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освіта (1042) Херсонщина (4252) колабораціонізм (940)

На Херсонщині судитимуть "начальницю відділу освіти Каховки", яка впроваджувала російські стандарти освіти

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

колаборантк

На Херсонщині судитимуть за колабораційну діяльність так звану "начальницю відділу освіти, спорту, культури та молоді ВЦА Каховки".

Про це на сайті повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури та Каховської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки м. Каховки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як зазначається, у квітні 2022 року вона добровільно погодилася на пропозицію представників окупаційної влади та зайняла посаду так званого "начальника відділу освіти, спорту, культури та молоді військово-цивільної адміністрації міста Каховка".

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На псевдопосаді обвинувачена "призначала" на посади директорів шкіл, які погодились підпорядковуватись окупаційній адміністрації та проводила інвентаризацію матеріальних цінностей закладів середньої освіти.

Також обвинувачена допомагала окупаційній владі впроваджувати на території області навчальний процес за стандартами освіти РФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
А морда навіщо заблюрена? А,ну так. Ій же ще в системі освіти працювати...
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11.01.2023 13:01
+10
І не просто працювати, а керувати!
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11.01.2023 13:02
+6
Скоро в депутати піде від слуг народа
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11.01.2023 13:09
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на гіляку запроданку кацапську !!!
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11.01.2023 12:55 Відповісти
В тюрмі теж треба запроваджувати "стандарти освіти"...
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11.01.2023 13:04 Відповісти
А морда навіщо заблюрена? А,ну так. Ій же ще в системі освіти працювати...
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11.01.2023 13:01 Відповісти
І не просто працювати, а керувати!
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11.01.2023 13:02 Відповісти
Ну це навіть не обговорюється. Ії пожаліти треба,що така легковажна: спалилася. Більшість людей навіть уявити не може,скільки її коллєґ по Україні «ждут асвабадітєлє»
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11.01.2023 13:06 Відповісти
Скоро в депутати піде від слуг народа
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11.01.2023 13:09 Відповісти
Одне й те саме кожен раз. Тому що Україна - це правова держава і, навіть, під час дії правового режиму військового стану кожен гарантовано має: право на справедливий суд і право на життя.
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11.01.2023 14:34 Відповісти
Каховка, Каховка родная винтовка...
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11.01.2023 13:10 Відповісти
Васю, мент каховский, не лавкой и баранами с бахчой надо было заниматься и не алкашню мутузить, всем цэментовозом на одного, а выявлять вату каховскую... За какой .ер тебя 3 года назад повысили в звании, хтозна. ННН-энный любитель постить зайчиков на ментовской теме.
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11.01.2023 13:17 Відповісти
Думала ***** шо кацапня прішла надолгА
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11.01.2023 13:31 Відповісти
Думала что под парашниками ей жилось бы лучше? С какой стати?
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11.01.2023 13:44 Відповісти
Коли вона вийде з тюрми /якщо посадять/,у неї буде паспорт України і вона зможе голосувати, а це жах! Потрібен закон про негромадян.
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11.01.2023 13:50 Відповісти
***** крашена.
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11.01.2023 13:52 Відповісти
Надоело повторять, 90% предателей гос-служащие исполнительной власти! +менты! Причем во власти давно от 10 лет в системе. Почему? Скорее всего, да уверен кто от 50 лет и старше все комуняки. Не стоило улицы и памятники трогать---всегда успеть можно. Сто раз печатал, у кого был партбилет кп совка и партии регионов, убрать со всех мест абсолютно. Хотябы при оранжевых. Это была бы декомунизация. А так.... фуфло и лапша лахтакам хохлам на уши. Получили войну все.
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11.01.2023 14:01 Відповісти
Ніхто зі зрадників нічого не боїться, тому що знають, що "толерантність, демократія, чєловєческіє цєнності"

І якщо навіть посадять, то через місяць два знову на волі, коли втихне суспільний розголос..

Якби знали, що будуть гарантовано повішені чи розстріляні за зраду, то тоді були би інші розклади, але так не буде, бо "ми йдемо в Європу, а там такі методи неприйнятні", а те, що судова система України наскрізь продажна і насичена ворожими агентами - це як завжди, залишається за дужками.
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11.01.2023 14:26 Відповісти
что бутылку тяжело найти
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11.01.2023 14:35 Відповісти
 
 