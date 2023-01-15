Дохід Росії від експорту добрив у 2022 році зріс на 70%, - Financial Times

Дохід РФ від експорту добрив для сільськогосподарських культур зріс на 70% до 16,7 млрд доларів у 2022 році, попри зниження обсягів продажів, оскільки ціни на поживні речовини різко зросли після 24 лютого.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Згідно з даними ООН, за перші 10 місяців 2022 року російський експорт добрив зріс на 70% до 16,7 млрд доларів порівняно з тим же періодом 2021 року. Статистика імпорту від торговельних партнерів Москви показує, що в обсязі продажі за кордон впали лише на 10% порівняно з тим же періодом минулого року", – йдеться в повідомленні.

Експорт продовольства та добрив з Росії звільнений від західних санкцій, щоб підтримати продовольчу безпеку, особливо для бідніших країн. Москва нарощує експорт до таких країн, як Індія, Туреччина та В'єтнам.

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Одним із товарів, експорт яких продовжується, є аміак, сировина для азотних добрив, через закриття трубопроводу через Україну. На частку Росії припадає близько 12 відсотків світового експортного ринку аміаку.

Згідно з даними дані ООН російський експорт цієї продукції, яка також використовується в таких галузях, як виробництво пластмас і текстилю, впав на 76% за обсягом за перші дев'ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.