5 145 36
Для України честь, що Кікабідзе був її другом, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть грузинського актора і співака Вахтанга Кікабідзе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні обірвалося життя великого друга України, легенди – Вахтанга Кікабідзе. Про нього можна багато говорити, і все одно не вистачить слів, щоб сказати все те, що варто про нього сказати. Це честь для нас, що він був нашим другом. Світла йому пам'ять!", - сказав він.
Топ коментарі
+34 Mykola Trofimenko a12d9878
показати весь коментар15.01.2023 22:24
+16 Бенина Мама
показати весь коментар15.01.2023 22:22
+15 Алексей Балан 7d8016fe
показати весь коментар15.01.2023 22:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/cAfXNbnXwxg
Интересно кто режиеры?
Все буде Україна, панове, а наша еліта зараз кується і гартується на фронті!
Вечная Память Настоящему Мужику...✊👍🇺🇦
Президент України це підтвердив.
Україна поважае друзів.
Московія его ненавиділа.
Світла пам'ять Герою.