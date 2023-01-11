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Україна запросила Аргентину приєднатись до реалізації "формули миру", - МЗС

мельник,андрій

Аргентині запропонували розглянути можливість її залучення до реалізації "формули миру", яку раніше представив президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній  сторінці МЗС України.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник провів переговори із заступником міністра закордонних справ Аргентини Пабло Теттаманті. Під час неї було наголошено на готовності України до активізації співробітництва з Аргентиною як одним із лідерів на латиноамериканському континенті.

Мельник детально поінформував аргентинську сторону про жахливі наслідки російської агресії. Мова йде про численні жертви серед мирного населення, а також масштабні руйнування вітчизняної інфраструктури, зокрема в енергетичній сфері.

"У цьому контексті було висловлено вдячність за вже надану Буенос-Айресом гуманітарну допомогу і сподівання на її розширення у майбутньому", - йдеться у заяві.

Мельник запропонуваваргентинській стороні розглянути можливість її залучення до реалізації "формули миру", яку раніше представив Зеленський. Також заступник очільника МЗС України запросив свого колегу відвідати Україну цього року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Глазго обговорив із президентом Аргентини Фернандесом посилення двосторонніх відносин. ФОТО

Автор: 

Аргентина (131) МЗС (4119) Мельник Андрій (233)


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Топ коментарі
+5
Формулою " пєрєстать стрєлять " вже натішився і формулою Штанмаєра також, тепер формула миру - подарунок для ***** до Нового року.
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12.01.2023 00:06
+4
это пустая болтовня и бред собачий
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12.01.2023 04:42
+3
Війна йде, а папуаси «формули миру» презентують.
Так зазвичай буває, коли шльондри, недолуги блогери, тупі хайпери, та колишні секретарки становляться дипломатами!
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11.01.2023 23:54
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Війна йде, а папуаси «формули миру» презентують.
Так зазвичай буває, коли шльондри, недолуги блогери, тупі хайпери, та колишні секретарки становляться дипломатами!
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11.01.2023 23:54 Відповісти
Якщо Аргентина з періодичною зміною назв внутрішніх валют, бо постійна гіперінфляція, лідер Південної Америки, то хто ми?
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12.01.2023 00:03 Відповісти
при чем тут это - сама идея "формула миру"- тупая замануха оманского сидельца - какое отношения Аргентина или какая другая страна имеет к войне с рашкой? что они могут сделать? что за бред дерьмака-зеленского
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12.01.2023 04:27 Відповісти
Формулою " пєрєстать стрєлять " вже натішився і формулою Штанмаєра також, тепер формула миру - подарунок для ***** до Нового року.
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12.01.2023 00:06 Відповісти
Це просто для індентифікації "Хто з ким" норм рішення
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12.01.2023 00:14 Відповісти
это пустая болтовня и бред собачий
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12.01.2023 04:42 Відповісти
Де можна ознайомитись з ,, формулою миру,,?
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12.01.2023 00:14 Відповісти
Думаю лише у кремлі та в ОПі.
Вульгарно висловлюючись, цей зрадник розносить по світу свою таємну "формулу миру" як ***** блох, при цьому тримаючи самих українців у невіданні того, що їм планує нав'язати.
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12.01.2023 01:47 Відповісти
Єдиною можливою формулою миру може бути лише членство в НАТО. Так вважає 97.1% українців, які підтримують вступ України до ЄС, що не можливий без членства в НАТО.
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12.01.2023 01:53 Відповісти
В назві МЗС
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12.01.2023 02:53 Відповісти
"формула миру" - вот бы узнать поконкретнее, хотя бы в общих чертах...
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12.01.2023 04:28 Відповісти
Усі повинні забруднитися об цю "формулу" !
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12.01.2023 10:45 Відповісти
 
 