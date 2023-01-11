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Навіть якщо росіяни захоплять Соледар, це не означатиме оточення Бахмута, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соледар

Американські аналітики вважають, що захоплення росіянами Соледара не означатиме, що місто Бахмут опиниться в оточенні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті наголосили, що російські війська не захопили весь Соледар, незважаючи на кілька неправдивих заяв про те, що місто впало і що Бахмут перебуває під загрозою неминучого оточення.

"Кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК "Вагнер" просунулися на захід від Соледара. Але Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що "вагнерівці" все ще ведуть боротьбу проти скоординованого українського опору", – йдеться у щоденному звіті інституту.

Станом на 10 січня, зазначили аналітики ISW, є лише візуальне підтвердження присутності сил "Вагнера" в центрі Соледара. "Однак реальність контролю над територією в Соледарі від кварталу до кварталу незрозуміла через динамічний характер міських боїв", – наголосили аналітики.

"Навіть якщо прийняти за чисту монету російські заяви, захоплення Соледара не означатиме негайне оточення Бахмута. Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським військам встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями комунікацій до Бахмута", – підсумували у ISW.

Також читайте: Бутусов про ситуацію в Соледарі: Командування приділяє значну увагу цьому району, 46-а бригада керована та вмотивована

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
треба завезти в соледар 500 ящиков метиленовой горилки на всякий випадок
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11.01.2023 06:31
+16
рашисты:
31) воюют с целым НАТО, потеряв больше 100 тысяч живой силы, кучу танков и самолетов, хотя НАТО предательски не явилось на войну;

64) утверждают, что потерь всего 6 тысяч, но имея изначально МИЛЛИОННУЮ армию, проводят мобилизацию, но всё равно не удержали Херсон и говорят что они еще не начинали;

188) утверждают, что воюют в Украине против всего натовского вооружения, хотя Украина получила 0.1% всего вооружения НАТО, и не получала от стран НАТО ни танков, ни дальнобойных ракет, ни авиации, ни серьезного количества артиллерии;

129) утверждают, что Россия уже почти победила, и последнее отступление всего лишь отвод войск, хотя "отвод войск" произошел уже как минимум в четвертый раз, вследствие чего от рашистов освобождено уже более 70 тысяч кв. км., более половины захваченных рашистами территорий с 24 февраля;

100) каждый год предрекают окончательное загнивание Западу, а Украине замерзание. Вероятно, каждое 31 декабря у рашистов полностью обнуляется память;
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11.01.2023 08:14
+10
Да вот так:

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11.01.2023 08:40
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треба завезти в соледар 500 ящиков метиленовой горилки на всякий випадок
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11.01.2023 06:31 Відповісти
Кацапы такие интересные. По ходу у них синька закончилась.
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11.01.2023 06:51 Відповісти
В тій шахті кацапи і залишаться. Назавжди!
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11.01.2023 07:45 Відповісти
А почему ты не в *********? А в Германии? Иль в ********* пособие не плотЮт?
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11.01.2023 09:14 Відповісти
рашисты:
31) воюют с целым НАТО, потеряв больше 100 тысяч живой силы, кучу танков и самолетов, хотя НАТО предательски не явилось на войну;

64) утверждают, что потерь всего 6 тысяч, но имея изначально МИЛЛИОННУЮ армию, проводят мобилизацию, но всё равно не удержали Херсон и говорят что они еще не начинали;

188) утверждают, что воюют в Украине против всего натовского вооружения, хотя Украина получила 0.1% всего вооружения НАТО, и не получала от стран НАТО ни танков, ни дальнобойных ракет, ни авиации, ни серьезного количества артиллерии;

129) утверждают, что Россия уже почти победила, и последнее отступление всего лишь отвод войск, хотя "отвод войск" произошел уже как минимум в четвертый раз, вследствие чего от рашистов освобождено уже более 70 тысяч кв. км., более половины захваченных рашистами территорий с 24 февраля;

100) каждый год предрекают окончательное загнивание Западу, а Украине замерзание. Вероятно, каждое 31 декабря у рашистов полностью обнуляется память;
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11.01.2023 08:14 Відповісти
"Шмурдяченко" відкосивший, дата народження акаунту, сьогодні, чому не в вагнері сруській мір захищаєщ, а сховався в Европі?
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11.01.2023 08:57 Відповісти
В спам, тварюко!
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11.01.2023 07:44 Відповісти
Рашист, если бы могил было больше чем на фото, ты бы показал гораздо более дальний план, но нет. Значит могил здесь не более сотни-две. На несколькосоттысячный город это менее 0.1%, если экстраполировать на всё население Украины получается примерно 20 тысяч. Намного меньше ста тысяч дохлых рашистов.
Итак, рашист, что ты хотел этим сказать? Хочешь я покажу немножко жареной бурятины?
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11.01.2023 08:54 Відповісти
Фотомонтаж, причому поганої якості. З відстанню, прапори повинні зменшуватись, а в тебе -ні. Передай своїм фотошрперам, що вони - дилетанти!
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11.01.2023 09:14 Відповісти
Ще як змінює
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11.01.2023 09:23 Відповісти
И нафига такое писать. а соледарские защитники прочтут , каково будет ?
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11.01.2023 06:53 Відповісти
Кацап, в спам!
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11.01.2023 07:43 Відповісти
Пока что кроме этого мутного типа, который может выдавать желаемое за действительное, никаких подтверждений этой информации нет.
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11.01.2023 08:03 Відповісти
Вам немає для чого жити, ваня...
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11.01.2023 08:14 Відповісти
Пушилин 14 июля 2022: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.

Кадыров 8 сентября 2022: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.

Пригожин 6 января 2023: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.

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11.01.2023 08:19 Відповісти
Рашист, сразу после того, как ты предоставишь пруфы всем своим высерам, а потом мы поржем с тебя еще раз
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11.01.2023 08:27 Відповісти
НУ ДА, там более шо промуйловская кухарка не акцентировала внимание на взятии Солнцедара. Говорил, что идут бои с переменным успехом.
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11.01.2023 09:13 Відповісти
Веселись троль ,**** за 5 месяцев один райцентр взяли положив 60 тыс мяса....велика перемога в духе раиси.С
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11.01.2023 08:06 Відповісти
Рашисты победили всё нато и воюют с космодесантом, только почему-то готовятся к очередной мобилизации, только за три месяца на Донбассе захватили всего лишь 200-300 кв. км. территорий, в то время как от рашистов освободили более 19 тысяч кв. км. Харьковщины, Николаевщины, Херсонщины и кусочек Донеччины в районе Лимана.

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11.01.2023 08:17 Відповісти
Песков ЗА ДВА ДНЯ до "частичной" мобилизации в сентябре:
"- Никакой мобилизации не будет и не предвидится"

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11.01.2023 08:21 Відповісти
Над твоєю депортацією з Німеччини вже працюють компетентні органи
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11.01.2023 08:27 Відповісти
Та яка там Німеччина. VPN.
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11.01.2023 08:31 Відповісти
Когда с Херсона тикали я тебя тут не видел....плакал небось заливаясь боярой где нить в кануре хрущовки мухосранска...ну ты небоись бронетехнику подвезут мы своё контрнаступление начнём...будет что сравнить)
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11.01.2023 08:09 Відповісти
Я буду ржат если через месяц орков от туда выбьют назад.
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11.01.2023 08:12 Відповісти
нікто нє хотєл умірать, ваня? прідьоца, ваня, і нє толька в Україні.
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11.01.2023 08:20 Відповісти
Рашист, ты окопы копать уже научился? Скоро ж у вас очередную чмобилизацию объявят
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11.01.2023 08:28 Відповісти
Так же как Песков говорил за два дня до чмобилизации что "ее не будет и не предвидится"?
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11.01.2023 08:38 Відповісти
просто палучілі піZдьі, ваня, за трі дня?
нє сірія, да, ваня?
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11.01.2023 08:39 Відповісти
Да вот так:

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11.01.2023 08:40 Відповісти
Рашист, ты про твои влажные мечты про Херсон?

Как российские пропагандоны Киев за три дня брали

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11.01.2023 08:46 Відповісти
Пушилин 14 июля 2022: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.

Кадыров 8 сентября 2022: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.

Пригожин 6 января 2023: мы уже в Соледаре, скоро возьмём город.

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11.01.2023 08:22 Відповісти
Старайся одноразовий, набирай собі коменти. Все одно протягом найближчих хвилин тебе деактивують
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11.01.2023 08:28 Відповісти
Пост Тараса Березовця, офіцера ЗСУ, зараз на фронті під Бахмутом:
"Ситуация в Соледаре продолжает оставаться сложной. Информация, распространяемая накануне о взятии города под контроль Вагнером, не соответствует действительности. Противник продолжает атаки, не считаясь с потерями.
В городе постоянные стрелковые бои. Постройки постоянно переходят из рук в руки. ЗСУ продолжают удерживать часть Соледара. Линия фронта проходит прямо через город. Противник распространяет ложную информацию о полном окружении.
Украинское командование понимает сложность ситуации и работает над её разрешением. Дополнительную проблему представляют сложные погодные условия из-за низких температур".
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11.01.2023 08:49 Відповісти
Ще один одноденний експерт під західним VPN?
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11.01.2023 09:25 Відповісти
Пусть орки бьются и стачиваются о нашу оборону. За пару месяцев возьмут пару сел, может даже разбитый Соледар возьмут, может через пару месяцев даже Бахмут захватят....а потом "жестом доброй воли" оставят за неделю Херсонскую и Запорожскую область). Слава Украине!
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11.01.2023 09:30 Відповісти
Это означает, что потом его , возвращать будет крайне тяжело
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11.01.2023 09:31 Відповісти
Ізюм орки брали за місяць, а повернули за три доби
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11.01.2023 09:43 Відповісти
Дехто вважає, що Солєдар це ключ до Бахмуту:

https://streamable.com/gweti0
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11.01.2023 09:55 Відповісти
Хорошо, что этот кто-то ошибается.
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11.01.2023 10:58 Відповісти
 
 