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Сьогодні в Білорусі стартували спільні з Росією льотно-тактичні навчання

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь,російські,військові

Сьогодні, 16 січня, стартувало спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

Повідомляється, що від російської сторони в заході бере участь військове формування повітряно-космічних сил.

Міноборони Білорусі зазначає, що головною метою навчань є підвищення оперативної сумісності під час спільного виконання навчально-бойових завдань.

Під час навчань планується відпрацювати широкий спектр питань, зокрема:

  • ведення повітряної розвідки;
  • спільне патрулювання повітряного простору вздовж Державного кордону;
  • авіаційна підтримка угруповань військ;
  • висадка тактичного повітряного десанту;
  • доставка вантажів та евакуація поранених.

Для забезпечення проведення навчання задіють всі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО Збройних сил Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Правильно пишеться не росією, а засрашкою...
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16.01.2023 09:24
+3
Хитрожопий кацапура з Хранції запрошується до спаму. Бітте.
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16.01.2023 09:36
+2
Білоруси з "чугунными мордами" будуть слухать "наставників", як треба воювать і думать, що з такими "вчителями" якраз і перетворишся швидше в труп, ніж переможеш
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16.01.2023 09:30
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Правильно пишеться не росією, а засрашкою...
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16.01.2023 09:24 Відповісти
Кацап?
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16.01.2023 09:43 Відповісти
Кацап - ПНХ!
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16.01.2023 09:49 Відповісти
Білоруси з "чугунными мордами" будуть слухать "наставників", як треба воювать і думать, що з такими "вчителями" якраз і перетворишся швидше в труп, ніж переможеш
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16.01.2023 09:30 Відповісти
Хитрожопий кацапура з Хранції запрошується до спаму. Бітте.
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16.01.2023 09:36 Відповісти
Та то знов прапори на болотах плутають.

Вчора в одній новині одне створіння на 10 комментів доводило, що це не прапор Франції і взагалі, блакитний то зелений.
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16.01.2023 09:40 Відповісти
Методичку обнови, боярышное. На болотах в трендах англосаксы и боевые комары.
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16.01.2023 09:43 Відповісти
Забаньте урода!
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16.01.2023 09:45 Відповісти
иди целуй иконку товарисча свинорыл - ты заслужил...
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16.01.2023 09:51 Відповісти
Ты ещё тут?

А то есть примета - если набегают копи-пастовые троли с серией простыней, значит на фронте ваших пакуют в мешки и намечается жест-доброй-воли.
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16.01.2023 09:57 Відповісти
Білоруські воїни вам не огидно разом тренуватись з террористами?чому масово всі не відмовились?,до того армія росії була причетна до подавлення мітингів ваших же співгромадян,побачим хоч десятки я не кажу про тисячі відмов та відео де білорускі воїни засуджують та не хочуть бути співучасниками
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16.01.2023 09:58 Відповісти
14 января Киев был атакован новыми ракетами С-400, - Defence Express

Издание получило фото обломков, на них есть индекс - 48Н6ДМ. Это новая ракета к российскому ЗРК С-400. Во время работы по наземным целям её дальность 230 км, а вес боевой части - 180 кг.

Отмечается, что их применили уже 2 раз. В 1 раз такие обломки были найдены возле уничтоженного частного дома в Протасовом Яру и в разрушенной гостинице "Алфавіто" во время ракетных атак по Киеву 31 декабря.
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16.01.2023 10:23 Відповісти
 
 