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Ворог вдарив по Куцурубській громаді Миколаївщини, - Кім
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Вчора, 15 січня, о 13:50 ворог завдавав артилерійських ударів за межами населеного пункту Куцурубської громади.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, руйнувань та постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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Ольга Симак
показати весь коментар16.01.2023 08:57 Відповісти Мені подобається 1
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