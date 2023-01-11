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Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден,трюдо

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердили свою відданість продовженню підтримки України.

Про це повідомили  у Білому домі за результатами зустрічі глав двох держав у Мексиці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Байден і прем’єр-міністр Трюдо "підтвердили прихильність відстоювати спільні цінності в усьому світі, в тому числі підтримувати народ України, який протистоїть жорстокій агресії РФ", - зазначили в Білому домі.

Зазначено, що сторони також обговорили подальшу співпрацю у сфері безпеки та оборони для ефективної відповіді на виклики XXI століття, сприяння колективній безпеці, а також підтримки міжнародної системи, заснованої на правилах.

При цьому, президент США подякував прем’єр-міністру Канади за партнерство в забезпеченні оборонної економічної й гуманітарної допомоги Україні.

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Автор: Володимир Янченко
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Меньше обговаривайте...,танчики, томагавки, F16,напалм давай
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11.01.2023 00:14 Відповісти
Спочатку обговорити потрібно, а потім дадуть 🙁
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11.01.2023 00:20 Відповісти
Та лед тронулся....То дед просто его попросил активнее, как-то ярче, жизнерадостнее
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11.01.2023 00:21 Відповісти
Хлопці коли ви "наговоритесь" щоб прибрати вночі моль озèрську?

Чи окурок ще "недотянув" до Кадафі чи Хусейна? 🚄
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11.01.2023 00:42 Відповісти
 
 