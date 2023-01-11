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Військових РФ після поранень відправляють на фронт без реабілітації, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

У Росії деяких поранених солдатів відправляють назад на війну одразу після лікування, без проходження реабілітації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила член російської Ради з прав людини.

"Ми дізналися про ситуацію, в якій бійці, які отримали високотехнологічну медичну допомогу з рекомендаціями щодо реабілітації та лікування, замість реабілітації були одразу відправлені на фронт", - заявила вона.

За її словами, такі дії зводять нанівець лікування, через що деякі окупанти можуть стати інвалідами. Вона додала, що РПЛ отримала повідомлення про подібні випадки в Донецькому травматологічному центрі та одній із клінік у Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарні окупованого Бердянська переповнені пораненими окупантами, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
А на фига одноразовым реабилитация ? А бабы у них скоро от китайцев будут рожать
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11.01.2023 07:23
+4
Одноногий ванька,давай на фронт. Родина в опасности))
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11.01.2023 07:26
+3
Да там не только китайцы. Будут скоро Си Вазгеновичи Хасбулатовы. Спермомешалки кацапские)
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11.01.2023 07:29
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А на фига одноразовым реабилитация ? А бабы у них скоро от китайцев будут рожать
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11.01.2023 07:23 Відповісти
Да там не только китайцы. Будут скоро Си Вазгеновичи Хасбулатовы. Спермомешалки кацапские)
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11.01.2023 07:29 Відповісти
Одноногий ванька,давай на фронт. Родина в опасности))
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11.01.2023 07:26 Відповісти
Ділдовоювально.
Хоча ніт, навіть у ділдів були якісь "виздоровбати" - якраз для реабілітації м'яса.
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11.01.2023 07:56 Відповісти
Коли іде війна - все кидається у жертву задля перемоги "Солдат повинен перемогти чи загинуть!" Що буде з солдатом після перемоги (якщо він виживе) - владу мало цікавить У франко-пруську війну німецькі лікарі масово застосовували введення солдатам наркотику для стимуляції їх виносливості А після війни уже об"єднана Німеччина отримала сотні тисяч морфійних наркоманів У ІІ світову історія повторилася - німецька армія "запервітинилася" по самі ніздрі" Не відставали й японці з їх "котячими очима" Трохи менше подібне застосовувалося у союзників Але льотчики дальньої авіації та інші "специфічні" категорії що теж воювали "на межі можливостей" отримували наркоту в різних формах У нас це був "фенамін" А після війни отримали масу наркоманів Все продовжилося і після ІІ СВітової У США - В"єтнам В СРСР - Афганістан
Про ПТРС (посттравматичні психічні травми) і мови немає Ну а зараз у Росії все "поставлене на кін" - Перемогти чи здохнуть! То чого вони мають думать про якусь "реабілітацію"?
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11.01.2023 07:56 Відповісти
для чого ця інформація? ми маєм пожаліти їх?
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11.01.2023 08:14 Відповісти
тим біше там 500 тис.м'яса..все на фарш..добровільно
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11.01.2023 08:15 Відповісти
Я так думаю, что тех, кто не может выговорить слово "реабилитация", сразу и отправляют. А таких там много
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11.01.2023 08:34 Відповісти
Какая реабилитация в рабском образовании.
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11.01.2023 09:03 Відповісти
Тривалість якісної реабілітації щонайменше місяць, а каZZапський чмобік осінньої хвилі живе на нулі 2-3 дні.
Де сенс?
Денег нет, вобщим-держитесь
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11.01.2023 11:10 Відповісти
 
 