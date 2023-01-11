Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки, - Науседа

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки.

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа во время встречи с Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки", - сказал президент Литвы. Марки установок он не уточнил.

Больше деталей пока неизвестно.

Читайте также: Польша в рамках международной коалиции передаст Украине роту танков Leopard, - Дуда (обновлено)