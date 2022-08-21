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Новости Война
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Кикабидзе передал деньги от юбилейного концерта на ВСУ

кікабідзе

Легендарный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе потратил на помощь для ВСУ все средства, собранные от юбилейного концерта в Батуми.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Грузия Online".

Концерт в честь 84-летия Кикабидзе прошел в Батуми 19 июля. Шоу было посвящено Украине и прошло с аншлагам.

Денежные средства от концерта артист потратил на микроавтобус с сухпайком для украинских военных. Его уже доставили в Украину и передадут артиллерийской бригаде №26.

Кикабидзе планирует в ближайшее время выступить в Украине. "Украинцы – очень мужественный народ", - сказал он.

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Ранее Кикабидзе называл войну РФ против Украины настоящим геноцидом и говорил, что уже был в Украине после начала полномасштабной агрессии.

"Это страшное зрелище. Такого я не видел даже в кино. Сейчас города, в которые я раньше летал с концертами, - ничего нет. Все сравнили с землей. Ничего не осталось. А что еще называется геноцидом? Когда детей вывозят, отдают в какие-то далекие страны. Когда взрываются детдома, когда взрывают роддомы, детские сады. У меня язык не поворачивается", - говорил Кикабидзе.

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Путина Кикабидзе сравнивал со Сталиным, который "половину интеллигенции перестрелял в свое время".

Автор: 

Грузия (4506) Кикабидзе Вахтанг (27) помощь (7903) ВСУ (6735)


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Топ комментарии
+74
Людина з великим серцем і повагою до України.
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21.08.2022 09:45 Ответить
+62
Твої года - твое богатство! Дуже дякуем друже України! Дай Бог тобі многая літа!
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21.08.2022 09:47 Ответить
+57
дякую, генацвале!
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21.08.2022 09:46 Ответить
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Людина з великим серцем і повагою до України.
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21.08.2022 09:45 Ответить
дякую, генацвале!
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21.08.2022 09:46 Ответить
Твої года - твое богатство! Дуже дякуем друже України! Дай Бог тобі многая літа!
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21.08.2022 09:47 Ответить
велика подяка від українців-
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21.08.2022 09:48 Ответить
Фрагмент пісні Вахтанга 1980 року:
Я часто время торопил
Привык во все дела впрягаться
Пускай я денег не скопил
Мои года - мое богатство
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21.08.2022 09:49 Ответить
Огромное спасибо и огромный респект этому человеку.
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21.08.2022 09:53 Ответить
Живи ещё 111 лет, батоно Вахтанг!
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21.08.2022 09:55 Ответить
Ненависть до рашистської пітьми у таких людей не вимірюється ніякими грошима.
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21.08.2022 09:56 Ответить
Кикабидзе -точка!
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21.08.2022 09:59 Ответить
Це правильний Ваха! Цього Ваху я люблю! Саме віндля мене представляє Грузію. Ту Грузію куди хочеться поїхати, де хочеться гостювати, яку хочеться притиснути в братських обіймах до свого серця! Саме це і є справжнвюім Сакартвело!
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21.08.2022 10:04 Ответить
Вахою його не називають. Буба!
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22.08.2022 03:50 Ответить
გაიხარე. შენხარ. ნამდვილი. ქართველი დიდი მადლობა გენაცვალე
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21.08.2022 10:10 Ответить
Цікаво, що передав для ЗСУ 95 квартал.
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21.08.2022 10:13 Ответить
Зеленые "прибарахляются",чтоб внукам хватило,остальные расходы в их планы не входят.
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21.08.2022 10:17 Ответить
Три вагони нічого, і ще півтора пустих склада з тим же товаром.
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21.08.2022 12:18 Ответить
Интеллигент,Артист,Человек с большой буквы
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21.08.2022 10:14 Ответить
Человечище!
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21.08.2022 10:16 Ответить
Велика шана другу України Вахтангу Кікабідзе!
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21.08.2022 10:18 Ответить
Велика подяка другові українського народу.
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21.08.2022 10:18 Ответить
Вахтанг Кикабидзе - элита грузинского народа!
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21.08.2022 10:22 Ответить
Дай Боже йому здоров'я і сил для творчості
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21.08.2022 10:22 Ответить
Дякуємо, пане Вахтанг!

Здоров'я та наснаги у боротьбі за волю Сакартцвело та України!

"За нашу та вашу свободу!"
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21.08.2022 10:23 Ответить
Порядна людина ...такою був завжди !!!
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21.08.2022 10:26 Ответить
Кикабидзе глыба!!
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21.08.2022 10:27 Ответить
Велика людина з великою душею. Дякуємо за кошти і звичайно за підтримку.
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21.08.2022 10:32 Ответить
Дякуемо ‼️‼️‼️
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21.08.2022 10:37 Ответить
Настоящий мужчина,который не смотря на его года хорошо держится,здраво мыслит,и имеет состродание и милосердие.то чему людям фанатам совка так и не хватает.человек который не прогнулся ради политики кабаева,и человек который лишь олицетворяет добро.
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21.08.2022 10:41 Ответить
Щира подяка, батоно Вахтанг.
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21.08.2022 10:45 Ответить
Ось де справжній - ЧОЛОВІЧИЩЕ!!!
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21.08.2022 11:02 Ответить
Це справжній Грузин і цім все сказано!
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21.08.2022 11:09 Ответить
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21.08.2022 11:24 Ответить
Мужик! Глубоко уважаю. Долгих лет.
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21.08.2022 11:39 Ответить
Настоящий сын Грузинского народа .
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21.08.2022 12:00 Ответить
Кікабідзе не зраджує собі! Це і є справжня порядність!
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21.08.2022 13:14 Ответить
Повага й шанування всьому грузинському народу і особисто до пана Вахтанга Кікабідзе. Дякуємо!
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21.08.2022 13:14 Ответить
КІКАБІДЗЕ ВАХТАНГ, Вам велика подяка.
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21.08.2022 13:55 Ответить
Velika Povaga ta Podyaka mudriy i gidniy Lyudini !
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21.08.2022 14:00 Ответить
Кікабідзе - це символ грузинської нації. Це свята людина.
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21.08.2022 14:09 Ответить
 
 