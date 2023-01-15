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Моравецький про обстріл Дніпра: Росію треба негайно зупинити
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія свідомо вчиняє воєнні злочини проти цивільного населення України, її потрібно негайно зупинити.
Про це заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія свідомо вчиняє чергові воєнні злочини проти мирного населення. Це нелюдяно. Ми повинні діяти негайно, щоб зупинити її", - закликав Моравецький, який розмістив у дописі відео зруйнованого будинку в Дніпрі.
Як відомо, внаслідок ракетного удару 14 січня по місту Дніпро була уражена цивільна багатоповерхівка. Сталася руйнація цілого під'їзду.
Станом на вечір 15 січня президент Зеленський повідомив - загинули 25 людей, з них 1 дитина.Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини
Топ коментарі
+9 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар15.01.2023 23:34
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+6 Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
показати весь коментар15.01.2023 23:52
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Будь ласка, зачекайте...
Украіні , бо саме за його списками , москальня знищує наших патріотів
і Героїв нашої краіни в окупаційних регіонах !😡
А портнов не одіозний, він злочинець, він зрадник, він корумпований, це кримінал.
Зараз Україна отримує зброю з різних країн також налагодила власне виробництво за кордоном
Росія вже не може випускати за добу 50-60 тис снарядів а випускає до 15 тис тобто поступово знижується міць рашистів
А Росію зупинять не дипломатичні переговори а військовим шляхом за умови накопичення великої кількості зброї
А те що думає Захід про переговори забудьте бо переговори з нацистами -фашистами не проводять а коли проводять то попадають у васальну залежність і країна перетворюється на колонію
В України один шлях вибивати рашистів зі своєї землі і все це не треба прив'язувати до часу бо на війні не знають точно коли буде звільнення