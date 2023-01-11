Військових РФ після поранень відправляють на фронт без реабілітації, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Росії деяких поранених солдатів відправляють назад на війну одразу після лікування, без проходження реабілітації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила член російської Ради з прав людини.
"Ми дізналися про ситуацію, в якій бійці, які отримали високотехнологічну медичну допомогу з рекомендаціями щодо реабілітації та лікування, замість реабілітації були одразу відправлені на фронт", - заявила вона.
За її словами, такі дії зводять нанівець лікування, через що деякі окупанти можуть стати інвалідами. Вона додала, що РПЛ отримала повідомлення про подібні випадки в Донецькому травматологічному центрі та одній із клінік у Москві.
Топ коментарі
+7 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар11.01.2023 07:23
+4 Garry Grant
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+3 Garry Grant
показати весь коментар11.01.2023 07:29
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Хоча ніт, навіть у ділдів були якісь "виздоровбати" - якраз для реабілітації м'яса.
Про ПТРС (посттравматичні психічні травми) і мови немає Ну а зараз у Росії все "поставлене на кін" - Перемогти чи здохнуть! То чого вони мають думать про якусь "реабілітацію"?
Де сенс?
Денег нет, вобщим-держитесь