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Північна Корея надала військову допомогу Росії, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

корея,чен,кім,північна,ин

Північна Корея надала Росії допомогу у сфері безпеки, направивши її через треті країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наприкінці минулого року ми опублікували інформацію про надання КНДР допомоги у сфері безпеки, зокрема Групі Вагнера", – заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Справа в тому, що через санкції, заходи експортного контролю, які ввели США і десятки країн світу проти Москви, Москва була змушена шукати нетрадиційних партнерів у сфері безпеки – таких країн, як Іран, як КНДР", – додав Прайс.

За його словами, спроби інтегрувати цю допомогу у деяких випадках викликали проблеми для Росії.

Читайте: Північна Корея заявляє, що не постачає зброю до РФ

"Саме тому українці змогли продемонструвати свою ефективність на полі бою, – зазначив Прайс. – Вони надзвичайно ефективно використовують зброю та матеріали, які постачають їм США та наші партнери у всьому світі. Ми бачили свідчення цього успіху та ефективності в останні дні".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Ублюдочная страна , ублюдочный и вечно голодный народец , зазомбированный своим жирным вождем , кто-то ожидал от "победителей" ЧМ по футболу другое? Просто получается все эти упыри,в отличии от Запада не боятся эскалации и дают русне вооружения. Украине нужно тщательно контролировать конечных получателей своих зерновых , ни грамма этим питорам и иранским ослам.
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10.01.2023 18:59
+17
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10.01.2023 19:04
+16
У красных корейцев с русней есть граница по какой-то речке-вонючке. Да и пароходом до Владивостока - день пути. Зачем им третьи страны для передачи контрабанды?
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10.01.2023 18:57
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а які це "треті країни"? Китай ? Іран? Хто ще може взяти в ПК і дати на рашку?
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10.01.2023 18:52 Відповісти
у північної кореї і росії спільний кордон
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10.01.2023 18:54 Відповісти
Північна Корея надала Росії допомогу у сфері безпеки, направивши її через треті країни. Джерело: https://censor.net/ua/n3392477
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10.01.2023 18:56 Відповісти
У красных корейцев с русней есть граница по какой-то речке-вонючке. Да и пароходом до Владивостока - день пути. Зачем им третьи страны для передачи контрабанды?
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10.01.2023 18:57 Відповісти
Из Владивостока в корейский порт Раджин 10 часов перехода и наоброт.
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10.01.2023 19:01 Відповісти
Нащо паром, як є залізничне сполучення.
Кім же у чмоскву на своєму бронепоїзді ні небом літав.
Відсипав срусні місцевих аналоговнетов братній слов'янский народ
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10.01.2023 19:02 Відповісти
мабуть щоб супутник не розгледів, в іншому випадку не зрозуміло...
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10.01.2023 19:06 Відповісти
мабуть зброя йде прямо через кордон.
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10.01.2023 19:28 Відповісти
Посьет ближе чем Владивосток. Вся граница каазлабада с КНДР проходит по рекеТуманная (Туманган, Тумыньцзян) - устье 42°18' с. ш.
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10.01.2023 19:43 Відповісти
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10.01.2023 19:04 Відповісти
Шо опять?!
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10.01.2023 19:29 Відповісти
Опять двойка...
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10.01.2023 19:35 Відповісти
Собаці треба було голову Лукашенки прималювати.
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11.01.2023 00:04 Відповісти
так тут мова скоріше про розрахунки, а не про фізичний канал поставки. Санкціями ти не заборониш передачу. Це не можливо, як і вагони кешу. Через якісь банки третіх країн була оплата. Про це мова.
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10.01.2023 19:45 Відповісти
****! Зараз їм трохи гайки прикрутять. Цікаво тільки чим ті неандертальці могли допомогти кацапам...
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10.01.2023 18:58 Відповісти
Ві тут недавна?????Пішіте на аднакласніках....
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10.01.2023 19:11 Відповісти
я і сам нещодавно, але товарісч савсєм "нєдавна"
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10.01.2023 19:26 Відповісти
я не недавно, а залогинился на этот раз через твитер. Потому что на этот сайте постоянно отваливается логин через fb. Через гугл как не работал, так и не работает
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10.01.2023 20:45 Відповісти
...фб - не знаю, а я через гугл
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10.01.2023 21:12 Відповісти
а угадай хто кацап сьогоднішній?
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10.01.2023 19:30 Відповісти
Так русские и их красножопые братухи из кндр так любят жить - с голым задом и ядерной дубиной.
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10.01.2023 19:33 Відповісти
Це вам по ОРТ сказали? І ви вирішили нас ощасливити цим сакральним знанням?
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10.01.2023 19:48 Відповісти
Під Бахмутом взяли зека з пакетом ручних гранат, навіть без автомата - Євген Дикий https://www.youtube.com/watch?v=km289_3ZMho&t=57s&ab_channel=RadioNV
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10.01.2023 19:51 Відповісти
Ублюдочная страна , ублюдочный и вечно голодный народец , зазомбированный своим жирным вождем , кто-то ожидал от "победителей" ЧМ по футболу другое? Просто получается все эти упыри,в отличии от Запада не боятся эскалации и дают русне вооружения. Украине нужно тщательно контролировать конечных получателей своих зерновых , ни грамма этим питорам и иранским ослам.
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10.01.2023 18:59 Відповісти
- Папа! Новость хочешь?

- Какую?

- Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!

- Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...

- «Траву» нам Талибан поставляет!

- Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!
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10.01.2023 19:01 Відповісти
Жирная свинья на фото весит больше чем пять обычных корейцев.
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10.01.2023 19:02 Відповісти
на прищурившихся сивуху, юзика и лысого похож ))
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10.01.2023 19:26 Відповісти
неофіційно йде постачання.не тільки з кореї та китаю.війна -це вигідно..гроші.які ніхто не рахує
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10.01.2023 19:02 Відповісти
які 3 країни там спільний кордон
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10.01.2023 19:03 Відповісти
Кім Чєн Ін і КонЧенИй-молочниє братья...
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10.01.2023 19:12 Відповісти
Страна Чухче работает исключительно на войну,так что поставлять есть что.
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10.01.2023 19:13 Відповісти
ни разу не удивлен. В Сев. Корее запасов совкого оружия достаточно. Даже форма и та от МО СССР
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10.01.2023 19:19 Відповісти
Звучит как анекдот
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10.01.2023 19:22 Відповісти
Такому худышке какраз и хватит столько проникновений в ОЧЬКО!любят его!Во диктатор так диктатор!а шо пУк!порашский?!отстаёш!ааа не стоит МЕЧЬ КЛАДИНЕЦ!
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10.01.2023 19:23 Відповісти
нарешті прідурь всієї планети згуртувалася в очко..
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10.01.2023 19:26 Відповісти
Немножко неправильно!Я ВЫРАЗИЛСЯ!!!В ШОКОЛАДНЫЙ ГЛАЗ))))
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10.01.2023 20:26 Відповісти
Лайно зі всього світу, касаби різних націй, бажають захистити свою рідну вигрібну яму-404, потомствених нацистів...
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10.01.2023 19:27 Відповісти
болнасару в мацкву! - там всі помойникі.
ах ви не знаєте шо то поц? - так і я не дуже...
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10.01.2023 19:32 Відповісти
І не бояться ескалації?
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10.01.2023 19:41 Відповісти
ИСКЛЮЧАЙТЕ РФ ИЗ ООН И ЕЁ СОЮЗНИКОВ !!! И ПОГНАЛИ ВСЕМ МИРОМ ИХ ****** !)
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10.01.2023 19:49 Відповісти
Пекин прощается с Москвой. «Путин сошел с ума», - сказал FT один из китайских чиновников на условиях анонимности, добавив: «Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей (в России). Китай просто не понимает Россию». Нож в сра,,,у!!!
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10.01.2023 19:50 Відповісти
https://youtu.be/CCC2JbFDdgM..

О нефти и не только🐎 с вяликаго концлагеря путлера...🤣🤣вставшего с КАЛен🦍🦍🦍
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10.01.2023 19:56 Відповісти
насмішили,- у них спільний кордон, там мабуть тонелей нарили кацапи і тягають зброї в обмін на харчі
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10.01.2023 20:42 Відповісти
Ну это же повод для росссиянской гордости.... Два чучкхи друг друго помогают...
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10.01.2023 21:29 Відповісти
корифаны кацапов.они,иран,беларусь и сирия.одни ублюдки,союз уродов!
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10.01.2023 21:52 Відповісти
 
 