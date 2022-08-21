Кікабідзе передав кошти від ювілейного концерту на ЗСУ

Легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу ЗСУ всі кошти, зібрані від ювілейного концерту в Батумі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Грузия Online".

Концерт на честь 84-річчя Кікабідзе відбувся в Батумі 19 липня. Шоу було присвячене Україні, був аншлаг.

Кошти від концерту артист витратив на мікроавтобус із сухпайком для українських військовиків. Його вже доправили в Україну й передадуть до артилерійської бригади №26.

Кікабідзе планує найближчим часом виступити в Україні. "Українці - дуже мужній народ", - сказав він.

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Раніше Кікабідзе називав війну РФ проти України справжнім геноцидом та казав, що вже був в Україні після початку повномасштабної агресії.

"Це страшне видовище. Такого я не бачив навіть у кіно. Зараз міста, в які я раніше літав із концертами, - нічого немає. Усе зрівняли із землею. Нічого не залишилося. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять, віддають у якісь далекі країни. Коли вибухають дитбудинки, коли підривають пологові будинки, дитячі садки. У мене язик не повертається", - казав Кікабідзе.

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Путіна Кікабідзе порівнював зі Сталіним, який "половину інтелігенції перестріляв свого часу".