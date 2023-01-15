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Президентка Грузії Зурабішвілі засудила удар Росії по Дніпру: Неприпустима демонстрація насильства
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна засуджує ракетний удар Росії по Дніпру, де в результаті влучання ракети в багатоповерховий будинок загинули понад 20 людей.
Про це йдеться у заяві Зурабішвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія Online.
"Неприпустима демонстрація насильства щодо мирного населення є порушенням усіх норм міжнародного права", - заявила Зурабішвілі.
Також президентка Грузії висловила підтримку українцям.
"Ми підтримуємо тих, хто втратив своїх близьких у Дніпрі та по всій Україні", - заявила Зурабішвілі.
Станом на 15.00 15 січня внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини.
Топ коментарі
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар15.01.2023 16:13
+11 Mlrs Himers
показати весь коментар15.01.2023 16:31
+10 Ігор Наумчук
показати весь коментар15.01.2023 16:17
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https://vikna.tv/ru/istorii/interviu/segodnya-pobeda-ukrainy-eto-i-pobeda-gruzii-mamuka-mamulashvili-ob-istorii-gruzinskogo-legiona/
Я вірю в демократію в цих країнах і вірю що теперішня влада там обрана демократичним шляхом. І з цього роблю висновки що вони суки
Джерело: https://censor.net/ua/n3393461
Як саме "підтримуєте"? ВІдмовляєтесь повертати ЗРК Бук, які Україна передала Грузії для захисту від бомбардувань рашистами?