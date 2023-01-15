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Ризик застосування Путіним ядерної зброї низький, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг,єнс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг не думає, що ризик застосування Росією ядерної зброї є низьким.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Handelsblatt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Щодо ризику ядерної ескалації, на який неодноразово вказував канцлер Німеччини Олаф Шольц, Столтенберг сказав: "Ризик застосування ядерної зброї низький".

За його словами, Китай та інші країни надіслали Росії сигнал, "що ядерна зброя не повинна бути використана".

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Водночас Столтенберг висловився за критичну оцінку китайських інвестицій: "Ми не повинні повторити помилку, яку ми зробили з російським газом. Занадто велика залежність від авторитарного режиму в питаннях постачання сировини або критично важливих товарів робить нас вразливими".
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Топ коментарі
+5
Ризик застосування Путіним ядерної зброї может быть низький только в том случае, если Столтенберг открыто скажет про неминуемой зеркальный и многократный ответ.
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15.01.2023 19:51
+4
А ви все боїтесь? Дайте нам далекобійку і не треба буде всикаться. Україна вирішить всі проблеми. Ядерного оружия вони бояться, ну не підари?
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15.01.2023 19:49
+4
Этого кадра надо посадить в одно купе с буйно помешанным и сказать:
- Ехай ! Вероятность того, что ночью он тебя придушит или зарежет очень низкая....
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15.01.2023 19:56
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А ви все боїтесь? Дайте нам далекобійку і не треба буде всикаться. Україна вирішить всі проблеми. Ядерного оружия вони бояться, ну не підари?
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15.01.2023 19:49 Відповісти
Ризик застосування Путіним ядерної зброї может быть низький только в том случае, если Столтенберг открыто скажет про неминуемой зеркальный и многократный ответ.
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15.01.2023 19:51 Відповісти
Этого кадра надо посадить в одно купе с буйно помешанным и сказать:
- Ехай ! Вероятность того, что ночью он тебя придушит или зарежет очень низкая....
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15.01.2023 19:56 Відповісти
Низький - це ні про що.
Може, або ні. Влупить - чи ні...
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15.01.2023 19:59 Відповісти
Один только жалкий вид и подобные высеры тюфяка столтенберга у путина вызывает еще большее желание убивать и тероризировать украинцев!
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15.01.2023 20:01 Відповісти
Україну лишили без ракет , а в ракетних шахтах хранят продукти ( кетчуп Чумак ) та вирощують гриби
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15.01.2023 20:04 Відповісти
Тоді ******* по бункеру, де щур ховається і весь цей жах зупиниться.
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15.01.2023 20:20 Відповісти
Шоо, апять?? Як вони за**бали з цією ядеркою. Тільки начебто позакривали пельки про цю ядерку як воно знову почало страху наводити
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15.01.2023 20:25 Відповісти
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15.01.2023 21:05 Відповісти
Нам уже не страшно. А вы,суки ,усрались.
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15.01.2023 20:26 Відповісти
Ризик застосування Путіним ядерної зброї низький, - Столтенберг


Генсек НАТО Єнс Столтенберг не думає, що ризик застосування Росією ядерної зброї є низьким.
Так який всеж таки є цей ризик??? НИЗЬКИЙ чи низький?????
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15.01.2023 20:28 Відповісти
Эх, Бориса б Джонсона в Генсеки НАТО.
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15.01.2023 20:30 Відповісти
Ох і серливе стало НАТО в останні роки.Нема Рейгана на них та сенатора Маккейна.
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15.01.2023 20:38 Відповісти
Так він думає чи не думає .
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15.01.2023 20:51 Відповісти
Он трусливый дебил, зачем на него вообще внимание обращать.
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15.01.2023 20:55 Відповісти
путинХуйло дай ракету ядерную Украине!и война закончется когда она полетит на московию!
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15.01.2023 20:58 Відповісти
ПНХ,ссыкуны....
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15.01.2023 22:38 Відповісти
 
 