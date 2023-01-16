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У окупованому Севастополі чути вибухи, - соцмережі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 15 січня у окупованому Севастополі лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

Як зазначаються у соцмережах, місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів в декількох районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зранку у Севастополі чули гучні вибухи, Развожаєв повідомив про збиття двох безпілотників у районі Бельбека

У окупованому Севастополі чути вибухи, - соцмережі 01
У окупованому Севастополі чути вибухи, - соцмережі 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
да, и вот мой товарищ, ПВО-шник, тоже слышал вибухи..... ))
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16.01.2023 00:13
+12
Камни с неба заказывали? Выгружайте!
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16.01.2023 00:18
+11
Мало. Треба більше. Особливо це стосується тих корит з калібрами
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16.01.2023 00:15
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Фсьо ідьот па плану. Патєрь нєт. Работаіт пєвєо.
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16.01.2023 00:13 Відповісти
Це гроза
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16.01.2023 00:41 Відповісти
пофиг на крысчан, они ещё не страдают совсем...
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16.01.2023 00:13 Відповісти
да, и вот мой товарищ, ПВО-шник, тоже слышал вибухи..... ))
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16.01.2023 00:13 Відповісти
а ещё какие товарищи у тебя в крысму есть, из фсб?
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16.01.2023 00:31 Відповісти
как забавно....., двое из ларца...... ))
первый Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e Реєстрація:13.01.2023, чешет про фсб......
а второй Игорь Моторный 2329f27b Реєстрація:14.01.2023, создает массовку.....
в одно время вылупилились, сиамские близнецы, *****..... ))
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16.01.2023 07:14 Відповісти
Той пвошнік - друг Арестовича.
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16.01.2023 00:45 Відповісти
Події суботи свідчать, що полковник Арестович друг кожного сруського пвошніка. Тому й дуплетом
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16.01.2023 06:16 Відповісти
Мало. Треба більше. Особливо це стосується тих корит з калібрами
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16.01.2023 00:15 Відповісти
Благодатна бавовна дещо змінює в голові навіть коли потрапляє у вухо.
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16.01.2023 00:15 Відповісти
Да, но только если им пару домов развалили бы, а так их пво легко сбивает наши дроны за пару штук баксов
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16.01.2023 00:20 Відповісти
Камни с неба заказывали? Выгружайте!
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16.01.2023 00:18 Відповісти
Нет в ВСУ "длинной руки" подходящей(например MGM 140),пока что нет. "город русской славы" и не такое услышит.
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16.01.2023 00:20 Відповісти
Дєнег нет .. держаться.. крысчане и оккупационные власти..
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16.01.2023 00:33 Відповісти
Лучше бы москвичи услышали . . . в Центральном административном округе . . .
Быстрее бы дошло до их сознания, что война - это плохо.
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16.01.2023 00:43 Відповісти
У відповідь "масквічі, панаєхавшиє в центральний округ", вийшли б на санкціонований мітинг із вимогою "прімєніть наканєц ЯО".
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16.01.2023 00:50 Відповісти
А з іншої сторони, цей регіон-ідеальна ціль для застосування яо.
Місця прийняття рішень (балк) плюс принади Дубни
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16.01.2023 06:19 Відповісти
Там случайно не ухудшение погоды, да весь дозорно-потешный флот возьми, да и нагрянь в Стрелецкую за гасом.
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16.01.2023 00:47 Відповісти
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16.01.2023 00:59 Відповісти
Не можна зразу 100 дронів по Севастополю вї....ти ? Після дніпра вже пох наші таи люді чи не наші
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16.01.2023 01:12 Відповісти
Суки крымские.
Захотелось пенсий в рублях.
За свою теплую жопу продадут и маму с папой.
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16.01.2023 02:19 Відповісти
Підарасня - будете халяндри скакати!
Курвищі
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16.01.2023 03:09 Відповісти
 
 