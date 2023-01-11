Національний олімпійський комітет у п’ятницю очищуватиме свої ряди від представників ОПЗЖ та розгляне заяву Шевченка
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На 13 січня поточного року заплановане проведення позачергової Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету (НОК).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить відповідний лист президента Комітету Вадима Гутцайта, що є у розпорядженні редакції.
"Цим листом інформую Вас, що відповідно до статті 5.3.3. Статуту НОК України мною прийнято рішення провести 13 січня 2023 року позачергову XXXVIII Генеральну асамблею НОК України за допомогою засобів відео- та аудіозв'язку на базі програмної платформи ZOOM", - йдеться у документі.
Початок заходу запланований на 11.00. Порядок денний зібрання містить кадрові та фінансові питання. Зокрема, передбачено: обрання голови та секретаря XXXVIII Генеральної асамблеї НОК, розгляд питання про виконання кошторису грошових надходжень та витрат за 2022 рік, про зміни до плану бюджету НОК на 2023 рік, дообрання віцепрезидента НОК України та зміни у персональному складі членів НОК України.
Зважаючи на публічні заяви віцепрезидента НОК Андрія Шевченка про небажання працювати у складі Комітету, ймовірно, Генасамблея розгляне його виключення з НОКу.
Також, зважаючи на наявність серед членів НОК представників колишньої "Партії регіонів" та ОПЗЖ, що викликало хвилю суспільного обурення, вірогідно, пункт порядку денного "про зміни у персональному складі" й передбачатиме теж їх виключення.
Нагадаємо, що зі складу НОК уже були виключені представники ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич. Однак, як інформував футболіст Роман Зозуля, серед членів Комітету й досі залишаються такі члени ОПЗЖ як: Михайло Кошляк (з 2020 року є депутатом Дніпропетровської обласної ради від ОПЗЖ), Олег Корбан (член ОПЗЖ з 2019 року), Олександр Симоненко (член ОПЗЖ), Андрій Вінграновський (член ОПЗЖ), а також ще низка колишніх "регіоналів", на кшталт Олександра Волкова, Романа Мулика, Мирослава Карабіна тощо.
Виключити з НОК представника партії ОПЗЖ, президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка раніше закликала народна депутатка від "Слуги народу" Ольга Саладуха.
Будь ласка, зачекайте...
Це як Міжнародний Червоний Хрест і Оленівка, як ОБСЄ і т.п
Шева ще той ОПСЗшник, друган Абрамовича
Если из бочки говна, убрать самые крупные какашки, то ее содержимое от этого не меняется.
(сорян, но говоря о т.н. борьбе с коррупцией в Украине, у меня других сравнений нет)
https://youtu.be/LHzbd9VPg7s
Igor Belanov
21 ноябрь 2022 г. ·
С началом войны я остаюсь в Украине. В Одессе со своими коллегами по УАФ мы трудимся и на спортивном и на гуманитарном фронте. В это же время отдельные политики от пророссийских сил в очередной раз пытаются разрушить Украинскую ассоциацию футбола.
Максимально цинично, коррупционными методами ещё вчера убегающие в Монако пророссийские олигархи стремятся незаконно заполучить кресло руководителя УАФ. А достичь этой цели им помогают сфальсифицированные материалы уголовных дел и тележурналисты из собственного телеканала. Прям как в «старые добрые времена» Виктора Януковича…
Но разве такое вообще возможно, когда Украина ведёт тяжелейшую войну с российским врагом? Или же наш тыл настолько порос пророссийскими коррупционными корнями, что их даже некому отрубить??
Пока друзья Медведчука ходят по кабинетам власти, их назначают членами НОК и за государственные деньги про них снимают красивые TV-сюжеты, мы не можем рассчитывать на полное искоренение «любителей русского мира». К сожалению …
‼️‼️‼️Уважаемый Владимир Александрович, вы ведь и сами все прекрасно знаете.
От имени футбольного сообщества, как обладатель «Золотого мяча» я возьму на себя смелость обратиться к Вам с одной единственной просьбой - не отдавайте им на растерзание Украинский Футбол!
цука суркис все розпродав ‼️‼️‼️