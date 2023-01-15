Президентка Грузії Зурабішвілі засудила удар Росії по Дніпру: Неприпустима демонстрація насильства

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна засуджує ракетний удар Росії по Дніпру, де в результаті влучання ракети в багатоповерховий будинок загинули понад 20 людей.

Про це йдеться у заяві Зурабішвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія Online.

"Неприпустима демонстрація насильства щодо мирного населення є порушенням усіх норм міжнародного права", - заявила Зурабішвілі.

Також президентка Грузії висловила підтримку українцям.

"Ми підтримуємо тих, хто втратив своїх близьких у Дніпрі та по всій Україні", - заявила Зурабішвілі.

Станом на 15.00 15 січня внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини.

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