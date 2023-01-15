Внаслідок удару росіян по Дніпру загинули 25 осіб, наразі розшукують 43 людини, - Зеленський. ФОТОрепортаж
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Президент Володимир Зеленський висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих внаслідок удару по житловому будинку у Дніпрі.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Дніпро. Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини. Попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.
Встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.
Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають. Цілодобово. Продовжуємо боротися за кожне життя.
Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 Maryna Solska e862e0af
показати весь коментар15.01.2023 15:27
+21 Виктор Ле 97720435
показати весь коментар15.01.2023 15:39
+16 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.01.2023 15:52
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Єдина форма співчуття яку можна було би сприйняти за правдиву від нього, це якщо він звільнить свого менеджера, заткне його радника і покарає корупціонерів, людям жити немає де, а його шушара гуманітаркою торгує і по курортам розсікає.
(с)
Нагадаю, що три роки тому, під час відомого оманського візиту, коли був збитий український літак у Тегерані, весь світ перший день намагався зрозуміти, що там сталося. І тільки українське посольство виступило з заявою, що катастрофа сталася з вини нашого екіпажу.
Думаю, це єдиний такий прецедент у історії. Ті, хто очікує покарання Арестовича за нинішнє підігрування російській пропаганді, точно про це забули.
чому нихто не відповів за развал Арсеналу і Коммуніста , котрих забудували дорогим єлітним житлом ?
арсенальці усі жили вокруг свого заводу, а працівники коммуністу вокруг свого.
Перенести таки виробництва до якогось села - це втратити професіоналів .
Проклинаю!