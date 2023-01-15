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Дохід Росії від експорту добрив у 2022 році зріс на 70%, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

добрива

Дохід РФ від експорту добрив для сільськогосподарських культур зріс на 70% до 16,7 млрд доларів у 2022 році, попри зниження обсягів продажів, оскільки ціни на поживні речовини різко зросли після 24 лютого.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Згідно з даними ООН, за перші 10 місяців 2022 року російський експорт добрив зріс на 70% до 16,7 млрд доларів порівняно з тим же періодом 2021 року. Статистика імпорту від торговельних партнерів Москви показує, що в обсязі продажі за кордон впали лише на 10% порівняно з тим же періодом минулого року", – йдеться в повідомленні.

Експорт продовольства та добрив з Росії звільнений від західних санкцій, щоб підтримати продовольчу безпеку, особливо для бідніших країн. Москва нарощує експорт до таких країн, як Індія, Туреччина та В'єтнам.

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Одним із товарів, експорт яких продовжується, є аміак, сировина для азотних добрив, через закриття трубопроводу через Україну. На частку Росії припадає близько 12 відсотків світового експортного ринку аміаку.

Згідно з даними дані ООН російський експорт цієї продукції, яка також використовується в таких галузях, як виробництво пластмас і текстилю, впав на 76% за обсягом за перші дев'ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.
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Топ коментарі
+15
завдяки зе-покидькам що при владі
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15.01.2023 18:59
+13
Завдяки Зелі та зерновому коридору !
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15.01.2023 18:56
+13
Ну а чого ще очікувати коли зрадники при владі.
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15.01.2023 19:00
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Завдяки Зелі та зерновому коридору !
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15.01.2023 18:56 Відповісти
завдяки зе-покидькам що при владі
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15.01.2023 18:59 Відповісти
санкції круто працюють
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15.01.2023 18:58 Відповісти
зе-гниди добились зняття цих санкцій і тепер мудрому наріду кожен день сруть у голову - дивіться як вам добре - кормові кораблі йдуть посіпак путєна годувати...
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15.01.2023 19:14 Відповісти
Плюс росия конкурента устранила в Северодонецке, уничтожив огромный завод Азов по производству удобрений.
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15.01.2023 18:58 Відповісти
кацапія московія мокшандія і т.д. і т.п.
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15.01.2023 19:00 Відповісти
Ну а чого ще очікувати коли зрадники при владі.
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15.01.2023 19:00 Відповісти
вони не зрадники а влада какаяразница...
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15.01.2023 19:29 Відповісти
Добрива це газ. Трохи придушили кацапів з газом але відкрили можливість заробляти на добривах. Їм це навіть краще бо добрива це продукт переробки, а не проста сировина на продаж. Де той удав, яким вже котрий місяць обіцяють задавити росію, але ребра тріщять у нас.
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15.01.2023 19:08 Відповісти
Пітунова валізка вийшла на проектну потужність?
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15.01.2023 19:16 Відповісти
Запад ввел для рос. удобрений режим наибольшего благоприятствования. Потому что это то что им нужно. То же самое с металлами вроде алюминия, никеля и т.д. Титан исключен из санкций. Но об этом они предпочитают не орать с трибун.
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15.01.2023 19:43 Відповісти
У быдла 73 процентных глазки открываются? Дороги для свинособак и коридоры зерновые и э/э для ЕС и Африки.....а вы умирайте. Колизей....
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15.01.2023 19:54 Відповісти
Интересно хоть одна падаль задумалась,как как кацапы оказались за полтора часа в Гостомелю? Горите в аду ,падаль зелёная.
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15.01.2023 19:56 Відповісти
Якось ми дізнаємося Zeпрайс за яким хламідія врятував 4 млрд євро для абрамовича, а також за який відкат оушен плаза та інші багато мільярдні кацапські активи в Україні не перейшли у руки держави.
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15.01.2023 20:38 Відповісти
"10-й пакет санкцій!!!"

- А вофка слушает, да ест...
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15.01.2023 20:40 Відповісти
Якщо є склад селітри, то треба щоб туди бавовнятко нанесло візит
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15.01.2023 21:17 Відповісти
 
 