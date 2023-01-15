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Президентка Грузії Зурабішвілі засудила удар Росії по Дніпру: Неприпустима демонстрація насильства

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна засуджує ракетний удар Росії по Дніпру, де в результаті влучання ракети в багатоповерховий будинок загинули понад 20 людей.

Про це йдеться у заяві Зурабішвілі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Грузія Online.

"Неприпустима демонстрація насильства щодо мирного населення є порушенням усіх норм міжнародного права", - заявила Зурабішвілі.

Також президентка Грузії висловила підтримку українцям.

"Ми підтримуємо тих, хто втратив своїх близьких у Дніпрі та по всій Україні", - заявила Зурабішвілі.

Станом на 15.00 15 січня внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія не надаватиме військову допомогу Україні, - віце-прем’єрка Цулукіані

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Мені одному здається що це лицемірна заява лицемірної людини???
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15.01.2023 16:13
+11
Не слід узагальнювати є й такі ,Вахтанг на жаль RIP

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15.01.2023 16:31
+10
Грузія обрала свій напрям-"за пускім воєнним корабльом"! Нєхай шастить!
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15.01.2023 16:17
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Мені одному здається що це лицемірна заява лицемірної людини???
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15.01.2023 16:13 Відповісти
Не слід узагальнювати є й такі ,Вахтанг на жаль RIP

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15.01.2023 16:31 Відповісти
На середньому великому фото знаменитий воїн та командир грузинського батальйону Мамуко Мамулашвили
https://vikna.tv/ru/istorii/interviu/segodnya-pobeda-ukrainy-eto-i-pobeda-gruzii-mamuka-mamulashvili-ob-istorii-gruzinskogo-legiona/
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15.01.2023 17:08 Відповісти
Так само можна сказать і про українців Не переводь на націю паскудство їх окремих представників "Блазня" теж не всі вибирали Але змушені з цим жить!
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15.01.2023 16:34 Відповісти
Я особисто не дивуюсь! Державна влада Грузії сьогодні нічим не відрізняється від нашої "ЗЕ-влади"! Уяви як себе повели-б "Блазень" з "блазенятами у 2008 році коли Росія напала на Грузію Вони-б точно не послали "Буки" Саме це робить сьогодні і влада Грузії!
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15.01.2023 22:10 Відповісти
это геноцид а не какая то там недопустимая...
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15.01.2023 16:14 Відповісти
фу....потвора...
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15.01.2023 16:16 Відповісти
Грузія обрала свій напрям-"за пускім воєнним корабльом"! Нєхай шастить!
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15.01.2023 16:17 Відповісти
"робкие грузинцы". Як Грабіжники в Україні - дуже відважні!
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15.01.2023 16:17 Відповісти
Чё ты гонишь,трутень? Если такой смелый приедь в Бахмут и скажи это в лицо мужикам грузинам. Я б тебя паскуду за такие слова сам удавил.
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15.01.2023 17:09 Відповісти
гру3инська xитроzzzопочка
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15.01.2023 16:19 Відповісти
Кацапи злякалися
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15.01.2023 16:19 Відповісти
А Грузія ще не в расії?...
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15.01.2023 16:20 Відповісти
Грузини обісрались по повній, вони цей уряд кончений обирали.
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15.01.2023 16:24 Відповісти
А ми шо вибрали?
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15.01.2023 19:06 Відповісти
Давайдасвиданя, Саломе!
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15.01.2023 16:27 Відповісти
Грузини - женіть це нахер в росію. Виберіть нормальне, бо в жопі будете ще довго
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15.01.2023 16:28 Відповісти
Грузія це суки, як і угорці.
Я вірю в демократію в цих країнах і вірю що теперішня влада там обрана демократичним шляхом. І з цього роблю висновки що вони суки
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15.01.2023 16:29 Відповісти
Сам ты ****,*******. Зелю кто выбрал?.
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15.01.2023 17:10 Відповісти
Зелю вибрав український народ. В тебе є сумніви в цьому?
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15.01.2023 18:53 Відповісти
"Ми підтримуємо тих, хто втратив своїх близьких у Дніпрі та по всій Україні", - заявила Зурабішвілі.

Джерело: https://censor.net/ua/n3393461

Як саме "підтримуєте"? ВІдмовляєтесь повертати ЗРК Бук, які Україна передала Грузії для захисту від бомбардувань рашистами?
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15.01.2023 16:31 Відповісти
Гонить пургу .
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15.01.2023 16:35 Відповісти
Gruziya PNX !!!!
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15.01.2023 17:29 Відповісти
Грузини як і бєлоруси нажаль не заслуговують бути незалежними та євпропейськими. Надія тільки на ЗСУ та добровольців з цих стран, та на Саакашвілі
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15.01.2023 17:31 Відповісти
будьте ласкаві, запихайте собі сакашвілі разом із тим грузинським криміналітетом, що він притяг у будь-який свій природний отвір на вибір
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15.01.2023 18:20 Відповісти
треба було теж просто сидіти і засуджувати, коли на них кацапня напала. І Бук би в Україні залишився і карлсон не гадав би Україні на користь кремля
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15.01.2023 18:14 Відповісти
Ну так - коли наші БУК-и (можливо й розрахунки) валили кацапські літаки, включаючи ТУ22-М3...
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15.01.2023 18:20 Відповісти
Пішла ця проросійська шльондра разом зі своїм оточенням під три чорти. Ліцемірна шлюха.
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15.01.2023 18:28 Відповісти
"Ми підтримуємо тих, хто втратив своїх близьких у Дніпрі та по всій Україні", - заявила Зурабішвілі і добавила: " Але як тільки згадую бункерне *****,- одразу сцюсь".
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15.01.2023 18:41 Відповісти
Відмова уряду Грузії повернути ЗРК "Бук" в Україну, нібито через небажання втягування цієї країни у військове протистояння, може вказувати на те, що чинна влада вже змирилася з втратою раніше окупованих територій, і не розраховує, насправді, на вступ до НАТО (дивись статтю 5 Статуту НАТО).
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15.01.2023 19:30 Відповісти
Грузия не будет оказывать военную помощь Украине Источник: https://censor.net/ru/n3393422 поэтому пошёл он ***** со своим осуждением,шестёрка *****!
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15.01.2023 19:32 Відповісти
Пошла в жопу путинская подстилка. Она ещё за Михо ответит ****.
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15.01.2023 21:02 Відповісти
 
 