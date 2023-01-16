Минулої доби росіяни поранили 7 мирних мешканців Донеччини, - ОВА
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Минулої доби, 15 січня, російські окупанти поранили 7 мирних жителів Донецької області.
Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 15 січня росіяни поранили 7 мирних жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та Авдіївці, 1 у Великій Новосілці, Лимані та Соледарі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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