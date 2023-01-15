Лубінець анонсував візити до України омбудсменів Угорщини й Румунії

Омбудсмени Угорщини та Румунії, де критично оцінюють новий закон України про національні меншини, готові відвідати нашу державу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Деталі розкривати не можу, але домовилися провести спільні поїздки. Я поїду в Угорщину, де організують зустрічі з проблемних питань на рівні омбудсменів, представників парламенту, уряду. Окремо проведемо зустріч з українською діаспорою, аби подивитися, як Угорщина захищає права української діаспори всередині. Потім приїдемо в Україну і зустрінемося в місцях компактного проживання угорської національної меншини в Україні, де покажемо, як захищаємо права угорської національної меншини, і після цього, можливо, підпишемо дорожню карту", - розповів омбудсмен.

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За його словами, багатьом питанням, що фактично не мають підґрунтя, надають політичного забарвлення.

"Ми попередньо домовилися, що омбудсмен Румунії приїде в Україну, аби відвідати місця компактного проживання румунської національної меншини і подивитися на місці, що насправді відбувається, яким чином держава Україна захищає їхні права", - сказав Лубінець.

Він також поінформував, що зустрівся з омбудсменкою Грузії, зокрема обговорив можливість відвідати Саакашвілі.

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