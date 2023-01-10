УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8681 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
9 293 19
Канада (1501) Ананд Аніта (30) NASAMS (24)

Канада придбає для України систему NASAMS у США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

nasams

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд у вівторок оголосила, що Оттава придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів і передасть на потреби України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на  "Європейську правду", про це Ананд оголосила за підсумками телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

"Це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні. В умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків", – наголосила глава канадського Міноборони.

Вона додала, що системи NASAMS мають украй високий показник ефективності, що зробить допомогу Канади дуже цінним внеском в обороноздатність України.

Також читайте: Канада подбає, аби Україна мала все необхідне на зиму, - Трюдо

"Надаючи всебічну військову допомогу, Канада продовжуватиме підтримувати український народ у його боротьбі проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії", – зазначила Ананд.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+43
Дякуємо канадійським друзям за підтримку України...
показати весь коментар
10.01.2023 21:28
+36
Дякуємо браття.
показати весь коментар
10.01.2023 21:28
+24
показати весь коментар
10.01.2023 21:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо канадійським друзям за підтримку України...
показати весь коментар
10.01.2023 21:28 Відповісти
Дякуємо браття.
показати весь коментар
10.01.2023 21:28 Відповісти
Средства противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехника будут приоритетными темами предстоящей встречи созданной странами Запада группы Рамштайн, которая занимается координацией поставок оружия Украине.
показати весь коментар
10.01.2023 21:29 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2023 21:39 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2023 21:58 Відповісти
Це Canadia як писав Буратіна у Твіттері.
показати весь коментар
10.01.2023 21:41 Відповісти
Щира подяка Монреальщині та іншим ...
показати весь коментар
10.01.2023 21:41 Відповісти
Thank You, Canada!👍
показати весь коментар
10.01.2023 21:43 Відповісти
Джонсонюка робота...не інакше
показати весь коментар
10.01.2023 21:44 Відповісти
Трохи не в тему, послухайте що на Прямому про Соледар говорить Ю.Луценко https://youtu.be/HCX2ZYXpRkw

https://youtu.be/HCX2ZYXpRkw
показати весь коментар
10.01.2023 21:45 Відповісти
Надеюсь шайка Трюдо в этот раз сделает что обещает. Давно пора было.
показати весь коментар
10.01.2023 22:26 Відповісти
"Це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони

Канада як кажуть, на фронті, з тих країн, яка допомагає реально, а не на словах, чи для показухи
показати весь коментар
10.01.2023 22:29 Відповісти
NASAMS, теоретично, бо ще мабуть ніхто не первірив, ракети від с-300 9м83, якими нас обсрілюють, я думаю, міг би збивати, бо на кінцевій частині траекторії, коли маршевий двигун вже перестав давно працювати, який працює десь 11-17 секунд, а стратовий 4-6 секунд, відповідно більшу частину маршруту, якщо її на максимальну дальність випускають 75 км, вона летить зі зниженням швидкості, і вже останні 10 кілометрів, я так думаю, але не знаю точно, швидкість повинна бути близько 1 км/с, а такі цілі NASAMS вже може перехопити і канальність дозволяє перехопити одразу багато ракет у залпі. Звичайна швидкість цієї ракети 1,2 км/с.
показати весь коментар
10.01.2023 22:36 Відповісти
буба привезе шоколадкі зі своїм щокатим їблом.
показати весь коментар
10.01.2023 22:38 Відповісти
Перша за дев'ять місяців війни.
показати весь коментар
10.01.2023 22:46 Відповісти
Україна ще не одної не купила за 9 місяців війни.
показати весь коментар
11.01.2023 13:36 Відповісти
Канада придбає для України систему NASAMS у США

Це чудово, звичайно. Але чому таким кружним шляхом ??
показати весь коментар
10.01.2023 23:01 Відповісти
Спасибо Трюдо что ты настоящий мужик а не импотент с деменцией как Байден.
показати весь коментар
11.01.2023 16:34 Відповісти
 
 