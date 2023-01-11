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Сьогодні на Чернігівщині знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, мешканців закликають зберігати спокій

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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На спецполігоні поблизу Чернігова сьогодні, 11 січня, з 11:00 до 12:00 знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ОК "Північ".

"До уваги мешканців Чернігова і району!

З 11:00 до 12:00 сьогодні Чернігівським НДЕКЦ МВС України буде проведено знищення вибухонебезпечних предметів на спецполігоні поблизу міста.

Прохання зберігати спокій!" - йдеться в повідоиленні.

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Автор: Наталя Джума
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