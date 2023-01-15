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"Німецька зброя, німецькі танки необхідні для виживання", - посол Макеєв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

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Уряд Німеччини має якнайшвидше передати бойові танки "Leopard 2" українським військовим. Від цього залежить результат боротьби проти Росії.

Про це посол України в Німеччині Олексій Макєєв заявив в інтерв’ю dpa, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, від передачі озброєння залежить те, чи зможуть українські війська надалі відвойовувати окуповані росіянами території.

"Німецька зброя, німецькі танки необхідні для виживання", - сказав він.

Читайте: Якщо Німеччина вирішить надати танки Leopard, на це знадобиться рік, - виробник

Макєєв заявив, що сподівається на розуміння колег і те, що вони будуть діяти швидко.

"Ніхто більше не воює з Росією. Але це роблять українці. Росія веде війну не лише проти України, а й проти Європи та всього цивілізованого, демократичного світу. І в цій війні українці перебувають на передовій", - підкреслив він.

Також читайте: Моравецький спробує переконати Шольца передати Україні Leopard: "Тиск має бути постійним"

Нагадаємо, Німеччина до цього часу не погоджувалася на передачу Україні танків Leopard. Проте деякі ЗМІ повідомляють, що наступного тижня Берлін, ймовірно, оголосить позитивне рішення щодо постачань.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
німці розчехляються тільки після слів про "ліверну ковбаску"
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15.01.2023 18:02
+3
Так. Але за це словосполучення наші дерслужбовці отримують догани і від начальства,і від альтернативно обдарованих та вишукановихованих наших щирих пересічних українців.
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15.01.2023 18:12
+2
В "ковбаси", на жаль, час є. У нас - немає!

Німецький концерн «Rheinmetall" - той самий, що роками поставляв озброєння в Росію - заявляє, що не зможе поставити в Україну танки «Леопард-2» раніше… 2024 року…

https://www.tagesschau.de/inland/debatte-panzer-leopard-101.html
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15.01.2023 18:35
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німці розчехляються тільки після слів про "ліверну ковбаску"
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15.01.2023 18:02 Відповісти
Так. Але за це словосполучення наші дерслужбовці отримують догани і від начальства,і від альтернативно обдарованих та вишукановихованих наших щирих пересічних українців.
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15.01.2023 18:12 Відповісти
Дають як мокре горить -- залізо для них дорожче за наші життя .
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15.01.2023 18:14 Відповісти
мені потрібен автомобіль, подаруй мені його, будь ласка.
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15.01.2023 18:26 Відповісти
Не можу в мене в краіні віина .
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15.01.2023 18:30 Відповісти
а німці не хочуть, щоб у них була війна, тому і не роздають зброю. хочеш миру - готуйся до війни.
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15.01.2023 18:32 Відповісти
Ну да -- то вони - як дадуть мені ***** -- приидуть до німців .
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15.01.2023 18:35 Відповісти
не прийдуть, бо у німців все нормально з танками і авіацією, а ще вони в нато
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15.01.2023 18:38 Відповісти
Лозунг путі -- я шмальну -- весь Світ у пекло а рассея в раи .
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15.01.2023 18:44 Відповісти
чому по нам твоє ***** ще не шмальнуло за 10 місяців, якщо у нього такі лозунги?
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15.01.2023 18:47 Відповісти
Надіється нас захопити пердячим паром .
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15.01.2023 18:52 Відповісти
та невже, це тому вони сраку до останнього за північний потік рвали? то їм було шкода русскіх бабушек, то вони переймалися що німецька зброя вбиватиме русскіх солдат, перед якими німеччина так завинила, а те що німці вогнем і Польшу і Україну пройшли, а Білорусія більше половини свого населення втратила, то це німцям не болить. А в Бундестазі у них зброї немає, за якихось дивних обставин це вони так готуються?
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15.01.2023 19:14 Відповісти
вони можуть робити все, що захочуть. Німеччина - незалежна країна.
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15.01.2023 19:16 Відповісти
вони не готуються до війни, вони думають, як зберегти московії обличчя (с) це війна тільки путіна
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15.01.2023 21:01 Відповісти
В "ковбаси", на жаль, час є. У нас - немає!

Німецький концерн «Rheinmetall" - той самий, що роками поставляв озброєння в Росію - заявляє, що не зможе поставити в Україну танки «Леопард-2» раніше… 2024 року…

https://www.tagesschau.de/inland/debatte-panzer-leopard-101.html
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15.01.2023 18:35 Відповісти
Для виживання треба асфальт !
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15.01.2023 18:44 Відповісти
І шашлики!
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15.01.2023 18:57 Відповісти
Да блин, может кто-нибудь наконец объяснить почему именно немецкое оружие? Великобритания и Франция дают оружия как лекарстве, по капельке. Остальные кроме США давно уже перестали или тоже дают спорадически и одноразово. Почему никто не требует Абрамсов? Что за необъяснимая одержимость Германией?
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15.01.2023 19:24 Відповісти
"Німецька зброя, німецькі танки необхідні для виживання"

Ніт.
Для вижиманння ніштяків від своїх урядів та США.
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15.01.2023 19:36 Відповісти
Коротше, хочеш вижити - тікай звідси. Хочеш тут жити - станеш кацапом. Інакше або загинеш, або станеш калікою. Догрались в многовєкторность? Красненько дякуємо красним дєрєкторам і бувшим членам цека
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15.01.2023 20:35 Відповісти
 
 