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Новини Війна
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Кікабідзе передав кошти від ювілейного концерту на ЗСУ

кікабідзе

Легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу ЗСУ всі кошти, зібрані від ювілейного концерту в Батумі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Грузия Online".

Концерт на честь 84-річчя Кікабідзе відбувся в Батумі 19 липня. Шоу було присвячене Україні, був аншлаг.

Кошти від концерту артист витратив на мікроавтобус із сухпайком для українських військовиків. Його вже доправили в Україну й передадуть до артилерійської бригади №26.

Кікабідзе планує найближчим часом виступити в Україні. "Українці - дуже мужній народ", - сказав він.

Читайте: Путін занапастив свою країну, - Кікабідзе

Раніше Кікабідзе називав війну РФ проти України справжнім геноцидом та казав, що вже був в Україні після початку повномасштабної агресії.

"Це страшне видовище. Такого я не бачив навіть у кіно. Зараз міста, в які я раніше літав із концертами, - нічого немає. Усе зрівняли із землею. Нічого не залишилося. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять, віддають у якісь далекі країни. Коли вибухають дитбудинки, коли підривають пологові будинки, дитячі садки. У мене язик не повертається", - казав Кікабідзе.

Також читайте: Бар у Грузії запровадив "візи" для росіян. ДОКУМЕНТ

Путіна Кікабідзе порівнював зі Сталіним, який "половину інтелігенції перестріляв свого часу".

Автор: 

Грузія (1854) Кікабідзе Вахтанг (13) допомога (8484) ЗСУ (7717)


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Топ коментарі
+74
Людина з великим серцем і повагою до України.
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21.08.2022 09:45 Відповісти
+62
Твої года - твое богатство! Дуже дякуем друже України! Дай Бог тобі многая літа!
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21.08.2022 09:47 Відповісти
+57
дякую, генацвале!
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21.08.2022 09:46 Відповісти
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Людина з великим серцем і повагою до України.
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21.08.2022 09:45 Відповісти
дякую, генацвале!
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21.08.2022 09:46 Відповісти
Твої года - твое богатство! Дуже дякуем друже України! Дай Бог тобі многая літа!
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21.08.2022 09:47 Відповісти
велика подяка від українців-
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21.08.2022 09:48 Відповісти
Фрагмент пісні Вахтанга 1980 року:
Я часто время торопил
Привык во все дела впрягаться
Пускай я денег не скопил
Мои года - мое богатство
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21.08.2022 09:49 Відповісти
Огромное спасибо и огромный респект этому человеку.
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21.08.2022 09:53 Відповісти
Живи ещё 111 лет, батоно Вахтанг!
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21.08.2022 09:55 Відповісти
Ненависть до рашистської пітьми у таких людей не вимірюється ніякими грошима.
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21.08.2022 09:56 Відповісти
Кикабидзе -точка!
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21.08.2022 09:59 Відповісти
Це правильний Ваха! Цього Ваху я люблю! Саме віндля мене представляє Грузію. Ту Грузію куди хочеться поїхати, де хочеться гостювати, яку хочеться притиснути в братських обіймах до свого серця! Саме це і є справжнвюім Сакартвело!
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21.08.2022 10:04 Відповісти
Вахою його не називають. Буба!
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22.08.2022 03:50 Відповісти
გაიხარე. შენხარ. ნამდვილი. ქართველი დიდი მადლობა გენაცვალე
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21.08.2022 10:10 Відповісти
Цікаво, що передав для ЗСУ 95 квартал.
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21.08.2022 10:13 Відповісти
Зеленые "прибарахляются",чтоб внукам хватило,остальные расходы в их планы не входят.
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21.08.2022 10:17 Відповісти
Три вагони нічого, і ще півтора пустих склада з тим же товаром.
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21.08.2022 12:18 Відповісти
Интеллигент,Артист,Человек с большой буквы
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21.08.2022 10:14 Відповісти
Человечище!
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21.08.2022 10:16 Відповісти
Велика шана другу України Вахтангу Кікабідзе!
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21.08.2022 10:18 Відповісти
Велика подяка другові українського народу.
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21.08.2022 10:18 Відповісти
Вахтанг Кикабидзе - элита грузинского народа!
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21.08.2022 10:22 Відповісти
Дай Боже йому здоров'я і сил для творчості
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21.08.2022 10:22 Відповісти
Дякуємо, пане Вахтанг!

Здоров'я та наснаги у боротьбі за волю Сакартцвело та України!

"За нашу та вашу свободу!"
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21.08.2022 10:23 Відповісти
Порядна людина ...такою був завжди !!!
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21.08.2022 10:26 Відповісти
Кикабидзе глыба!!
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21.08.2022 10:27 Відповісти
Велика людина з великою душею. Дякуємо за кошти і звичайно за підтримку.
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21.08.2022 10:32 Відповісти
Дякуемо ‼️‼️‼️
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21.08.2022 10:37 Відповісти
Настоящий мужчина,который не смотря на его года хорошо держится,здраво мыслит,и имеет состродание и милосердие.то чему людям фанатам совка так и не хватает.человек который не прогнулся ради политики кабаева,и человек который лишь олицетворяет добро.
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21.08.2022 10:41 Відповісти
Щира подяка, батоно Вахтанг.
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21.08.2022 10:45 Відповісти
Ось де справжній - ЧОЛОВІЧИЩЕ!!!
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21.08.2022 11:02 Відповісти
Це справжній Грузин і цім все сказано!
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21.08.2022 11:09 Відповісти
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21.08.2022 11:24 Відповісти
Мужик! Глубоко уважаю. Долгих лет.
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21.08.2022 11:39 Відповісти
Настоящий сын Грузинского народа .
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21.08.2022 12:00 Відповісти
Кікабідзе не зраджує собі! Це і є справжня порядність!
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21.08.2022 13:14 Відповісти
Повага й шанування всьому грузинському народу і особисто до пана Вахтанга Кікабідзе. Дякуємо!
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21.08.2022 13:14 Відповісти
КІКАБІДЗЕ ВАХТАНГ, Вам велика подяка.
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21.08.2022 13:55 Відповісти
Velika Povaga ta Podyaka mudriy i gidniy Lyudini !
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21.08.2022 14:00 Відповісти
Кікабідзе - це символ грузинської нації. Це свята людина.
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21.08.2022 14:09 Відповісти
 
 