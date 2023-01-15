Моравецький про обстріл Дніпра: Росію треба негайно зупинити

Росія свідомо вчиняє воєнні злочини проти цивільного населення України, її потрібно негайно зупинити.

Про це заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія свідомо вчиняє чергові воєнні злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми повинні діяти негайно, щоб зупинити її", - закликав Моравецький, який розмістив у дописі відео зруйнованого будинку в Дніпрі.

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Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.

Станом на вечір 15 січня президент Зеленський повідомив - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини