більш пристосований і ті, кого можна переконати, як було на початку 22 року, коли в ППО, наприклад, вже було 50.5 %. Я за ППО. Але якщо буде більш достойна альтернатива, то я тільки за. Але щось поки не знаю хто це. Залужний професійний військовий, він краще ніж найвеличніший, але, по-перше, він не піде, а по-друге він надефективний професійний військовий, а не політик, тому не буде такий ефективний в політиці, як потрібно на посаді. Є ще Зеркаль, вона гарний спеціаліст, але в неї занадто багато ще пихи, як на мене, вона її ще не подолала. Як подолає, то гарний кандидат буде. Портніков багато знає, але ефективність, яка буде, невідомо. Але всіх їх навіть не можна порівнювати з зеленою альтернативою, всі вони супергерої, в порівнянні з зекомандою.
показать весь комментарий
06.01.2023 02:01 Ответить
А как дивчинка ломалась! Но весь спектакль поломал Макрон, объявив про танки. Теперь и Шольц и байден "дают".
Слава Макрону!
показать весь комментарий
05.01.2023 22:39 Ответить
Шольцу нарешті Сем дав по голові... тим паче що Патріот у нього від Штатів та належить Штатам
показать весь комментарий
05.01.2023 22:39 Ответить
смешной ты гоша (тебе пэтриот передадут он уже будет ТВОЙ,ни немецкий и не американский он будет только твой! именно так в человеке развивается жлобство)
показать весь комментарий
05.01.2023 22:52 Ответить
все дело в том что страна-производитель оружия имеет право запретить его передавать особенно странам не членам НАТО (помнится Швейцария не разрешила Германии и Дании передать Украине бронетранспортеры и боеприпасы швейцарского производства.... ну и Израиль заблокировал передачу оружия собственного производства Украине)
поэтому...даже переданное или проданное какой-то стране оружие имеет на передачу-продажу третьей стране табу, т.е. оно не становиться полностью чьим-то...и жлобство тут не причем!!)
показать весь комментарий
05.01.2023 23:02 Ответить
Ви написали усе вірно. Але ФРН передає Патріот що належиь саме ФРН. США можуть ЗАБОРОНИТИ продаж\передачу третім країнам виготовленої у себе зброї, але НЕ МОЖУТЬ РОЗПОРЯДЖАТИСЯ цією зброєю, якщо вона вже належить іншій країні.. І не можуть "дати наказ ФРН" передати Патріот, про що писав пан Фантомас. По процедурі-ФРН надіслала запит( як по снарядам до Гепарда у Швейцарію), отримала від США згоду.
показать весь комментарий
06.01.2023 01:47 Ответить
одне іншому не суперечить...
так, наказувати не мають права кому віддати те що колись було їхнє, але дати згоду на запит про надання цієї зброї іншій країні - можуть (я саме про це писав)
показать весь комментарий
06.01.2023 10:53 Ответить
Саня, єто ти смешной))) Пєтриот єто многоєлементная система, именно в єтом ее ценность. Сама "штучка" ничего не значит без спутников. Для нас получение "штучки" єто процесс интеграции в систему! И єто бомбезно!
показать весь комментарий
05.01.2023 23:28 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2023 22:40 Ответить
Ну і славнєнько

Чекаємо виття на заболотті.
показать весь комментарий
05.01.2023 22:45 Ответить
Шольц прозріває й розуміє, ключ для повернення вкраденого кацапами Кенінсбергу лежить в Україні....
показать весь комментарий
05.01.2023 22:51 Ответить
на кой хер им этот анклав руснявой 3,14здабратии,если они от ГДР до сих пор в ****?
показать весь комментарий
05.01.2023 23:23 Ответить
Ну да... Спасибо США,дали некоторым ускорение.
показать весь комментарий
05.01.2023 22:51 Ответить
Молодец Зеленский
показать весь комментарий
05.01.2023 22:59 Ответить
В чому?
показать весь комментарий
05.01.2023 23:41 Ответить
Да в том, что стал кумиром для дебилов. А так как поводов хвалить его мало вот и лижут ему по любому поводу. Ну или как вариант, оплачиваемый бот. Не знаю, что хуже. Собственно, оба хуже.
показать весь комментарий
06.01.2023 00:56 Ответить
Дольчен зольдатем енд унтер офіцірем ... дякую!
показать весь комментарий
05.01.2023 23:00 Ответить
Відкриваю новини кожен вечір, і кожен вечір псує цей неголений довпойоп зі своїми 5 копійками. Коли воно вже закриє свою тупорилу собачу морду, бо від хриплого голоса вже ригати хочеться. Де **** боротьба з корупцією? Де нормальні закони для повоєнного зростання економіки? Де ******** податковий і трудовий кодекс? Де **** це все? Чому замість адекватної роботи влади, клоуни парять нам якусь хєрню щоденно?!
показать весь комментарий
05.01.2023 23:02 Ответить
кх, якої ви боротьби з корупцією очікуєте (ні, вимагаєте) від однієї людини, якщо це вкорінене в нашій ментальності. Це все одно що із цілим народом боротисі 🤭. Приклад: осьо читаю новину, як в Ж судитимуть за хабара декана однієї кафедри. Смішно, там ще 15 років тому, як я вчився - одиниці не брали хабарі. А зараз це просто завізована зверху частина системи, кх "менеджменту освітнього процесу" 😁. І так у всіх сферах нашого суспільства 😕
показать весь комментарий
05.01.2023 23:27 Ответить
хабар декана - це порушення закону,

а закон 5655 - це узаконення корупції

і саме від однією людини залежить накласти вето на цей закон.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:40 Ответить
То декана цілого факультету судять, там тільки на обличчя подивитись, теорія Ломброзо цілком підтверджується.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:45 Ответить
Та ще б півсотні Леопардів та по тим шляхам де діди з Гудеріаном на чолі кацапів в кліщі затискали
показать весь комментарий
05.01.2023 23:03 Ответить
Та ще і по асфальтованим і освітленим дорогам.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:05 Ответить
Батарея це скільки?
показать весь комментарий
05.01.2023 23:03 Ответить
4 або 8...в залежності від комплектації самих уст., модифікацій, призн.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:05 Ответить
Много ,а шо?
показать весь комментарий
05.01.2023 23:38 Ответить
Мене цікавить кількість установок в одній батареї.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:49 Ответить
Ооо лёд тронулся. Глядишь до танков и самолёты дотянем!!
показать весь комментарий
05.01.2023 23:05 Ответить
Ця подяка через зуби.Коли ми просили в свій час нам дулю показували,а тепер стільки втрат.Вони роблять типу нам ось вам.Потрібно стільки часу було тянути кота за яйця?
показать весь комментарий
05.01.2023 23:05 Ответить
Це трохи і Зе стане справжнім патріотом України .... з переляку.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:15 Ответить
Німецькі танки, на українській землі,
Отримують спроможність , як можливість,
Попрати історичні косяки, і вступить ,
В Новий Вік, як в справедлвість.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:16 Ответить
не шипи, Все для смерти тварей болот мацковии
показать весь комментарий
05.01.2023 23:30 Ответить
..после 3мировой разрешу Тебе 3 раза плюнутт на жтот аппаратец,только три
показать весь комментарий
05.01.2023 23:35 Ответить
такое ощущение что для затравки а дальше пойдёт дело
показать весь комментарий
05.01.2023 23:20 Ответить
как то я не понял ни х-я...кому эта падла подяку выражает? Пэтриот дают США!!! а немцы свою отдают Польше. он что там сегодня,перенюхал,?
показать весь комментарий
05.01.2023 23:21 Ответить
Вася прочитай ещё раз что ты накалякало и бросай пить Политика это не твой конёк
показать весь комментарий
05.01.2023 23:29 Ответить
тебе "вася" в школе хавльник чистил что ты его до сих пор забыть не можешь? а советы будешь давать глистам у себя в жопе.
показать весь комментарий
05.01.2023 23:44 Ответить
"как то я не понял ни х-я..."

100%!
показать весь комментарий
05.01.2023 23:29 Ответить
так вторая батарея где по пути потерялвсь??? Кто врет!!!!
показать весь комментарий
05.01.2023 23:29 Ответить
Может тебе дать координаты где установят?
показать весь комментарий
05.01.2023 23:32 Ответить
Батарея це карашо! Бо одна від США то гарантовано лиш для прикриття Києва (ну і попутно тих насел. пунктів на які через нього летять - Волинь, Житомирщина). А от друга - оптимально буде прикрити ще й лінію Запоріжжя-Дніпро-Кременчук 😪. Ще би дві, на Харків та десь між Одесою-Миколаєвом 🥺
показать весь комментарий
05.01.2023 23:32 Ответить
я на другой ветке писал. Минимум 5 надо. И это по бедности
показать весь комментарий
06.01.2023 00:06 Ответить
Так возьми и купи 6 )
показать весь комментарий
06.01.2023 07:32 Ответить
не продают
показать весь комментарий
06.01.2023 14:39 Ответить
Патриот ракетами на западе прикрывались вроде от возможных ядерных ударов а не от всякого говна что летит на вашу землю.Скорее всего они понимают что кацап может и ядеркой шибануть по Киеву если очень хреновые дела у них будут:
показать весь комментарий
06.01.2023 07:30 Ответить
как говорил Штирлиц,запоминается последняя фраза...немцы тоже под конец войны решили героями стать...
показать весь комментарий
05.01.2023 23:46 Ответить
НАРЕШТІ НІМЦІ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО ЗДОРОВОГО ГЛУЗДУ після перегляду фільму "ЗГАДАТИ ВСЕ" і починають пригадувати собі, що вони НІМЕЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА НАЦІЯ, а не африканська штазівсько-кгебешно-фсбешна КОЛОНІЯ і ЗОНА підоросії...!!!
Напевно в НІМЕЧЧИНІ почали масово розповсюджувати книгу яка вийшла, ПРО ЗВІРСТВА РАДЯНСЬКИХ СОЛДАТІВ, ЯКІ ҐВАЛТУВАЛИ ДІТЕЙ
http://obeliskhistory.blogspot.com/2017/04/blog-post_75.html?
fbclid=*************************************************************

Старші НІМЦІ скоро НАГАДАЮТЬ НІМЕЦЬКІЙ НАЦІЇ, що Калінінград це КЕНІГСБЕРГ - Столиця Східної ПРУСІЇ з землями котрі анексовала кацапоморда підоросія, а не "западна станіца підоросії" площею 15100км2.

З цими кацапомордими підоросами треба закінчувати на цій ЗЕМЛІ...!!!

ЩОБ УВЕСЬ ЦЕЙ скрєпостан кацапомордої орди підоросії катів, вбивць, анархістів, комуністів, терористів, злодіїв, зеків, тупорилих манкуртів рабсссрівських бомжів, повій та нагуляних піонеро-комсомольських байстрюків та нквсно-кгбешно-фсбешних діддомовських ублюдків з «КРАЇНИ ШКІД»навіки зникла з світового простору ГРОМАДИ ЗЕМЛІ...!!!

ТАК цю ракову кацапоморду прогресуючу пухлину підоросії разом з її метастазами, типу йовбака орбана,башада аль асада, ібрагіма райсі та чіхуа-хау кім чен іра, треба оперативно оргентно знищити та ліквідувати на віки...!!!

Підоросія має бути спалена, зруйнована та замінована на віки до уральських гір і від КУБАНІ до архангельська…!!!

Усі окуповані земі підоросією мають бути повернуті державам у котрих вони були ВКРАДЕНІ, Карелія - Фінляндії, Калініградська область - ФРН та Польщі, Курили - Японії, Придністровя-Молдавії, Абхазія та Південа Осетія-Грузії, споконвічно історичні землі Кубань, Ростовська, Білгородська, частини Орловської, Курської, Воронежської та Брянської областей і частина Ставропольськог краю УКРАЇНІ…!!!

Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)

Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали найбагатшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів руїн та терору Шигальова, Нєчаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виюлювали б на землю.

Алексей Толстой писав (1817-1875)

"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ ПІДОРОСІЇ...!!!
показать весь комментарий
06.01.2023 00:03 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2023 01:34 Ответить
Германия передала Украине 20 пусковых установок для APWKS, разведывательные дроны и пикапы Об этом сообщают на сайте немецкого правительства.
показать весь комментарий
06.01.2023 02:38 Ответить
 
 