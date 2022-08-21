Кикабидзе передал деньги от юбилейного концерта на ВСУ
Легендарный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе потратил на помощь для ВСУ все средства, собранные от юбилейного концерта в Батуми.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Грузия Online".
Концерт в честь 84-летия Кикабидзе прошел в Батуми 19 июля. Шоу было посвящено Украине и прошло с аншлагам.
Денежные средства от концерта артист потратил на микроавтобус с сухпайком для украинских военных. Его уже доставили в Украину и передадут артиллерийской бригаде №26.
Кикабидзе планирует в ближайшее время выступить в Украине. "Украинцы – очень мужественный народ", - сказал он.
Ранее Кикабидзе называл войну РФ против Украины настоящим геноцидом и говорил, что уже был в Украине после начала полномасштабной агрессии.
"Это страшное зрелище. Такого я не видел даже в кино. Сейчас города, в которые я раньше летал с концертами, - ничего нет. Все сравнили с землей. Ничего не осталось. А что еще называется геноцидом? Когда детей вывозят, отдают в какие-то далекие страны. Когда взрываются детдома, когда взрывают роддомы, детские сады. У меня язык не поворачивается", - говорил Кикабидзе.
Путина Кикабидзе сравнивал со Сталиным, который "половину интеллигенции перестрелял в свое время".
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