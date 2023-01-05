Зеленский – Шольцу: Спасибо за решение предоставить Украине батарею ЗРК Patriot
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за предоставление Украине батареи ЗРК Patriot.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Спасибо канцлеру за решение предоставить Украине батарею зенитных ракет Patriot. С учетом ранее поставленной противовоздушной системы IRIS-T и зенитных танков Gepard Германия вносит решающий вклад в перехват всех российских ракет!" - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+32 Van-Basten Van-Basten
показать весь комментарий05.01.2023 22:40
+12 Vik Tor 98802600
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+12 Павло ШОвте
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Пожалуйста, подождите...
Слава Макрону!
поэтому...даже переданное или проданное какой-то стране оружие имеет на передачу-продажу третьей стране табу, т.е. оно не становиться полностью чьим-то...и жлобство тут не причем!!)
так, наказувати не мають права кому віддати те що колись було їхнє, але дати згоду на запит про надання цієї зброї іншій країні - можуть (я саме про це писав)
Чекаємо виття на заболотті.
а закон 5655 - це узаконення корупції
і саме від однією людини залежить накласти вето на цей закон.
Отримують спроможність , як можливість,
Попрати історичні косяки, і вступить ,
В Новий Вік, як в справедлвість.
100%!
Напевно в НІМЕЧЧИНІ почали масово розповсюджувати книгу яка вийшла, ПРО ЗВІРСТВА РАДЯНСЬКИХ СОЛДАТІВ, ЯКІ ҐВАЛТУВАЛИ ДІТЕЙ
http://obeliskhistory.blogspot.com/2017/04/blog-post_75.html?
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Старші НІМЦІ скоро НАГАДАЮТЬ НІМЕЦЬКІЙ НАЦІЇ, що Калінінград це КЕНІГСБЕРГ - Столиця Східної ПРУСІЇ з землями котрі анексовала кацапоморда підоросія, а не "западна станіца підоросії" площею 15100км2.
З цими кацапомордими підоросами треба закінчувати на цій ЗЕМЛІ...!!!
ЩОБ УВЕСЬ ЦЕЙ скрєпостан кацапомордої орди підоросії катів, вбивць, анархістів, комуністів, терористів, злодіїв, зеків, тупорилих манкуртів рабсссрівських бомжів, повій та нагуляних піонеро-комсомольських байстрюків та нквсно-кгбешно-фсбешних діддомовських ублюдків з «КРАЇНИ ШКІД»навіки зникла з світового простору ГРОМАДИ ЗЕМЛІ...!!!
ТАК цю ракову кацапоморду прогресуючу пухлину підоросії разом з її метастазами, типу йовбака орбана,башада аль асада, ібрагіма райсі та чіхуа-хау кім чен іра, треба оперативно оргентно знищити та ліквідувати на віки...!!!
Підоросія має бути спалена, зруйнована та замінована на віки до уральських гір і від КУБАНІ до архангельська…!!!
Усі окуповані земі підоросією мають бути повернуті державам у котрих вони були ВКРАДЕНІ, Карелія - Фінляндії, Калініградська область - ФРН та Польщі, Курили - Японії, Придністровя-Молдавії, Абхазія та Південа Осетія-Грузії, споконвічно історичні землі Кубань, Ростовська, Білгородська, частини Орловської, Курської, Воронежської та Брянської областей і частина Ставропольськог краю УКРАЇНІ…!!!
Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)
Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали найбагатшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів руїн та терору Шигальова, Нєчаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виюлювали б на землю.
Алексей Толстой писав (1817-1875)
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ ПІДОРОСІЇ...!!!