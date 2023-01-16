Росіяни заявили про збиття безпілотника над Севастополем
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Окупаційна влада Севастополя повідомила про збитий над містом безпілотник.
Про це так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв написав у Телеграм, передає Цензор.НЕТ.
"Системи ППО збили над бухтою БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.
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Чим збили?
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Нафтобазою?
Черговим коритом на рейді?
Де факти, пво?
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