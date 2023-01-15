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Німеччина (4567) літак (2015) Мельник Андрій (223) Шольц Олаф (734)

Пропоную Шольцу передати Україні 93 літаки "Tornadо", які виводяться з експлуатації, - Мельник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

літак,німеччина,tornado

Експосол у Німеччині, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник запропонував Федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу передати Києву 93 багатоцільові бойові літаки Tornado.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері. 

"У мене є творча пропозиція до наших німецьких друзів. Бундесвер має 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром будуть виведені з експлуатації та замінені F-35. Хоч це і старий реактивний винищувач, але все ж таки дуже потужний. Чому б не поставити ці Торнадо в Україну Бундесканцлер?", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскомандувач НАТО Ставрідіс закликав надати Україні винищувачі МіГ-29 і F-16

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+20
Шольц -хитрожопая нерпа. Он только обещает и поддерживает языком, на деле у него всегда находятся отмазки. На гансов вообще надежды очень мало.
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15.01.2023 23:35
+13
Дипломат думает, что такие вопросы решаются в триттере?
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15.01.2023 23:36
+13
Хто буде Україні передавати "нормальну" зброю...?!! коли по Верховній Раді бігають відкриті адепти руSSкого міра бойки з шуфричами та іншими ригіАналами зі слугами путіна?!
а Стефанчук називає Зрадника шуфрича нестор іванович....
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16.01.2023 00:00
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Ok, pal, try to do it
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16.01.2023 00:22 Відповісти
Let them give us a chance
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16.01.2023 00:33 Відповісти
угу команда літак лети.***** це торнадо,яке саме по собі специфічне,найближчий наш аналог це су-24,на яких у нас ніколи не було прям от дохрена пілотів,а тут майже сотня торнадо,та ше й задурно? а ху-ху не хо-хо?
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16.01.2023 00:29 Відповісти
Та нормальні розуміють, призвані вчаться, а хероям - хероєве.
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16.01.2023 00:26 Відповісти
А вам базікати.
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16.01.2023 00:34 Відповісти
. Edam das seine. І відразу наступне питання, For whom the bell tolls?
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16.01.2023 00:43 Відповісти
Okay,guy,night-night.
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16.01.2023 01:03 Відповісти
Буряти.. мокшанэ, кадирывці, дагі та інші якути - комі-пермякі..
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16.01.2023 01:12 Відповісти
Кацапів бити кращє з торнадо..
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16.01.2023 00:31 Відповісти
Вы Шольца прям без ножа режите. Он еле выкрутился чтобы не поставлять нам танки придумав что на их подготовку пойдет несколько лет. Зато вдуматься только что Шольц нам предлогает гарантии безопасности. С таким гарантом и врагов не нужно.
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16.01.2023 00:34 Відповісти
Мені до душі пропозиція Мельника щодо поставок Украіні
літаків "Tornadо"- просто супер 👍🏼🙁
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16.01.2023 00:35 Відповісти
Ну, якщо Мельник поставлятиме, то таки да.
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16.01.2023 00:49 Відповісти
Угу. Давайте сядемо, пальці позагинаємо, що нам ще до душі із військових поставок. Коли пальці на руках скінчаться, будемо на ногах перераховувати. Потім це діло обмиємо.
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16.01.2023 01:58 Відповісти
тим більше що утилізація буде досить дорого коштувати, німці що не хочуть зекономити і добру справу зробити?
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16.01.2023 01:15 Відповісти
Це ви плутаєте ********** і аероплани, IMHO.
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16.01.2023 01:23 Відповісти
ага послухали наївні брехуна мельника,їх ніхто ще навіть з озброєння не знімає.і НЕ ЗНІМЕ,доки не почнуть ставати на озброєння ф-35,нагадаю,німці ще жодно ф-35 не отримали,нема дурних списати те що працює і сидіти чекати коли нові прийдуть,тим більше на ф-35 черга на роки вперед,і німці десь в її кінці...
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16.01.2023 01:34 Відповісти
Шольц дочекається, що його призвище стане загальним, і відомим, і будуть хитрожопих боягузів називати шольцами!
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16.01.2023 01:33 Відповісти
як там ленд-ліз від ну дуже твердих на слово янки? що там по абрамсам? то чи тільки Шольц такий "боягуз"?
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16.01.2023 01:42 Відповісти
Сцикунами Шольцами.
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16.01.2023 01:51 Відповісти
Просто Шольцами!

Там вже все включено!
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16.01.2023 02:03 Відповісти
Напевно - Це як просто «Шаріковими».
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16.01.2023 02:09 Відповісти
Хєр штазі на це не погодиться. Жопошник сцикливий.
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16.01.2023 01:37 Відповісти
Якщо Німеччина не надасть Україні свої танки, то може побачити російські танки в Берліні... ЗСУ боронять всю Європу!
Автор картини - заслужений художник України Олександр Дорошенко.

https://scontent.fiev26-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/324072364_1666601767091605_1870053873159332228_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=kSr_dvU4EaUAX8a2KDA&_nc_ht=scontent.fiev26-1.fna&oh=00_AfAWyRMiLne-uxV0coZdKD9Z4zGkLbrxjJO7pUFksrP4Lg&oe=63CA0432
Музей українського живопису
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16.01.2023 02:00 Відповісти
Перші F35 почнуть надходити до Німеччини у 2026 році, тоді і спробуйте.
З такими дипломатами, як Мельник, Україна ніколи не вступить до ЄС.
Що ж, на добраніч.
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16.01.2023 02:18 Відповісти
бовдурам нічого не доведеш,почули як одне базікало висрало ,що хтось там щось знімати буде,і на його хайп повелись... Аналогічно пишу,що поки перші ф-35 не прийдуть до Німеччині,ніхто торнадо не займатиме,бо єврофайтерів одних малувато для Люфтваффе,але ж ні радості повні підгузки,бо "мельник знов нагнув клятих гансів"...
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16.01.2023 02:25 Відповісти
Я знаю, і багато українських газет не дуже надійні, коли йдеться про Німеччину, оскільки вони, як і я, покладаються на перекладача.
Люди дійсно повинні почати досліджувати, наскільки складно для України буде здійснювати технічне обслуговування абсолютно нових літаків, а тим часом у нас все ще багато літаків МіГ в Європі.
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16.01.2023 02:31 Відповісти
при сильному бажанні можна було б в американців просити щоб вони вимінювали ті ж самі сушки десь в азії,Індонезія має 40 су-30 чого б не пропонувати їм якісь умовні ф-16 а нам ті 30-ки...
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16.01.2023 04:11 Відповісти
Мельник-страшний сон німецьких політиків і він все робить так як треба... Чим більше суспільного резонансу, тим більше на виході результат... Pfiat di
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16.01.2023 02:26 Відповісти
як його пердіння писком прискорить прибуття ф-35 на заміну Торнадо?
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16.01.2023 02:41 Відповісти
Україна не вступила до ЄС з такими канцлерами штазі, які на зарплатні у *****.

шоб вони там вдавились своїми літаками, танчіками та шлемами.
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16.01.2023 02:55 Відповісти
Шлёма - это их усё, а вы вот так вот, по тухесу...
В жодному разі не сприймайте це як методичку.)
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16.01.2023 05:13 Відповісти
"пропоную..."

Быдло, попросить мог бы...
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16.01.2023 02:24 Відповісти
Бидло-твоєї мами син
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16.01.2023 02:27 Відповісти
Не брат ты мне
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16.01.2023 02:53 Відповісти
Я не розумію твого свинособачого язьіка
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16.01.2023 03:04 Відповісти
Треба просити все по максимуму- передати Києву 93 багатоцільові бойові літаки Tornado це саме те чого треба чекати від Шольца США не поспішають з цим кроком а тут Шольц) Побачім як він передасть ТАНКИ його умови віконали тут вже надо отвечать за базар або йти у видставку як у них там прийнято , накосяціл сразу ухожу .
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16.01.2023 06:19 Відповісти
Ага, зараз і передасть!!! Їх же ще рік фарбувати треба.
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16.01.2023 07:10 Відповісти
Надеюсь от немецкого населения тщательно скрывают эти бесконечные требования и хамство украинских политиков. Я бы через пару месяцев послал таких "просителей".
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16.01.2023 07:26 Відповісти
Ну звісно це просто жах зате кацапи такі милі і пухнасті - вони постійно торочать про "можем повторить" нанесення ударів (в тому числі ядерних ) і подібне а посилати треба українців ну ОК.
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16.01.2023 07:46 Відповісти
Mihail IX , Я вам больше скажу , так же скрывают , от Немцев, подготовку референдума по отделению ,Восточной Германии . И оккупацию Польши и Прибалтики . Зачем, им знать про такое Хамство, по факту проснутся уже в ГДР с соседкой ПНР . И я не шучу , почекайте.
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16.01.2023 08:07 Відповісти
У Шольца теперь предынфарктное состояние. Вся жизнь на таблетках.
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16.01.2023 09:42 Відповісти
надеюсь, Мельник знает, кто будет пилотировать и обслуживать эти самолёты, на каких аэродромах они будут базироваться, какие боеприпасы следует подогнать и сколько времени займёт процесс подготовки к их применению
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16.01.2023 11:35 Відповісти
Мельник, як звичайний, пи..ун, знає усе! Особливо що стосується того, як привернути до себе увагу пер.і..ям на гілляці.
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16.01.2023 12:38 Відповісти
Йому це і нафіг не потрібно: це бидло-хайпер.
Рівень вуличної шпани.
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16.01.2023 14:49 Відповісти
Набагато гірше. Торнадо, як багатоцільові літаки, можуть використовуватися в якості носіів тактичної ЯЗ. Робіть висновки, про що меле мельник.
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16.01.2023 19:43 Відповісти
nu tak Tornado mozhna vzyaty, a YAO do nyogo ne dadut - os i ves zapobizhnyk.
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17.01.2023 22:28 Відповісти
Give Ukraine those old toys. We know how to use them effectively, and we learn fast and we are universal soldiers.
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17.01.2023 22:26 Відповісти
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