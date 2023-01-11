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Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки.

Об этом заявил президент страны Гитанас Науседа во время встречи с Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки", - сказал президент Литвы. Марки установок он не уточнил.

Больше деталей пока неизвестно.

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Топ комментарии
+18
Польша - танки, Литва - ППО та зенітні установки. Не день а прям праздник. По чаще таких бы гостей.
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11.01.2023 16:52
+14
відчуваєте??? хто краплями міряє давати-не давати, а хто без вагань і все що має...
порівняйте військові "закрома" Литви і її невтомну допомогу... це не зрівненно і безцінно, бо майже останнє що є в них... дякуємо ВАМ за це!!!
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11.01.2023 17:20
+12
⚡️Британия тоже даст Украине танки, после решения Дуды предоставить Leоpard
Об этом сообщает Financial Times. Премьер страны Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу работать с союзниками в ближайшие недели, чтобы обсудить, "как мы можем двигаться дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая поставки танков".
https://www.ft.com/content/77343660-1487-479b-a044-d6bd0d3aa857
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11.01.2023 17:00
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Польша - танки, Литва - ППО та зенітні установки. Не день а прям праздник. По чаще таких бы гостей.
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11.01.2023 16:52 Ответить
Ми знаємо, хто нам друзі.
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11.01.2023 16:59 Ответить
⚡️Британия тоже даст Украине танки, после решения Дуды предоставить Leоpard
Об этом сообщает Financial Times. Премьер страны Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу работать с союзниками в ближайшие недели, чтобы обсудить, "как мы можем двигаться дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая поставки танков".
https://www.ft.com/content/77343660-1487-479b-a044-d6bd0d3aa857
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11.01.2023 17:00 Ответить
В кого нема підписка на FT - ось посилання на POLITICO .
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11.01.2023 17:24 Ответить
дякую...
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11.01.2023 17:27 Ответить
Litva iz PPO imejet tolko NASAMS
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11.01.2023 17:09 Ответить
NASAMS3 imejem 2 sistemi.Ecio jest RBS-70 MANPAD svedskije
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11.01.2023 17:12 Ответить
Osibsia otdadut Bofors 40 mm Automatic Gun L/70,takix mnogo u nas bylo.Oni kak ponimaju dlia dronov iranskix budet sami raz.staryje sistemi, no mnogyje strani ix imejet do six por.
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11.01.2023 17:57 Ответить
Vot takyje oni
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11.01.2023 18:00 Ответить
Як раз проти дронів саме то.
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11.01.2023 18:24 Ответить
Oni imejet i radari.Ix obnovliali ne raz.Takije imejet mozet 50 stran Germanija,Francija,Golandija,Belgija,Norvegija,stati i mnogo drugix stran.
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11.01.2023 18:29 Ответить
Це ЩО?!!! "Flak" німецький? Так воно ж ще 30-х років! Де у вас вони взялися? А ще нам дехто "максимами" зразка 40-го року дорікав!
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11.01.2023 18:44 Ответить
Oni svedskije davno u nas mozet let 20 minimum,ix obnovliali ne raz.Dlia dronox iranskiix oni sojdut,vertalitov takze.Do 12 kilometrov mogut strelnut.U nas ix okolo 40 stuk,na ********* oni jest takze.
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11.01.2023 18:53 Ответить
Нічого! Підійдуть Там Порошенко домовився щоб кузови "ДАФів" які він з волонтерами закуповує дообладнувалися відповідним кріпленням для установки ЗУ Мова велася про ЗУ-23-2 Але з тим же успіхом і "Бофорсовську флейту" примайстрячать!
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11.01.2023 19:06 Ответить
Dlia iranskix dronov dolzni sojti,PPO vam nexvatajet.Mne kazetsia svedi takze takyje dali,.Svedi oni nepiset sto dajut,tolko skazali PPO dast.Vsio sto dajut soglasajet s Zaluznim nasi
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11.01.2023 19:16 Ответить
Там ціле "сімейство" - залежить від калібру Найдрібніша(якщо я не помиляюся) - 20 мм Потім - 37 мм І так далі - до 88 Це просто назва така - як у автомобілів "Москвич" Назва одна а моделі - різні
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11.01.2023 18:58 Ответить
Ти так більше не "шутяй" (Хоча я був не такий і далекий від істини - "Бофорс" використало напрацювання німців і зробили свою на основі "Flak" 37 мм)
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11.01.2023 18:51 Ответить
Ix mnogo jest i teperesnix armiji tolko po svojej licenziji delali.Amerikansi po svojej,nemci takze i drugyje.Oni jest v teperesnix armijax vo mnogix NATO stranax
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11.01.2023 18:56 Ответить
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11.01.2023 17:13 Ответить
відчуваєте??? хто краплями міряє давати-не давати, а хто без вагань і все що має...
порівняйте військові "закрома" Литви і її невтомну допомогу... це не зрівненно і безцінно, бо майже останнє що є в них... дякуємо ВАМ за це!!!
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11.01.2023 17:20 Ответить
Саме так
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11.01.2023 17:42 Ответить
Який же гігант президент Литви. Це взагалі людина чи титан?
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11.01.2023 17:20 Ответить
Nu prosta naprotiv takii karlik zelioni ...
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11.01.2023 17:42 Ответить
Only 192 cm.
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11.01.2023 18:03 Ответить
А де Ісп, Порт, Швейц, б-н Монако?, нє я розумію, шо вони нічого не "должни"...але ж вони всі на виду у інших, яких більшість...
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11.01.2023 17:57 Ответить
Дякуємо, Литва!
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10.05.2023 15:00 Ответить
 
 