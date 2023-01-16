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Ворог вдарив по Куцурубській громаді Миколаївщини, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаївщина

Вчора, 15 січня, о 13:50 ворог завдавав артилерійських ударів за межами населеного пункту Куцурубської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, руйнувань та постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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Автор: Ірина Дашківська
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Дивлюсь всі руйнування з 24лютого,які ж хати бідні,в яких злиднях живе Україна,ці люди в селах,які вони нещасні і паралельно хати,ні, замки палаци наших можновладців.
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16.01.2023 08:57 Відповісти
 
 