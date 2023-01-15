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Лубінець анонсував візити до України омбудсменів Угорщини й Румунії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

лубінець

Омбудсмени Угорщини та Румунії, де критично оцінюють новий закон України про національні меншини, готові відвідати нашу державу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Деталі розкривати не можу, але домовилися провести спільні поїздки. Я поїду в Угорщину, де організують зустрічі з проблемних питань на рівні омбудсменів, представників парламенту, уряду. Окремо проведемо зустріч з українською діаспорою, аби подивитися, як Угорщина захищає права української діаспори всередині. Потім приїдемо в Україну і зустрінемося в місцях компактного проживання угорської національної меншини в Україні, де покажемо, як захищаємо права угорської національної меншини, і після цього, можливо, підпишемо дорожню карту", - розповів омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна передала Росії список з 800 поранених полонених для репатріації, - Лубінець

За його словами, багатьом питанням, що фактично не мають підґрунтя, надають політичного забарвлення.

"Ми попередньо домовилися, що омбудсмен Румунії приїде в Україну, аби відвідати місця компактного проживання румунської національної меншини і подивитися на місці, що насправді відбувається, яким чином держава Україна захищає їхні права", - сказав Лубінець.

Він також поінформував, що зустрівся з омбудсменкою Грузії, зокрема обговорив можливість відвідати Саакашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розглядає можливу роль Туреччини як країни-покровительки, - Лубінець

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Угорщини? Опять цоббики будут вонять про притеснение ******** закарпатья и блочить все что могут...
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15.01.2023 23:55
+7
Вже і румуни приєдналися до ********.
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15.01.2023 23:49
+7
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16.01.2023 00:55
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Вже і румуни приєдналися до ********.
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15.01.2023 23:49 Відповісти
Угорщина та Румунія безконтрольно роздають паспорти в Україні, навіщо нам з ними вести перемовини? Про що? Про їх підривну діяльність?
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15.01.2023 23:59 Відповісти
Про мадярів знаю, а отпро Румунією такого ще не чув.
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16.01.2023 03:21 Відповісти
наша влада не захищає наші національні інтереси тільки інтереси олігархів, а значить тут любий може прийти і "порєшать"
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16.01.2023 01:13 Відповісти
Це все йде від нашої "влади" !
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16.01.2023 08:30 Відповісти
Не "швиди"! У румунів свій "головняк" з мадярами - "секеї" Словаки свою меншину мадярську "поставили на місце" а зараз те саме пробують робить і румуни Однак їм потрібно ураховувать цей чинник Але ж в Румунії теж є достатньо "кацапні пропагандонської" А ще молдовська проросійська "вата" смальцю додає Колись одна розумна людина сказала приблизно такі слова: "Коли починаються крики про утиски російської мови в Україні, згадуйте: "російськомовні" виступають не проти утисків російської мови а за небажання вивчить мову держави в якій живуть - українську!"
Те ж саме і з "романомовною меншиною" в Україні Більшість так званих "румунів" в Україні румунами є лише за прізвищем Ні мови ні традицій румунських вони не знають (Як не знають і української) Вони - "совки" і живуть наративами які вливаються через російські телеканали І потім "бузять" самі не знаючи чого ж вони хочуть
От хай румун приїде в Україну і порівняє відношення української влади до румунської меншини із порядками в своїй! Товариш(учитель з Буджака) написав - румунські діти прогулюють уроки румунської - бо це для них додаткове навантаження А батьки на це уваги не звертають То про які "утиски" може йти мова?
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16.01.2023 05:38 Відповісти
може не на часі мадяр приймати ?
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15.01.2023 23:50 Відповісти
Хіба це начасі...?
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15.01.2023 23:52 Відповісти
Угорщини? Опять цоббики будут вонять про притеснение ******** закарпатья и блочить все что могут...
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15.01.2023 23:55 Відповісти
Вимагатимуть повернути турула - символ "мадярскава міра" назад на український замок.
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16.01.2023 03:22 Відповісти
я вам скажу, когда на границе я заехал на заправку, и там ******* обратились ко мне на цоббницком, это писец как окуели они... и ещё им надо больше окуевания?
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15.01.2023 23:58 Відповісти
Интересно, и от чего они окуели? Вы им на чистом цоббницком ответили?
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16.01.2023 02:12 Відповісти
Jesli tak po pravde tak ne vengry,ne rumini necytajetsia nacionalnim mensinstvom,tak trudno skazat a ciom rec idiot.Tatari,karaimi eti cytajetsia
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15.01.2023 23:58 Відповісти
может украинцами займешься ********** зэленое?
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15.01.2023 23:59 Відповісти
украинцы пох, займемся делами ******** которые срут нам как только могут - приоритет зеленой власти...
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16.01.2023 00:04 Відповісти
****** геть береги втрачають. Угорців по правах людини запросити коли вони кацапських сатаністів підтримують.
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16.01.2023 00:06 Відповісти
..... покровителі.....
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16.01.2023 00:10 Відповісти
мадьярського гуляшу пожрать захотіли. шашлики з мокрою мівіною у оп-ників вже в печінках.
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16.01.2023 00:39 Відповісти
Цыганву венгерскую не пускать!
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16.01.2023 00:41 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

1 д. ·

Мерзить уже просто від думки, що щось таке поруч із тобою існує на цій планеті.

Пересмикує - так, ніби в мозку центр очищення організму от-от видасть наказ "виблювати!"

‼️Людство має виблювати з себе Росію - щоб не загинути від отруєння злом.

Вічна пам'ять загиблим дніпрянам.
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16.01.2023 00:42 Відповісти
Людство воліє приймати "метоклопрамід".
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16.01.2023 00:57 Відповісти
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16.01.2023 00:55 Відповісти
а вас бл..й тут не вистачає, мали би курви совість, у нас люди кожен день гинуть, а вони мозги компостують своїми захтянками. Най до кремля їдуть чи може етнічні угорці і румуни в Україні не страждають від постійних ракетних обстрілів, так само як всі?
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16.01.2023 01:12 Відповісти
Черговий паразит від д'Єрмака - чому він так активізувався нині?
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16.01.2023 01:13 Відповісти
єрмак робить нам сраку-мотику і всередині і назовні, говорили ж нам що він агент кремлівський, але це фігня, головне що для Президента він свій в доску. То саме повторюється що і до війни, попереджали що війна починається, а що Президент, що оп, що арестович шипіли "нагнєтают"
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16.01.2023 01:39 Відповісти
Нахрена вони потрібні в Україні , особливо *****?
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16.01.2023 04:05 Відповісти
жодного разу на Закарпатті не було ніяких акцій звичайної мадяроти або румун де вони висловлювалися про хоч якісь утиски. увесь цей піздёж про утиски нац меншин йде від організацій типу кмкс які сумлінно відробляють грошенята мадярського уряду розпускаючи метеоризм про нібито знущань над мадяротою Закарпаття...
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16.01.2023 07:38 Відповісти
Їх все влаштовувало коли їх змушували вивчати російську. А як стали вимагати вчити українську, то вони повстали.
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16.01.2023 08:28 Відповісти
расєйська то їх майже рідна мова)) вони ж ханте-мансі, братські народи...)
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16.01.2023 08:39 Відповісти
Цей Любінець-баламут ! Нічого хорошего чекати від нього не треба !
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16.01.2023 08:27 Відповісти
захисники труби
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17.01.2023 22:48 Відповісти
 
 