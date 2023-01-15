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Новини За кордоном
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Байден (2336) документ (234) США (14526)

У будинку Байдена знайшли документи з грифом "секретно"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден

Під час обшуку приватної бібліотеки президента США Джо Байдена знайшли шість сторінок документів із грифом "секретно".

Про це повідомив адвокат Білого дому Річард Заубер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Спочатку Білий дім заявив, що знайдено лише одну сторінку секретних документів. Невдовзі Заубер виявив ще п’ять сторінок секретних документів та передав їх міністерству юстиції.

"Коли я передавав їх співробітникам Мін'юсту, які мене супроводжували, серед матеріалів було виявлено ще п'ять сторінок з грифом "таємно", загалом шість сторінок", - сказав Заубер.

Читайте: Війна в Україні перебуває у критичній точці, Росія не намагається зупинятися, - Байден

Ця знахідка - доповнення до виявлення документів, знайдених у грудні в гаражі Джо Байдена і в листопаді в його колишньому офісі в Центрі Пенна Байдена у Вашингтоні.

Республіканська більшість у Палаті представників заявила, що проведе власне розслідування поводження Байдена із секретними документами.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+27
А що там з бібліотекою таємних документів, що знайшли у маєтку Трампа у Флориді?
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15.01.2023 12:44
+23
Аби путіна дохлого знайшли в кабінеті, ото б була тема, а папірці й опозиція могла підкинути....
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15.01.2023 12:43
+12
У них там що, національна забава документи дома ховати
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15.01.2023 12:49
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Аби путіна дохлого знайшли в кабінеті, ото б була тема, а папірці й опозиція могла підкинути....
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15.01.2023 12:43 Відповісти
Дедушка в поле гранату нашел.
Сунул в карман и к райкому пошел.
Дернул колечко, бросил в окно...
Дедушка старый, ему все равно
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15.01.2023 12:43 Відповісти
А що там з бібліотекою таємних документів, що знайшли у маєтку Трампа у Флориді?
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15.01.2023 12:44 Відповісти
Це зовсім інша справа, страшний кримінал. Будьте уважними, не переплутайте.
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15.01.2023 13:01 Відповісти
Тобто це повністю нівелює мішок секретних документів, знайдених у трампа?
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15.01.2023 13:24 Відповісти
Ну як же ми без шанувальників "сильної руки", такої як у Трампа чи сцаря-путлера?
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15.01.2023 14:42 Відповісти
А що ви маєте проти терміну ліберасти? Як на мене - дуже влучний.
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15.01.2023 22:52 Відповісти
Проти терміну, яким рашисти називають західних політиків і власних політиків, опозиційних головорізу путлеру (наприклад, вбитого Нємцова)?
Проти терміну, який поєднує в собі слово "ліберал" та слово "п*дераст"?
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19.01.2023 08:58 Відповісти
Гітлер вживав, напевно, з десяток тисяч різних слів, і не тільки німецькою. Що, тепер всіх їх виключити з ужитку?
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20.01.2023 00:24 Відповісти
Якщо Гітлер вживав такі слова, щоб принизити демократичні, гуманні погляди своїх супротивників - повторюючи за ним ці слова, ви підтримуєте його погляди.

Хочется підігравати ху йлу - робіть це серед своїх ватних однодумців.
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22.01.2023 10:33 Відповісти
Будьте уважними і не переплутайте відношення цих обох до слвдства. Зокрема те, що більшу частину перевірки ініціювали адвокати самого Байдена. Але щось таки не гаразд у датському королівстві з секретними матеріалами.
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15.01.2023 14:58 Відповісти
А що адвокатам лишалося робити? Дуже недовго чекати створення слідчого комітету в Конгресі?
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15.01.2023 22:53 Відповісти
Як це, що? "Піти у відмову", за прикладом Трампа. Що йому той комітет...
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16.01.2023 04:06 Відповісти
Вже пАрєшалі...
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15.01.2023 13:32 Відповісти
A skoka takova papira nashli bi v spalni komnat Jermaka ? 🤔
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15.01.2023 12:47 Відповісти
Это что, заразно?
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15.01.2023 12:48 Відповісти
Так. Хвороба головного мозку що передається вербальним шляхом. Особливо розповсюджена серед державних службовців.
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15.01.2023 13:00 Відповісти
Складається враження що вони їх один одному підкидають (Трамп-Байден)
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15.01.2023 12:48 Відповісти
У них там що, національна забава документи дома ховати
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15.01.2023 12:49 Відповісти
хотелось бы узнать,на основании чего,проводился обыск у действующего президента? как на мой взгляд,это бредятина,для отвода глаз.
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15.01.2023 12:50 Відповісти
На підставі розпорядження генпрокурора про відкриття справи.
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15.01.2023 12:58 Відповісти
а с чего вдруг генпрокурор отдал такое распоряжение? и потом,будь ласка-дайте ссылку на первоисточник по открытию дела и постанове прокурора.
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15.01.2023 14:09 Відповісти
Посилання тут.

https://www.justice.gov/opa/speech/attorney-general-merrick-b-garland-delivers-remarks-appointment-special-counsel-0
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15.01.2023 19:22 Відповісти
Дуже раджу читати на цю тему Ігора Айзенберга (нашу людину в Америці), що регулярно сповіщає про всі новини.
Оце про Байдена (2 дні тому):

* История с секретными документами времен администрации Обамы, найденными адвокатами Джо Байдена у него в частном офисе и у него дома продолжается. В субботу Белый Дом официально сообщил, что дома у президента оказалась не одна страница с грифом «совершенно секретно», а шесть таких страниц.

Эта история, несомненно, создала огромную тень, под которой будет протекать американская политическая жизнь и будет очень мешать эффективности работы президента и его администрации.

После информации на эту тему в двух предыдущих сводках новостей, мне было задано множество вопросов. Постараюсь на них ответить:

1) Каким образом были найдены документы в частном офисе Джо Байдена, который он использовал в 2017-2019 годах, когда преподавал в UPenn?

Президент решил закрыть этот частный офис, которым он перестал пользоваться, начав в 2019 году предвыборную кампанию. Он поручил группе своих личных адвокатов перебрать все бумаги, находящиеся в офисе с тем, чтобы, очевидно, отсортировать, что нужно, что не нужно. В этом нет ничего необычного. Каждый из нас, меняя место работы, перебирает накопившиеся бумаги, документы, отсортировывая то, что нужно перенести (перевезти, переслать) на новое место, что выбросить, что уничтожить, что передать коллегам по старому месту работы, и так далее. Это абсолютно естественный процесс.

Секретные документы оказались в одном из ящиков с личными бумагами Джо Байдена, высланных из администрации в январе 2017 года, когда нынешний президент заканчивал свою работу на посту вице-президента США. С очевидностью, ящик этот ни Байден, ни кто-либо из его сотрудников с тех пор не открывал. И открыт он был только сейчас. Вы скажете, как такое может быть? Да, очень даже может быть. Со мной лично такое происходило, как минимум, дважды, когда я менял работу и переезжал в другой город и даже в другую страну. Упаковывал бумаги и книги, пересылал их на новое место, где месяцами могло не быть времени все это распаковать. Просто потому, что работы много и распаковывалось то, что было необходимо в какой-то конкретный момент, а до всего остального руки доходили намного позже.

2) Почему после того, как были найдены документы в офисе, адвокаты Байдена стали искать документы у него дома?

Потому что это совершенно логично. С очевидностью, дома у президента также было какое-то количество нераспакованных еще с января 2017 года ящиков с какими-то его личными бумагами, точно так же пересланными из администрации перед окончанием его работы на посту вице-президента. И также очевидно, что президент, зная об этом, совершенно логично попросил своих юристов (и частных и специального юридического советника Белого Дома) проверить, не оказались ли еще какие-то документы в нераспакованных ящиках, хранящихся у него дома.

3) Могли ли Байдену подбросить документы?

Думаю, что это совершенно исключено. Все правительственные документы уходящей администрации делятся на две категории: документы, передаваемые новой администрации для обеспечения непрерывности работы правительства и документы, подлежащие сдаче в Национальный Архив. Никаких других правительственных документов не бывает. Ни к каким документам администрации Обамы, подлежащим сдаче в Национальный Архив (а именно такого рода документы были найдены в офисе и дома у Байдена) никто из представителей Трампа не мог иметь никакого доступа по определению.

Документы с очевидностью попали в ящики с личными бумагами тогдашнего вице-президента, отправленными в январе 2017 года к нему домой и в его частный офис, по преступной халатности кого-то из его тогдашних помощников. Кого именно, теперь будет расследовать спецпрокурор Роберт Хар.

4) Меня даже несколько удивило количество вопросов с сомнениями в добросовестности адвокатов Байдена и о том, почему они не скрыли то, что нашли, почему передали документы в Национальный Архив и в министерство юстиции.

Адвокаты Байдена поступили единственно правильно - по закону. Они немедленно сообщили о находке президенту. Они сообщили о той же находке в Национальный Архив. О находке было проинформировано немедленно и министерство юстиции.

При нахождении секретных документов эти документы должны быть немедленно доставлены туда, где они должны храниться, а министерство юстиции должно быть тут же проинформировано и обязано начать расследование, чтобы установить, по чьей вине секретные документы оказались в ненадлежащем месте и какой возможный ущерб это могло нанести или нанесло интересам страны.

Именно это и было сделано - и президент, и его адвокаты поступили строго в соответствии с законом.

Поступи они иначе, например, попытавшись скрыть находку, - это был бы гарантированный импичмент президенту за препятствование правосудию путем соучастия в сокрытии доказательств совершенного преступления. Ровно по той же статье, по которой грозил неминуемый импичмент Никсону. Что непосредственно привело к отставке Никсона? - запись разговора в Овальном кабинете, на которой Никсон дает указания своим ближайшим помощникам, что они должны делать, чтобы скрыть доказательства по Уотергейтской афере. А все эти ближайшие помощники, включая бывшего руководителя аппарата Белого Дома и двух бывших генеральных прокуроров сели в тюрьму за то, что выполняли преступные указания Никсона, заметая следы совершенного преступления.

5) Правильно ли поступил генпрокурор Мэррик Гарланд, назначив спецпрокурора по расследованию дела о документах?

Абсолютно правильно. Он поступил по закону. Если секретные документы найдены в ненадлежащем месте, это значит, что кто-то их туда положил. И этот кто-то совершил преступление. Умышленное ли, или по халатности, но это преступление. И этот кто-то должен быть установлен. Также должно быть установлено, какой ущерб был нанесен или мог быть нанесен национальной безопасности, если к документам имел доступ кто-то, для кого они не предназначены. А если это расследование касается президента (даже косвенно), то им и должен заниматься спецпрокурор - человек, не работающий в момент назначения в системе министерства юстиции и федеральной прокуратуры, что исключает возможность конфликта интересов и обеспечивает независимость расследования.

6) Чем отличается история с документами Джо Байдена от истории с документами Трампа? Кардинальное отличие состоит в том, что Трамп похитил более 300 секретных документов совершенно преднамеренно (он этого и не скрывает, заявляя, что это его документы), вывез их к себе домой, отказывался передать их в Национальный Архив несмотря на запросы оттуда, отрицал их наличие, когда ему было предложено федеральной прокуратурой добровольно передать все документы в Архив, не выполнил требование о передаче документов, пытался бороться в судебном порядке за возвращение ему документов, изъятых при обыске, чинил всяческие препятствования расследованию.

Джо Байден и его адвокаты полностью сотрудничают с первой минуты нахождения документов с Национальным Архивом и с прокуратурой, как очевидно и то, что о наличии секретных документов, оказавшихся в частном офисе и дома у Байдена, президент не знал, пока их не обнаружили. Не знал просто потому, что ящики, в которых документы нашли, не распаковывались с тех пор, как были пересланы из администрации 6 лет назад.

Я бы еще раз хотел предостеречь всех от конспирологических теорий на эту тему. Любая конспирология строит теорию о «злых силах», устроивших какой-то заговор, теорию, дающую простые, но очень далекие от реальности ответы на сложные вопросы.
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15.01.2023 14:16 Відповісти
Не читайте ваших людей в Америці. Вони, м'яко кажучи , брешуть. Перше, і головне, документи із позначкою «засекречений» не можуть бути винесені за межи Білого Дому віце президентом. Байден порушив закон. Знайдені документи пов'язані із Україною , росією та Китаєм. Частина документів знайдена в гаражі , поряд із корветом Байдена. Він прокоментував це таким чином « Я замикаю свій корвет у гаражі». На відміну від віце президента президент може винести засекречені документи після спеціальної процедури розсекречення та при наявності умов зверігання. Подобається вам чи ні, але Трамп свого часу ініціював процедуру розсекречення, запросив до свого будинку спеціальні служби для перевірки умов зберігання, та цілком легально виніс якісь документи. НЕ ВКРАВ, а виніс цілком легально. І коли вже в Україні навчаться думати своєю головою базуючись на фактах?https://www.wsj.com/articles/additional-documents-marked-as-classified-found-at-bidens-wilmington-residence-11673715840
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15.01.2023 17:43 Відповісти
Трампіздка-сектантка знову облизує руду бєлку.
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15.01.2023 18:41 Відповісти
Бачила ваші коментарі до інших постів, виглядаєте притомною. А стосовно Трампа команду одержуєте « фас» чи в мозку перемикає? Останнє речення в попередньому коментарі- це про вас
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15.01.2023 19:25 Відповісти
Не бачила жодного вашого коментаря до інших тем. Ваш профіль - трамп, на ньому і підробляєте.
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15.01.2023 19:31 Відповісти
Примітивно мислите. Не бачу потреби приєднуватись до вашого голосу «Арестович-какашка», бо цих голосів вже три сотні. І що далі? Піде Арестович? І що далі, війна закінчиться? Тим більше що я його не слухаю, бо нецікаво. А от брехня в українських ЗМІ щодо американських реалій- мені ближче. За ідею працюю, єслі шо. Займаюсь просвітницькою діяльністю на волонтерській основі. Дякую. І ваш не хворіт
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15.01.2023 20:00 Відповісти
Кремлівський бот на зарплатні під vpn.
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15.01.2023 20:06 Відповісти
Ігор Айзенберг топить за свою мішпуху. З чого ви взяли що він "ваша людина?"
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15.01.2023 22:50 Відповісти
Це говорить про те, що президент не священний ідол, а особа яка приходить до влади і відходить від неї за волею виборців.
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15.01.2023 12:57 Відповісти
Насправді - за волею тих, хто формує і направляє так звану "волю виборців".
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15.01.2023 13:56 Відповісти
Десь тихо захихикала Хіларі.
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15.01.2023 13:03 Відповісти
Це та, в якої телефон-гучномовець для таємних перемовин був?
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15.01.2023 13:27 Відповісти
Це та яка таємну державну інформацію ганяла через приватну незахищену мережу.
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15.01.2023 22:49 Відповісти
Та я знаю. Просто намагався пожартувати.
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15.01.2023 22:59 Відповісти
Playboy нашли?
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15.01.2023 13:07 Відповісти
Щось подібне було по телебаченню за часів совка типу: - Здесь іграєм, здесь не іграєм, а здесь рибу заворачівалі.
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15.01.2023 16:46 Відповісти
Схоже на кацапську ІПСО, IMHO.
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15.01.2023 14:11 Відповісти
Кремлівські геббельси не сплять, вони наполегливо працюють.
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15.01.2023 14:15 Відповісти
Хитрозачесаного робота...
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15.01.2023 15:52 Відповісти
Для всіх нас тут головне - приклад того, як повинні працювати державні інституції, коли можливий обшук у приватному будинку ДІЮЧОГО президента. Саме таку країну треба побудувати. І коли це станеться, то вже без всяких сумнівів можна бути заявити: ми перемогли! Україна перемогла!
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15.01.2023 16:02 Відповісти
 
 