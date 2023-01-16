У окупованому Севастополі чути вибухи, - соцмережі

Ввечері 15 січня у окупованому Севастополі лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі.

Як зазначаються у соцмережах, місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів в декількох районах.

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