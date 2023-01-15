Ризик застосування Путіним ядерної зброї низький, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не думає, що ризик застосування Росією ядерної зброї є низьким.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Handelsblatt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Щодо ризику ядерної ескалації, на який неодноразово вказував канцлер Німеччини Олаф Шольц, Столтенберг сказав: "Ризик застосування ядерної зброї низький".

За його словами, Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, "що ядерна зброя не повинна бути використана".

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Водночас Столтенберг висловився за критичну оцінку китайських інвестицій: "Ми не повинні повторити помилку, яку ми зробили з російським газом. Занадто велика залежність від авторитарного режиму в питаннях постачання сировини або критично важливих товарів робить нас вразливими".