Финляндия еще не приняла решение о передаче Украине танков

В правительстве Финляндии пока не принималось никаких решений о возможной передаче Украине танков Leopard.

Об этом, как сообщает Yle, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В общей сложности на вооружении Оборонных сил Финляндии сейчас около 200 танков Leopard.

Согласно источнику Yle, Финляндия пока не приняла никаких решений по передаче Украине боевых танков. Но если возникнет группа из ряда стран, готовых передать Украине танки, Финляндия рассмотрит возможность участия в этих поставках.

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Политическое руководство Финляндии ожидает решений от Германии и других крупных стран. Финляндия не будет первой, кто примет решение о передаче танков.

Финляндия могла бы передать Украине лишь ограниченное количество танков, поскольку власти считают, что они нужны для собственной обороны.

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Министр иностранных дел Пекка Хаависто в воскресенье на конференции по политике безопасности в Селене в Швеции заявил Yle, что он не будет комментировать вопрос, поскольку Финляндия не раскрывает, какое оружие оно передает Украине.

По словам главы МИД, Финляндия должна следить за тем, что делают большие страны.

В начале года министр обороны Микко Савола сообщил, что Финляндия готовит Украине 12-й пакет военной помощи.