Литва передасть Україні системи ППО та зенітні установки, - Науседа

Литва передасть Україні системи ППО та зенітні установки.

Про це заявив президент країни Гітанас Науседа під час зустрічі із Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи ППО, зенітні установки" - сказав президент Литви. Марки установок він не уточнив.

Більше деталей наразі невідомо.

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