Сьогодні в Білорусі стартували спільні з Росією льотно-тактичні навчання
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Сьогодні, 16 січня, стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Білорусі.
Повідомляється, що від російської сторони в заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.
Міноборони Білорусі зазначає, що головною метою навчань є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.
Під час навчань планується відпрацювати широкий спектр питань, зокрема:
- ведення повітряної розвідки;
- спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону;
- авіаційна підтримка угруповань військ;
- висадка тактичного повітряного десанту;
- доставка вантажів та евакуація поранених.
Для забезпечення проведення навчання задіють всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Білорусі.
Топ коментарі
+4 Грицько Добрий
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+3 5 копійок
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+2 Яр Холодний
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Вчора в одній новині одне створіння на 10 комментів доводило, що це не прапор Франції і взагалі, блакитний то зелений.
А то есть примета - если набегают копи-пастовые троли с серией простыней, значит на фронте ваших пакуют в мешки и намечается жест-доброй-воли.
Издание получило фото обломков, на них есть индекс - 48Н6ДМ. Это новая ракета к российскому ЗРК С-400. Во время работы по наземным целям её дальность 230 км, а вес боевой части - 180 кг.
Отмечается, что их применили уже 2 раз. В 1 раз такие обломки были найдены возле уничтоженного частного дома в Протасовом Яру и в разрушенной гостинице "Алфавіто" во время ракетных атак по Киеву 31 декабря.