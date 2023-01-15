УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16721 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
5 145 36
Зеленський (17531) Кікабідзе (13) смерть (6543)

Для України честь, що Кікабідзе був її другом, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

кикабидзе,кікабідзе

Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть грузинського актора і співака Вахтанга Кікабідзе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні обірвалося життя великого друга України, легенди – Вахтанга Кікабідзе. Про нього можна багато говорити, і все одно не вистачить слів, щоб сказати все те, що варто про нього сказати. Це честь для нас, що він був нашим другом. Світла йому пам'ять!", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер легендарний грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+34
показати весь коментар
15.01.2023 22:24
+16
Это тот случай, когда лучше промолчать и не оскорблять память Великого Человека гундосом.
показати весь коментар
15.01.2023 22:22
+15
Кікабідзе був більше українцем ніж зеленский
показати весь коментар
15.01.2023 22:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Точно? Впевнений? А то так можна і погуглити жарти кварталу за серпень 2008
показати весь коментар
15.01.2023 22:21 Відповісти
Воно вже забуло про це.
показати весь коментар
15.01.2023 22:24 Відповісти
Это тот случай, когда лучше промолчать и не оскорблять память Великого Человека гундосом.
показати весь коментар
15.01.2023 22:22 Відповісти
Але ганьба, що ти її президент..
показати весь коментар
15.01.2023 22:23 Відповісти
Може б ти тоді став би президентом? Що він поганого зказав за нашого друга Вахтанга?
показати весь коментар
15.01.2023 22:32 Відповісти
Поганого він не сказав нічого Але коли до рами прекрасної картини прилипає шматок смердючго лайна(надіючись стать частиною шедевру) - це не тільки видно, але й відчувається нюхом І тому викликає відразу! В 2008 році, коли Росія напала на батьківщину "Сокола", цей шматок лайна блазнював та знущався зі сцени з грузинів та Грузії А зараз рветься примазаться до безсмертної пам"яті Великої Людини
показати весь коментар
16.01.2023 04:51 Відповісти
Як ти думаєш, про це тут 95-й квартал? Сподобалось ЦЕ В. Кікабідзе?
https://youtu.be/cAfXNbnXwxg
показати весь коментар
16.01.2023 12:56 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2023 22:24 Відповісти
Вахтанг був справжнім актором, а не балаганним клоуном.
показати весь коментар
15.01.2023 22:28 Відповісти
Зеля играет роль.
Интересно кто режиеры?
показати весь коментар
15.01.2023 22:57 Відповісти
Вова, ты бы, **** конченная, не мацал бы сваими грязными и липкими ручонками светлую память ЧЕЛОВЕКА.
показати весь коментар
15.01.2023 22:32 Відповісти
Тяжко знайти кращі слова!
показати весь коментар
16.01.2023 01:37 Відповісти
Слова правильні. Тільки не Зєлєнскому, як людині їх говорити. Лише той факт, що саме Зєлєнскій представляє Україну, як її президент, не змушує мене нагадати інші слова ще не президеета Зєлєнского проиГрузію, грузинів і війну 2008 року. Більшим цинізмом ці слова виглядали б, якби їх сказала вже призабута бабця Жулька.
показати весь коментар
15.01.2023 22:34 Відповісти
Покойся с миром, батоно Вахтанг. Может быть, мы с тобою еще встретимся. И споем, каждый по-своему, но об одном и том же.
показати весь коментар
15.01.2023 22:34 Відповісти
Макс! Надіюся що колись у аеропорту Тойохари сяде літак з Америки І з нього вийдеш ти з дітьми і внуками Прийдеш на могилу свого діда і скажеш: "Ви мучилися недарма! Ми - ПЕРЕМОГЛИ!"
показати весь коментар
16.01.2023 04:54 Відповісти
Кікабідзе був більше українцем ніж зеленский
показати весь коментар
15.01.2023 22:37 Відповісти
І зеленського президентом він би не обрав
показати весь коментар
15.01.2023 22:40 Відповісти
Зеля играет роль.
показати весь коментар
15.01.2023 22:55 Відповісти
Твоїм другом був кіркоров, малорос полуграмотний!
показати весь коментар
15.01.2023 22:38 Відповісти
Здавалося б, для України мало бути ганьбою, що попри проголошену незалежність нею керують то шапкокрадій, то членограй-маріонетка, але все це налипле лайно не асоціюється з Україною, бо воно не українське, а є лише тимчасовими наслідками багатовікової ммоскальської окупації.
Все буде Україна, панове, а наша еліта зараз кується і гартується на фронті!
показати весь коментар
15.01.2023 22:39 Відповісти
Я ещё в обед об этом сюда сообщил..поздно цензор об этом тему поставил ...
Вечная Память Настоящему Мужику...✊👍🇺🇦
показати весь коментар
15.01.2023 22:41 Відповісти
Я за вашого ЯНЕЛОХА не голосував....Хай вам буде соромно...
показати весь коментар
16.01.2023 01:42 Відповісти
Зеленопуза погань й тут примазалася ...
показати весь коментар
15.01.2023 22:44 Відповісти
Спи спокойно Батоно..🇬🇪🇺🇦 Украина не забудет 👌👍✊
показати весь коментар
15.01.2023 22:45 Відповісти
По аеродрому лайнер пробежал как по судьбе....Дякую Вахтанг
показати весь коментар
15.01.2023 22:52 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2023 23:04 Відповісти
Скромнішої і достойнішої людини в житті не знала,..була честь познайомитись ще в далекому 2013 ...любив Грузію і Україну...не дочекавшись так і перемоги ...
показати весь коментар
15.01.2023 23:12 Відповісти
Ще до нападу Росії на Грузію московькі діячі "культури" запрошували "Сокола" до себе Він відмовився Сказав, що він - грузин і воліє жить на Батьківщині Всю війну просидів у нетопленій квартирі та без електроенергії (як сидить зараз уся Україна) але не пішов "на поклон" до агресора
показати весь коментар
16.01.2023 04:58 Відповісти
Народ України продовжуе любити Вазтанга Кікабідзе.

Президент України це підтвердив.

Україна поважае друзів.
Московія его ненавиділа.

Світла пам'ять Герою.
показати весь коментар
15.01.2023 23:38 Відповісти
На парламентских выборах 2020 года Кикабидзе возглавил список партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", по итогам выборов избран депутатом парламента Грузии VII созыва.
показати весь коментар
16.01.2023 02:15 Відповісти
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВАХТАНГУ КИКАБИДЗЕ.
показати весь коментар
16.01.2023 07:00 Відповісти
 
 