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громадянство (911) Деркач Андрій (116) Кузьмін (94) Медведчук (1323) Козак (115)

Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

медведчук,козак

Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net 

За словами джерела в ОП, глава держави підписав указ про припинення громадянства Козака, Медведчука, Кузьміна та Деркача.

Медведчука, як відомо, було передано росіянам в обмін на командирів оборони Маріуполя кілька місяців тому.

Козак і Кузьмін є його соратниками по забороненій партії ОПЗЖ – нещодавно останній отримав підозру в держзраді, він неодноразово виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Деркач також підозрюється у держзраді та незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2019-2022 роках він отримав $567 000 від російських правоохоронних та розвідорганів за підривну діяльність проти України та керував мережею російських агентів. 2020 року проти Деркача було введено персональні санкції США за спробу втручання в американські вибори.

Також читайте: Зеленський призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП, - ЗМІ. ПЕРЕЛІК

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+38
А когда лишат украинского гражданства сочинскую обезьяну по кличке Агрохимия и кремлевскую консерву верещучку ?
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10.01.2023 22:07
+38
Це все тупий популізм. Вказаних покидьків слід судити.
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10.01.2023 22:11
+27
Красивий популістський крок в порушенні закону. В Конституції, якою всі зельоние регулярно підтираються, записано, що не можна лишати громадянства. А чому просто не відкриють проти них судові справи, і в законний публічний спосіб доведуть всім, що вони зрадники? Бо щось не те розкажуть про співучасників?
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10.01.2023 22:41
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Мдя, ну разве что только так. Сажать топ-преступников и конфисковывать многочисленные их миллионы долларов у нас ну никак не получается
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10.01.2023 22:07 Відповісти
Народу єта панравицца. Зєля будєт гєрой і маладєтц
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10.01.2023 22:57 Відповісти
А когда лишат украинского гражданства сочинскую обезьяну по кличке Агрохимия и кремлевскую консерву верещучку ?
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10.01.2023 22:07 Відповісти
цікаво, яка юридична підстава цього позбавлення громадянства? По суду вони не скасують указ Зе?
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10.01.2023 22:09 Відповісти
Звичайно скасують, бо в Україні Конституція основний Закон і рішення суду, а не Указ, який скоріше всього не в правовій площині.
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10.01.2023 22:17 Відповісти
не при теперишній судовій владі, адже ні по Корбану, ні по Міхо не скасували.
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10.01.2023 22:20 Відповісти
Міхо, на відміну від Мертвечука, отримав громадянство не за ознакою народження в Україні чи УРСР
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10.01.2023 23:28 Відповісти
місце народження не є підставою для отримання громадянства в Україні. Мертвечук, наприклад, народився на росії
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11.01.2023 12:10 Відповісти
Закон України "Про громадянство України"

Стаття 7. Набуття громадянства України за народженням
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11.01.2023 12:43 Відповісти
згоден...не написав ЄДИНОЮ підставою....що підтверджено Мертвечуком


Стаття 6. Підстави набуття громадянства України

Громадянство України набувається:

1) за народженням;

2) за територіальним походженням;

3) внаслідок прийняття до громадянства;

4) внаслідок поновлення у громадянстві;

5) внаслідок усиновлення;
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11.01.2023 12:47 Відповісти
Справа в тому, що Мертвечук мав автоматичне право на громадянство України, на відміну від Міхо,

тому вийти з громадянства міг виключно добровільно.

Чи може МІД росії дав офіційну довідку, що він вступив у громадянство росії ?

сумніваюсь
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11.01.2023 17:59 Відповісти
Я думаю, що скасують. В Україні влада змінна, а вороги виждуть, їм немає куди спішити, ще витребують моральну шкоду.
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10.01.2023 23:35 Відповісти
Це в Конституції написано,що вона основний закон.А в реаліях у нас основний закон це ПОРТНОВОВКІВАЛОВ.
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11.01.2023 00:12 Відповісти
Скоріше за все, набуття громадянства іншої країни ( мабуть, рф). До суду ніхто не піде, як і Корбан, інакше прийдеться пояснювати як вони стали громадянами рф.
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10.01.2023 22:36 Відповісти
ну, якщо так, якщо є тверді докази громадянства іншої держави...
А хто має касапське громадянство в сім'ї Зе - з огляду на їх пентхауз в Ялті та сплатою відповідних комунальних?
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10.01.2023 22:44 Відповісти
мінімум Зе* мав ... Може у Омані у Патрушева викупив рос. паспорт назад.
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10.01.2023 23:19 Відповісти
та ні, міг викупити хіба що обіцянку не демонструвати загалу.
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10.01.2023 23:34 Відповісти
Це не має сенсу. Викинуті на вітер гроші.
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10.01.2023 23:41 Відповісти
ну, це ми знаємо і знали тоді. А тоді він вірив, що варто подивитися в очко *****, і все порішає.
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10.01.2023 23:52 Відповісти
Відколи позбавлення громадянства стало заміною кримінальної відповідальності для здочинців?
Чи це лише така індульгенція для прислужників рашистів щоб не можна було вимагати екстрадиції своїх громалян? Адже набуття іноземного громадянства вважалося б незаконним без попередньої відмови від українського за прозорою процедурою.
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11.01.2023 03:05 Відповісти
Конституція України. Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
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11.01.2023 11:40 Відповісти
Пане президенте, позбавте нарешті заодно і екссуддю Львова
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10.01.2023 22:09 Відповісти
Це все тупий популізм. Вказаних покидьків слід судити.
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10.01.2023 22:11 Відповісти
Стріляти.
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10.01.2023 23:21 Відповісти
Теж гарний варіант. Пам'ятаю коли хлопці з ТО затримали Шуфрича, було єдине бажання, щоб його тоді застрелили.
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11.01.2023 06:25 Відповісти
Почему ВСЕГДА только тех кто уже уехал ???
Почему не тех кто еще тут бизнесом в Раде занимается ???
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10.01.2023 22:11 Відповісти
Позбавив громадянства свого колегу по роялю який лабав Мурку.
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10.01.2023 22:12 Відповісти
Який правєьно засадив гадюку вароффку. Егеж, принципове?
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10.01.2023 22:41 Відповісти
Якщо "депутатів ОПЗЖ" позбавити громадянства то тоді вони залишаться депутатами згідно Конституції?
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10.01.2023 22:20 Відповісти
автоматично знімається. Вже трьох таких вигнали.
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11.01.2023 00:00 Відповісти
Вау! Тоді це спосіб. Заодно і батальон "Монако" можна ліквідувати без жодного пострілу...
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11.01.2023 00:08 Відповісти
не позбавляти громадянства а судити їх треба
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10.01.2023 22:25 Відповісти
Цікаво - а мертветчук досі нардеп ? І зар плату получае ?

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10.01.2023 22:25 Відповісти
а как же шуфрич , королевская и "прочие регионалы"?
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10.01.2023 22:28 Відповісти
навіть вілкули з трухановими та добкіними терміново перевзулися....
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10.01.2023 23:18 Відповісти
Ще поки не занесли...
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10.01.2023 23:01 Відповісти
Не пройшло і року
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10.01.2023 22:30 Відповісти
боюсь спросить, а коломойский когда на очереди?
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10.01.2023 22:30 Відповісти
а дерьмак, як доча цезаря, вааще внє подозреній!
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10.01.2023 23:01 Відповісти
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10.01.2023 23:06 Відповісти
вау!! вот это я пропустил!
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10.01.2023 23:19 Відповісти
Так він його лишив разом з Корбаном ....але це йому не мішає впливати і руководити країною і смі ....
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10.01.2023 23:17 Відповісти
коломойський вже давно не громадянин. Тепер йому, як громадянину іншої країни віддають гроші, які він вимагає.
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11.01.2023 06:54 Відповісти
Тепер у цих ушльопків буде по 3-4 паспорта,замість 4-5.Покарав так покарав.
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10.01.2023 22:38 Відповісти
Красивий популістський крок в порушенні закону. В Конституції, якою всі зельоние регулярно підтираються, записано, що не можна лишати громадянства. А чому просто не відкриють проти них судові справи, і в законний публічний спосіб доведуть всім, що вони зрадники? Бо щось не те розкажуть про співучасників?
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10.01.2023 22:41 Відповісти
Ничего не расскажут так как было много времени чтоб рассказать
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11.01.2023 09:32 Відповісти
чому досі не позбавлний укрїнського громадянства зрадник України - царьов?
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10.01.2023 22:46 Відповісти
Слабенько!всех кто в ОПЗЖ лишить гражданства!!!и их выпрысков!
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10.01.2023 22:46 Відповісти
Каламойша к стати?и Т.П.!куча НЕ мала а ВЕЛИКА!!!ЗРАДНИКИВ!!!
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10.01.2023 22:48 Відповісти
Не прошло и 10 месяцев! Собрался, переписал собственность и чтобы не сидеть за гос.измену, дали прокурору спокойно выехать на основании указа. 👍.
Новый способ спасти от суда уважаемого депутата.
"У нас відсутня корупція, бо всі корупціонери виїхали"
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10.01.2023 22:54 Відповісти
Для чого переписувати ? Більшість власності віддавна,-на дружині.Це не секрет.
Наприклад,Прикарпаттяобленерго,та Львівобленерго.
Фактично,пан Медведчук сидів в комфорті під охороною,аж до "обміну",і його джерела прибутків в Україні не постраждали.
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10.01.2023 23:07 Відповісти
Якщо відкинути антиконституційність єрмаківського шоу,який практичний зміст цієї х**ні ?
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10.01.2023 22:56 Відповісти
Це просто означає, що їх неможливо судити та покарати по українським законам.
Навіть у міжнародний розшук неможливо подати, що би вони не могли відпочивати в Італії на своїх віллах.
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10.01.2023 22:59 Відповісти
Можливо, якщо вони вчинили злочини на території України. Але хто ж їх видасть Україні, якщо уже не свої?
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11.01.2023 03:14 Відповісти
ну і як тепер притягнути їх до відповідальності якщо вони не є громадянами України
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10.01.2023 23:03 Відповісти
Навіщо? Тепер їх не зможуть арештувати, привезти в Україну і судити. Навіть до інтерполу не можливо звернутись, бо вони вже не громадяни.
То навмисно або по дурості?
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10.01.2023 23:12 Відповісти
Чому не можуть? У нас ніколи іноземних громадян не садили? Інша справа, що це банальний піар-хід...
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10.01.2023 23:16 Відповісти
Жодна країна не видає своїх громадян іноземній країні. Це є сприянням квартальної рашистської ОПи в ухиленні злочинців від кримінальної відповідальності
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11.01.2023 03:19 Відповісти
Для москалів вони так чи інакше свої громадяни, бо кацапськеі паспорти в них давно є...
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11.01.2023 09:06 Відповісти
Даремно Медведчука позбавили громадянства. Хто ж буде вести переговори з Тупіним, якщо президентом стане Петро Олексійович?
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10.01.2023 23:14 Відповісти
Знову тобі Порох в капці на@ срав ?

Спокійно , боте
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11.01.2023 00:08 Відповісти
До чого тут якийсь Порох? Я переймаюсь тим, хто ж буде представляти Україну у випадку, якщо Порошенко стане президентом і підпише "Мінськ-3".
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12.01.2023 00:23 Відповісти
Ой, а де ж ті, що тут постійно цитували "жмурукуабнімаю" з плівок Деркача? Два роки тому давній кацапський агент Деркач був другом і попутчиком?
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10.01.2023 23:17 Відповісти
пів року тому, зрадник України царьов, переписав своє майно через нотаріуса у Києві ..
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10.01.2023 23:19 Відповісти
мало того что это незаконное решение, так это еще уход нынешней власти от ответственности за совершенные ими преступления в сговоре с этими предателями. покрывают своих подельников, как и в случае с Коломойским, вот и все.
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10.01.2023 23:26 Відповісти
Их судить нада, а не лишать громадянства. Ну лишили, ну уехали они в Монако и шо? Считай, Зеля отмазал ублюд**ов от тюрьмы
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10.01.2023 23:35 Відповісти
Список ********* гораздо длиннее. Нужно продолжать в том же духе.
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10.01.2023 23:43 Відповісти
ОПЗЖ чомусь не чіпають , адже там всі до одного зрадники і колаборанти , а все тому , що вони не офіційно наразі в кАоліціі
зі слугами народу -
це як називається , пане преЗеденте ?😠
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11.01.2023 00:05 Відповісти
позбавлення громадянства має бути системною опцією для колаборатнів. Тобто, прописане законм прийнятим ВР конституційною більшістю. І це не звільняє від кримінальної відповідальності.
При цьому потрібно розуміти, що колаборанти усіх рівнів які хочуть продовжувати проживати в Україні мають отримати паспорти негромадянина. Це убезпечить від обрання у владу таких як Шуфричі, Добкіни, Мураєви та лайна інших сортів.
Зараз багато мови про позбвлення мандатів опзж, але це "боротьба" з наслідками, причина в їх електораті. І якщо сьогодні у них просто забрати мандати, то завтра вони знову оберуться у ВР від умовної отпіздеже
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11.01.2023 00:05 Відповісти
Правильне рішення хоча так запізніле…, а інших ?
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11.01.2023 00:21 Відповісти
В свій час, за покази на Петра, Деркачу на прокорм Енергоатом віддав Зе. Його хоч людей звідти вигнали, чи і далі обирають країну?
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11.01.2023 00:27 Відповісти
Так цих покидьків ЗЕмалорос тому і позбавив громадянства України замість того щоб оголосити у міжнародний розшук і тим самим обмежити їм вільне пересування світом щоб вони уникнули відповідальності за свої злочини! Все вони вільні тому що не громадяни України їдь куди хочеш! Просто браво і головне ЛОХторат задоволений!!!
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11.01.2023 00:47 Відповісти
Найсмішніше те, що коли влада в Україні зміниться -- в демократичний спосіб -- і нова влада заходиться відновлювати законність і конституційний лад...
... Так от, на всіх цих злочинних протизаконних писульках буде чорним по білому стояти підпис не єрмака, а одного позитивного бовдура.
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11.01.2023 01:03 Відповісти
Зе клоун знову відмазав своїх людей від українського покарання.
Іноземні громадяни не можуть зрадити Україну
Чому він думає що він самий хитрозроблений
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11.01.2023 01:45 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА В. Зеленського ЗА ТРИ РОКИ:

1) Володимир Зеленський більше 38 разів порушував Конституцію України
2) Публічні виступи Зеленського як президента України російською мовою є порушенням статті 10 Конституції України. Володимир Зеленський 7 разів публічно виступав російською мовою як президент України
3) Указ про розпуск Верховної Ради у травні 2019 року. 109-а стаття Кримінального кодексу України - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
4) Зеленський порушив 9 статей Конституції України, ініціювавши проведення опитування "5 запитань від президента" в день місцевих виборів (25. 10. 2020)
5) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
6) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
7) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
8) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
9) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
10) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
11) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
12) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
13) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
14) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
15) Видача росії ключового свідка у справі збиття Боінга рейсу МН 17 під Торезом Володимира Цемаха яку санкціонував Зеленський. Видача відбулась незважаючи на рішення Ради Безпеки ООН 2166 і незважаючи на вимоги Уряду Нідердандів, 7 вересня 2019 го.
16) Зустріч з представникам російських спецслужб (Патрушев) у січні 2020 в Омані (Оманський офшор). Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
17) Збиття у січні 2020 пасажирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
18) Видача російських найманців воювавших на Донбасі у липні 2020 го Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт". Зільнення начальника ГУР Василя Бурби після закликів перевірити на поліграфі Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка
19) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
20) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Вагнергейт''
21) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
22) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака. "Плівки Єрмака" про продаж держпосад братом Андрея Єрмака Денисом Єрмаком (березень 2020). Справа була передана Іриной Венедіктовой з МВС до СБУ Баканова
23) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака 20 травня 2020 року .
23) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон (квітень 2020)
24) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон (червень 2020)
25) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ. Кабінет Міністр України за пропозицією Міністерства освіти і науки ліквідував Академію зовнішньої розвідки України, що є єдиним навчальним закладом цієї спецслужби. Відповідне урядове розпорядження видане 5 листопада 2021 року за № 1407-р..
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11.01.2023 01:47 Відповісти
26) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
27)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
28) Спроба узяти під контроль КСУ (спроба відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького). Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Порушення норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.
29) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС - 2021). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
30) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
31) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
32)Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
33) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
34) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
35) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
36) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус, квітень 2021) для свідчення проти Порошенко
37) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним 23 серпня 2021 року ) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
38) Вбивство депутата Антона Полякова (08. 10. 2021 )за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
39) Закриття єдиного англомовного видання в Україні Kyiv Post через тиск Зеленського за чесне висвітлення ситуації в Україні (Михайло Ткач) Ексзаступниця головного редактора видання Ольга Руденко повідомила про те, що видання після 26 років припинило існування (8 листопада 2021)
40) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
41) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
42) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
43) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком на початку лютого 2022 в обмін на гарантії ненападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
44) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
45) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар, Каланчак - постанова Кабінету Міністрів № 890 від 28.10.2019го), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
46) Наказ відвести до 21 лютого 2022 року війська від Харкова (свідчення начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна)
47) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена артобстрілами
48) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
49) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
50) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого (4 квітня 2022).
51) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
52) Створення "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України і закупівлею амуніції, палива, харчування. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
53) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим; депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Євгена Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
54) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі
55) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
56) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
57) Скандальний заклик міністра культури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
58) Позбавлення акредитації журналістів CNN і SkyNews після репортажів з визволеного Херсону 13.11.22. Дозвіл на роботу скасували щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, бо в Херсон ще не приїхав Зеленський

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11.01.2023 01:49 Відповісти
Зєля тупо порушує Конституцію: їх треба судити і садити, а не безпідставно позбавляти громадянства. Зєля що монарх? Таким чином цей, вирощений бидлом, гомункул може позбавити громадянства будь-кого.
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11.01.2023 05:26 Відповісти
Скоро будем искать Ермака на россии или на лазурном берегу в Ницце
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11.01.2023 06:04 Відповісти
а як тоди судити тю всю нечисть , якщо вони не громадяни . десь щось не сходиться , може краще скинемось на киллера
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11.01.2023 06:41 Відповісти
За Деркача смешно все говорили но дали уйти так же как и дали уйти главе Национального банка Кирилу Шевченко (конечно с одобрения Ермака) который помог вывести миллиарды регионалам, скоро будем искать в Ницце или на россии Ермака с Татаровым
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11.01.2023 07:53 Відповісти
Так а что с завхозом Януковича Андреем Кравцем (который был замечен журналистом УП Ткачем) на встрече с Арахамией в ресторане Ишак в Киеве? Сын которого зам головы земельной комиссии в Кивесовете, там если потрясти Кравцев можно насобирать минимум на 30 САУ Archer стоимостью 5 млн долларов каждая, а если конфисковать дом главного киевского опезежешника Столара (переобулся, сейчас Відновлення України) на Осокорках стоимостью 6 млн долларов который выставлен на продажу то это плюс еще одна САУ Archer а если конфисковать его бизнес центр ПАрус на Кловской то это еше плюс 10 САУ Archer, да вот беда Ермак со своим замом Татаровым (который при Януковиче был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД и получил звание "Заслуженного юриста" указом Виктора Януковича от 22 января 2014 года за то что шил дела на активистов майдана) тянут мазу и гарантирует неприкосновенность прихвостням Януковича Левочкину, Кравцу и Столару они же ОПЗЖ, ПЗЖМ, БДСМ и Відновлення України а те на расслабоне раскидуют в карты на бабки в ресторане центра Киева и проживают на лазурном берегу в Ницце не потеряв ни мандаты ни активы, пока русские воюют за наши земли а наши солдаты стоят на защите в холодных окопах сын завхоза Януковича Владимир Кравец распоряжается нашей землей в Киеве.... Суркисы, Левочкины, Бойко, Кушнир, Кравец, Столар, Шуфрич ни один регионал, ни один любитель русского мира, ни один боец батальона Монако не пострадает, Ермак с Татаровым в обиду не дадут....
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11.01.2023 07:54 Відповісти
Конституція таке не дозволяє. А взагалі то шут просто їх відмазав від правосуддя
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11.01.2023 08:47 Відповісти
Добре, але чому ж так довго було можливо чим гніда ************ керувати країною та доводити її до того, що ми маємо зараз!!!?????
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11.01.2023 09:12 Відповісти
не позбавлення ,а припинення а припинення не може бути підставою для скасування депутатства, тому тільки 90 тіл у ВР з 315 підтримали підписом звернення, а ціх чотирьох вішати треба ,а не лишати прав, але по закону
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11.01.2023 09:52 Відповісти
и поскольку они уже не граждане Украины, им невозможно выдвинуть обвинение в предательстве
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11.01.2023 13:20 Відповісти
Якщо не громадяни, то й спросу нема. Відкупились, мабуть?
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11.01.2023 15:43 Відповісти
Цікава штука з "Закону України про громадянство України".
Стаття 18. Вихід з громадянства України:
"... Вихід із громадянства України не допускається, якщо особі, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили і підлягає виконанню."
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11.01.2023 19:42 Відповісти
 
 