Україна та Росія наступають на Кремінськїй та Бахмутській ділянках, - британська розвідка

Станом на 15 січня 2023 року Збройні Сили України (ЗСУ) майже напевно утримували позиції в Соледарі, що на північ від Бахмута, в умовах продовження атак з боку ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Бойові дії навколо Кремінної характеризувались складною серією локальних атак та контратак у лісистій місцевості. "Однак загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід, на околицю міста Кремінна", - наголошується у зведенні.

За останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли обмежених успіхів у різних секторах. "У цих обставинах ключове оперативне завдання для обох сторін полягає у тому, щоб формувати з'єднання незадіяних, боєздатних військ, які можуть використати тактичні успіхи для створення оперативних проривів", - зазначають у Міноборони Британії.

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