У окупованому Севастополі чути вибухи, - соцмережі
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Ввечері 15 січня у окупованому Севастополі лунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.
Як зазначаються у соцмережах, місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів в декількох районах.
Топ коментарі
+19 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар16.01.2023 00:13
+12 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар16.01.2023 00:18
+11 Randall Flag da70119e
показати весь коментар16.01.2023 00:15
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Будь ласка, зачекайте...
первый Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e Реєстрація:13.01.2023, чешет про фсб......
а второй Игорь Моторный 2329f27b Реєстрація:14.01.2023, создает массовку.....
в одно время вылупилились, сиамские близнецы, *****..... ))
Быстрее бы дошло до их сознания, что война - это плохо.
Місця прийняття рішень (балк) плюс принади Дубни
Захотелось пенсий в рублях.
За свою теплую жопу продадут и маму с папой.
Курвищі