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Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих внаслідок удару по житловому будинку у Дніпрі.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпро. Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

Встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.

Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають. Цілодобово. Продовжуємо боротися за кожне життя.

Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

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Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 01
Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 02
Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 03
Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 04
Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 05
Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 06
Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
"Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих внаслідок удару по житловому будинку у Дніпрі."
Єдина форма співчуття яку можна було би сприйняти за правдиву від нього, це якщо він звільнить свого менеджера, заткне його радника і покарає корупціонерів, людям жити немає де, а його шушара гуманітаркою торгує і по курортам розсікає.
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15.01.2023 15:27
+21
Щемливі пусті слова, як і все що ти робиш. Поки Арестовичі, Эрмаки, крадії і шлюхи, якими ти себе оточив, для тебе важливіши за народ.
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15.01.2023 15:39
+16
Карл Волох:

Нагадаю, що три роки тому, під час відомого оманського візиту, коли був збитий український літак у Тегерані, весь світ перший день намагався зрозуміти, що там сталося. І тільки українське посольство виступило з заявою, що катастрофа сталася з вини нашого екіпажу.
Думаю, це єдиний такий прецедент у історії. Ті, хто очікує покарання Арестовича за нинішнє підігрування російській пропаганді, точно про це забули.
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15.01.2023 15:52
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"Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих внаслідок удару по житловому будинку у Дніпрі."
Єдина форма співчуття яку можна було би сприйняти за правдиву від нього, це якщо він звільнить свого менеджера, заткне його радника і покарає корупціонерів, людям жити немає де, а його шушара гуманітаркою торгує і по курортам розсікає.
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15.01.2023 15:27 Відповісти
Чому Ви не називаєте реальних персонажів? Я правильно розумію, що "менеджер"- це Єрмак, "його радник" - це Арестович, а один з "корупціонерів" - це Резніченко?
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15.01.2023 15:36 Відповісти
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15.01.2023 16:03 Відповісти
ГРУшное кодло
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15.01.2023 16:16 Відповісти
Какой поворот!!!!
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15.01.2023 23:50 Відповісти
арест-ович
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15.01.2023 15:33 Відповісти
Щемливі пусті слова, як і все що ти робиш. Поки Арестовичі, Эрмаки, крадії і шлюхи, якими ти себе оточив, для тебе важливіши за народ.
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15.01.2023 15:39 Відповісти
Ну что тут сказать... Спасибо 73% баранам... Они же блеяли "пратив вайны и наживания на "вайне". А ОПа есть жОПа, кидает и наживается, у сожалению... Потому что бородатая бабушка зеледента все соки из Украины вытянет.
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15.01.2023 16:16 Відповісти
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15.01.2023 15:43 Відповісти
Шатун херов
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15.01.2023 15:51 Відповісти

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15.01.2023 16:24 Відповісти
Проклята НАВІКИ МОСКВА І ІЇ НАРОДИ
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15.01.2023 15:42 Відповісти
Цей вибір 2019 року ми будемо вихаркувати кров'ю не один рік.

(с)
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15.01.2023 15:43 Відповісти
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15.01.2023 15:45 Відповісти
не псiхуй , успакойся
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15.01.2023 15:51 Відповісти
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15.01.2023 15:50 Відповісти
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15.01.2023 15:50 Відповісти
Карл Волох:

Нагадаю, що три роки тому, під час відомого оманського візиту, коли був збитий український літак у Тегерані, весь світ перший день намагався зрозуміти, що там сталося. І тільки українське посольство виступило з заявою, що катастрофа сталася з вини нашого екіпажу.
Думаю, це єдиний такий прецедент у історії. Ті, хто очікує покарання Арестовича за нинішнє підігрування російській пропаганді, точно про це забули.
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15.01.2023 15:52 Відповісти
Нагадало дім мого брата в Бородянці, тільки там рятувальників не було!
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15.01.2023 15:56 Відповісти
В расположении оккупантов под Белгородом прогремел взрыв
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15.01.2023 15:56 Відповісти
Ты, падло гундосое в своем офисе порядок наведи.
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15.01.2023 16:15 Відповісти
Ви слуги якого народу? Проти арестовича будуть реальні санкції?
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15.01.2023 16:19 Відповісти
такое ощущение, что зеля сделает вид, что ничего и не произошло в смысле люси арестович
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15.01.2023 16:25 Відповісти
Отож!
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15.01.2023 16:26 Відповісти
Зеленский, ДЕ УКРАЇНСЬКЕ РАКЕТОБУДУВАННЯ ?

чому нихто не відповів за развал Арсеналу і Коммуніста , котрих забудували дорогим єлітним житлом ?

арсенальці усі жили вокруг свого заводу, а працівники коммуністу вокруг свого.

Перенести таки виробництва до якогось села - це втратити професіоналів .
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15.01.2023 16:37 Відповісти
Падли парашні, зоб ви виздихали всі 140 мільйонів до єдиного!
Проклинаю!
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15.01.2023 16:38 Відповісти
где ты сутки было, дрмо зелёное! абстинентный синдром никак не отпускал сволочь
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15.01.2023 17:06 Відповісти
Одне не розумію: Командувач Повітряних Сил назвав час пуску ракет із літаків!!!! Перехопити - не можемо..... Чому не сповістили (і Дніпро в тому числі ) про небезпеку?????????????????????? Самі себе викрили, що знали завчасно - но ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ не об,Явили
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15.01.2023 19:43 Відповісти
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15.01.2023 20:57 Відповісти
 
 