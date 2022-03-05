УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11800 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
15 862 31
Гордон (110) Кікабідзе (13) Путін (21420) санкції (6827)

Путін занапастив свою країну, - Кікабідзе

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Грузинський актор, кінорежисер, сценарист і співак Вахтанг Кікабідзе вважає, що вже найближчим часом росіяни відчують на собі наслідки нападу Росії на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку Кікабідзе висловив в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.

"Путін занапастив свою країну, це однозначно. Якщо навіть, не дай боже, я не можу собі цього уявити, Україна здасться, однаково Росія у програші буде. У будь-якому разі. Не буде кока-коли, фільмів, бензину – нічого не буде. Це все за тиждень почне дуже працювати в Росії", – сказав Кікабідзе.

Нічого не зміниться, "якщо ця людина випадково не випаде з вікна (це називають випадковою смертю)", - вважає актор.

Журналіст запитав, санкції проти РФ за агресію щодо України мають стосуватися лише російської еліти чи всього народу.

Дивіться також: "Ваша перемога - це наша перемога, ваша свобода - це наша свобода", - грузинські митці звернулися до українців. ВIДЕО

"Думаю, що санкції торкнуться всієї Росії. Хоча взагалі я не прихильник підтримувати тяжкості народу. Тому що їхній президент веде війну і війна стосується однієї людини", – вважає Кікабідзе.

В інтерв'ю актор звернувся до росіян.

"Дуже скоро ви на собі відчуєте, що накоїв Путін. Я не маю на увазі війну. Йдеться про санкції, які зараз накладено на Росію", – попередив актор.

Також читайте: Кікабідзе: Тільки-но в Грузії станеться бійка, одразу увійдуть російські танки
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
"Думаю, що санкції торкнуться всієї Росії. Хоча взагалі я не прихильник підтримувати тяжкості народу. Тому що їхній президент веде війну і війна стосується однієї людини"

Там 140 миллионов *********. Голод, нищета и ****** на ближайшие лет 100, должны коснуться каждого!!!
показати весь коментар
05.03.2022 23:43
+13
Московська біржа навіть не відкривається...
показати весь коментар
05.03.2022 23:44
+12
Якось на днях дивився спічь Дерипаски... Він там вже відкрито Москву нах посилає і каже шо Сибір самодостатній і треба переносити столицю в Сибір !

Процес пішов...
показати весь коментар
05.03.2022 23:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"найближчим часом", це вже с понедiлка.....
показати весь коментар
05.03.2022 23:42 Відповісти
кацапы к этому готовы..
показати весь коментар
05.03.2022 23:42 Відповісти
вних вазєліну на всіх хвать, санкції пом'якшувати
показати весь коментар
06.03.2022 01:26 Відповісти
Биджо Украина за всем миром прибирает
показати весь коментар
05.03.2022 23:42 Відповісти
"Думаю, що санкції торкнуться всієї Росії. Хоча взагалі я не прихильник підтримувати тяжкості народу. Тому що їхній президент веде війну і війна стосується однієї людини"

Там 140 миллионов *********. Голод, нищета и ****** на ближайшие лет 100, должны коснуться каждого!!!
показати весь коментар
05.03.2022 23:43 Відповісти
Московська біржа навіть не відкривається...
показати весь коментар
05.03.2022 23:44 Відповісти
а навіщо їй відкриватись, ще золото не розпродали своїм
показати весь коментар
05.03.2022 23:48 Відповісти
Золото через санкції в них теж ніхто не купуватиме.
показати весь коментар
06.03.2022 00:17 Відповісти
Нехай відливають золоті *** й продають туристам з Кітаю. Хоч якось підтримають свою пєрданоміку.
показати весь коментар
06.03.2022 00:58 Відповісти
Якось на днях дивився спічь Дерипаски... Він там вже відкрито Москву нах посилає і каже шо Сибір самодостатній і треба переносити столицю в Сибір !

Процес пішов...
показати весь коментар
05.03.2022 23:46 Відповісти
хай та дерибаска станет там президентом, а проститутка рыпка первой бледей, лишь бы Сыбир отделился от московии
показати весь коментар
05.03.2022 23:52 Відповісти
Нам цю наволоч потрібно перебороти. Ще тижнів два, я думаю. Потрібно тільки макимум поставок зброї.
Я дуже переживав за південні регіони в плані мінімального супротиву. Але побачив, що помилився.
Перелом наступить.
Це ж вони почали затівати усілякі варіанти переговорів. І з нами, і з Ізраілем і турок вже підключили. А в перші два дні не те що говорити не хотів, він навіть не відповідав - нету вас.
Вони спішать, поки мають козирі ставити умови. Через два тижні що буде?
Полізе ставити єдину умову - ЯЗ?
Людей дуже шкода....
показати весь коментар
06.03.2022 00:15 Відповісти
В ідеалі для нас буде - якщо рашка розвалиться на кілька окремих "держав".
показати весь коментар
06.03.2022 00:46 Відповісти


показати весь коментар
06.03.2022 01:07 Відповісти

Голограмма? На новом видео путина (*****) заметили вероятный монтаж..



Президент россии Владимир Путин *****, по данным российских говноСМИ, провел 5 марта встречу с женщинами-пилотКами и стюардессКами.
Однако на видео этой встречи были замечены нюансы, которые указывают на монтаж.
На фрагменте видео видно, что при движении рук Путина ***** картинка на фоне не двигается. А это может указывать на монтаж видео.
"путину настолько страшно выходить из бункера, что он выступает перед нарисованными женщинами с нарисованным микрофоном. А может, путина давно не существует, и он просто голограмма?

Второй нюанс, Владимир Путин ***** с большой осторожностью проводит встречи с различными визитерами и держится от своих гостей на очень большом расстоянии. Однако со стюардессами и женщинами-пилотами Путин сел за один стол, и на очень близком расстоянии. Получается что путин доверяет стюардессам больше, чем лаврову?
https://t.me/luxta_tv/4197
показати весь коментар
05.03.2022 23:48 Відповісти
Там президентский самолет на форсаже упылил в США... мож хутю уже и изолировали...
показати весь коментар
05.03.2022 23:50 Відповісти
говорят, шо поехали своих нон грата дипломатов забирать...
х/з их тварей знает...брешут жеж с рождения )))
показати весь коментар
05.03.2022 23:54 Відповісти
есть и другая версия
показати весь коментар
06.03.2022 00:29 Відповісти
потому и написал - х/з шо там по-правде !
показати весь коментар
06.03.2022 00:31 Відповісти
дипломатов уже вывезли чартерным рейсом
показати весь коментар
06.03.2022 03:38 Відповісти
Так, це правда. Випхали дипломатів. Лаврун, начебто, за ними сам зібрався, напевно, буде по вухах їздити. Але я не второпаю, нащо їхати казна куди, щоб тебе послали *****. По Скайпу ж швидше, нє?
показати весь коментар
06.03.2022 01:10 Відповісти
Это как в фильме "Эквилибриум" с отцами основателями
показати весь коментар
05.03.2022 23:53 Відповісти
Може він, просто, сере в штані неконтрольовано і не хоче, щоб люди нюхали його бздо, тому так далеко сідає від всіх?
показати весь коментар
06.03.2022 00:23 Відповісти
***
в бункере ***** поменялся график проветривания -
теперь проветривают каждые пол часа )))
показати весь коментар
06.03.2022 00:32 Відповісти
От Вам смішно... А нащо воно з собою власну сральню тоді тягає: Путін возить із собою за кордон навіть біосортир
показати весь коментар
06.03.2022 00:53 Відповісти
та шо там сральня...воно ще коли було виїздне з собою крізь і свій кухлик тягало )))) стидоба ))))

показати весь коментар
06.03.2022 00:59 Відповісти
Сцикло...
показати весь коментар
06.03.2022 01:22 Відповісти
Лучше бы молчал тот Кика... чем так скользко обходить остроугольные вопросы. Наполовину ватан.
показати весь коментар
05.03.2022 23:48 Відповісти
немає "поганих" рашистів і "добрих",адже коли "погані" рашисти сіяли смерть в Україні і розруху,то "добрі" мовчали.
показати весь коментар
05.03.2022 23:50 Відповісти
гарни-гарні труни, поганим- погані
показати весь коментар
06.03.2022 01:29 Відповісти
Да, реальные угрозы от существования этой ********** бензоколонки сильно превышают потенциальные проблемы от ее ликвидации.
показати весь коментар
06.03.2022 00:03 Відповісти
 
 