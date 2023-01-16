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Російським окупантам не просто так знадобився саме Бахмут, - Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Бахмут та Соледар перебувають під постійною атакою російських військових та найманців, тому, що голова "ПВК Вагнер" Євген Пригожин має певні плани щодо Бахмуту.

Про це в інтервью "Радіо Свобода" заявив колишній командувач Збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, зазначивши при цьому, що захоплення Бахмуту має для Пригожина символічне значення, передає Цензор.НЕТ.

"Мені зайняло трохи часу, щоб зрозуміти, для чого Росія приділяє так багато уваги Бахмуту, особливо сили на чолі з Пригожиним. Думаю, тут є символічний аспект, це майже марнославство для нього. Він, очевидно, не дбає про те, скільки людей загине. На цей момент вони ("вагнерівці") перебувають там вже 5 місяців, але досі не змогли взяти Бахмут", - заявив Ходжес.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ходжес розповів, чому ЗСУ у 2022 році не відтіснили росіян на рубежі 24 лютого: "Я не передбачав, що ми не передамо ATACMS і кількості сил, якою Росія готова пожертвувати"

Він наголосив, що нещодавно з’ясувалося, що в регіоні є соляні та гіпсові шахти.

"Пригожин навіть говорив про забезпечення там ресурсів. Але не знаю, чи буде приємно родинам тисяч загиблих знати, що справжньою метою Пригожина було не стратегічно важливе перехрестя, а гіпсові шахти. Думаю, вся ситуація навколо Бахмуту показує відсутність узгодженості російської операції. Я не думаю, що Пригожин отримує накази від Суровікіна, точно не отримує накази від генерала Герасимова. То хто відповідальний? Вони не мають узгодженого плану. Вони, на щастя, досі не зрозуміли і не покращили усі інституційні недоліки, які виявилися в лютому та березні", - заявив генерал.
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Топ коментарі
+22
"нещодавно з'ясувалося, що в регіоні є соляні та гіпсові шахти"... Серьёзно, только недавно это выяснилось? Всё таки есть проблемы не только в нашем экспертном сообществе
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16.01.2023 00:03
+21
Це типова помилка адекватних людей - шукати логіку в діях кацапів.
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16.01.2023 00:22
+11
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16.01.2023 01:05
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"нещодавно з'ясувалося, що в регіоні є соляні та гіпсові шахти"... Серьёзно, только недавно это выяснилось? Всё таки есть проблемы не только в нашем экспертном сообществе
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16.01.2023 00:03 Відповісти
Тридцать тысяч рыл слить за гипсовую дырку. Только сейчас выяснилось, что есть столько откровенных долбоклюев.
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16.01.2023 00:08 Відповісти
"КаZZaпсіни-с, сер"
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16.01.2023 00:29 Відповісти
Не просто так. Вони в такий спосіб ще й кількадесят тисяч своїх злочинців знищили.
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16.01.2023 08:17 Відповісти
Фраза

"Я не передбачав, що ми не передамо ATACMS і кількості сил, якою Росія готова пожертвувати"
з попередньої публікації взагалі викликає сумніви в аналітичних здібностях шановного пана генерала 😢.
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16.01.2023 00:37 Відповісти
Отож, Бен спешит со своими прогнозами ( неблагодарными) и ошибается, как в предполагаемых поставках оружия, так и в степени упоротости бункерного фюрера и россобщества в целом. А сам феномен Пригожина и всей его конторы, видимо вообще пока остаётся терра инкогнито для западных специалистов, они ведь привыкли к другому и немножко расслабились, честно говоря Как оказывается жизнь не ограничивается Ираком и Афганистаном
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16.01.2023 00:44 Відповісти
Свої "аналітичні здібності" перевір спочатку! Бо ти тут ще з літа таке часом "городиш" "що купи не тримається"! Затрахали вже твої "геніальні висловлювання"
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16.01.2023 06:05 Відповісти
ага, Воррен Баффет зі своїм глубоким аналізом плаче в сторонці...
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16.01.2023 00:49 Відповісти
еще как вариант эту биомассу специально утилизируют, чтобы убрать потенциального конкурента власти, с собственной частной армией
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16.01.2023 00:06 Відповісти
Це типова помилка адекватних людей - шукати логіку в діях кацапів.
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16.01.2023 00:22 Відповісти
Там даже не столько за гипсовые шахты как за соляные. Которые поставляли соль по всему ссср. Помню кацапоиды визжали что Украина перестала поставлять соль на рашку. А теперь петух пригожин представил как на каждом росийском столе будет стоять пачка соли с его рожей.
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16.01.2023 00:26 Відповісти
і як кацапи не зможуть жалітися що вони останній пуй без солі доїдають.
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16.01.2023 01:06 Відповісти
для них то майже "ізобіліє")))
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16.01.2023 04:20 Відповісти
якби Соледар називався Saltgift - дійшло б швидше
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16.01.2023 00:59 Відповісти
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16.01.2023 01:05 Відповісти
що значить за щось, курву довгорукого живим відпустили а наслідки досі і що, порозумнішали? щоб не часом, всі зрадники, вся наволоч, що привела тут війну, збудувала олігархічну державу, всі корупціонери, вся та падлота чудово себе чує і жодного разу не була покарана. Жодна курва. Тільки кернеса і то ковід забрав, а так би досі гадив би.
Ми знадато толерантні і шляхетні з недолюдками. Ось і результат.
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16.01.2023 01:09 Відповісти
Так издревле повелось на московии что холоп дохнет и не понимает почему.
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16.01.2023 09:48 Відповісти
 
 