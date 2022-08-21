Кікабідзе передав кошти від ювілейного концерту на ЗСУ
Легендарний грузинський артист Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу ЗСУ всі кошти, зібрані від ювілейного концерту в Батумі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Грузия Online".
Концерт на честь 84-річчя Кікабідзе відбувся в Батумі 19 липня. Шоу було присвячене Україні, був аншлаг.
Кошти від концерту артист витратив на мікроавтобус із сухпайком для українських військовиків. Його вже доправили в Україну й передадуть до артилерійської бригади №26.
Кікабідзе планує найближчим часом виступити в Україні. "Українці - дуже мужній народ", - сказав він.
Раніше Кікабідзе називав війну РФ проти України справжнім геноцидом та казав, що вже був в Україні після початку повномасштабної агресії.
"Це страшне видовище. Такого я не бачив навіть у кіно. Зараз міста, в які я раніше літав із концертами, - нічого немає. Усе зрівняли із землею. Нічого не залишилося. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять, віддають у якісь далекі країни. Коли вибухають дитбудинки, коли підривають пологові будинки, дитячі садки. У мене язик не повертається", - казав Кікабідзе.
Путіна Кікабідзе порівнював зі Сталіним, який "половину інтелігенції перестріляв свого часу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я часто время торопил
Привык во все дела впрягаться
Пускай я денег не скопил
Мои года - мое богатство
Здоров'я та наснаги у боротьбі за волю Сакартцвело та України!
"За нашу та вашу свободу!"