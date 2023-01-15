Помер легендарний грузинський актор Вахтанг Кікабідзе
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Легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе помер у віці 84 років.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє грузинське видання Mtavari.
Раніше Кікабідзе називав війну РФ проти України справжнім геноцидом та казав, що вже був в Україні після початку повномасштабної агресії.
"Це страшне видовище. Такого я не бачив навіть у кіно. Зараз міста, в які я раніше літав із концертами, - нічого немає. Усе зрівняли із землею. Нічого не залишилося. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять, віддають у якісь далекі країни. Коли вибухають дитбудинки, коли підривають пологові будинки, дитячі садки. У мене язик не повертається", - казав Кікабідзе.
Путіна Кікабідзе порівнював зі Сталіним, який "половину інтелігенції перестріляв свого часу". У своїх інтерв'ю артист неодноразово говорив, що підтримує український народ у боротьбі з окупантами.
Також раніше актор передав кошти від ювілейного концерту на ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Міміно це його роль на все життя.
https://youtu.be/F_hzipJ03wo
Вічна та світла пам'ять великому Бубі Кікабідзе.
Друг України.
ЛЮДИНА з твердим, справедливим характером.
Спочивай у мирі, батоно Вахтанг.