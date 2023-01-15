Для України честь, що Кікабідзе був її другом, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть грузинського актора і співака Вахтанга Кікабідзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні обірвалося життя великого друга України, легенди – Вахтанга Кікабідзе. Про нього можна багато говорити, і все одно не вистачить слів, щоб сказати все те, що варто про нього сказати. Це честь для нас, що він був нашим другом. Світла йому пам'ять!", - сказав він.

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