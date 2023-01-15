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Моравецький про обстріл Дніпра: Росію треба негайно зупинити

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

обстріл,дніпро

Росія свідомо вчиняє воєнні злочини проти цивільного населення України, її потрібно негайно зупинити.

Про це заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія свідомо вчиняє чергові воєнні злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми повинні діяти негайно, щоб зупинити її", - закликав Моравецький, який розмістив у дописі відео зруйнованого будинку в Дніпрі.

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Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.

Станом на вечір 15 січня президент Зеленський повідомив - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини
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Топ коментарі
+9
и не только расею......
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15.01.2023 23:34
+7
Хто, хто... Найверховніший клоун.
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15.01.2023 23:41
+6
Ермак і Портнов
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15.01.2023 23:52
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и не только расею......
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15.01.2023 23:34 Відповісти
Хто, хто... Найверховніший клоун.
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15.01.2023 23:41 Відповісти
Патриотичный канал выгнал одного из самых патриотичных ведущих М. Вересня. После этого, он стал уже не патриотичным каналом, а таким же дерьмом, а и хуже...
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15.01.2023 23:52 Відповісти
Ермак і Портнов
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15.01.2023 23:52 Відповісти
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15.01.2023 23:57 Відповісти
Портянку пора вішати , при першій же нагоді появи його в
Украіні , бо саме за його списками , москальня знищує наших патріотів
і Героїв нашої краіни в окупаційних регіонах !😡
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16.01.2023 00:43 Відповісти
эта тварь уже далеко..... тут с ермаками-татаровыми и прочими шмарклями хотя бы разобраться......
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16.01.2023 00:48 Відповісти
і знову це - одіозний. Одіозний, це той, хто викликає огиду, але він не обов"язково є зрадник, злочинець чи корупціонер. Мерлін Менсон - одіозний, Оззі Осборн і то не для всіх, як то кажуть у кожного своє почуття одіозності.
А портнов не одіозний, він злочинець, він зрадник, він корумпований, це кримінал.
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16.01.2023 01:32 Відповісти
А я знаю, а я знаю... Порошенко!
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16.01.2023 01:18 Відповісти
Що там танкова коаліція?
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15.01.2023 23:45 Відповісти
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16.01.2023 00:05 Відповісти
Пане Маровецький , може маєте якісь пігулки чи корисні поради від того , як зупинити цього кремлівського монстра , який цілеспрямовано знищує украінську націю ?
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16.01.2023 00:47 Відповісти
Прежде чем такое просить , нужно подумать, а что взамен. Он уже одно захотел, может этого мало? Нужно что-то еще?
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16.01.2023 01:03 Відповісти
треба зробити сильною свою державу, а цього не буде, допоки олігархи мають вплив на держінститути на всі гілки влади і на економіку країни. Вони як солітер, корупціонери-саботажники, саботують кожні наші вибори, а ми готові одне одного сварити хто обрав це лайно. Вони вже давно навчилися обходити демократичні засади і використовувати їх на свою користь, тому шуфріч завідує свободою слова у нас, а оборнпром віддається в руки проросійського шахрая. Нічого особистого ви не подумайте, просто нашім оліглархам до сраки наша боротьба, вони хотіли би щоб ми були сірою масою, як в рашці.
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16.01.2023 01:36 Відповісти
Зупинять росію, пане (пшепрашем - Ясновельможний Пане) Моравецький - нащадки УПА і С.Бандери, котрі зараз на фронтах України своєю кров"ю і кістками захищають у тому числі і Польщу. І котрих Ви, Ясновельможний, паплюжите на кождому кроці. Щось не "клеїться" у Вас, Ясновельможний...
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16.01.2023 09:05 Відповісти
Росію звичайно можна і треба зупинити але для цього потрібно багато зброї
Зараз Україна отримує зброю з різних країн також налагодила власне виробництво за кордоном
Росія вже не може випускати за добу 50-60 тис снарядів а випускає до 15 тис тобто поступово знижується міць рашистів
А Росію зупинять не дипломатичні переговори а військовим шляхом за умови накопичення великої кількості зброї
А те що думає Захід про переговори забудьте бо переговори з нацистами -фашистами не проводять а коли проводять то попадають у васальну залежність і країна перетворюється на колонію
В України один шлях вибивати рашистів зі своєї землі і все це не треба прив'язувати до часу бо на війні не знають точно коли буде звільнення
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16.01.2023 11:35 Відповісти
 
 