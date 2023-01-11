Україна запросила Аргентину приєднатись до реалізації "формули миру", - МЗС
Аргентині запропонували розглянути можливість її залучення до реалізації "формули миру", яку раніше представив президент України Володимир Зеленський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці МЗС України.
Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник провів переговори із заступником міністра закордонних справ Аргентини Пабло Теттаманті. Під час неї було наголошено на готовності України до активізації співробітництва з Аргентиною як одним із лідерів на латиноамериканському континенті.
Мельник детально поінформував аргентинську сторону про жахливі наслідки російської агресії. Мова йде про численні жертви серед мирного населення, а також масштабні руйнування вітчизняної інфраструктури, зокрема в енергетичній сфері.
"У цьому контексті було висловлено вдячність за вже надану Буенос-Айресом гуманітарну допомогу і сподівання на її розширення у майбутньому", - йдеться у заяві.
Мельник запропонуваваргентинській стороні розглянути можливість її залучення до реалізації "формули миру", яку раніше представив Зеленський. Також заступник очільника МЗС України запросив свого колегу відвідати Україну цього року.
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Так зазвичай буває, коли шльондри, недолуги блогери, тупі хайпери, та колишні секретарки становляться дипломатами!
Вульгарно висловлюючись, цей зрадник розносить по світу свою таємну "формулу миру" як ***** блох, при цьому тримаючи самих українців у невіданні того, що їм планує нав'язати.