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Финляндия еще не приняла решение о передаче Украине танков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

leopard

В правительстве Финляндии пока не принималось никаких решений о возможной передаче Украине танков Leopard.

Об этом, как сообщает Yle, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В общей сложности на вооружении Оборонных сил Финляндии сейчас около 200 танков Leopard.

Согласно источнику Yle, Финляндия пока не приняла никаких решений по передаче Украине боевых танков. Но если возникнет группа из ряда стран, готовых передать Украине танки, Финляндия рассмотрит возможность участия в этих поставках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия может предоставить Украине танки Leopard 2 при условии принятия решения в Европе

Политическое руководство Финляндии ожидает решений от Германии и других крупных стран. Финляндия не будет первой, кто примет решение о передаче танков.

Финляндия могла бы передать Украине лишь ограниченное количество танков, поскольку власти считают, что они нужны для собственной обороны.

Читайте: В парламенте Финляндии призывают правительство первыми в Европе начать поставку Украине танков Leopard 2

Министр иностранных дел Пекка Хаависто в воскресенье на конференции по политике безопасности в Селене в Швеции заявил Yle, что он не будет комментировать вопрос, поскольку Финляндия не раскрывает, какое оружие оно передает Украине.

По словам главы МИД, Финляндия должна следить за тем, что делают большие страны.

В начале года министр обороны Микко Савола сообщил, что Финляндия готовит Украине 12-й пакет военной помощи.
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Танки треба обслуговувати.....ремонтувати...тому і тягнуть так з постачанням .Леопарди то не тачка на колесах....Але все одно ,кожна країна ,яка має на озброєнні Леопарди....вичікує-хто наважиться першим надати. Всі ніби то згідні надати-але на словах одні заяви.а ви хлопці крутітся ,як можете,поки рашисти наступають.а ви з контрнаступом почекайте
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11.01.2023 10:51 Ответить
Одним словом моя хата з краю
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11.01.2023 10:53 Ответить
Я першим ворога зустрічаю - друга части прислів'я.
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11.01.2023 11:04 Ответить
Вы, билять, соберитесь уже и разыграйте на спичках, кто будет первым.
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11.01.2023 11:08 Ответить
Скорее всего, Польша, но хочет выторговать за это больше "Абрамсов" для себя.
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11.01.2023 11:15 Ответить
 
 