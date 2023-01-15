У будинку Байдена знайшли документи з грифом "секретно"

Під час обшуку приватної бібліотеки президента США Джо Байдена знайшли шість сторінок документів із грифом "секретно".

Про це повідомив адвокат Білого дому Річард Заубер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Спочатку Білий дім заявив, що знайдено лише одну сторінку секретних документів. Невдовзі Заубер виявив ще п’ять сторінок секретних документів та передав їх міністерству юстиції.

"Коли я передавав їх співробітникам Мін'юсту, які мене супроводжували, серед матеріалів було виявлено ще п'ять сторінок з грифом "таємно", загалом шість сторінок", - сказав Заубер.

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Ця знахідка - доповнення до виявлення документів, знайдених у грудні в гаражі Джо Байдена і в листопаді в його колишньому офісі в Центрі Пенна Байдена у Вашингтоні.

Республіканська більшість у Палаті представників заявила, що проведе власне розслідування поводження Байдена із секретними документами.