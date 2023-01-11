Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки, - Науседа
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки.
Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа во время встречи с Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки", - сказал президент Литвы. Марки установок он не уточнил.
Больше деталей пока неизвестно.
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показать весь комментарий11.01.2023 17:00
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Об этом сообщает Financial Times. Премьер страны Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу работать с союзниками в ближайшие недели, чтобы обсудить, "как мы можем двигаться дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая поставки танков".
https://www.ft.com/content/77343660-1487-479b-a044-d6bd0d3aa857
порівняйте військові "закрома" Литви і її невтомну допомогу... це не зрівненно і безцінно, бо майже останнє що є в них... дякуємо ВАМ за це!!!