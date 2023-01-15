Лубінець анонсував візити до України омбудсменів Угорщини й Румунії
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Омбудсмени Угорщини та Румунії, де критично оцінюють новий закон України про національні меншини, готові відвідати нашу державу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
"Деталі розкривати не можу, але домовилися провести спільні поїздки. Я поїду в Угорщину, де організують зустрічі з проблемних питань на рівні омбудсменів, представників парламенту, уряду. Окремо проведемо зустріч з українською діаспорою, аби подивитися, як Угорщина захищає права української діаспори всередині. Потім приїдемо в Україну і зустрінемося в місцях компактного проживання угорської національної меншини в Україні, де покажемо, як захищаємо права угорської національної меншини, і після цього, можливо, підпишемо дорожню карту", - розповів омбудсмен.
За його словами, багатьом питанням, що фактично не мають підґрунтя, надають політичного забарвлення.
"Ми попередньо домовилися, що омбудсмен Румунії приїде в Україну, аби відвідати місця компактного проживання румунської національної меншини і подивитися на місці, що насправді відбувається, яким чином держава Україна захищає їхні права", - сказав Лубінець.
Він також поінформував, що зустрівся з омбудсменкою Грузії, зокрема обговорив можливість відвідати Саакашвілі.
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Те ж саме і з "романомовною меншиною" в Україні Більшість так званих "румунів" в Україні румунами є лише за прізвищем Ні мови ні традицій румунських вони не знають (Як не знають і української) Вони - "совки" і живуть наративами які вливаються через російські телеканали І потім "бузять" самі не знаючи чого ж вони хочуть
От хай румун приїде в Україну і порівняє відношення української влади до румунської меншини із порядками в своїй! Товариш(учитель з Буджака) написав - румунські діти прогулюють уроки румунської - бо це для них додаткове навантаження А батьки на це уваги не звертають То про які "утиски" може йти мова?
1 д. ·
Мерзить уже просто від думки, що щось таке поруч із тобою існує на цій планеті.
Пересмикує - так, ніби в мозку центр очищення організму от-от видасть наказ "виблювати!"
‼️Людство має виблювати з себе Росію - щоб не загинути від отруєння злом.
Вічна пам'ять загиблим дніпрянам.