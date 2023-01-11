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Фінляндія ще не ухвалила рішення про передачу Україні танків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

leopard

В уряді Фінляндії поки не ухвалювали жодних рішень щодо можливої передачі Україні танків Leopard.

Про це, як повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Загалом на озброєнні Оборонних сил Фінляндії зараз близько 200 танків Leopard.

Згідно з джерелом Yle, Фінляндія поки що не ухвалила жодних рішень про передачу Україні бойових танків. Але якщо виникне група з кількох країн, готових передати Україні танки, Фінляндія розгляне можливість участі в цих поставках.

Читайте: Фінляндія може надати Україні танки Leopard 2 за умови ухвалення рішення в Європі

Політичне керівництво Фінляндії чекає рішень від Німеччини та інших великих країн. Фінляндія не буде першою, хто ухвалить рішення про передачу танків.

Фінляндія могла б передати Україні лише обмежену кількість танків, оскільки влада вважає, що вони потрібні для власної оборони.

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Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто в неділю на конференції з політики безпеки в Селені у Швеції заявив Yle, що він не коментуватиме питання, оскільки Фінляндія не розкриває, яку зброю вона передає Україні.

За словами глави МЗС, Фінляндія повинна стежити за тим, що роблять великі країни.

На початку року міністр оборони Мікко Савола повідомив, що Фінляндія готує Україні 12-й пакет військової допомоги.

Автор: Ольга Лузан
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Танки треба обслуговувати.....ремонтувати...тому і тягнуть так з постачанням .Леопарди то не тачка на колесах....Але все одно ,кожна країна ,яка має на озброєнні Леопарди....вичікує-хто наважиться першим надати. Всі ніби то згідні надати-але на словах одні заяви.а ви хлопці крутітся ,як можете,поки рашисти наступають.а ви з контрнаступом почекайте
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11.01.2023 10:51 Відповісти
Одним словом моя хата з краю
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11.01.2023 10:53 Відповісти
Я першим ворога зустрічаю - друга части прислів'я.
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11.01.2023 11:04 Відповісти
Вы, билять, соберитесь уже и разыграйте на спичках, кто будет первым.
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11.01.2023 11:08 Відповісти
Скорее всего, Польша, но хочет выторговать за это больше "Абрамсов" для себя.
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11.01.2023 11:15 Відповісти
 
 