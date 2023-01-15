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Помер легендарний грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

кікабідзе

Легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе помер у віці 84 років.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє грузинське видання Mtavari.

Раніше Кікабідзе називав війну РФ проти України справжнім геноцидом та казав, що вже був в Україні після початку повномасштабної агресії.

"Це страшне видовище. Такого я не бачив навіть у кіно. Зараз міста, в які я раніше літав із концертами, - нічого немає. Усе зрівняли із землею. Нічого не залишилося. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять, віддають у якісь далекі країни. Коли вибухають дитбудинки, коли підривають пологові будинки, дитячі садки. У мене язик не повертається", - казав Кікабідзе.

Путіна Кікабідзе порівнював зі Сталіним, який "половину інтелігенції перестріляв свого часу". У своїх інтерв'ю артист неодноразово говорив, що підтримує український народ у боротьбі з окупантами.

Також раніше актор передав кошти від ювілейного концерту на ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін занапастив свою країну, - Кікабідзе

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+115
Людина з великої літери. Жаль не дожив до нашої перемоги. Земля пухом!
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15.01.2023 12:43
+105
З інтерв'ю після російської агресії 08.08.08:

- Ким би сьогодні був ваш Міміно?
(трохи подумав)
- Міміно сьогодні був би пілотом бойового вертольота.
(і заплакав)
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15.01.2023 12:47
+101
Человек с большой буквы Вахтанг Кикабидзе и большой друг украинского народа. Настоящий представитель грузинского народа.
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15.01.2023 12:45
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Вечная память великому другу Украины отдыхай с миром жаль что не дожил до нашей общей победы.
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15.01.2023 18:02 Відповісти
Svitla Pam'yat'.
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15.01.2023 18:15 Відповісти
Нехай Господь Бог почує наші молитви за спасіння душі раба Божого Вахтанга і дарує йому Благодать вічну . Вахтанг заслужив це. Амен.
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15.01.2023 18:39 Відповісти
Господь,где же твое милосердие, почему ты сейчас забираешь тех, которые нам так нужны ...!? Мои соболезнования семье Великого Человека и всему Свободному Народу Грузии!!!
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15.01.2023 18:40 Відповісти
Царство Небесне Великій Людині.
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15.01.2023 18:51 Відповісти
Ушел от нас один из лучших сыновей Грузии и всего Кавказа,достойный агсакал и патриот Кавказского края,которого все сильно любили и любовались им.ИСТИННЫЙ КАВКАЗЕЦ. Верим что его душа перейдет в где- то родившегося малыша в нашем крае, с нами.Новой жизни ему!
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15.01.2023 19:29 Відповісти
Епоха великих йде від нас...

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15.01.2023 19:41 Відповісти
настоящий ГРУЗИН , с БОЛЬШОЙ БУКВЫ ... очень жаль ...
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15.01.2023 19:42 Відповісти
Великий Человек был... Во всех смыслах... R.I.P. 😥
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15.01.2023 20:08 Відповісти
Померла достойна Людина, хай спочиває з миром друг України Вахтанг Кікабідзе,
Міміно це його роль на все життя.
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15.01.2023 20:08 Відповісти
Він залишиться у пам'яті як "Останній фаетонщик" . Колись у мене була така пластинка на вініловому диску...
https://youtu.be/F_hzipJ03wo

Вічна та світла пам'ять великому Бубі Кікабідзе.
Друг України.
ЛЮДИНА з твердим, справедливим характером.
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15.01.2023 21:13 Відповісти
ნათელი და სანთელი შენ სულს !
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15.01.2023 21:16 Відповісти
Музиканти уходят из мира, оставляя бездарям место..
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15.01.2023 21:17 Відповісти
Молодое поколение наверное не знают, что Буба был ещё и солистом ВИА "Орера".
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16.01.2023 01:36 Відповісти
Чудова людина з великим серцем, справжній друг України. Свтла Тобі пам"ять, Буба ...
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15.01.2023 22:34 Відповісти
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15.01.2023 23:06 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне цій Великій Людині. Пішов з життя справжній Міміно, зовні - "птичка невиличка", а у душі - лицар честі і велетень. Впевнений, що коли полину на Суд Божий, поруч з троном Вседержителя побачу рідного мому серцю Бубу. Спочивай з Богом, Ти був гідною Людиною. Прийде час і твоя рідна Грузія віддасть тобі належну шану.
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16.01.2023 03:25 Відповісти
Вічна Пам'ять справжній Людині.
Спочивай у мирі, батоно Вахтанг.
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16.01.2023 06:52 Відповісти
Великий сатирик - одесит М.Жванецький похований ... у москві. Великий співак- азербайджанець Муслім Магомаєв похований ... у москві. Де спочиватиме Великий Артист - грузин Вахтанг Кікабідзе?
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16.01.2023 08:28 Відповісти
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