Путін занапастив свою країну, - Кікабідзе

Грузинський актор, кінорежисер, сценарист і співак Вахтанг Кікабідзе вважає, що вже найближчим часом росіяни відчують на собі наслідки нападу Росії на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку Кікабідзе висловив в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.

"Путін занапастив свою країну, це однозначно. Якщо навіть, не дай боже, я не можу собі цього уявити, Україна здасться, однаково Росія у програші буде. У будь-якому разі. Не буде кока-коли, фільмів, бензину – нічого не буде. Це все за тиждень почне дуже працювати в Росії", – сказав Кікабідзе.



Нічого не зміниться, "якщо ця людина випадково не випаде з вікна (це називають випадковою смертю)", - вважає актор.



Журналіст запитав, санкції проти РФ за агресію щодо України мають стосуватися лише російської еліти чи всього народу.

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"Думаю, що санкції торкнуться всієї Росії. Хоча взагалі я не прихильник підтримувати тяжкості народу. Тому що їхній президент веде війну і війна стосується однієї людини", – вважає Кікабідзе.



В інтерв'ю актор звернувся до росіян.



"Дуже скоро ви на собі відчуєте, що накоїв Путін. Я не маю на увазі війну. Йдеться про санкції, які зараз накладено на Росію", – попередив актор.

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