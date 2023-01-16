Ворог вдарив по Куцурубській громаді Миколаївщини, - Кім

Вчора, 15 січня, о 13:50 ворог завдавав артилерійських ударів за межами населеного пункту Куцурубської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, руйнувань та постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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