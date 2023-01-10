Північна Корея надала військову допомогу Росії, - Держдепартамент США
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Північна Корея надала Росії допомогу у сфері безпеки, направивши її через треті країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Наприкінці минулого року ми опублікували інформацію про надання КНДР допомоги у сфері безпеки, зокрема Групі Вагнера", – заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.
"Справа в тому, що через санкції, заходи експортного контролю, які ввели США і десятки країн світу проти Москви, Москва була змушена шукати нетрадиційних партнерів у сфері безпеки – таких країн, як Іран, як КНДР", – додав Прайс.
За його словами, спроби інтегрувати цю допомогу у деяких випадках викликали проблеми для Росії.
"Саме тому українці змогли продемонструвати свою ефективність на полі бою, – зазначив Прайс. – Вони надзвичайно ефективно використовують зброю та матеріали, які постачають їм США та наші партнери у всьому світі. Ми бачили свідчення цього успіху та ефективності в останні дні".
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Кім же у чмоскву на своєму бронепоїзді ні небом літав.
Відсипав срусні місцевих аналоговнетов братній слов'янский народ
- Какую?
- Северная Корея будет поставлять России пушки и снаряды!
- Ага! Сначала - пушки и снаряды... А потом и траву!...
- «Траву» нам Талибан поставляет!
- Так то не та трава! Талибскую траву курят А корейскую мы жрать скоро будем!
ах ви не знаєте шо то поц? - так і я не дуже...
О нефти и не только🐎 с вяликаго концлагеря путлера...🤣🤣вставшего с КАЛен🦍🦍🦍