Путін занапастив свою країну, - Кікабідзе
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Грузинський актор, кінорежисер, сценарист і співак Вахтанг Кікабідзе вважає, що вже найближчим часом росіяни відчують на собі наслідки нападу Росії на Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку Кікабідзе висловив в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитрові Гордону.
"Путін занапастив свою країну, це однозначно. Якщо навіть, не дай боже, я не можу собі цього уявити, Україна здасться, однаково Росія у програші буде. У будь-якому разі. Не буде кока-коли, фільмів, бензину – нічого не буде. Це все за тиждень почне дуже працювати в Росії", – сказав Кікабідзе.
Нічого не зміниться, "якщо ця людина випадково не випаде з вікна (це називають випадковою смертю)", - вважає актор.
Журналіст запитав, санкції проти РФ за агресію щодо України мають стосуватися лише російської еліти чи всього народу.
"Думаю, що санкції торкнуться всієї Росії. Хоча взагалі я не прихильник підтримувати тяжкості народу. Тому що їхній президент веде війну і війна стосується однієї людини", – вважає Кікабідзе.
В інтерв'ю актор звернувся до росіян.
"Дуже скоро ви на собі відчуєте, що накоїв Путін. Я не маю на увазі війну. Йдеться про санкції, які зараз накладено на Росію", – попередив актор.
Будь ласка, зачекайте...
Там 140 миллионов *********. Голод, нищета и ****** на ближайшие лет 100, должны коснуться каждого!!!
Процес пішов...
Я дуже переживав за південні регіони в плані мінімального супротиву. Але побачив, що помилився.
Перелом наступить.
Це ж вони почали затівати усілякі варіанти переговорів. І з нами, і з Ізраілем і турок вже підключили. А в перші два дні не те що говорити не хотів, він навіть не відповідав - нету вас.
Вони спішать, поки мають козирі ставити умови. Через два тижні що буде?
Полізе ставити єдину умову - ЯЗ?
Людей дуже шкода....
Голограмма? На новом видео путина (*****) заметили вероятный монтаж..
Президент россии
Владимир Путин*****, по данным российских говноСМИ, провел 5 марта встречу с женщинами-пилотКами и стюардессКами.
Однако на видео этой встречи были замечены нюансы, которые указывают на монтаж.
На фрагменте видео видно, что при движении рук
Путина***** картинка на фоне не двигается. А это может указывать на монтаж видео.
"путину настолько страшно выходить из бункера, что он выступает перед нарисованными женщинами с нарисованным микрофоном. А может, путина давно не существует, и он просто голограмма?
Второй нюанс,
Владимир Путин***** с большой осторожностью проводит встречи с различными визитерами и держится от своих гостей на очень большом расстоянии. Однако со стюардессами и женщинами-пилотами Путинсел за один стол, и на очень близком расстоянии. Получается что путин доверяет стюардессам больше, чем лаврову?
https://t.me/luxta_tv/4197
х/з их тварей знает...брешут жеж с рождения )))
в бункере ***** поменялся график проветривания -
теперь проветривают каждые пол часа )))