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На Заході знають, що Україна не визволить окуповані території без масштабних поставок танків, – The Guardian

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танк,leopard

Як пише британське видання The Guardian, західні чиновники не вірять, що Україна зможе визволити захоплені Росією території без масштабних поставок танків та іншої бронетехніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами співрозмовників The Guardian, російські та українські сили в даний час приблизно рівні, що не дозволяє українцям почати великий наступ.

"Українці не зможуть відвоювати значні території без змін в їх розстановці сил в порівнянні з минулим роком. Співвідношення сил між росіянами і українцями занадто точно збалансовано", – заявив виданню неназваний британський чиновник.

На думку співрозмовників, найбільш реальним варіантом є поставка Україні німецьких "Леопардів", які в кількості близько 2 тисяч одиниць стоять на озброєнні 13 країн Європи.

"Щось має вийти з цього глухого кута, особливо якщо вони (українці) хочуть відвоювати територію і перейти в наступ. Основні бойові танки і БТР є частиною цієї суміші", – заявив один зі співрозмовників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц про надання танків Україні: Німеччина не піде на це сама

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+17
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10.01.2023 21:33
+17
Если бы один пианист, не пытался заигрывать с ******, и не игнорировал ДВА РАЗА приглашение на саммит НАТО, многое бы было иначе. Поймите, никто не любит давать оружие в слабые и наенадежные руки.
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10.01.2023 21:36
+14
Хочеться нагадати, що флагман українського танкобудування, харківський Завод імені Малишева, був фактично збанкрутований "слугами кремля" з травня 2019 по січень 2021 р. Ще на кінець 2019 танковий завод мав чистий прибуток (після уплати податків) біля 900 млн. грн., а вже через рік, у січні 2021 р., завод Малишева фактично припинив виробництво, перейшов на одноденний режим роботи та опинився у боргах в 1 мільярд 800 мільйонів грн. (рівно за рік до початку повномасштабної агресії). https://www.youtube.com/watch?v=xhBMu6qS9HM Станом на січень 2021 р. основною проблемою ДП "Завод імені В.О. Малишева" була відсутність замовлень. Контракти з закордонними партнерами закінчилися, я Міноборони нових танків не замовило. https://defence-ua.com/news/na_zavod_imeni_malisheva_dva_misjatsi_ne_viplachujut_zarplatu_robitniki_zvinuvachujut_u_bidah_gendirektora_video-3325.html
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10.01.2023 21:38
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Знають і не дають! Отже нехочуть щоб Україна повернула окуповані території.
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10.01.2023 21:22 Відповісти
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10.01.2023 21:33 Відповісти
WTF?
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10.01.2023 21:48 Відповісти
Чуть ниже есть более подробно как Зеля угробил свое танкостроение перед большой войной. А теперь требует оно.
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10.01.2023 21:54 Відповісти
Вже побaчив. Kurwa mać'....
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10.01.2023 21:56 Відповісти
Поки ми воюємо Європа переозброюється, а світ "вирізає" ракову пухлину кацапської "економіки" з світових ринків. Цей процес на жаль неможливо прискорити якщо прагнути 100% результату - військової поразки, подальшого економічного краху і розвалу **********. До кінця 2024 все буде готово.
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10.01.2023 21:37 Відповісти
"словами співрозмовників The Guardian, російські та українські сили в даний час приблизно рівні "

Ещё год назад если бы мне кто то такое показал или сказал как оценку войны между РФ и Украиной, я бы подумал, что человек полностью неадекватный и фантазёр. А теперь это реальность. Как непредсказуем этот мир.
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10.01.2023 21:24 Відповісти
Світ якраз дуже передбачуваний, але кацапи тупі і не здатні до стратегічного планування - живуть одним днем "на авось прокатіт".
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10.01.2023 21:41 Відповісти
)
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10.01.2023 21:44 Відповісти
Канада купит для Украины систему NASAMS.
Министр обороны Канады Анита Ананд во вторник объявила, что Оттава приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS у Соединенных Штатов и передаст на нужды Украины.
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10.01.2023 21:24 Відповісти
Авіація й дальнобійні ракети, дайте їх і можна обійтися без танків.
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10.01.2023 21:26 Відповісти
Где вы будете пользовать современные западные самолёты? На каких аэродромах?
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10.01.2023 21:34 Відповісти
Я тоже читал что Ф-16, нужна идеальная ВПП. Как вариант, они могли бы обслуживаться в Румынии или Словакии. Там умеют с ними обращаться.
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10.01.2023 21:38 Відповісти
Не только F16 не подходят наши плиты. Взлетать и садится где они будут? А если не дай Бог нужно быстро сесть и взлететь?
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10.01.2023 21:41 Відповісти
Я ж сказал, взлетать и садиться в другой стране. От Румынии до Донецка 900 км. При скорости 2400 км\ч, самолет это расстояние меньше чем за полчаса пройдет.
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10.01.2023 21:46 Відповісти
Тогда Румыния фактически влазит в войну с Рашей. Они этого сильно хотят?
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10.01.2023 21:50 Відповісти
То есть, передавая самоходки и другую артиллерию, другие страны в войну не влазят, а Румыния влезет поскольку Ф-16 будут обслуживаться на аэродромах. Интересная логика.
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10.01.2023 21:53 Відповісти
Они могут их нам передать. Но взлетать и садиться они должны у нас. Такова реальность.
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10.01.2023 21:55 Відповісти
Какие ваши доказательства?
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10.01.2023 21:56 Відповісти
Реальность за окном. Вы видите в нашем небе хоть один штатовский самолет?
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10.01.2023 21:57 Відповісти
На самолет надо сначала выучиться управлять, тогда и за окном будет.
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10.01.2023 21:59 Відповісти
Уже выучены в США.
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10.01.2023 22:01 Відповісти
Извините, ни в одной прессе, пока что не читал что выучены. Читаю и немецкую волну, и голос америки, и бибиси, вот нигде.
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10.01.2023 22:02 Відповісти
Уже выучены. Читайте военную периодику типа Defense Express
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10.01.2023 22:03 Відповісти
ссылку дать можете?
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10.01.2023 22:05 Відповісти
Это наши пилоты в США в конгрессе. На обучение американцы выделили 100 млн.

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10.01.2023 22:09 Відповісти
Что выделены деньги, я читал, и даже ссылку приводил об этом. Но после этого, документ о обучении, должен подписать Байден. Нигде не было об этом инфы, как и не было что обучение закончено.
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10.01.2023 22:11 Відповісти
Документ был подписан в новом военном бюджете.
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11.01.2023 00:40 Відповісти
Кстати, в США финансовый год федерального правительства установлен с 1 октября по 30 сентября.
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11.01.2023 00:49 Відповісти
https://sprotyv.org/vvs-ukrayny-prystupyly-k-*********-amerykanskogo-f-16-pervye-11-letchykov-prohodyat-obuchenye/
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10.01.2023 22:10 Відповісти
Вы уж извините, но это отнюдь не американское СМИ. Может и прихвастнуть.....
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10.01.2023 22:13 Відповісти
Адреса редакції:
Україна, місто Львів вулиця Джорджа Вашингтона, 6.
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10.01.2023 22:14 Відповісти
Еще как вариант, длительное патрулирование воздушного пространства, вдоль линии фронта. Дальность полета Ф-16, 4200 км. При том, что боевой радиус, у него аж 500 км.
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10.01.2023 21:49 Відповісти
Это все из разряда фантазий.
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10.01.2023 21:51 Відповісти
Никаких фантазий. При дальности полета 4200 км, на крейсерской скорости, самолет может быть в воздухе, 3-4 час.
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10.01.2023 21:55 Відповісти
Я не о ТТХ.
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10.01.2023 21:56 Відповісти
Еще раз объясняю, 1 самолет, может длительное время находиться в воздухе, не очень далеко от передовой, если будет срочное задание.
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10.01.2023 21:58 Відповісти
Я не о том. не о ТТХ.
10.01.2023 21:58
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10.01.2023 22:02 Відповісти
" При дальности полета 4200 км, на крейсерской скорости, самолет может быть в воздухе, 3-4 час. "
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10.01.2023 22:04 Відповісти
У нас достатньо аеродромів подвійного призначення з ідеальними полосами, Львів, Бориспіль, Одеса, Івано-Франківськ та інші які паралельно використовувались і цивільною авіацією і військовими. Тому немає ніякої проблеми з ВПП.
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11.01.2023 00:38 Відповісти
До чего дожились, ми, учимся у румынов управлять боевыми самолётами...
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10.01.2023 21:45 Відповісти
Мы управлять то можем, только садить и обслуживать их у нас негде. Переделка только одного аэродрома требует от полугода до года и кучи денег.
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10.01.2023 21:49 Відповісти
Если садить негде, вопрос исчерпан, их не будет, поскольку ни одна страна в здравом уме не предоставит свою территорию для боевых вылетов авиации участвующей в войне соседней державе против ядерной страны имеющей к тому же все возможности ракетного удара
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10.01.2023 21:58 Відповісти
Для початку A-10 Thunderbolt II без проблем зможе використовувати ті ж полоси що й су24 чи міг29, для нього є величезна кількість озброєння накшталт розумних бомб, дальнобійних кластерних ракет тощо (наприклад https://en.wikipedia.org/wiki/AGM-154_Joint_Standoff_Weapon на малій висоті дальність 22 км, на великій 120! кілометрів). Якщо буде звістка що нам дають ф16 зробимо й полоси, історії про пів року на будову злітних поліс то казки для ідіотів.
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10.01.2023 21:59 Відповісти
Средства противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехника будут приоритетными темами предстоящей встречи созданной странами Запада группы Рамштайн, которая занимается координацией поставок оружия Украине.
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10.01.2023 21:28 Відповісти
Знают и не поставляют. Раньше знали и не поставляли.
А наждый день - это смерти украинцев
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10.01.2023 21:28 Відповісти
Если бы один пианист, не пытался заигрывать с ******, и не игнорировал ДВА РАЗА приглашение на саммит НАТО, многое бы было иначе. Поймите, никто не любит давать оружие в слабые и наенадежные руки.
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10.01.2023 21:36 Відповісти
Ради интереса, я бы хотел побывать в той параллельной вселенной, где Украина проиграла за 3 дня и ни один украинец не погиб. А потом вместе с орками заехать на Берлин и запихать голову шольца ему в дупу
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10.01.2023 21:50 Відповісти
Олег, Шольц не ответственен за Украину. Как и Байден, как и Джонсон и многие-многие другие.
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10.01.2023 21:52 Відповісти
Так я про его избирателей и беспокоюсь.
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10.01.2023 21:58 Відповісти
что самое интересное, так бы оно и было....
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10.01.2023 22:36 Відповісти
Политика по европейски,вот если бы гибли их избиратели тогда бы все забегали. И еще надо учитывать что эта комсомолка Меркель уничтожила бундесвер и всю систему европейской безопасности,будь бы в строю все 26 бригад бундесвера орков бы так никто не боялся бы.
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10.01.2023 21:38 Відповісти
А їх і так ніхто не боїться. Якби боялись, створили б антипутінську коаліцію та озброїли б Україну найновішою зброєю в максимально можливій кількості, щоб перемогти орків якнайшвидше. А так, схоже, перемога України нікому, крім нас, не потрібна.
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10.01.2023 22:48 Відповісти
Заходу потрібна повільна і затяжна агонія росії, але - без сильної України-переможця у фіналі. Україна за їх сценарієм теж має бути максимально знекровлена і поставлена у значну залежність від Заходу за результатами цієї війни
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11.01.2023 00:40 Відповісти
Бред.
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11.01.2023 00:50 Відповісти
Дякуємо за розуміння! Хоча ми вже здогадуємося, що це така помста за другу світову. Гарний українець=хорошему русскому.
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10.01.2023 21:31 Відповісти
Больше ничего не могли придумать? Без помощи союзников мы бы не выстояли. Научитесь быть благодарным. Особенно тем кто нас призывал готовиться, а мы это просрали. И напомнить что власть говорила в первый месяц?

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10.01.2023 21:38 Відповісти
Це падло треба вбити.
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10.01.2023 21:43 Відповісти
мне вот тоже интересно, куда эта падла денется, когда боневтик перестанет быть президентом.
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10.01.2023 21:50 Відповісти
Сподіваюсь не доживе... Якщо Зегенерат сподівається на другий термін то він сам організує кацапу єрмаку - свідку і організатору оманських договорняків - "нещасний випадок". Але якщо патріоти захоплять єрмачка і змусять давати свідчення то Зє згниє заживо в самій брудній буцегарні...
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10.01.2023 22:02 Відповісти
"Але якщо патріоти захоплять єрмачка і змусять давати свідчення то Зє згниє заживо в самій брудній буцегарні..."
Это прочесть не смог....
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10.01.2023 22:06 Відповісти
Хочеться нагадати, що флагман українського танкобудування, харківський Завод імені Малишева, був фактично збанкрутований "слугами кремля" з травня 2019 по січень 2021 р. Ще на кінець 2019 танковий завод мав чистий прибуток (після уплати податків) біля 900 млн. грн., а вже через рік, у січні 2021 р., завод Малишева фактично припинив виробництво, перейшов на одноденний режим роботи та опинився у боргах в 1 мільярд 800 мільйонів грн. (рівно за рік до початку повномасштабної агресії). https://www.youtube.com/watch?v=xhBMu6qS9HM Станом на січень 2021 р. основною проблемою ДП "Завод імені В.О. Малишева" була відсутність замовлень. Контракти з закордонними партнерами закінчилися, я Міноборони нових танків не замовило. https://defence-ua.com/news/na_zavod_imeni_malisheva_dva_misjatsi_ne_viplachujut_zarplatu_robitniki_zvinuvachujut_u_bidah_gendirektora_video-3325.html
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10.01.2023 21:38 Відповісти
Вот и я о том-же. Зато сейчас громко кричим и обвиняем Запад. А еще были колесные САУ "Богдана", грузовики от КрАЗа и Богдана, которые сейчас нужны как воздух. Еще были ПКР, ПТКР, ЗРК и прочее, прочее, прочее, что было угроблено за три года.
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10.01.2023 21:46 Відповісти
Танковий завод на кордоні з *********** була феноменальна дурість починаючи з 2014 року. Взагалі мати будь яке технологічне військове виробництво поряд з кордоном в зоні ураження артилерією ворога неприпустимо. 8 років це ігнорували як Пєтя так і Зєля бо ці "прєзікі" мали, і це доведено!, шкурні інтереси в ********** і дбали за них більше ніж за державу. Це корупція. Як бачите корупція вбиває сотні тисяч людей і знищує країну. Без досягнення "нульової толерантності" в українському суспільстві до корупціонерів ми ніколи не станемо цивілізованою європейською країною. Корупціонер це зрадник, ворог держави і кожного українця. Знищуйте це падло або прийміть покірно бідність, розруху і смерть. Зараз військовий час і саме зараз потрібно це робити. Інакше нас продадуть...
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10.01.2023 21:57 Відповісти
Кажете "іноді працював в три зміни"? То де ж ті танки? Де ті розпіарені "Оплоти"? А нема...
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10.01.2023 22:31 Відповісти
А сто одиниць модернізованих Оплотів по-твоєму звідки взялись? Але за три зміни я посміявся. Памятаю якось, здається був 2017 рік, вмикаю новини, а там пафосний репортаж з Малишева про те, що вілновлеео 8 танків т80 за ДВА роки, звісно я можу помилятись, бо лавно це було але точно памятаю, що дививсь новини на СТБ та ICTV.
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10.01.2023 22:51 Відповісти
За 9 місяців війни жодної згадки в новинах (інтернет, тв не дивлюсь принципово) про участь в боях танків "Оплот". Жодної!
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11.01.2023 00:12 Відповісти
Тобто тобі персонально мають доповідати які у нас танки, наприклад, палять усрусів під Авдієвкою?
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11.01.2023 09:45 Відповісти
Для довідки: "Прийнятий на озброєння Збройних Сил України у 2009 році. Випущений у кількості 51 одиниці, де 49 серійних знаходяться на озброєнні армії Таїланду." - це станом на 22 грудня 2022. То де там 100 штук взялись?
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11.01.2023 00:18 Відповісти
Чувак, це самі працівники заводу Малишева в черговому відео інтерв'ю кореспондентам новинних каналів розповіли, що за роки війни вони по замовленням вдосконалили сто танків до рівня ,,Оплот,, не за рік, а за роки. Також була модернізація танків до рівня ,,Булат,,.
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11.01.2023 09:55 Відповісти
що ти верзеш?? ти навть посилання не можеш прочитати, які тобі вже вище надали, йди дивись "марафон ватного єдінства" по москальському аналу Интер з ватними дикторами та з неголеною пикою "найвеличнішого лідОра", там читати не треба, лише встигай локшину з вух знімати...
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10.01.2023 23:01 Відповісти
То відкривай церкву "Святого Пєті" і молись на корупцію 24 години на добу. Станеш "пророком" типу Мухамеда ... або заб'ють камінням. Ризикнеш? Що Пєтя з свинарчуком змінив систему? Чи це зробив Зегенерат з Бєнєю і єрмачком? Ніякої різниці між ними немає. Я не голосував за обох і ніяких сентиментів до них не маю тому лише констатую факти. Ну то де танки?
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11.01.2023 00:03 Відповісти
Ось ще як готувались до війни.
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10.01.2023 22:44 Відповісти
Для України будь-яка зброя потрібна дальнобійна артилерія ракети танки також потрібні
Україна звільнила Київщину Харківщину Херсон без масштабних поставок танків бо спочатку знищувала логістику окупантів а потім йшли в наступ
І чиновники не можуть щось думати про військову справу - військова справа це інша наука якою чиновники не володіють
У звільнення повинні вірити громадяни і ЗСУ а не чиновники
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10.01.2023 21:43 Відповісти
Очевидно, что ***** хочет уничтожить украинскую экономику и чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше будет у него шансов. Но у Украины есть возможности принести россии огромный ущерб. Не буду их называть, но они есть. И их нужно использовать.
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10.01.2023 22:11 Відповісти
2000 "Леопардів" предпочитають воювати на території старої Європи?... чи одразу тупо здадуться кацапдрам?
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10.01.2023 22:20 Відповісти
Поки не обладнають наші бронетанкові ремонтні заводи, або не побудують чи облаштаують ремонтні бази в Польщі чи Словаччині, масштабного постачання іноземних танків в Україну не буде. У бойових умовах танк потребує постійного матеріально- технічного забезпечення.
Навіть важко уявити скільки всіляких "зіпів" і запчастин потрібно.
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10.01.2023 22:53 Відповісти
За цих обставин нелегко буде стримати бєлорусьнявьій фронт....
скільки туди ху@ло хоче напхати, 0,3-0,5млн?
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10.01.2023 23:20 Відповісти
 
 