На Заході знають, що Україна не визволить окуповані території без масштабних поставок танків, – The Guardian
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Як пише британське видання The Guardian, західні чиновники не вірять, що Україна зможе визволити захоплені Росією території без масштабних поставок танків та іншої бронетехніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами співрозмовників The Guardian, російські та українські сили в даний час приблизно рівні, що не дозволяє українцям почати великий наступ.
"Українці не зможуть відвоювати значні території без змін в їх розстановці сил в порівнянні з минулим роком. Співвідношення сил між росіянами і українцями занадто точно збалансовано", – заявив виданню неназваний британський чиновник.
На думку співрозмовників, найбільш реальним варіантом є поставка Україні німецьких "Леопардів", які в кількості близько 2 тисяч одиниць стоять на озброєнні 13 країн Європи.
"Щось має вийти з цього глухого кута, особливо якщо вони (українці) хочуть відвоювати територію і перейти в наступ. Основні бойові танки і БТР є частиною цієї суміші", – заявив один зі співрозмовників.
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Ещё год назад если бы мне кто то такое показал или сказал как оценку войны между РФ и Украиной, я бы подумал, что человек полностью неадекватный и фантазёр. А теперь это реальность. Как непредсказуем этот мир.
Министр обороны Канады Анита Ананд во вторник объявила, что Оттава приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS у Соединенных Штатов и передаст на нужды Украины.
Україна, місто Львів вулиця Джорджа Вашингтона, 6.
10.01.2023 21:58
А наждый день - это смерти украинцев
Это прочесть не смог....
Україна звільнила Київщину Харківщину Херсон без масштабних поставок танків бо спочатку знищувала логістику окупантів а потім йшли в наступ
І чиновники не можуть щось думати про військову справу - військова справа це інша наука якою чиновники не володіють
У звільнення повинні вірити громадяни і ЗСУ а не чиновники
Навіть важко уявити скільки всіляких "зіпів" і запчастин потрібно.
скільки туди ху@ло хоче напхати, 0,3-0,5млн?