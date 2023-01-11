Литва передасть Україні системи ППО та зенітні установки, - Науседа
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Литва передасть Україні системи ППО та зенітні установки.
Про це заявив президент країни Гітанас Науседа під час зустрічі із Зеленським, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи ППО, зенітні установки" - сказав президент Литви. Марки установок він не уточнив.
Більше деталей наразі невідомо.
Топ коментарі
+18 Роман Шишацький
показати весь коментар11.01.2023 16:52
+14 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар11.01.2023 17:20
+12 Великая Исландия
показати весь коментар11.01.2023 17:00
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Об этом сообщает Financial Times. Премьер страны Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу работать с союзниками в ближайшие недели, чтобы обсудить, "как мы можем двигаться дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая поставки танков".
https://www.ft.com/content/77343660-1487-479b-a044-d6bd0d3aa857
порівняйте військові "закрома" Литви і її невтомну допомогу... це не зрівненно і безцінно, бо майже останнє що є в них... дякуємо ВАМ за це!!!