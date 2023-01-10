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Лікарні окупованого Бердянська переповнені пораненими окупантами, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердянськ

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо ситуації в лікарнях окупованого Бердянська. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу.

"Противник продовжує зазнавати втрат. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими, тому російські окупаційні війська за останній тиждень облаштували ще 3 військові шпиталі", - зазначається у повідомленні.

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Автор: Роман Свиридович
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10.01.2023 19:45 Відповісти
не нада грустить гаспада ахфицери
ми всек про*бали-уже не вернуть
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10.01.2023 19:56 Відповісти
Gut
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10.01.2023 20:17 Відповісти
А бабахнути по тим лікарням?....
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10.01.2023 20:37 Відповісти
Бабахнути по конвеєру з виробництва калік для **********? Ні-з-зя! Каліки це величезна стаття витрат кацапського бюджету і наочна демонстрація того що на кацапа чекає в Україні.
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10.01.2023 22:27 Відповісти
 
 