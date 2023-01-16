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Росіяни заявили про збиття безпілотника над Севастополем

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Окупаційна влада Севастополя повідомила про збитий над містом безпілотник.

Про це так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв написав у Телеграм, передає Цензор.НЕТ.

"Системи ППО збили над бухтою БПЛА. Усі служби працюють у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У окупованому Севастополі чути вибухи, - соцмережі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Про це кацоЗМІ скромно мовчать. Зате верещать що позбивали 100500 безпілотників київської хунти.
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16.01.2023 07:07
+4
А чьо нет инфы о взрывах на нескольких улицах , как и в Стрелецкой бухте(несколько)? В сетях крысчано-севасы так воют, так воют об этом.
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16.01.2023 07:03
+4
Та той "агліцький троляка" далі Долгопрудного від Москви не виїжджав!
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16.01.2023 07:20
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Мо то ***** летіло на стерху до них?
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16.01.2023 06:54 Відповісти
А чьо нет инфы о взрывах на нескольких улицах , как и в Стрелецкой бухте(несколько)? В сетях крысчано-севасы так воют, так воют об этом.
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16.01.2023 07:03 Відповісти
Про це кацоЗМІ скромно мовчать. Зате верещать що позбивали 100500 безпілотників київської хунти.
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16.01.2023 07:07 Відповісти
Я теж не бачив як кацапи вдарили по передмістю, але чув.
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16.01.2023 07:14 Відповісти
"Как пагодка в Мацкве"?
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16.01.2023 07:19 Відповісти
Не бреши!
"Погода в Москве сегодня

Сейчас
8:22

−4

По ощущению −8"
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16.01.2023 07:23 Відповісти
Дык, кацапы заверили , шо сбили тока одну ракету. Речь идет о множестве взрывов.
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16.01.2023 07:19 Відповісти
Знамо перец, при попадании в цель - самоликвидация... тыць левым кликом по синему Отомсть за Днепр продолжаеися. Смерть кацапам !
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16.01.2023 07:26 Відповісти
а над стрелецкой, если кацапы не привирают , збили мопедика
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16.01.2023 07:42 Відповісти
Тобто, для збиття одного недорогого БПЛА свинособаки випустили кілька ракет, достатньо дорогих. При цьому уламки та вражаючі елементи самоліквідованих ракет посипалися на голови крисчан.
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16.01.2023 08:11 Відповісти
А у нас ракета резиновая. Кстати, до сих пор прыгает.
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16.01.2023 08:12 Відповісти
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16.01.2023 07:12 Відповісти
Аглицький троляка цього не зрозуміє.
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16.01.2023 07:16 Відповісти
Та той "агліцький троляка" далі Долгопрудного від Москви не виїжджав!
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16.01.2023 07:20 Відповісти
І у Великобританії - теж не проживаєш!
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16.01.2023 07:21 Відповісти
Ю маст би андестендин эбаут бульшит гая.
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16.01.2023 07:28 Відповісти
Ну, вы хоть верите, шо кацапы сбили тока одну ракету, а взрывов по заверениям свидетелей было несколько. Стесняюсь спросит, мол , а где именно на каазлабаде вы проживашь?
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16.01.2023 07:23 Відповісти
Пилот катапультировался и взят в плен.
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16.01.2023 07:21 Відповісти
Як кажуть в Одесі - "две большие разницы" Одна справа - сидіть у Севастополі перед телевізором і насолоджуваться тим "как наши хахлов паджаривают", і зовсім інша - сидіть у квартирі і здригаться від будь-якого різкого звуку, в очікуванні того, що тобі щось зараз може впасти на голову!
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16.01.2023 07:28 Відповісти
Чому так не кокретно?
Чим збили?
Аеродромом?
Нафтобазою?
Черговим коритом на рейді?
Де факти, пво?
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16.01.2023 09:07 Відповісти
валянком сбили
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16.01.2023 09:36 Відповісти
в сети распространяют фэйк от Арестовича , якобы ВСУ сбили ракету в Днепре , есть видео опровергающее этот фэйк , ракета летит на дом не поврежденная

https://t.me/hyevuy_dnepr/45326
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16.01.2023 09:35 Відповісти
Відео моменту вибуху.
https://t.me/hyevuy_dnepr/45197
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16.01.2023 09:40 Відповісти
 
 