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Новини За кордоном
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посольство (876) Росія (47208) Естонія (1039) Таллінн (8)

Естонія наказала Росії скоротити кількість персоналу посольства в Таллінні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

эстония

Естонія у середу повідомила посла Російської Федерації про рішення, за яким Росія має майже вдвічі скоротити чисельність свого персоналу до 1 лютого 2023 року.

Про це поінформувало міністерство закордонних справ Естонії на своєму сайті 11 січня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".

Метою рішення є досягнення паритету в штаті посольств. В результаті цього рішення кількість персоналу російського посольства має бути скорочена до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу.

Нині у посольстві Росії в Таллінні працює 21 співробітник на дипломатичних посадах і 23 відряджених співробітники, які не є дипломатами.

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"Естонія вважає принцип паритетності дуже важливим у наших відносинах з Росією. У світлі того, що під час агресивної війни співробітники посольства Росії не займаються просуванням естонсько-російських відносин, ми вважаємо, що немає підстав для нинішнього розміру посольства Росії", - сказав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Він нагадав, що з початку війни Естонія скоротила двосторонні відносини з Російською Федерацією до абсолютного мінімуму.

"Навесні ми закрили консульства Росії в Нарві і Тарту і вислали трьох членів дипломатичного персоналу російського посольства, які активно підривали безпеку Естонії і поширювали пропаганду, що виправдовує військові дії Росії. Зараз ми встановлюємо обмеження на кількість російських дипломатів, які працюють в Естонії, з метою досягнення паритету. Сьогоднішній крок корелюється з найнижчою точкою наших відносин в цілому", - додав Рейнсалу.

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Як йдеться у дипломатичній ноті МЗС з посиланням на статтю 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, паритет за численністю представництв має бути досягнутий до 1 лютого 2023 року.

Автор: Анастасія Потіха
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До чого дійшло, що Естонія наказує Росії, скільки має буде персоналу у посольстві в Таллінні. Мені подобається подібний підхід, але було ще краще, щоб посольства Росії взагалі не було в Естонії
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11.01.2023 15:11 Відповісти
А як же тоді естонці зможуть у "великарассийский зоопарк" їздить? Треба ж десь брать візи щоб туди попасти та показать дітям "людноподібних троглодитів" і на практиці показать "як не треба жить"
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11.01.2023 15:27 Відповісти
Будуть їздити у Нарву чи КохтлаЯрве, естонців там немає, самі скрЄпоносці
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11.01.2023 15:34 Відповісти
Так законодавство ж там діє естонське І (наскільки мені відомо) - в поліцаї беруть лише зі знанням естонської мови А це вже впливає на менталітет! Хоча до товариша (колишнього прикордонника) років з десять тому колишній співслужбовець приїжджав з Таллінна Так казав що Нарва у них вважається "русскаязичным гетто"
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11.01.2023 15:40 Відповісти
Естонці туди не їздять, а ось місцева вата, яка навіть вдругому поколінні залюбки, недарма офіційні дані 30% це вата, в реалі щє більше
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11.01.2023 16:55 Відповісти
Як і руZZкіх загалом, особливо-на сході країни.
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11.01.2023 15:33 Відповісти
кацапи для кацапії
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11.01.2023 16:27 Відповісти
Знову рашистам треба працевлаштовувати кадрових розвідників ГРУ. Може їх відправити для посилення в Бахмут і Соледар?
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11.01.2023 18:21 Відповісти
Уборщицю Нюрку і собачку Жучку..цього достатньо.
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11.01.2023 18:34 Відповісти
 
 