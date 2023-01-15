Пропоную Шольцу передати Україні 93 літаки "Tornadо", які виводяться з експлуатації, - Мельник
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Експосол у Німеччині, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу передати Києву 93 багатоцільові бойові літаки Tornado.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
"У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. Бундесвер має 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром будуть виведені з експлуатації та замінені F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не поставити ці Торнадо в Україну Бундесканцлер?", - написав він.
Топ коментарі
+20 андрей кувичинский
показати весь коментар15.01.2023 23:35
+13 Epic boxing
показати весь коментар15.01.2023 23:36
+13 Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар16.01.2023 00:00
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Будь ласка, зачекайте...
літаків "Tornadо"- просто супер 👍🏼🙁
Там вже все включено!
Автор картини - заслужений художник України Олександр Дорошенко.
https://scontent.fiev26-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/324072364_1666601767091605_1870053873159332228_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=kSr_dvU4EaUAX8a2KDA&_nc_ht=scontent.fiev26-1.fna&oh=00_AfAWyRMiLne-uxV0coZdKD9Z4zGkLbrxjJO7pUFksrP4Lg&oe=63CA0432
Музей українського живопису
З такими дипломатами, як Мельник, Україна ніколи не вступить до ЄС.
Що ж, на добраніч.
Люди дійсно повинні почати досліджувати, наскільки складно для України буде здійснювати технічне обслуговування абсолютно нових літаків, а тим часом у нас все ще багато літаків МіГ в Європі.
шоб вони там вдавились своїми літаками, танчіками та шлемами.
В жодному разі не сприймайте це як методичку.)
Быдло, попросить мог бы...
Рівень вуличної шпани.